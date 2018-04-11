Владимир Путин: Обстановка в мире всё более хаотична

Положение дел в мире не может не вызывать беспокойство. Обстановка в мире становится всё более хаотичной, тем не менее мы всё-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой.

На вас возложена очень ответственная и важная миссия – всемерно содействовать развитию отношений представляемых вами государств с Россией, укреплять в этих целях политический диалог, расширять торгово-экономические связи, углублять гуманитарно-культурные контакты и обмены между людьми.

Президент России Владимир Путин сообщил о своём восприятии современной геополитической обстановки. По словам главы государства, обстановка в мире является хаотичной. Заявление Владимира Путина в ходе церемония вручения верительных грамот послами 17 государств:Президент принял верительные грамоты от послов таких стран мира как Нигерия, Иордания, Гана, Республика Корея, Египет, Саудовская Аравия, Гамбия, Австрия, ОАЭ, Сальвадор, Республика Конго, Куба, Вьетнам, Черногория, Италия, Кот-д’Ивуар и Бенин.Президент РФ:По хаотичности обстановки можно судить по ситуации вокруг Сирии, по гражданской войне на Украине, по нескончаемой череде учений США у берегов КНДР, по продвижению НАТО на восток, по истерии вокруг странного отравления Скрипалей, по конфликту в Йемене и Афганистане, по ливийским усобицам, по разрастанию площади оккупации боевиками террористических группировок в центральной Африке, по ситуации на границе Израиля и сектора Газа. Список можно продолжать.