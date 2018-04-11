20:24 11 апреля
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Пора выходить из ВТО. КПРФ третий раз вносит законопроект в Госдуму

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО).

Правила ВТО нанесли России колоссальный вред, начиная с 2012 года идет планомерный спад роста экономики, который к 2015-16 годам достиг отрицательных значений
– цитирует пояснительную записку к законопроекту «Интерфакс».

Пора выходить из ВТО. КПРФ третий раз вносит законопроект в Госдуму



Авторы закона отмечают, что очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.

Введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму потерь российской экономики от санкций в 52-55 млрд долларов
– говорится в документе.

Также в КПРФ считают, что ВТО используют, как инструмент давления на Москву и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.

Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен
– подчеркивается в пояснительной записке.

Это уже третья попытка коммунистов провести через голосование данный законопроект. Последствия выхода России из ВТО, как считают авторы инициативы, негативно на экономическом развитии страны не скажутся.

Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Комментарии 27

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:00
    Тут третий день о выходе на тот свет говорят,а они про свое,женское...нам бы этот кризис пережить,а после думать о ВТО,ООН,ОБСЕ и даже о Ваде с МОКой...
    НЕКСУС
    1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 20:06
      Цитата: НЕКСУС
      Тут третий день о выходе на тот свет говорят,а они про свое,женское...нам бы этот кризис пережить,а после думать о ВТО,ООН,ОБСЕ и даже о Ваде с МОКой...

      http://svpressa.ru/politic/article/197641/#mc-con
      tainer
      После этого можно уже и не думать. hi
      GELEZNII_KAPUT
      1. Lumumba (Андрей) Сегодня, 20:14
        Кто о чём, а вшивый о бане.
        Lumumba
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:06
      НЕКСУС (Андрей) hi
      Тут третий день о выходе на тот свет говорят,а они про свое,женское...нам бы этот кризис пережить,а после думать о ВТО,ООН,ОБСЕ и даже о Ваде с МОКой...
      Если такого кризиса не должно было быть.Такой кризис нужно позарез было придумать!!! bully
      Наблюдатель2014
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:18
        Цитата: Наблюдатель2014
        Если такого кризиса не должно было быть.Такой кризис нужно позарез было придумать!!!

        В ваших словах есть смысл...как я сказал ниже,теперь мир изменился и ,уверен,больше Кремль играть в глупое партнерство с Западом не будет. hi
        НЕКСУС
    3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 20:11
      НЕКСУС

      Нормальные люди эту ситуацию, которую вы называете кризисом, и о выходе на тот свет третий день, читают вас и смеются...
      Нормальные люди и не такой кризис переживали... А паникёры всегда были, есть и будут///
      Тушёнку уже закупили???
      Нормальные люди, не паникёры как вы, продолжают работать, а не балоболить о конце света...
      NN52
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:16
        Цитата: NN52
        НЕКСУС

        Нормальные люди эту ситуацию, которую вы называете кризисом, и о выходе на тот свет третий день, читают вас и смеются...
        Нормальные люди и не такой кризис переживали... А паникёры всегда были, есть и будут///
        Тушёнку уже закупили???
        Нормальные люди, не паникёры как вы, продолжают работать, а не балоболить о конце света...

        Вы о правительстве? Ведь у нас только там нормальные люди laughing
        Svarog
    4. Терский (Виктор) Сегодня, 20:12
      Цитата: НЕКСУС
      Тут третий день о выходе на тот свет говорят,а они про свое,женское...н

      Когда б ещё поговорить... Видно невдомек им что обезьяна с гранатой -это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка. fool
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:17
        Цитата: Терский
        Когда б ещё поговорить... Видно невдомек им что обезьяна с гранатой -это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка.

        Как бы оно там ни было,но мир три дня назад(а точнее месяц назад,когда наш Генштаб озвучил ,что будет ответ) изменился кардинально.
        Радует то,что теперь больше Кремль не будет играть в партнерство с Западом.
        Ну а поговорить? Конечно можно.
        НЕКСУС
    5. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 20:16
      Цитата: НЕКСУС
      Тут третий день о выходе на тот свет говорят,

      Я Вас таки умоляю, поговорят - перестанут. А вот с ВТО давно пора что-то решать
      Андрей из Челябинска
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 20:22
        Цитата: Андрей из Челябинска
        А вот с ВТО давно пора что-то решать

        Только из ВТО? Да я Вас умоляю. Все эти организации,которые я перечислил выше-это все "поле Западе",где по определению мы будем всегда проигрывать.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Я Вас таки умоляю, поговорят - перестанут

