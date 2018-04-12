09:04 12 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

День космонавтики. Яркая технологическая победа СССР и всего человечества

Сегодня в России (и не только в России) отмечается День космонавтики – 57-я годовщина первого полёта человека в космос. Знаменитое гагаринское «Поехали!..» стало символом покорения космоса, которое продолжается по сей день и предлагает новые и новые вызовы человечеству. Сам первый полёт человека в околоземное пространство является настоящей технологической победой всей цивилизации, и флагманскую роль здесь сыграл именно СССР.

День космонавтики. Яркая технологическая победа СССР и всего человечества


ТАСС приводит заявление первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского (осуществил полёт в космос в 1978 году):
После 12 апреля, когда в космос полетел Юрий Гагарин, первым впечатлением был шок. Все думали о том, как это возможно, что человек оказался в пространстве, где ещё не было никого. Весь мир охватила эйфория. После первого шока все начали думать о том, каково это, появились первые оценки, отражение в культуре, науке. Советский Союз ликовал во второй раз после запуска первого спутника в 1957 году. Это была хорошая победа цивилизации.



Годовщина первого полёта человека в космос отмечается «Юрьевой ночью» почти в полусотне стран мира, включая Британию, США, Ирландию, Финляндию, Канаду, Японию, Индию и др. В мероприятиях принимают участие около 20 тыс. человек.

Роскосмос:
На большей части территории нашей страны день 12 апреля 1961 года выдался по-настоящему весенним. На безоблачном, ярко-голубом небосводе сияло Солнце. Торжественный, с нескрываемым ликованием голос диктора Юрия Левитана звучал из скромных домашних динамиков, гремел из заводских репродукторов, летел над улицами из приёмников, поставленных на подоконники распахнутых окон. Улицы городов немедленно заполнились людьми, они обнимали, поздравляли друг друга. Многие потом вспоминали, что это было похоже на День Победы в 1945 году. Вся страна, весь мир праздновал победу человека над земным притяжением. И было понимание, что это свершение советской космонавтики не принадлежит одной стране, это действительно – победа всего мира. С самого полета Гагарина космическая тема стала главной в прессе – сообщения в каждом полете попадали на первые полосы газет. С них начинались все телевизионные выпуски. Гагарин был первым, а за ним в космос отправились и другие герои. Сегодня человечество продолжает открывать все новые и новые космические двери – длительные пилотируемые полёты, исследования дальнего космоса, строительство космических станций. Человечество продолжает мечтать о космосе и уверенно идёт по тому пути, который проложил ему Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.




Ко Дню космонавтики Минобороны России представляет уникальный проект: рассекреченные архивные документы из фондов ЦА МО, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты Земля. Ссылка.

Пожелаем успехов современным покорителям космоса и разработчикам космических аппаратов и программ в их откровенно нелёгком труде.

Использованы фотографии: Роскосмос
24

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:40
    Напрашивается отнюдь не радостная фраза - "прости Юра мы всё.....потеряли".
    Извините уж за писсимизм. Праздник - то действительно достойный всяческих добрых слов. Но смотря на обстановку в мире, и мечтания людей 60-х годов, что вот мы все уже вот скоро объединимся и отправимся к звёздам....становится грустновато-смешно....



    Так и хочется ему ответить. Нет Юра не совсем, мы тут собираемся друг друга пристрелить потому что где-то, кто-то, отравил не понятно кого. И вся политика ведётся через твиттер аккаунты, а Бураны все оставшиеся два гниют на задворках Байконура, да и кстати Байконур мы теперь арендуем - он не наш. А на постройке нового космодрома стырили вагоны денег.........

    Какой-то ЮАРовец делает ракеты, и молодёжь у нас его обожают и говорят что Россия агрессор, и носятся с тем как бы быстрее купить новейший телефон...

    Пока что как-то так Юра....
    Наверное он совсем не так представлял себе 2018 год.........
    DEZINTO
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:41
      С Днем космонавтики !!! drinks
      Минимальное расстояние, на котором совершал свой полёт по орбите Юрий Гагарин, составило 181 километр, а максимальное расстояние равнялось 327 километрам. Первый полёт в космос продолжался ровно 108 знаменитых минут.
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:55
        Цитата: Spartanez300
        Минимальное расстояние, на котором совершал свой полёт по орбите Юрий Гагарин, составило 181 километр, а максимальное расстояние равнялось 327 километрам. Первый полёт в космос продолжался ровно 108 потрясающих минут.

