20:22 11 апреля
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Американский самолет "судного дня" поднят в воздух

Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.

Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.

Американский самолет "судного дня" поднят в воздух



E-4B прозвали самолетом "Судного дня", поскольку его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.

Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".

Использованы фотографии: https://twitter.com/CivMilAir
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Комментарии 241

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:54
    Блин ,это уже не смешно. what
    Арон Заави
    1. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 16:57
      Вы же сами хотели избавиться от Асада. Ах да Вам забыли сказать, что условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.Будьте осторожны со своими желаниями, могут исполниться.
      JIaIIoTb
      1. Logall (Александр) Сегодня, 16:59
        Пугают, играют в решимость! Уверен, ничего не будет...
        Поеду полный бак заправлю, провизии прикуплю. Ничего не случится yes
        Где-то озк завалялся...
        Logall
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:05
          Цитата: Logall
          Поеду полный бак заправлю, провизии прикуплю. Ничего не случится

          Саня, соль, спички не забудь, тоже что ли в магаз завалится. what bully
          vovanpain
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:21
            Цитата: vovanpain
            тоже что ли в магаз завалится.

            В кабак, Володя, в кабак! Алкоголь немного нейтрализует радиацию...
            А если ничего не случится, то просто время весело проведёшь. drinks
            Logall
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:27
              Цитата: Logall
              В кабак, Володя, в кабак! Алкоголь немного нейтрализует радиацию...А если ничего не случится, то просто время весело проведёшь


              В этом смысле нам проще

              Не завидую я сейчас нашему Президенту ...
              bulvas
              1. bulvas (Василий) Сегодня, 18:39
                Интересно, чемпионат мира по футболу в 2018 году состоится?

                Хоть где-нибудь ...
                bulvas
          2. tralmaster. Сегодня, 17:24
            Водки побольше надо запасать. Радиацию понижает в организме и вообще после употребления покуда лететь будет все будет по .
            tralmaster.
            1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 18:49
              Цитата: tralmaster.
              Водки побольше надо запасать. Радиацию понижает в организме и вообще после употребления покуда лететь будет все будет по .

              Не выводит водка радиацию - это миф рожденный игрой Сталкер...
              11черный
              1. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:00
                Ну ну.. то-то на атомоходах "шило" уважают.. )) Хотя нынешняя водка - совсем не разбавленное "шило".. ))
                А у меня на антресолях Л-1 лежит тальком пересыпанный.. не дай бог пригодится..((
                Dikson
                1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 19:09
                  Цитата: Dikson
                  Ну ну.. то-то на атомоходах "шило" уважают.. )) Хотя нынешняя водка - совсем не разбавленное "шило".. ))

                  Радиацию выводит красное вино. Мне рассказывали моряки, как они вчетвером по очереди свои четыре дозы в одного заливали laughing
                  Не будет ядерной войны - нечего паниковать hi
                  А вот "обмен любезностями" в Сирии все ближе и ближе - уже прямые угрозы от Трампа прозвучали - здравствуй, второй карибский.
                  Ну ничего - Трамп привык побеждать, привык давить и разговаривать только с позиции силы - придется, видать, научить его вежливости.
                  11черный
          3. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:28
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Logall
            Поеду полный бак заправлю, провизии прикуплю. Ничего не случится

            Саня, соль, спички не забудь, тоже что ли в магаз завалится. what bully


            главное водки побольше... чтобы дважды не бегать.. laughing laughing
            vorobey
            1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:53
              Сколько водки не бери все равно 2 раза бегать - народная пословица
              bk316
              1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 18:27
                Цитата: bk316
                Сколько водки не бери все равно 2 раза бегать - народная пословица

                Поэтому ненадо бегать туда-сюда. Надо располагаться прямо в вино-водочном отделе(главное чтобы он маловат не оказался)
                faridg7
            2. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:52
              Цитата: vorobey
              главное водки побольше... чтобы дважды не бегать..

              все равно мало будет - проверено на себе laughing
              Partyzan
          4. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:50
            Цитата: vovanpain
            Саня, соль, спички не забудь, тоже что ли в магаз завалится.

            нож, топор, пила, лучше кресало - не промокает, а если честно, смысл прятаться, еды на годы не запасешь, а новую жрать.... чернобыль уже продемонстрировал hi
            Partyzan
        2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:06
          Схрон готов к заселению?
          К-50
        3. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 17:24
          Поеду полный бак заправлю, провизии прикуплю. Ничего не случится

          Согласен. Лучше перебздеть, чем не добздеть. drinks
          Sharky
        4. anjey (Андрей) Сегодня, 17:29
          АКМ откопайте ,не забудте...,может пригодится...
          anjey
          1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 18:34
            Цитата: anjey
            АКМ откопайте ,не забудте...,может пригодится...

            Утес можно пока не доставать?Точно АКМ хватит? Утром пожалуй стоит сходить, проверить уровень масла в "Горняке Артема" да батарейки его на зарядку поставить
            faridg7
            1. Злой543 Сегодня, 18:41
              Цитата: faridg7
              Цитата: anjey
              АКМ откопайте ,не забудте...,может пригодится...

              Утес можно пока не доставать?Точно АКМ хватит? Утром пожалуй стоит сходить, проверить уровень масла в "Горняке Артема" да батарейки его на зарядку поставить


              Утес не доставайте, но клумбу маслом полейте
              Злой543
          2. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:53
            Цитата: anjey
            АКМ откопайте ,не забудте...,может пригодится...

            а где ж его взять - только "говорливая мери" да ппш есть, и все recourse
            Partyzan
      2. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:00
        На нас давят гаденыши.
        Rusland
        1. viktor. (Чита) Сегодня, 17:10
          Так давить будут диван под нами не выдержит. laughing
          viktor.
        2. INVESTOR (Дмитрий) Сегодня, 17:11
          "Я не сдам Асада, даже если бои будут идти на улицах Москвы." Верю в это.
          INVESTOR
          1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:16
            Цитата: INVESTOR
            "Я не сдам Асада, даже если бои будут идти на улицах Москвы." Верю в это.

            А я, на время, поселил бы его у себя на даче, ни у кого нет, а у меня есть.
            Rusland
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:30
              Цитата: Rusland
              ни у кого нет, а у меня есть.


              ну и нахрен такие гости.. сало не ест. водку не пьет..
              vorobey
              1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 17:32
                Цитата: vorobey
                ну и нахрен такие гости.. сало не ест. водку не пьет..

                Хе-хе... lol
                Мужа - в поле, косу вручив, нехай пашет. А гостью...
                stalkerwalker
                1. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:57
                  Цитата: stalkerwalker
                  Мужа - в поле, косу вручив, нехай пашет. А гостью...

                  шалун однако laughing
                  Partyzan
      3. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 17:07
        Цитата: JIaIIoTb
        то условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.

        Зато будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили. Головой думать не пробовали? Не будет ядерного обмена из за Асада, если и будет то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.
        бизнесмен
        1. Ююка (Юрий) Сегодня, 17:11
          Цитата: бизнесмен
          Цитата: JIaIIoTb
          то условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.

          Зато будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили. Головой думать не пробовали? Не будет ядерного обмена из за Асада, если и будет то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.


          fool
          Ююка
          1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 19:16
            Цитата: Ююка
            fool

            Ты это о себе? Или читать не умеешь?
            бизнесмен
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:12
          "На ПРО гляньте которым вас окружили". Знаете, 600 ракет ПРО, территорию США и базы НАТО от 1700 боеголовок не спасут, а ещё к каждой боеголовке добавьте по 2 - 4 ложные цели.
          Вадим237
        3. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:26
          ой да ладно, за всю историю США только и делали что беспомощных "малолеток" обижали, на кого посильнее полезть в открытую боятся, только гадят под порогом.
          SlavaS
        4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:28
          Цитата: бизнесмен
          США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.