        За себя не боюсь...сын растет...вот за него переживаю.
        НЕКСУС
    6. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:22
      Эх,Андрей hi Надеюсь разум возабладает..Ну а коммунисты куда же они без ВТО и привязки к доллару.Хотя и в самом деле от этого надо уходить.
      Цитата: НЕКСУС
      Тут третий день о выходе на тот свет говорят,а они про свое,женское...нам бы этот кризис пережить,а после думать о ВТО,ООН,ОБСЕ и даже о Ваде с МОКой...
      210окв
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:01
    ВТО бредятина ещё та.Для России.Кто в курсе тот поймёт.Хотя наши правители как всегда ,в своём репертуаре."Розовые очки"
    Наблюдатель2014
    1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 20:06
      Цитата: Наблюдатель2014
      ВТО бредятина ещё та.Для России.Кто в курсе тот поймёт.Хотя наши правители как всегда ,в своём репертуаре."Розовые очки"

      параллельный мир...
      GELEZNII_KAPUT
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:10
        GELEZNII_KAPUT
        параллельный мир...
        Ага.Ну как там у вас?
        Наблюдатель2014
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 20:22
      Сергей,приветствую hi ..ну,реально,ВТО нам нужен как собаке пятая нога...Россию в эту кабалу загнали наши либерастные "великие"экономисты гайдаровской когорты сказками о миллиардных преференциях...ну и где они,эти самые преференции?
      assa67
  3. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 20:04
    самый важный кризис внутренний.. Преодолеем его и внешние кризисы утихнут.
    Z_G_R
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:05
    давно пора,а то навступали во всякие смешные,бесполезные организации,типа тянулись к "цивилизованным",а по факту это нужно только для того,чтобы всякие наши члены красиво тусовались на заседаниях этих организаций...
    taiga2018
  5. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 20:07
    Пока у нас есть такие насквозь прозападные личности, как Медведев, Набиуллина, Кудрин, Чубайс и прочие "демократы", выход из ВТО нам не грозит...
    И придётся Россие и дальше тянуть эту абсолютно ненужную ей ВТО-лямку, которую на неё набросили ...
    И наша 5-я колонна в верхах постарается, чтобы это было, как можно дольше...
    А что Путин? А ничего Путин! Смотрит... думает...терпит зачем-то всю эту компашку, вместо того, чтобы часть разогнать, часть посадить...
    Увы... Путин - это не Сталин! Этим всё сказано... request
    Бригадир
    1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 20:10
      Цитата: Бригадир
      Пока у нас есть такие насквозь прозападные личности, как Медведев, Набиуллина, Кудрин, Чубайс и прочие "демократы", выход из ВТО нам не грозит...

      Путина забыли. Он же их всех назначил.
      AlexanderVP
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 20:14
        Цитата: AlexanderVP
        Путина забыли. Он же их всех назначил.

        на самом деле он единственный настоящий либерал в России,все те,кого мы обычно обзываем этим не хорошим словом,к либерализму не имеют вообще никакого отношения...
        taiga2018
  6. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 20:14
    ЕдРо не проголосует за выход ))
    Не либероид Русский
  7. словак Сегодня, 20:15
    Есть либероидное правительство во главе с Медведевым. Одним ухом он слышит Путина, другим США, вроде как кланяется России, но подставляет зад в наклоне западу. Россия в ВТО выгодна Европе и США, поэтому Медведев изображает глухоту
    словак
    1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 20:18
      Ну пусть Путин уберет это правительство вместе с Медведевым. Это его конституционное право.
      Да не тут то было. Своих не сдает.
      AlexanderVP
      1. словак Сегодня, 20:22
        Цитата: AlexanderVP
        Ну пусть Путин уберет это правительство вместе с Медведевым. Это его конституционное право.
        Да не тут то было. Своих не сдает.

        Не так. Есть 2 противоборствующие группы: Путина (силовики) и Медведева (финансово- экономическая). И свернуть им шеи без потери средств, центробанка, и пр. сложнее, чем можно подумать. Хотя, думаю, народ поддержал бы некоторые сложности, ради избавления прозападной финансовой элиты
        словак
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 20:15
    а вот интересно матрасов на том свете архангелы будут встречать или рогатые с вилами?
    злой пиннокио
  9. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 20:19
    За свои права нужно бороться. Иск нам за свинину 1,39 млрд долл, мы должны выставить иск за все санкции 52 млрд долл. Лоха везде бьют, так МИД РФ и выглядит лохом...
    Vladimir 5
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