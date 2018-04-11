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Американский самолет "судного дня" поднят в воздух
Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», предназначенный для высшего руководства США, в том числе президента Дональда Трампа, поднялся в воздух в американском штате Индиана.
Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.
E-4B прозвали самолетом "Судного дня", поскольку его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.
Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.
Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".
Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.
E-4B прозвали самолетом "Судного дня", поскольку его можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.
Борт может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки. Оборудование, установленное на E-4B, защищено от поражающих факторов атомного взрыва.
Информации о том, почему самолет подняли в воздух, пока нет. Как ранее сообщали СМИ, E-4B сопровождает президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с "ядерным чемоданчиком".
Использованы фотографии: https://twitter.com/CivMilAir
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