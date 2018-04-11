20:24 11 апреля
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Владимир Путин: Обстановка в мире всё более хаотична

Президент России Владимир Путин сообщил о своём восприятии современной геополитической обстановки. По словам главы государства, обстановка в мире является хаотичной. Заявление Владимира Путина в ходе церемония вручения верительных грамот послами 17 государств:
Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится всё более хаотичной, тем не менее мы всё-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой.


Владимир Путин: Обстановка в мире всё более хаотична


Президент принял верительные грамоты от послов таких стран мира как Нигерия, Иордания, Гана, Республика Корея, Египет, Саудовская Аравия, Гамбия, Австрия, ОАЭ, Сальвадор, Республика Конго, Куба, Вьетнам, Черногория, Италия, Кот-д’Ивуар и Бенин.


Президент РФ:
На вас возложена очень ответственная и важная миссия – всемерно содействовать развитию отношений представляемых вами государств с Россией, укреплять в этих целях политический диалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми.


По хаотичности обстановки можно судить по ситуации вокруг Сирии, по гражданской войне на Украине, по нескончаемой череде учений США у берегов КНДР, по продвижению НАТО на восток, по истерии вокруг странного отравления Скрипалей, по конфликту в Йемене и Афганистане, по ливийским усобицам, по разрастанию площади оккупации боевиками террористических группировок в центральной Африке, по ситуации на границе Израиля и сектора Газа. Список можно продолжать.

Использованы фотографии: сайт президента РФ
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Комментарии 59

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  1. Sefevi Сегодня, 18:55
    Передали по турецкому ТВ-Вчера Лавров сказал, что "Турция должна передать сектор Африн сирийскому правительству", на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором". Сегодня министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что " асадисткий режим однозначно должен уйти, он и в прошлом неоднократно применял против жителей химическое оружие, это не в первый раз." А премьер Йылдырым сказал буквально следующее-"США и Россия ведут себя как уличные хулиганы, со своими "ударю", " а ну ударь". Нужно быть серьезными, на кону жизни миллионов людей"
    Sefevi
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:57
      Чья бы корова мычала, а Ваша молчала, святоши блин.
      ul_vitalii
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:01
        Виталий hi Обстановка конечно хуже некуда..Надеюсь все же на то что президент заштатников обычный пустобрех
        Цитата: ul_vitalii
        Чья бы корова мычала, а Ваша молчала, святоши блин.
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:08
          Добрый вечер, Дима hi Согласен полностью, с утра как Трампа колбасит, любо дорого посмотреть.
          ul_vitalii
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 19:25
            Цитата: 210окв
            Обстановка конечно хуже некуда..Надеюсь все же на то что президент заштатников обычный пустобрех


            Для нас важнее, чтобы наш Президент оказался на высоте.

            Не позавидуешь ему сейчас
            bulvas
        2. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:26
          Цитата: 210окв
          Обстановка конечно хуже некуда..Надеюсь все же на то что президент заштатников обычный пустобрех

          он - гопник, а колбасит не по деццки, одни его твиты чего только стоят
          Partyzan
        3. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:46
          Цитата: 210окв
          Виталий hi Обстановка конечно хуже некуда..Надеюсь все же на то что президент заштатников обычный пустобрех
          Цитата: ul_vitalii
          Чья бы корова мычала, а Ваша молчала, святоши блин.

          Да нормальная в мире обстановка.. такая же как и всегда.. В России обстановка усугубляется.. но про это лучше молчать.
          Svarog
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 19:55
            Да нормальная в мире обстановка.. такая же как и всегда.. В России обстановка усугубляется.. но про это лучше молчать.

            Мешает кто-нибудь?
            Svarog51
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:05
              Цитата: Svarog51
              Да нормальная в мире обстановка.. такая же как и всегда.. В России обстановка усугубляется.. но про это лучше молчать.

              Мешает кто-нибудь?