          На этом идиотизме и держится "исключительность" полосатых, думают что они бессмертные. Ну ну чуды в перьях. laughing fool
          vovanpain
        5. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:33
          Цитата: бизнесмен
          если и будет то США устоят,

          laughing Опять кто-то выдаёт собственные хотелки за реальный расклад... ну, бывает
          Цитата: бизнесмен
          на ПРО гляньте которым вас окружили.

          Глянули... И? request
          Paranoid50
        6. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:35
          Цитата: бизнесмен
          если и будет то США устоят,

          наивный "чукотский" мальчик?!!
          вам если просто свет отключить вы перережьте друг друга, а уж если над вашими мегаполисами "грибы" поднимутся негры и латиносы вас на ножи поднимут
          Василенко Владимир
          1. demo (Ван) Сегодня, 17:53
            Если "грибы" поднимутся над мегаполисами, то население, в основном все станет негроидным. Угольно черным. И кто там потом ножиками размахивать сможет - это вопрос.
            И как разобраться, ты природный негр, или раньше был латиносом?
            demo
        7. KondratKo Сегодня, 17:49
          "Зато будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили. Головой думать не пробовали?"
          Как раз, головой и думаем, в отличии от некоторых деятелей, сидящих в вашем правительстве. Мы хорошо помним и знаем, кто разворошил и поджёг ближневосточное осиное гнездо с террористами, кто их снабжал и финансировал, также знаем кто разжёг гражданскую войну на Украине, пытаясь добиться своих целей, вывернув при том наружу нацистскую клоаку (кстати, не вы-ли проголосовали против запрета героизации нацизма в ООН?). Мы также знаем и уверены, что главная цель ваших "стратегов" это полное уничтожение России, как на физическом так и на экономическом уровне. Поэтому будьте уверены - ПОЛЕЗЕТЕ - ПРИЛЕТИТ! Конечно обидно, что при этом пострадают "все кого мы знали и любили", но уж лучше умереть стоя, чем медленно умирать на коленях. Ввиду всех обстоятельств, лично я и думаю многие мои соотечественники готовы к самым тяжёлым последствиям после нашего ответа на ВАШЕ безумство.
          Когда вы наконец успокоитесь и прекратите распространять по миру свою "демократию", сеять хаос, проливать кровь?! Вы так себя ведёте потому что ещё ни разу ваши города не лежали в руинах, как например наш Сталинград или Сирийский Хомс, не было убито миллионов ваших сограждан и видать успокоитесь только после того, как это произойдёт, чего усердно добиваетесь!
          Рональд Рейган назвал Советский Союз "Империей зла", на самом деле "Империя зла" и "Империя лжи" это ваша гнилая страна...
          "США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили."
          Не пугайте, пуганные уже!
          KondratKo
          1. Икар (Владимир) Сегодня, 18:12
            KondratKo. Ввиду всех обстоятельств, лично я и думаю многие мои соотечественники готовы к самым тяжёлым последствиям после нашего ответа на ВАШЕ безумство.
            Соотечественники готовы, но не все. Вот лично я думаю, что особенно не готовы господа руководители, в первую очередь гарант, которые даже на сбитый турками Су-24 не ответили. Окраина судно "Норд" захватила, тоже ответ не последовал. Кто ещё нас пнуть захотел? Скоро очередь выстроится. Ни как мы, к сожалению, не ответим на пуск штатами ракет, даже если погибнут наши воины. Самое большое будем сбивать, нейтрализовывать выпущенные ракеты. Хотя нужно, по-моему, как минимум, снести все штатовские спутники с орбит.
            Икар
            1. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:29
              Су-24 залетел в воздушное пространство Турции, сейнер "Норд" браконьерничал в экономической зоне Украины.

              Вы, главное, нашу пропаганду за истину не принимайте bully
              Оператор
              1. Икар (Владимир) Сегодня, 18:33
                Су-24 залетел в воздушное пространство Турции, сейнер "Норд" браконьерничал в экономической зоне Украины.
                Даже если эта чушь, которую вы написали, соответствовала бы действительности, все равно ответка должна была состояться, от уважающего себя и свой народ правительства.
                Икар
                1. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:40
                  Цитата: Икар
                  все равно ответка должна была состояться

                  Для Су-24 ответка уже состоялась в виде принуждения Эрдогана к отказу от поддержки сирийских террористов; для "Норда" ответка состоится в запрете прохождения Керченского пролива для любых кораблей и судов, следующих в/из украинских портов Азовского моря не под российским флагом.
                  Оператор
                  1. Икар (Владимир) Сегодня, 18:48
                    Для Су-24 ответка уже состоялась в виде принуждения Эрдогана к отказу от поддержки сирийских террористов; для "Норда" ответка состоится в запрете прохождения Керченского пролива для любых кораблей и судов, следующих в/из украинских портов Азовского моря не под российским флагом.
                    А Эрдоган-то заметил, что его к чему-то принудили? И что Турция отказалась от поддержки туркоманов?
                    Даже Израиль не отвечает экономически на агрессивные действия противников. В международных делах принято отвечать, как минимум, зеркально. Иначе вас сочтут за слабое, несуверенное государство.
                    Икар
                    1. Комментарий был удален.
        8. kenig1 (Павел) Сегодня, 18:17
          Что устоит, смешной вы и наивный. Как там Северная Корея? Обделались вы, а ваш президент твиты пишет, каждый прочиворечащий друг другу.
          kenig1
        9. свободный (Андрей) Сегодня, 18:18
          :
          Цитата: бизнесмен
          Цитата: JIaIIoTb
          то условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.

          Зато будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили. Головой думать не пробовали? Не будет ядерного обмена из за Асада, если и будет то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.

          Страшно!?А мне нет! angry
          свободный
        10. Partyzan (Bob) Сегодня, 18:58
          Цитата: бизнесмен
          Не будет ядерного обмена из за Асада, если и будет то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.

          свят кто верит - но вам не завидую
          Partyzan
        11. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:04
          Цитата: бизнесмен
          Головой думать не пробовали?

          А вы?
          Цитата: бизнесмен
          если и будет то США устоят

          Вы больше в компьютерные игры не залипайте так,а то смотрю совсем тяжелый случай.
          При обмене ядерными ударами,ваши трухлявые США будут стерты с лица земли под ноль. И никакая ПРО вам не поможет уберечься от массированного удара ядерного ,от слова совсем.
          Цитата: бизнесмен
          на ПРО гляньте которым вас окружили.

          Вы смешной ...ваши Патриоты вообще не в кассу,учитывая их процент перехватов. Почему-то саудовцы,ваши ближайшие друзья,положили болт на этот комплекс и собираются закупать С-400.
          Что до Иджиса,так еще большой вопрос ,что останется от ваших флотов в случае ядерного конфликта.
          Поищите свой инстинкт самосохранения под диваном,уважаемый и больше такой чуши не пишите.
          НЕКСУС
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:12
            Цитата: НЕКСУС
            Поищите свой инстинкт самосохранения под диваном,у

            no Под диваном это слишком шикарно, максимум под веником, он явно там вместе с тихой мышью. Андрей, hi !
            Терский
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:17
              Цитата: Терский
              Андрей, !

