Американский самолет "судного дня" поднят в воздух

Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.E-4B прозвали самолетом "Судного дня", поскольку его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".