              Забанят)) в мире ничего не поменялось, а в России опять курс нац валюты ко дну стремится, если опять в два раза обвалят, то совсем тяжко будет, тем кто в руб. зоне живет)) Этого сша и добиваются и успешно. А воевать с нами они не будут.. покрайней мере пока.
              Svarog
    2. Перейра (Михаил) Сегодня, 18:59
      Скоро один из хулиганов получит в пятак и скуля займёт своё, неосторожно покинутое место.
      Перейра
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 19:27
        Цитата: Перейра
        Скоро один из хулиганов получит в пятак и скуля займёт своё, неосторожно покинутое место.


        Зашевелились, шавки.
        От вас в первую очередь места мокрого не останется

        вас и не спросит никто, порвут в лоскуты, чтобы обувь вытирать
        bulvas
    3. Dym71 (Андрей) Сегодня, 19:01
      Цитата: Sefevi
      Вчера Лавров сказал, что "Турция должна передать сектор Африн сирийскому правительству", на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, и она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором".

      А Алиев что сказал? bully
      Dym71
      1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:12
        Цитата: Dym71

        А Алиев что сказал? bully

        А кто это ? laughing
        DMB_95
      2. serriy (serriy) Сегодня, 19:20
        Таки не поедут в Россию турецкие помидоры. wassat
        serriy
    4. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:02
      Турок он и в Африке турок,всегда хочет усидеть на двух стульях и часто проваливается между ними laughing
      Mimohod
    5. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:03
      Цитата: Sefevi
      Передали по турецкому ТВ-

      Заело что ли belay в каждой новости копипастить одно и тоже, пластинку хоть бы сменил замполит турецкий.
      vovanpain
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:28
        Цитата: vovanpain
        Заело что ли в каждой новости копипастить одно и тоже, пластинку хоть бы сменил замполит турецкий.

        наверное заело, а про утренний обстрел Донецка - тишина
        Partyzan
    6. Маз Сегодня, 19:05
      Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что нахождение турецких военных в сирийском регионе Африн не является оккупацией территорий Сирии. →

      Ага вот что Сказал Эрдоган:
      Эрдоган прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который предложил передать сирийский Африн под контроль Дамаска.
      "Этот подход [Лаврова] очень неправильный. Мы сами знаем, кому передавать Африн. Когда придет время, мы передадим Африн афринцам. И это время определит не Лавров, а мы", - сказал Эрдоган.
      Тута султан оставил себе миллион поз для отступления без потери лица.
      Исчо про Реджепа:
      Согласно опросу MetroPOLL «Турецкое настроение: март 2018», рейтинг одобрения президента Турции составляет 49,8%, в то время как 42,1% не одобряют его работу. 8,1% опрошенных воздержались от ответа.

      «Я проклинаю тех, кто стоит за этими убийствами (в Восточной Гуте и Думе - ред.). Кто бы это ни совершил, он заплатит за это большую цену. Мы продолжаем проводить работу и переговоры по этой теме. Вчера я провёл переговоры с господином Путиным, контакты по этому вопросу продолжатся сегодня и завтра» - Так шо все свои шаги султан сверяет с ВВП. Он ему жизнью обязан и по самый свой конец будет отдавать долг.
      Маз
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:17
        Цитата: Маз
        Согласно опросу MetroPOLL «Турецкое настроение: март 2018», рейтинг одобрения президента Турции составляет 49,8%, в то время как 42,1% не одобряют его работу. 8,1% опрошенных воздержались от ответа.

        так что в следующий раз мы можем и "не заметить" заговора против Эрдогана...
        taiga2018
      2. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:33
        Черт.. простите великодушно.. "отдавать долг по самый конец".. Это просто шедевр!
        Dikson
    7. vorobey (Сашка) Сегодня, 19:07
      Цитата: Sefevi
      -"США и Россия ведут себя как уличные хулиганы, со своими "ударю", " а ну ударь". Нужно быть серьезными, на кону жизни миллионов людей"


      а знаете, лучший способ повлиять на турков это ударить по американцам.... ударить слово довольно условное... найти рычаги чтобы заставить отвернуть.. так что храброму эрдогану могут в следующий раз и не помочь... скромно промолчать так.. и пусть Гюлен с ним разбирается..
      vorobey
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:31
        Цитата: vorobey
        и пусть Гюлен с ним разбирается..