        Я когда служил ещё застал офицеров которые участвовали в первых запусках и знали Ю. А. Гагарина и С. П. Королёва
        LSA57
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:40
          Цитата: LSA57
          Я когда служил ещё застал офицеров

          Байконур? А правда, что в конце 80-х кто то написал на борту "Бурана" ДМБ- ....? У нас ходила такая байка, служил я не далеко.
          Ингвар 72
          1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:58
            Цитата: Ингвар 72
            нас ходила такая байка, служил я не далеко.

            В 90-м или чуть позже мне ее рассказывал один знакомый служивший на Байконуре срочную. говорил после этого плитки меняли
            Дырокол
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:00
              Цитата: Дырокол
              говорил после этого плитки меняли

              А солдата и дежурного офицер посадили. Я так слышал по крайней мере. hi
              Ингвар 72
    2. Маз Сегодня, 08:00
      С днем Космонавтики, друзья.!
      Маз
    3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 08:01
      Цитата: DEZINTO
      становится грустновато-смешно

      На марс то летают, уже давно. Не мы правда...
      Цитата: DEZINTO
      Какой-то ЮАРовец делает ракеты, и молодёжь у нас его обожают

      Как пренебрежительно. Осуждаете его?
      Дырокол
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:07
        Как пренебрежительно. Осуждаете его?

        Нет я его не осуждают. Мужик действительно молодчага, и машины электрические, и ракеты туда- сюда летают и садятся вертикально, и вообще красота и крутотень. А главное денюжки крутятся, проекты мутятся..

        Правда на орбиту почему-то на наших ракетах летают...А чего это так?
        А роботик ползающий по Марсу почти на половину копия Лунохода -1 советского производства!? - ой, а как-же так даже скафандры у американцев копия Орлана 2- тююю!? а что не получается в стране айфона создать собственный скафандр?

        Я не принибрежительно. Я хочу сказать гланое- все современные технологии созданны были ещё тогда, да, в столь отсталой рашке, совке или как ещё любят поносить наше прошлое. И только с наступлением 90-х вся информационная база утекла, за дёшево на запад. Благодаря чему летали шатлы, а теперь летает Ваш обожаемый Маск.
        DEZINTO
        1. Мавр (Андрей) Сегодня, 08:15
          Цитата: DEZINTO
          Я хочу сказать гланое- все современные технологии созданны были ещё тогда, да, в столь отсталой рашке, совке или как ещё любят поносить наше прошлое. И только с наступлением 90-х вся информационная база утекла, за дёшево на запад. Благодаря чему летали шатлы, а теперь летает Ваш обожаемый Маск.

          Плюсую однозначно!!!
          Мавр
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 08:49
          Цитата: DEZINTO
          Правда на орбиту почему-то на наших ракетах летают...А чего это так?

          Вас так радует, что вместо освоения космоса мы превратились в извозчиков? Скоро и эту роль отберут, она временная. Все успехи связанные с изучением как ближнего так и дальнего космоса принадлежат США. Если СССР пытался отправлять межпланетные станции и были успехи, то Россия исследует космос только на словах. Это деградация.
          Цитата: DEZINTO
          Я хочу сказать гланое- все современные технологии созданны были ещё тогда, да, в столь отсталой рашке, совке или как ещё любят поносить наше прошлое.

          Вы во власти своих домыслов, что Россия родина слонов. Если бы СССР и РФ обладали "всеми современными технологиями", то сейчас весь мир любовался бы фото Цереры сделанными отечественными АМС, а не американским Dawn. Не говоря уже о Плутоне.
          Цитата: DEZINTO
          И только с наступлением 90-х вся информационная база утекла, за дёшево на запад. Благодаря чему летали шатлы, а теперь летает Ваш обожаемый Маск.

          Вы полагаете, что до 90-х годов Спейс шаттл не летал и только выкрав тайные знания накопленные в СССР они смогли? Это многое объясняет.
          П. С: какие технологии разработанные в СССР использует И. Маск?
          Дырокол
    4. Nix1986 (Никита) Сегодня, 08:50
      Не разделяю Вашу неприязнь к Маску, такие отрасли как наука, медицина, космонавтика и пр. должны быть вне политики, национальности и вероисповедания. Маск увлеченный человек, который топит не только за интересы инвесторов, чего к сожалению у нас не наблюдается, один из последних это Галицкий, респект мужику.
      Nix1986
  2. Комментарий был удален.
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:41
    Весь мир охватила эйфория
    Помню ! Радость и ГОРДОСТЬ ! Мы первые !
    Uncle Lee
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:46
    Вот за эту дату и нужно, я бы сказал, даже должно выпить! !! drinks good drinks За ту страну, что реально сказку сделала былью! !! hi drinks hi good
    Геркулесыч
  5. изя топ (Андрей) Сегодня, 06:49
    Сегодня в России (и не только в России) отмечается День космонавтики – 57-я годовщина первого полёта человека в космос.
    поехали drinks
    изя топ
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:00
      Изя hi Да не вопрос -ПОЕХАЛИ drinks drinks drinks hi good !!!
      Геркулесыч
  6. федоров (Валерий) Сегодня, 06:50
    Полетел практически капитаном, вернулся фактически полковником. Молодец мужичара, хоть и ростом мне по грудь. Выстреливали из капсулы на парашюте, там 10-ть G полных. Молодец ! Я с Ан-2 прыгал, думал обосрусь,пронесло. wink
    Вечная Память !
    федоров
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:10
      Цитата: федоров
      Я с Ан-2 прыгал, думал обосрусь