              Витя hi
              А ведь этот матрасс,как большинство ,проживающих в США действительно не понимают,что кирдык им будет в случае ядерного конфликта и что никакая ПРО их не спасет.
              К тому же интересен вопрос,а пара Посейдонов у нас найдется для такого случая с ЯБЧ?И что-то мне подсказывает ,что да...а ПРО на глубине в километр нет. И найдет он свой инстинкт самосохранения в тот момент,когда до него дойдет понимание,что все-GAME OVER.
              НЕКСУС
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:44
                Цитата: НЕКСУС
                что все-GAME OVER.

                Нет, не дойдет. Менталитет не позволит. Им долго и тщательно втирали что они главнее главных и являются исключительной нацией, ( не чего не напоминает?), бесконечно и безвозмездно спасающей мир начиная от террористов до космических пришельцев. Голливуд рулит... yes
                Терский
                1. Комментарий был удален.
        12. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 19:51
          Цитата: бизнесмен
          Цитата: JIaIIoTb
          то условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.

          то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.

          laughing Даже и не мечтайте. Сдохнем все и Вы в том числе.Освободим Землю от заразы)))
          MKPU-115
        13. FenX (FenX) Сегодня, 20:10
          Цитата: бизнесмен
          Цитата: JIaIIoTb
          то условием ухода Асада будет "уход" мира в целом.

          Зато будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили. Головой думать не пробовали? Не будет ядерного обмена из за Асада, если и будет то США устоят, на ПРО гляньте которым вас окружили.

          Зато Вашей америки тоже не будет, и тоже из-за какого -то Асада. Вам обиднее должно быть laughing
          FenX
      4. Маз Сегодня, 17:21
        Та шоб они исполнились, чище будет
        Маз
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:59
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно

      Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера
      Александр романов
      1. kipod Сегодня, 17:03
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Арон Заави
        Блин ,это уже не смешно

        Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера

        ты да же себе не представляешь какого.
        реальность столкновения РФ-США чрезвычайно велика.
        kipod
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:06
          Сомневаюсь. Игры мускулатурой, не более.
          сорок восьмой
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:08
            Цитата: сорок восьмой
            Сомневаюсь. Игры мускулатурой, не более.

            Из серии -гром не грянет,мужик не перекрестится
            Александр романов
            1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:09
              Время покажет.
              сорок восьмой
              1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:19
                Цитата: сорок восьмой
                Время покажет.

                Посмотреть удастся, что покажет время? recourse
                Штатский
                1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:31
                  Написать фразу "я же говорил" на ВО времени хватит. В худшем случае.
                  Я уверен, что напишу еще множество комментариев здесь.
                  сорок восьмой
                  1. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:07
                    Хе.. - интернет, еслиф чо по серьёзному заварится, погаснет сразу же.. )) как и навигация..)) интересно, из нынешних лётчиков и моряков многие помнят , как по компасу и лоциям ходить без Википедии? ))
                    Dikson
                2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:36
                  Цитата: Штатский
                  Посмотреть удастся, что покажет время?

                  смотря, что покажет
                  Василенко Владимир
                3. demo (Ван) Сегодня, 17:54
                  Сегодня в 21.00 программа "Время" все и покажет.
                  demo
            2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:46
              Цитата: Александр романов
              Из серии -гром не грянет,мужик не перекрестится

              Если он грянет то и перекрестится ни кто не успеет. Саня привет, drinks !
              Терский
        2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:09
          Цитата: kipod
          ты да же себе не представляешь какого.
          реальность столкновения РФ-США чрезвычайно велика.


          да не ссыте пацаны... все нормально будет.. забьемся? только по крупному... в случае ничего я в наваре.. а в случае чего то.. никто уже ничего не потеряет laughing laughing
          vorobey
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:10
            Цитата: vorobey
            . забьемся?

            А если проиграешь,отдавать будешь радиоктивным пеплом?
            Александр романов
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:11
              Цитата: Александр романов
              А если проиграешь,отдавать будешь радиоктивным пеплом?


              кому, кому отдавать то ? laughing laughing
              vorobey
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:15
                Цитата: vorobey
                кому, кому отдавать то

                Да проблема what Ща внесу эту деталь в завещание .Короче коту Ваське
                Александр романов
                1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:23
                  Цитата: Александр романов
                  Ща внесу эту деталь в завещание .Короче коту Ваське

                  sad обломчик. кот Васька тоже не наследник ,если что request
                  Штатский
                  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:32
                    Цитата: Штатский
                    Цитата: Александр романов
                    Ща внесу эту деталь в завещание .Короче коту Ваське

                    sad обломчик. кот Васька тоже не наследник ,если что request


                    он его завещал профессору (Олегу Соколову).. так вот он какой хитрый план... и тут евреи замешаны.. Не... Соколов ты слышишь.. кота все таки делить будем.. am am
                    vorobey
                    1. kipod Сегодня, 17:35
                      Цитата: vorobey
                      кота все таки делить будем

                      делить нечего . кот 100% кастрированный
                      kipod
                      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:46
                        Цитата: kipod
                        кот 100% кастрированный


                        неважно... бабки знает кому тащить.. laughing laughing
                        vorobey
                2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:37
                  Цитата: Александр романов
                  Короче коту Ваське

                  скорее таракану федьке
                  Василенко Владимир
            2. Данте (Данте) Сегодня, 18:16
              Я сижу в поезде тут в "нетральной" швейцарии и думаю что мне здесь и прятатся не где везде НАТОвцы по ним шарахнут а нам со всех сторон и Австрии, Франции, Германии, Италии. Откуда там ветер будет, надо прогнос погоды до выходных глянуть, а может и на работу непойдти что там эти 72 часа уже короче стали, восколько конец ультиматума, кокого числа? winked
              Данте
              1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 18:49
                Цитата: Данте
                Я сижу в поезде тут в "нетральной" швейцарии и думаю что мне здесь и прятатся не где везде НАТОвцы по ним шарахнут а нам со всех сторон и Австрии, Франции, Германии, Италии

                Интересная мысль. Я как-то не задумывался. А ведь действительно, от а.п. "Женева" до Франции километр,полтора...Нормальный такой "нейтралитет" recourse
                Штатский
          2. Терский (Виктор) Сегодня, 19:48
            Цитата: vorobey
            в случае ничего я в наваре..

            laughing Кто про что а Саня про навар. Одно понять не могу, что ты сним делать то будешь? Сбыть некому, купить не у кого, выпить не с кем.... yes , Привет пернатым, drinks !
            Терский
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:58
              Цитата: Терский
              Цитата: vorobey
              в случае ничего я в наваре..

              laughing Кто про что а Саня про навар. Одно понять не могу, что ты сним делать то будешь? Сбыть некому, купить не у кого, выпить не с кем.... yes , Привет пернатым, drinks !


              буду на пепелище сидеть и гордиться собой... евреев развел.. laughing laughing

              Привет Вить... drinks drinks
              vorobey
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 20:21
                Цитата: vorobey
                гордиться собой... евреев развел..

                Ну если ради этого , то игра стоит свеч wink .
                Терский
        3. anjey (Андрей) Сегодня, 17:32
          Рабиновичу боятся нечего, у него самый глубокий и нанотехнологичный бункер в мире - одним словом вот он вечный еврей.......
          anjey
          1. demo (Ван) Сегодня, 17:56
            В истории был "Вечный еврей". Вечного еврея не встречалось.
            demo
          2. Данте (Данте) Сегодня, 18:18
            Да ладно не завидуй, Есус Христос им рай не строит, они же в него не верят, пусть уж тут как в раю поживут. Жалко чтоль? wink
            Данте
        4. трассер (Сергей) Сегодня, 18:31
          Вам до сих пор асад не симпатичен? Вы готовы сгореть за смену его режима? Нет? Тогда какогоху поддерживали сами знаете кого? Что еврейский ум не мог этого прощитать?
          трассер
        5. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:00
          Цитата: kipod
          ты да же себе не представляешь какого.