        а как турки разбираются - армяне очень доходчиво могут объяснить
        Partyzan
    8. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 19:32
      Цитата: Sefevi
      Передали по турецкому ТВ-Вчера Лавров сказал, что "Турция должна передать сектор Африн сирийскому правительству", на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором". Сегодня министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что " асадисткий режим однозначно должен уйти, он и в прошлом неоднократно применял против жителей химическое оружие, это не в первый раз." А премьер Йылдырым сказал буквально следующее-"США и Россия ведут себя как уличные хулиганы, со своими "ударю", " а ну ударь". Нужно быть серьезными, на кону жизни миллионов людей"

      Ты сам то определился за кого ? Нельзя жить на улице с крутыми парнями и играть на скрипке.
      предки с Дона
    9. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:44
      Цитата: Sefevi
      Передали по турецкому ТВ-Вчера Лавров сказал, что "Турция должна передать сектор Африн сирийскому правительству", на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором". Сегодня министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что " асадисткий режим однозначно должен уйти, он и в прошлом неоднократно применял против жителей химическое оружие, это не в первый раз." А премьер Йылдырым сказал буквально следующее-"США и Россия ведут себя как уличные хулиганы, со своими "ударю", " а ну ударь". Нужно быть серьезными, на кону жизни миллионов людей"

      Либо для турецкой публике, а если так и есть, тоже не удивительно, туркам доверять нельзя, достаточно посмотреть на историю..
      Svarog
    10. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 19:48
      на что Эрдоган ответил,что "Турция никому ничего не должна, она сама решит, кому и когда передать контроль над сектором".

      Таки я еще сразу после начала "Оливковой ветки" писал, что в конце-концов Африн станет Турцией или присоединиться к ней в результате всенародного референдума. Туркоманы проголосят как надо тюркам.
      МИМО ПРОХОДИЛ
    11. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 20:01
      Турция может прекратить существование в ближайшей перспективе.
      Beltasir Matyagu
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:20
        belay Тогда Гибралтар надо к рукам прибрать, вместе с Константинополем. belay
        ul_vitalii
  2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:58
    Ну так не зря же американцы говорят "управляемый хаос". Им и нужно, чтоб везде неспокойно было, а у них "тихая бухта".
    ALEXXX1983
  3. andrej-shironov Сегодня, 19:05
    С тех пор как исчез СССР самый главный антипод гнилого Запада, обстановка в мире будет всё хуже и хуже. Современная Россия увы ничего с этим поделать не может. Слишком слаба власть в ней.
    andrej-shironov
  4. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 19:05
    Трамп ведет себя как визгливая шавка. Истерично посылает Путину один сигнал за другим в робкой надежде на то, что Путин в последний момент предложит хоть какой-нибудь компромисс. Но Путин молчит. И Трампу от этого молчания становится не по себе. Он не понимает, что происходит. Ведь все предыдущие противники вели себя совершенно иначе. Более того, всех предыдущих противников даже противниками назвать было трудно. Это были заранее обреченные жертвы. Хотя, даже Северная Корея не захотела вести себя как жертва. И уже тогда, год назад Трамп получил звонкую пощечину от маленького толстенького корейца. И теперь ему надо хоть как-то реабилитироваться. Но как? Ведь для этого придется развязать войну с русскими.
    А может русские не ответят и все будет хорошо?
    А если все-таки ответят и все станет очень плохо?
    Что делать? Почему молчит Путин?
    Надо что-нибудь написать в Твиттер. Напишу, что-то оскорбительное, чтобы Путин разозлился и ответил.
    Написал. Но ведь ОН все равно молчит.
    Боже, ну почему же молчит? Мне страшно. Путин, ну ответь хоть что-нибудь.
    Надо написать не только в Твиттер но и в Одноклассники.
    Нет, надо нажимать на ядерную кнопку.
    Нет надо застрелиться...
    Denis Obukhov
    1. zart_arn (Павел) Сегодня, 19:11
      А Путин ,когда надо что-то сказать, всегда молчит или может сказать что-то вроде "она утонула..." negative
      zart_arn
      1. 11черный (Александр Ш) Сегодня, 19:19
        Цитата: zart_arn
        А Путин ,когда надо что-то сказать, всегда молчит или может сказать что-то вроде "она утонула..."

