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Пора выходить из ВТО. КПРФ третий раз вносит законопроект в Госдуму
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).
Авторы закона отмечают, что очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.
Также в КПРФ считают, что ВТО используют, как инструмент давления на Москву и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.
Это уже третья попытка коммунистов провести через голосование данный законопроект. Последствия выхода России из ВТО, как считают авторы инициативы, негативно на экономическом развитии страны не скажутся.
Правила ВТО нанесли России колоссальный вред, начиная с 2012 года идет планомерный спад роста экономики, который к 2015-16 годам достиг отрицательных значений– цитирует пояснительную записку к законопроекту «Интерфакс».
Авторы закона отмечают, что очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.
Введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму потерь российской экономики от санкций в 52-55 млрд долларов– говорится в документе.
Также в КПРФ считают, что ВТО используют, как инструмент давления на Москву и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.
Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен– подчеркивается в пояснительной записке.
Это уже третья попытка коммунистов провести через голосование данный законопроект. Последствия выхода России из ВТО, как считают авторы инициативы, негативно на экономическом развитии страны не скажутся.
Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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