          а Кедми не верит, а он то по боле знает bully
          Partyzan
        6. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 19:54
          Цитата: kipod
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Арон Заави
          Блин ,это уже не смешно

          Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера

          ты да же себе не представляешь какого.
          реальность столкновения РФ-США чрезвычайно велика.

          Не ссыте, бить будем аккуратно , но сильно. wink
          MKPU-115
      2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:08
        Цитата: Александр романов
        Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера

        Не переживайте. Кому прилетит, тот даже ничего не почувствует, кому не достанется, будут завидовать тем кому прилетело.
        Все там будем, кто раньше , кто позже.
        Как пел В.С.Высоцкий: "...В гости к Богу не бывает опозданий..."
        К-50
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:11
          Цитата: К-50
          Не переживайте. Кому прилетит, тот даже ничего не почувствует, кому не достанется, будут завидовать тем кому прилетело

          Спасибо брат,утешил laughing
          Александр романов
          1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:12
            Цитата: Александр романов
            Спасибо брат,утешил

            На здоровье! hi laughing
            К-50
        2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:27
          Человеку на земле дано пожить всего 36 000 дней.
          SlavaS
        3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:35
          Цитата: К-50
          Все там будем, кто раньше , кто позже.

          И сразу кто-то полегчало, на сердце...оптимист..ё what laughing
          Штатский
      3. Маз Сегодня, 17:24
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Арон Заави
        Блин ,это уже не смешно

        Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера


        Щас покажу чего пишут евреи :

        Заголовки в израильских газетах: "Если Иран атакует Израиль, Израиль сбросит Асада." И какая связь? Охринеть.
        Это ли не кощунство? Мир на грани, а они вместо чтоб притушить - разжигают пожарчик. Молодцы. Коль акавод.
        Премьер-министр Нетанияху попросил министров не высказываться по «деликатной» ситуации вокруг Сирии.
        Накануне дипломатический обозреватель 10 телеканала Барак Равид сообщил на страницах издания Axios, что Нетанияху считает американский удар по Сирии весьма вероятным и распорядился оказать Белому дому «дипломатическую поддержку»: именно с этой целью МИД Израиля сделал резкое заявление с осуждением химической атаки в Думе.
        Друх так не пишет в СМИ. Они сами в перепуге от того, что натворили. Извечная Наглость и Жадность подвели в очередной раз
        Маз
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:37
          евреи с рождения из мамки такие ,они вечно всех провоцируют на драку ,а сами всегда мечтают быть в стороне,та же тактика и у сша,потому что реально правящая там диаспора, как ни странно -еврейская,итальянская мафия по сравнению с ними это просто дети...
          anjey
        2. demo (Ван) Сегодня, 17:58
          Интересно. Имя Барак - еврейское? А я то думаю, кто по национальности Обама?
          demo
        3. Totah155 (Alex) Сегодня, 18:17
          МАЗ
          Откуда такая ненависть к Израилю?
          Totah155
          1. FenX (FenX) Сегодня, 20:19
            Так все от Вас,почитаешь комментарии от израильтян(в девичестве-морекопателей),в телевизор на либерасион российский глянешь и диву даешься,как в семите(эт я про себя) ярый антисемит просыпается,так что МАЗа можно понять и платить ему(короче шекели на бочку) laughing
            FenX
      4. Терский (Виктор) Сегодня, 19:54
        Цитата: Александр романов
        Если евреи такое пишут,то мы реально на гран грандиозного шухера

        winked Ну это как сказать
        Терский
        1. FenX (FenX) Сегодня, 20:21
          И только Лева Шмулевич говорил правду: Все....Украдено для нас hi
          FenX
    3. Muvka (Владимир) Сегодня, 17:00
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      А виноват кто? Неужто Россия? Так может вы своим партнерам намекнете, что нужно придерживаться устава ООН и выполнять резолюции? А не полить куда попало когда захочется.
      Muvka
    4. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:01
      Блин negative
      Клинтон уничтожил Югославию, Буш ковбой Афганистан и Ирак, Обама Ливию и очень хотел Сирию, да Россия не дала, этот олень решил уничтожить планету Земля. negative
      vovanpain
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:05
        Сдам бункер. Горячая и холодная вода,,свет .Цена договорная. Предложение ограничено Писать в ЛС
        Александр романов
        1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:10
          Цитата: Александр романов
          Сдам бункер. Горячая и холодная вода,,свет .Цена договорная.


          ты же еще два года назад писал что ремонт в квартире закончил..
          vorobey
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:18
            Цитата: vorobey
            ты же еще два года назад писал что ремонт в квартире закончил..

            Это не квартира,а мои Хрустальный пик.Правда с соседями,местные Сифон и Борода wassat
            Александр романов
            1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:33
              Цитата: Александр романов
              а мои Хрустальный пик


              про дальневосточный гектар слышал... про хрусталь нет.. request request
              vorobey
        2. Ююка (Юрий) Сегодня, 17:13
          Цитата: Александр романов
          Сдам бункер. Горячая и холодная вода,,свет .Цена договорная. Предложение ограничено Писать в ЛС


          ограничено, в смысле уже сто человек залезли? belay самое главное - бункер на чьей территории? what
          Ююка
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:23
            Цитата: Ююка
            самое главное - бункер на чьей территории?

            Братва претензий не предъявит
            Александр романов
        3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:15
          Это больше лежанку для бомжар, в подвалах панельных многоэтажек, напоминает, а не бункер.
          Вадим237
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:23
            Цитата: Вадим237
            то больше лежанку для бомжар, в подвалах панельных многоэтажек, напоминает, а не бункер.

            Чем богаты
            Александр романов
          2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 17:49
            Цитата: Вадим237
            Это больше лежанку для бомжар, в подвалах панельных многоэтажек, напоминает, а не бункер.

            Фуфло гонит Санёк, неликвид впарить пытается.
            Обратите внимание - лесенка заканчивается канализационной крышкой,за ней звезды - недостаточная глубина залегания
            Отсутствие мебелей
            Отсутствие системы канализации ( может быть используются носилки?)
            Не-е,не-е не пойдёт! Будем искать дальше. no
            Штатский
            1. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:11
              Опять же -где два контура воздухоочистки?! Развод, явно.. :))
              Dikson
        4. Маз Сегодня, 17:17
          Цитата: Александр романов
          Сдам бункер. Горячая и холодная вода,,свет .Цена договорная. Предложение ограничено Писать в ЛС


          А интернет, диван, телевизор?
          Маз
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:24
            Цитата: Маз
            А интернет, диван, телевизор?

            Свое тащите,некогда мне.Сам вещи пакую
            Александр романов
        5. kipod Сегодня, 17:20
          Цитата: Александр романов
          Сдам бункер. Горячая и холодная вода,,свет .Цена договорная. Предложение ограничено Писать в ЛС

          выживший
          kipod
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:32
            Этого опасность погубила в бункере - рассольчика глотнул, судя по пустой, трёхлитровке с право.
            Вадим237
        6. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:20
          А участковый часто в гости заходит в Ваш бункер?
          Rusland
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:25
            Цитата: Rusland
            участковый часто в гости заходит в Ваш бункер?

            Учатсвковый сам скоро туда переедет
            Александр романов
            1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:46
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Rusland
              участковый часто в гости заходит в Ваш бункер?