        Он должен был соврать, что она не утонула? Молчит - это да, например, он молча вернул нам Крым...
        11черный
        1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 19:33
          Лодка и экипаж ПОГИБЛИ, тонут на рыбалке, по пьяни.
          LASVEGAS
          1. RedFox11 Сегодня, 19:54
            Лодка погибла звучит туповато
            RedFox11
      2. NKT (Сергей) Сегодня, 20:06
        Был вопрос, что случилось с лодкой. Он честно ответил - она утонула. Какой вопрос, такой и ответ.
        NKT
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:53
      [quote=Denis Obukhov] Он не понимает, что происходит. Ведь все предыдущие противники вели себя совершенно иначе. [/quote]
      Не напомните, как иначе вели себя предыдущие противники? И кто собственно был у сша противником?[quote=Denis Obukhov]Трамп ведет себя как визгливая шавка. Истерично посылает Путину один сигнал за другим в робкой надежде на то, что Путин в последний момент предложит хоть какой-нибудь компромисс. Но Путин молчит. И Трампу от этого молчания становится не по себе. Он не понимает, что происходит. Ведь все предыдущие противники вели себя совершенно иначе. Более того, всех предыдущих противников даже противниками назвать было трудно. Это были заранее обреченные жертвы.Ведь для этого придется развязать войну с русскими.
      Да не будет войны ни какой, это так.. спектакль. С Россией воевать не нужно, достаточно еще раз курс рубля обвалить..
      Svarog
      1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 20:02
        Цитата: Svarog

        Да не будет войны ни какой, это так.. спектакль. С Россией воевать не нужно, достаточно еще раз курс рубля обвалить..

        Вот "обваленный" курс рубля - это сто процентный спектакль.... wink Войны действительно не будет...охота американцам в ядрёном котле гореть?... wassat
        НасРать
  5. Rossia (Ivan) Сегодня, 19:15
    Владимир Владимирович! давно пора завести твиттер, устроили б с Трампом бокс по переписке, померялись ракетами, кнопками, "пар выпустили", разбежались. Мир спасён. Дмитрий Анатольевич в плане коммуникативности был поинтереснее, уже б всё разрулил
    Rossia
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:25
      Цитата: Rossia
      Владимир Владимирович! давно пора завести твиттер, устроили б с Трампом бокс по переписке, померялись ракетами, кнопками, "пар выпустили", разбежались

      Иван смотрели "17 мгновений весны"? Вот небольшое продолжение wink
      vovanpain
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 19:30
        Я не настолько стар чтоб смотреть такие старые фильмы) напомнили анекдот: "почему случилось непонимание переросшее в 3-ю Мировую? - потому что Трамп сидел в твиттер а Путин в вконтакте.")
        Rossia
        1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:04
          Но настолько молод, что не в курсе про прямую телефонную линию связи. Это такая проводная связь и аппараты без наборника. Подсели вы (молодое поколение) на смартфоны, как наркоманы. Свои мозги развивать надо.
          Svarog51
          1. Rossia (Ivan) Сегодня, 20:16
            э. не. твит это ход Президента - миллионы посмотрят, обсудят, оценят, запомнят и на следуйщих выборах сделают выбор с учётом ,в том числе, и этих знаний. Всё прозрачно, Демократично. А об чём они по телефону побазарят я не услышу, как по телевизору переврут, всё в общих словах расскажут, я и слушать не хочу
            Rossia
    2. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:37
      Цитата: Rossia
      Владимир Владимирович! давно пора завести твиттер, устроили б с Трампом бокс по переписке,

