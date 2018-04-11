Пора выходить из ВТО. КПРФ третий раз вносит законопроект в Госдуму

Правила ВТО нанесли России колоссальный вред, начиная с 2012 года идет планомерный спад роста экономики, который к 2015-16 годам достиг отрицательных значений

Введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму потерь российской экономики от санкций в 52-55 млрд долларов

Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).– цитирует пояснительную записку к законопроекту «Интерфакс».Авторы закона отмечают, что очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.– говорится в документе.Также в КПРФ считают, что ВТО используют, как инструмент давления на Москву и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.– подчеркивается в пояснительной записке.Это уже третья попытка коммунистов провести через голосование данный законопроект. Последствия выхода России из ВТО, как считают авторы инициативы, негативно на экономическом развитии страны не скажутся.