              Учатсвковый сам скоро туда переедет

              Достойные фотки, одна как ситуационный план, а вторая как обитатель вписался в сей интерьер good
              Rusland
        7. БВС (Виктор) Сегодня, 17:43
          А вода горячая и холодная откуда? А электричество откуда? После ответок разных, этого не будет. Увы.
          БВС
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:24
            А вода сифоном польётся - в процессе этого, это убежище будет затоплено, вместе со спасёнными.
            Вадим237
      2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:10
        Цитата: vovanpain
        Блин negative
        Клинтон уничтожил Югославию, Буш ковбой Афганистан и Ирак, Обама Ливию и очень хотел Сирию, да Россия не дала, этот олень решил уничтожить планету Земля. negative

        Зато Россия самая агрессивная страна на планете. yes
        К-50
    5. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:02
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      Не боись Арон, русских не запугать! Пуганые мы уже за свою историю..
      Это все месть , за то что Путин пытается сколотить союз с Турцией и Ираном для совместных действий..И вас Израиль с США это жутко страшит..Это ваши там в США подзуживают втихаря ! Ну ничего..
      МИХАН
      1. kipod Сегодня, 17:07
        Цитата: МИХАН
        то что Путин пытается сколотить союз с Турцией и Ираном

        союз Турции . РФ и Ирана
        kipod
        1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 20:05
          У России всего два союзника, во все времена. hi
          MKPU-115
    6. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 17:02
      Аарон, да блефует Трамп... У него, тоже и дети, и внуки... Всех в самолет не запихаешь. Это все, игра мускулами.
      LiSiCyn
      1. kipod Сегодня, 17:09
        Цитата: LiSiCyn
        Аарон, да блефует Трамп..

        не блефует
        Цитата: LiSiCyn
        У него, тоже и дети, и внуки.

        у всех есть
        Цитата: LiSiCyn
        Это все, игра мускулами.

        никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
        достаточно одной ошибки . и....
        kipod
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:14
          Цитата: kipod
          никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
          достаточно одной ошибки . и....

          Вы таки собрались жить вечно? belay laughing
          К-50
          1. kipod Сегодня, 17:15
            Цитата: К-50
            Цитата: kipod
            никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
            достаточно одной ошибки . и....

            Вы таки собрались жить вечно? belay laughing

            В отличии от Вас ( видимо ) предпочёл бы ещё пожить ну лет 40-45
            kipod
            1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:17
              Цитата: kipod
              В отличии от Вас ( видимо ) предпочёл бы ещё пожить ну лет 40-45

              Жадничать не прилично. request laughing
              К-50
              1. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:23
                Цитата: kipod
                Цитата: К-50
                Цитата: kipod
                никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
                достаточно одной ошибки . и....

                Вы таки собрались жить вечно? belay laughing

                В отличии от Вас ( видимо ) предпочёл бы ещё пожить ну лет 40-45


                вот не хрен было с американцами на пару выеживаться... все.. в добрый путь .. со всеми.. hi
                vorobey
                1. kipod Сегодня, 17:25
                  Цитата: vorobey
                  вот не хрен было с американцами на пару выеживаться... все.. в добрый путь .. со всеми..

                  со всеми вами ? belay
                  саша . ну мы то выкрутимся wink
                  kipod
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:29
                    Цитата: kipod
                    саша . ну мы то выкрутимся

                    Как показывает история,евреи получают не по детски ,когда идет передел мира.
                    Александр романов
                    1. demo (Ван) Сегодня, 18:03
                      Им достается больше всех (с их слов) по причине их слишком деятельного участия во всех не благовидных делах.
                      Часто дьявол вместо золота рассчитывается битыми черепками.
                      Ну не могут дети быть хитрее родителя.
                      demo
                  2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:36
                    Цитата: kipod
                    саша . ну мы то выкрутимся


                    опять арабов в Газе погоняете?
                    vorobey
            2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 18:05
              Цитата: kipod
              пожить ну лет 40-45

              лихорадочно жму на Вашу "звездочку", но больше двух не дает request
              Штатский
            3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 20:09
              Цитата: kipod
              Цитата: К-50
              Цитата: kipod
              никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
              достаточно одной ошибки . и....

              Вы таки собрались жить вечно? belay laughing

              В отличии от Вас ( видимо ) предпочёл бы ещё пожить ну лет 40-45

              Этого мы обещать теперь не можем. Можете попасть под раздачу.
              MKPU-115
        2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:29
          на всё Божья воля, не стоит переживать
          SlavaS
        3. Вояджер (Андрей) Сегодня, 19:38
          Войны не будет, если американцы перестанут непрошенно лезть в чужую жизнь
          Вояджер
        4. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 20:08
          [quote=LiSiCyn]Это все, игра мускулами.[/quote]
          никогда не знаешь когда это перерастёт в войну.
          достаточно одной ошибки . и....[/quote]
          Не переживай, может просто все закончится ограниченными ядерными ударами на Ближнем Востоке, дальше за этот регион не распространится, там один хрен 80% каменистая пустыня. bully
          MKPU-115
    7. Zubr Сегодня, 17:06
      Конечно не смешно, а вы поддерживайте америку, активней пожалуйста. А то всё никак не дождётесь когда вас раскатают вместе с ними.
      Zubr
    8. dauria (Алексей) Сегодня, 17:08
      Блин ,это уже не смешно.


      Наоборот... Блин, это уже СМЕШНО. Нет полной боевой готовности, части на местах постоянной дислокации, офицеры не в казарме , а по домам. Нет великого драпа из городов ни в России, ни в США. По телику- токшоу, реклама и голые девки. Биржа торгует . А кто-то раздувает новости про армагедон и поднимает на этом деньги. Да насрать на полёты всяких бортов с Трампами и их секретутками. "Через час США нанесут ядерный удар, а пока прервёмся на рекламу..." Ей богу, этот мир заслуживает того, чтобы исчезнуть. Зверьё жалко..
      dauria
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:31
        Цитата: dauria
        Наоборот... Блин, это уже СМЕШНО.

        Как пели "Квины": Шоу маст гоу он...
        К-50
      2. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:53
        Хорошо там, где нас нет...
        Архивариус Вася
      3. Штатский (Геннадий) Сегодня, 18:07
        laughing laughing laughing
        Цитата: dauria
        "Через час США нанесут ядерный удар, а пока прервёмся на рекламу...
        Штатский
      4. demo (Ван) Сегодня, 18:09
        Америка в восторге пережевывает очередной скандал с Трампом по поводу его кувырканий с порнозвездой и утаиванием сего факта от журналюг.
        Клава! Я балдею в этом дурдоме. Мир на гране, а всех интересует имел Трамп связь или не имел.
        Во народ! Обалдеть.
        А для того чтобы сбить накал внимания к своей персоне, Трамп решил развязать третью мировую.
        О-па-ньки. Нормально?
        Это политик?
        Это мужик?
        Мужик был Кеннеди. Тот шлюх, будучи женатым, прямо в Белый дом таскал.
        И никто не вякал.
        demo
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:32
          Цитата: demo
          Америка в восторге пережевывает очередной скандал с Трампом по поводу его кувырканий с порнозвездой и утаиванием сего факта от журналюг.
          Клава! Я балдею в этом дурдоме. Мир на гране, а всех интересует имел Трамп связь или не имел.
          Во народ! Обалдеть.