      а вы думаете о ВВП так низко?
      Partyzan
      1. Rossia (Ivan) Сегодня, 19:46
        а что тут низкого? это современные коммуникации. если писать не как Трамп, а серьёзно и по делу, то хорошо если от одного твита Верховного первая полмира ходит под себя, а вторая в это время пытается забиться под первых
        Rossia
        1. Partyzan (Bob) Сегодня, 19:56
          Цитата: Rossia
          а что тут низкого? это современные коммуникации. если писать не как Трамп, а серьёзно и по делу, то хорошо если от одного твита Верховного первая полмира ходит под себя, а вторая в это время пытается забиться под первых

          почитайте его сегодняшние твиты, тут без дохтуров видно - пациент 6-й палаты
          Partyzan
          1. Rossia (Ivan) Сегодня, 20:21
            "Я уж и так читаю, читаю." тоже не понравилось. надеюсь граждане США сделают те же выводы и в следуйщую компанию, а он уже вроде как на второй срок намылился, вынесут его на пинках из Белого дома
            Rossia
        2. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:06
          В.В.Путин и без твита промолчит, а там посмотрим, чего будет.
          Svarog51
        3. NKT (Сергей) Сегодня, 20:09
          Настоящим политикам некогда «сидеть» и думать, что же такое написать.
          NKT
  6. serriy (serriy) Сегодня, 19:15
    Почему бы России в ООН не выступить с заявлением, осуждающем лживые провокационные вбросы - такие как постановочные видео о химатаках в Сирии. Ведь кто бы ни организовывал постановки, это на руку терроризму. Это сталкивает лбами мировые державы. Нужны меры, не к правительству Сирии, а организаторам и постановщикам провокаций.
    Именно такая постановка вопроса. А не требовать-клянчить каждый раз "расследования" - имело или не имело место быть какая-нить гадость. hi
    serriy
  7. Икар (Владимир) Сегодня, 19:17
    Обстановка в мире становится всё более хаотичной, тем не менее мы всё-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой
    .
    А Кедми считал, что "Путин наконец-то проснулся". Однако плохой разведчик Кедми.
    Икар
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 20:04
      Этот Кадмий агент влияния Израиля. Не надо этого деятеля без фильтра слушать
      Beltasir Matyagu
  8. rammjager (Вячеслав) Сегодня, 19:17
    Все ясно-ответа не будет.
    rammjager
  9. ланс Сегодня, 19:21
    от молчания ввп мэй и макрон уже в ауте, меркель не в адеквате несет чушь. израиль готовит лозунг о нейтральности- типа у него только ответки. а вот юво встал на дыбы. полканы спят на работе, давно такого не было.
    ланс
  10. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:28
    Настоящая речь главнокомандующего.
    samarin1969
  11. MadCat Сегодня, 19:32
    Владимир Путин: Обстановка в мире всё более хаотична

    надо отдать ему должное, он сделал все для этого.
    MadCat
  12. RedFox11 Сегодня, 19:57
    Количество шариковых машущих шашкой зашкаливает =)
    RedFox11
    1. Dikson (Евгений) Сегодня, 20:06
      "все смелые пока в воде не искупаются".. - замечание матроса с "Сибирякова" , наблюдающего за погрузкой экспедиции О.Ю. Шмидта на борт перед походом в высокие широты..
      Dikson
      1. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:14
        Мы спокойные пока нас не захомутают как рыбаков с Норда и будут относиться как к скоту...
        Seaflame
  13. Seaflame (Михаил) Сегодня, 20:09
    Владимир Владимирович, пожестче пора. Я хоть и люблю футбол только ну его нафик, когда наших рыбаков на абордаж берут представители недогосударства (у которых и флота то нет) и еще смеют грозить всем нашим гражданским морякам и рыбакам. Вот млин совсем не до футбола.
    Seaflame
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