          Возможно они за него радуются: "весь в делах, заботах, а сил ещё и на порноактрису хватило. Мужик!!!" what laughing
          К-50
      5. Икар (Владимир) Сегодня, 18:24
        Нет полной боевой готовности, части на местах постоянной дислокации, офицеры не в казарме , а по домам. Нет великого драпа из городов ни в России, ни в США.
        Абсолютно верно подмечено. Потому что никто не верит, даже в России, что мы на штатовские ракеты как-то существенно ответим. А ракеты, думаю, все же полетят.
        Икар
    9. Маз Сегодня, 17:13
      Ещё один попугай после "АУГ Трумена", от слова попугать. Объявили ДЕФКОН 4. Чож самолётик-то не поднять. Пиписиськами с нами меряются. Мы учения объявили, они пепелац и уровень готовности подняли выше. Интересно, что дальше? А развязали узелок войны израильтяне, щас оне спрятались в кусты и молчат про то, что нагадили именно они. Вот же подлая натура бывает у некоторых...
      Маз
    10. Задира (Владимир) Сегодня, 17:14
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      Интересно, эта новость уже широко обсуждается американской и европейской общественностью? Или же фуфло прогоняется исключительно в направлении РФ?
      Задира
      1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:30
        чтоб не так сильно чувствовалось как доллар дорожает?
        SlavaS
    11. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:21
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      он не в первый раз летает. а сегодня,просто в тренде обстановки,для нагнетания. ну а если и нет-фиг с ним... приземляться ему некуда будет если что.....
      Дедкастарый
    12. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:36
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      нас пугают, а нам не страшно...
      Дедкастарый
    13. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:40
      Точно, Арон! Эти решили угробить весь мир.
      NordUral
    14. vladfill (Владимир) Сегодня, 17:44
      Что так, это же ваши науськивания, или вы думали, что вас не коснётся?
      vladfill
    15. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 17:45
      Цитата: Арон Заави
      Блин ,это уже не смешно. what

      А чего вам бояться, вы же типа "богоизбранные". Сами гадости делаете, а как шухер, так "уже не смешно". Придёт время, ещё и за ядерный реактор в Сирии ответите. Всё припомнится..
      Стас Снежин
    16. Маз Сегодня, 17:47
      Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщает, что сирийские вооруженные силы и их союзники эвакуировали все главные авиабазы и аэропорты. Нехай летает.
      Маз
    17. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:47
      Да ладно Вам переживать, надо же и судному самолету полетать, потренироваться, а сейчас как раз и обстановка подходящая.
      Архивариус Вася
  2. Комментарий был удален.
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:55
    США подняли в воздух самолет «судного дня», передает РИА «Новости».
    На карте видно, что самолет находится над штатом Индиана. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные порталом Flightradar.
    Самолет E-4B Nightwatch известен как самолет «судного дня».
    Он предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
    E-4B могут находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки.
    Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.
    vladimirvn
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:13
      Не правильное у него название "самолет судного дня". Судный день в американских блокбастерах начинался с вторжения инопланетян или спятивших роботов. Правительство США если и имеет к ним отношение, то только моральное. Это самолет трусов и подонков готовых подставить собственный народ. Поэтому и название должно быть в американском стиле "самолет бешеного зайца" или "кролика убийцы"
      Vita VKO
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:41
      Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.

      Интересно, а где они заправщик найдут после наших ударов?
      NordUral
    3. demo (Ван) Сегодня, 18:13
      Волноваться надо тогда, когда на борт поднимется Трамп, члены семьи, члены правительства и еще другие члены.
      А если птичка в небе, а пассажиры на земле, то в случае чего как они туда запрыгнут на ходу?
      Надо приземлятся.
      А камеры СВР вокруг всех мест базирования давно установлены и следят.
      Так что может быть они новые двигателя обкатывают?
      Тоже дело. А все устроили панихиду.
      demo
  4. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 16:55
    Перелет до бункера? laughing
    JIaIIoTb
    1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:13
      Не, говорят на борту Трамп и вся его семья. А самолет взял курс не Ростов. laughing
      vladimirvn
      1. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:53
        Янукович будет очень недоволен smile
        Rusland
  5. Runoway (Runoway) Сегодня, 16:55
    Хороший порт-дороже денег
    Runoway
  6. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 16:57
    Пишут Трамп с женой собрался разводится. Так это у него на нервной почве говорят заскок. laughing
    vladimirvn
    1. Vard Сегодня, 17:03
      У американских президентов с женщинами беда... То Клинтон... то вот Трамп теперь... Предлагаю их женщинам по ядрёному русскому мужичку... точно своим мозг выносит перестанут...
      Vard
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 17:15
        точно своим мозг выносит перестанут...

        Нашим начнут.
        _Сергей_
      2. БВС (Виктор) Сегодня, 17:45
        То Путин разводится со своей женой.
        БВС
        1. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:54
          Цитата: БВС
          То Путин разводится со своей женой.

          Просто жёны очень ревниво относятся, когда на них перестаёт хватать внимания, а на таких должностях это вполне естественное явление, если конечно хочешь доказать, что не "просто номер отбываешь".
          Пример: Николай II.
          Забыл чел, что у него держава на плечах, и не стало этой державы, как и головы вместе с семьёй.
          Так что жёнам надо просто смириться с тем, что мужья "заняты политикой" и "не пудрить им мозг".
          Но не у всех с таким понятием порядок, отсюда и скандалы, разводы и прочие неприятности на семейном фронте. hi
          К-50
  7. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 16:59
    Если американцы нанесут удар по Сирии,а мы выразим глубокую озабоченность,что по этому поводу скажет гарант?
    Palagecha
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:20
      Цитата: Palagecha
      Если американцы нанесут удар по Сирии,а мы выразим глубокую озабоченность,что по этому поводу скажет гарант?

      Тогда вы будете жить дальше и писать коменты проклиная Путина. Если нет,то вы больше не станете писать коменты.Вас возможно вообще не будет.Сто лет жизни вам без стеба.
      Александр романов
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:43
      Основной вопрос вы подняли. Но думаю, что народ, наконец, поймет, что надо сказать.
      NordUral
  8. AloeMC (Сергей) Сегодня, 16:59
    Наслаждайтесь, возможно, последними тёплыми днями весны. К сожалению.
    AloeMC
    1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:10
      — Слышь, дядя Ерофей, завязывай с нотациями, лады? — Ник заявляет. — Потом как-нибудь выскажешься о наболевшем. Не время сейчас, Родина в опасности.

      — Ты, племянничек, не бзди! Я хоть и старый хрен, а от тебя, армагеддона ходячего, как-нибудь родину обороню!
      (с) "Параноик Никонор" Дивов Олег Игоревич...
      это я к тому что ничего страшного... к Ыну вон аж две штуки авианосцев гнали.. ничем закончилось... это все иллюзион "следите за руками"... а в это время в другом месте идёт делёж... ничего личного онли бузинес...
      д^Амир
      1. AloeMC (Сергей) Сегодня, 17:23
        Цитата: д^Амир
        — Слышь, дядя Ерофей, завязывай с нотациями, лады? — Ник заявляет. — Потом как-нибудь выскажешься о наболевшем. Не время сейчас, Родина в опасности.

        — Ты, племянничек, не бзди! Я хоть и старый хрен, а от тебя, армагеддона ходячего, как-нибудь родину обороню!
        (с) "Параноик Никонор" Дивов Олег Игоревич...
        это я к тому что ничего страшного... к Ыну вон аж две штуки авианосцев гнали.. ничем закончилось... это все иллюзион "следите за руками"... а в это время в другом месте идёт делёж... ничего личного онли бузинес...

        Хотелось бы на это надеяться.
        AloeMC
        1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:30
          чем громче вопли, тем финансово серьезнее причина для отвлечения внимания..
          д^Амир
      2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 19:40
        Всё дело в том, что Ын слился и уступил.
        Вояджер
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:44
      Намекаете на возможные горячие?
      NordUral
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:48
        нет... я к тому что во все времена "держи вора" громче всех кричали сами воры... у данной ситуёвины есть причины... любое действие, любая ситуёвина имеет какое то основание и разумное объяснение... и если мы его не видим, то не значит, что его нет!!!!
        д^Амир
        1. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:16
          Раздел бабла на мировом уровне - это канает за причину?
          Dikson
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:20
            да.... конкретный дерибан бабла весьма похож на причину... очень скоро определится кто успеет свалить с прибылями, а кто останется с убытками на руках...
            д^Амир
  9. Amper (Влад) Сегодня, 17:01
    Должна пройти информация, что система, известная в штатах как Мертвая рука, прошла внеочередную проверку готовности. Все отработало штатно, условный заокеанский агрессор и его сателлиты плавают в собственном де..ме.
    Amper
    1. БВС (Виктор) Сегодня, 17:48
      И в чем радость? Ведь система , так называемая "Мертвая рука", начинает работать того, когда живых на территории РФ не останется. Тогда уже кроме "условный заокеанский агрессор и его сателлиты", плавают в в собственном де..ме и все россияне вместе с союзниками по ДШКБ.
      БВС
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:32
        fool Мёртвая рука начинает работать, когда командовать некому, а не когда населения нет.
        sabakina
        1. БВС (Виктор) Сегодня, 19:13
          Те кому "командовать" - погибнут последними:
          1. Они в Москве, а в РФ системой ПРО защищен только один объект (Москва).
          2. Те кому "командовать" будут в защищенных убежищах.
          3. Население остальной России не защищено вообще;
          БВС
  10. andrej-shironov Сегодня, 17:01
    И что тут обсуждать? Или это повтор новостей РЕН ТВ?
    andrej-shironov
  11. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 17:02
    Трамп боится, что Йеллоустоунский вулкан будет сражаться на нашей стороне....
    Ingvar0401
  12. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 17:02
    он постоянно летает, просто тренировка, чтобы пилоты были в тонусе. все будет хорошо.
    Eduard Petrov
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:18
      А то пилоты так раздулись, что живот - штурвал от себя тянет.
      Вадим237
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:45
      Главное, чтобы они там все не перевозбудились.
      NordUral
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:04
    Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.

    Наверное застоялся, решил крылья размять. what laughing
    К-50
  14. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:05
    вот если еще и английский с французским поднимутся, вот тогда у нас точно проблемы.... а этот который трампампам на борту??? ежели нет.. а скорее всего нет... то ничего страшного... страшно будет (мне) если сообщат что наш специальный авиационный отряд начал движки прогревать..
    д^Амир
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:12
      Цитата: д^Амир
      вот если еще и английский с французским поднимутся, вот тогда у нас точно проблемы..

      Два часа назад,никто тут на саите и не предполагал,что его поднимут в воздух.События развиваются слишком быстро.
      Александр романов
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:16
        Китайский интересно как??? на месте??? ну тогда можно не переживать...
        д^Амир
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:30
          Цитата: д^Амир
          Китайский интересно как??

          А наш сегодня тоже в воздухе был ,перелетел в Уфу
          Александр романов
          1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:35
            Пугаете??? у нас там рядом (сам Уфимский)... ну почти... большое убежище... на случай..
            д^Амир
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:41
              Цитата: д^Амир
              Пугаете???

              Нет,самолет сегодня в Уфу прилетел
              Александр романов
              1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 17:43
                а жисть всё интересней и интересней....
                д^Амир
      2. vorobey (Сашка) Сегодня, 17:24
        Цитата: Александр романов
        Два часа назад,никто тут на саите и не предполагал,что его поднимут в воздух.События развиваются слишком быстро.


        да ладно... кто то из форумчан упоминал что четыре таких уже в воздухе..
        vorobey
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:47
          Где-то мелькало, что два у них в ремеонте.
          NordUral
    2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:45
      Цитата: д^Амир
      вот если еще и английский с французским поднимутся, вот тогда у нас точно проблемы...

      Вы просто не догадываетесь какие у них ПРОБЛЕМЫ будут.
      Так что не отчаивайтесь, выше нос. yes laughing
      К-50
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 19:21
        добрый вечер!!!! да я как -то и не собираюсь отчаиваться... даже если вас съели у вас всё равно есть два выхода... hi
        д^Амир
  15. 3vs Сегодня, 17:06
    "Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком"."
    Доня молодец, предупреждения понимает правильно!

    https://www.facebook.com/DonaldTrump/posts/101608
    67843695725?comment_id=1190550134413061&notif
    _id=1523447286274342&notif_t=feedback_reactio
    n_generic&ref=notif
    3vs
  16. bubalik (Сергей) Сегодня, 17:10
    Американский самолет "судного дня" поднят в воздух
    ,,, и какой из них request ?что панику наводят,,,

    Четыре самолёта состоят на вооружении ВВС США (USAF) и приписаны к 1-й эскадрилье (Squadron) (1ACCS) 55-го авиакрыла на базе Оффут, Небраска. Экипажи и наземное обслуживание E-4B входят в Боевое авиационное командование (Air Combat Command) ВВС США, которое взаимодействует с Стратегическим Командованием США USSTRATCOM.



    Первые три E-4A построены на основе планера Boeing 747—200 заводе Boeing в 1974—1978. В 1979 году был построен модернизированный E-4B. Внешне он отличался наличием большого обтекателя, закрывавшего антенны спутниковой связи сверху фюзеляжа над верхней палубой. В 1980 году все три E-4A были модернизированы и стали называться E-4B.
    bubalik
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:23
      ну и наш бы полетал...за компанию.
      Дедкастарый
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:33
        Наши каждый день летают - по сменно.
        Вадим237
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:34
          Цитата: Вадим237
          Наши каждый день летают - по сменно.

          о чём "кипиш" тогда ?
          Дедкастарый
  17. Sonet (Сергей) Сегодня, 17:11
    Ничего не будет. Потому что потом, дети выживших после ядерной войны американцев, сидя в подвалах будут спрашивать своих матерей
    -Мама, а почему началась эта война?
    -Потому что наш Трамп был долбоебом, доча!
    Sonet
    1. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:23
      Да на самом деле всем насрать на выживших американских детей.. - И Трамп тоже.. - что он, обозревших в конец ниггеров жалеть будет? нелегалов-мексикашек? Людям, которые правят миром и стирают страны в порошок, глубоко насрать на проблемы отдельных индивидуумов. и даже отдельных наций .. Изучайте древнюю китайскую Государственную (!!!) философию.. - человек, попавший во властные структуры , человеком как таковым уже не является - это совсем другое существо.. и общепринятые морально-этические нормы на него не распространяются..
      Dikson
  18. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 17:12

    как то так оно выглядит
    vladimirvn
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:23
      Вы не точны ,там куча шестерок трампу еще помогает ,свои ручонки грязные тянет...
      Mimohod
  19. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 17:16
    Цитата: Арон Заави
    Блин ,это уже не смешно. what

    Ничего, прорвемся.
    Пока РС12М (эх молодость) и ЯРСы из своих берлог не выползли боятся рано.
    Товарищ Ким
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:51
      Цитата: Товарищ Ким
      Пока РС12М (эх молодость) и ЯРСы из своих берлог не выползли боятся рано.

      "Ярсы-то" как раз в "поле", "учения" у них. laughing
      К-50
    2. demo (Ван) Сегодня, 18:26
      Когда вылезли и упорхнули - то поздно.
      demo
  20. мерцание (Николай) Сегодня, 17:18
    Американский самолет "судного дня" поднят в воздух
    А американцы то хоть знают? Смотрят в небо на улетающий с Трампом борт: улетел, в Москву, там говорят безопасней. smile сказал, что среди пепла жить не может lol
    мерцание
  21. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:18
    Цитата: dauria
    Блин ,это уже не смешно.


    Наоборот... Блин, это уже СМЕШНО. Нет полной боевой готовности, части на местах постоянной дислокации, офицеры не в казарме , а по домам. Нет великого драпа из городов ни в России, ни в США. По телику- токшоу, реклама и голые девки. Биржа торгует . А кто-то раздувает новости про армагедон и поднимает на этом деньги. Да насрать на полёты всяких бортов с Трампами и их секретутками. "Через час США нанесут ядерный удар, а пока прервёмся на рекламу..." Ей богу, этот мир заслуживает того, чтобы исчезнуть. Зверьё жалко..

    Наконец то трезвая мысль! Успокоил!
    P.S За коньяком все же сбегаю laughing
    konstantin68
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:26
      Два дня повышенная бг. Вчера С-12 весь день над городом были...
      Shahno
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:36
        Готовьте свои "Пращи Давида," "Железный купол" и "Arrow"- 2,3.
        Вадим237
  22. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:21
    Швейцария, несмотря на многолетний нейтралитет, приняла решение отправить авианосную ударную группу Фирвальдштеттерского флота в составе авианосца "Eulenspiegel" и кораблей сопровождения к берегам Сирии
    Видимо от слишком хорошей жизни мозг окончательно заплывает жиром и происходит умственная недостаточность,кто еще в строй за идиотами из сша ????
    Mimohod
  23. Antidote (Павел) Сегодня, 17:25
    Э, выдыхайте, "новость" вчерашняя, Трампущка уже обвинил во всё своих Демократов. Кина не будет.
    Antidote
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:37
      Считаю что "кино" будет - через недельку.
      Вадим237
  24. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 17:28
    Да и пусть летит. Это их один хрен не спасёт.
    Николай Петров
  25. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:29
    У нас в небе сегодня стоит постоянный гул. Самолетов не видно-высоко очень. Вчера еще летали как обычно.
    Крайний раз такое было,перед тем,как в Сирию выдвигались. Видать меры принимаются нешуточные. Удачи нашим там!
    konstantin68
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:48
      Цитата: konstantin68
      konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:29 Новый
      У нас в небе

      У вас это где?
      Александр романов
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 17:50
      Удачи и воли Кремлю. А ребятам в Сирии выжить и наказать лживых хамов, если посмеют напасть! Забыли Корею и Вьетнам, надо напомнить.
      NordUral
  26. Змий Сегодня, 17:40
    Цитата: Vita VKO
    Поэтому и название должно быть в американском стиле "самолет бешеного зайца" или "кролика убийцы"

    Лучше "судно самолетного дня".))
    Змий
  27. CJIOBO Сегодня, 17:40
    Просто надо в бг привести всю ядерную триаду. Сразу сядет и прикинется ветошью
    CJIOBO
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:45
      Наше руководство не волнуется - значит нет ни чего страшного.
      Вадим237
  28. alta (Анатолий) Сегодня, 17:53
    Цитата: МИХАН
    Путин пытается сколотить союз с Турцией и Ираном для совместных действий.

    Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, 11.04.2018 :
    ,,режим Асада уже не может находиться у власти в Сирии. Режим, который виновен в гибели более одного миллиона сирийцев, не имеет права руководить страной. Поэтому необходимо в срочном порядке перейти к политическому процессу в Сирии. ,,
    alta
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:37
      Вот евреи! Мы тут про то, как выжить, а он всё про Асада! Да успокойся уже, скоро ни Асада не будет, ни тебя!
      sabakina
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 19:44
        Всё виноватых ищут
        Вояджер
  29. Оператор (Андрей) Сегодня, 17:57
    На т.н. "отваге2004" уже сливают воду и тушат свет - типа #просраливсеполимеры bully

    Группировка российских армии, ВКС, флота и спецназа в Сирии заточена исключительно под ведение антитеррористической операции против боевиков. Поэтому отбиться от массированного удара крылатыми ракетами (до 1000 "Томагавков") со стороны высокотехнологичного противника она не сможет по определению.

    Но не надо играть в детский сад - Вооруженные силы Российской Федерации не исчерпываются группировкой в Сирии, в их состав входят в том числе:
    - три ударных АПЛ с ПКР "Гранит";
    - десятки кораблей с ПКР "Калибр-К";
    - сотни самолетов с ПКР "Калибр-А".

    Плохо, что не успели к 11 апреля 2018 г. развернуть от 180 до 250 МиГ-31 с ПКР "Искандер", но не принципиально. Мы и без них гарантированно потопим все АУГ США, как участвующие в ударе по Сирии, так еще идущие на подходе.

    А если в ответ американцы запустят свои МБР и БРПЛ, то особый период уже наступил - наши СЯС переведены в минутную готовность к ответно-встречному удару, ВГ и ГШ ВС РФ передали соответствующие приказы на КП ракетных дивизий, стратегических бомбардировщиков и ПЛАРБ ("Периметр" не понадобится).

    Именно поэтому Трамп поднялся в воздух на борту самолета "Ссудного дня".
    Оператор
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:30
      "Сотни самолетов с ПКР "Калибр-А". Эту версию вообще на вооружение принимали? "Десятки кораблей с ПКР "Калибр-К" - Кораблей 15 на все флота.
      Вадим237
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 18:34
        Калибр-А отличается от Калибра-К только транспортно-пусковым контейнером и отсутствием порохового ускорителя, при этом подвешивается под Су-27/30/34/35.

        Плюсуйте малые ракетные корабли и дизельные подлодки.
        Оператор
  30. Romul_78 (Роман) Сегодня, 18:04
    Путин как то заявлял, что ИГИЛ (запрещённая и ТД ) не представляет угрозы для России. После визита Киссинджера Россия влезла в Сирию. Киссинджер это найбрит ( сыны завета). Киссинджер же в 2012 году писал что через 10 лет государства Израиль не будет. На месте евреев я бы напрягся
    Romul_78
  31. Дмитрий Воронов (Дмитрий Воронов) Сегодня, 18:15
    Ну скажем будет летать он неделю.а патом куда садитса будет? В ядерный гриб чтоли...
    Дмитрий Воронов
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:32
      На уцелевшие аэродромы США или аэродромы других стран.
      Вадим237
  32. brdm (Дмитрий) Сегодня, 18:22
    Почитал коменты. Поржал от души)))!!! Как в "полях"!)))
    brdm
  33. konstantin68 (Константин) Сегодня, 18:52
    Цитата: Александр романов
    Цитата: konstantin68
    konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:29 Новый
    У нас в небе

    У вас это где?

    Скажем так... в Крыму.
    konstantin68
  34. ланс Сегодня, 19:13
    интересно кто собьет самолетик, ведь сейчас за ним следят все радары в мире.
    ланс
  35. Оператор (Андрей) Сегодня, 19:17
    Цитата: бизнесмен
    будете тешатся мыслью что за Асада сгорели все кого вы знали и любили

    Вы таки с Брайтон Бич будете (Нью-Йорк - первоочередная цель для одного из 100-Мтн "Посейдонов")? laughing

    Асад всего лишь предлог для военного наезда на Россию, ведь экономические санкции дают лишь противоположный эффект.

    С большой степенью вероятности будет произведен размен нескольких пустых бункеров Асада на один-два американских эсминца типа "Арли Берг", после чего стороны разойдутся с чувством выполненного долга.
    Оператор
  36. михаил анохин_2 (михаил анохин) Сегодня, 19:33
    Взлетит то он взлетит, да где сядет?
    Вот в чем вопрос?
    михаил анохин_2
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