      Цитата: федоров
      ,пронесло.

      всё-таки? what laughing
      изя топ
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:30
        Самолет потом долго отмывали? ?? lol belay Как -никак пронесло! !! belay lol
        Геркулесыч
        1. федоров (Валерий) Сегодня, 08:14
          Да хватит прикалываться ! Я и дальше прыгал, только ногу чуть не поломал , в грязь ветром утащило. И затяжные были - это что-то. И Бога и Ангела-хранителя вспоминаешь, но Как Красиво !
          федоров
    2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:42
      Цитата: федоров
      Полетел практически капитаном

      А не старлеем? belay
      Ингвар 72
      1. федоров (Валерий) Сегодня, 08:21
        Типа Да , но я же поправку сделал - практически капитаном.
        федоров
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:24
          Цитата: федоров
          практически лейтенантом.

          wink С АН-2 я то же прыгал, чуть на ЛЭП не приземлился.
          Ингвар 72
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:50
    Праздник - на Века! И его уж точно не отберут какие поляки, укрокаклы и прочая ... Сегодня будут сняты грифы секретности с некоторых документов, и подлежат публикации. С праздником всех! drinks
    a.s.zzz888
  8. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:52
    "Давно нас ожидают
    Далекие планеты,
    Холодные планеты,
    Безмолвные поля.
    Но ни одна планета
    Не ждет нас так, как эта
    Планета дорогая
    По имени Земля."
    Хорошая песня, про добрые дела. smile
    ul_vitalii
  9. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:52
    Это было время технического рывка СССР вперед...будь ЦК КПСС немного поумнее СССР вполне мог бы стать привлекательной страной для всего мира в плане высокого уровня жизни рядового человека...но увы не судьба...ресурсы богатейшей страны мира были брошены на помощь африканским князькам, на развитие промышленности стран Восточной Европы...вообщем помогали всем но только не своему народу.
    Хотя были бесплатная медицина,профсоюзы,образование но этого оказалось не достаточно гражданам СССР... многим хотелось иметь то что имели рядовые американцы...автомобили ...яхты...виллы и т.д. smile
    Жизнь расставила все по местам... в погоне за американской мечтой мы потеряли много хорошего что было в СССР и приобрели массу плохих проблем присущих капиталистическим странам...учимся на своих ошибках...наступая каждый раз на одни те же грабли веря в лучшее будущее. what

    Гагарину УРА...Королеву Ура...Советской космонавтике УРА.
    Тот же ЛЕХА
    1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      будь ЦК КПСС немного поумнее СССР вполне мог бы стать привлекательной страной для всего мира в плане высокого уровня жизни рядового человека...но увы не судьба...ресурсы богатейшей страны мира были брошены на помощь африканским князькам, на развитие промышленности стран Восточной Европы...вообщем помогали всем но только не своему народу

      О началось... даже в такой теме надо выискивать грязь. И лукавить.
      Советские достижения вроде науки, ВПК, космоса, образования, медицины - все это стоило огромных усилий и затрат. И без них никак обойтись нельзя было. А значит и на повышение "уровня жизни рядового человека" , средств не всегда хватало.
      И африканцам с Восточной Европой помогали не просто так. У нас были там свои интересы, начиная с военных баз, и заканчивая рыболовством.
      rkkasa 81
    2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 08:47
      ЦК КПСС немного поумнее СССР вполне мог бы стать привлекательной страной для всего мира в плане высокого уровня жизни рядового человека...но увы не судьба...ресурсы богатейшей страны мира были брошены на помощь африканским князькам, на развитие промышленности стран Восточной Европы...вообщем помогали всем но только не своему народу.

      Ну как в анекдоте про завод "жигули" - проклятое место.
      СССР давно уже нет. а практика прощения долгов всем. бесплатной раздачи вооружения (самолеты на масло) продолжается
      МИМО ПРОХОДИЛ
  10. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:53
    Всех служивших на Байконуре, Всех имевших и имеющих отношение к Освоению Космоса и Всех форумчан "Военного обозрения" Поздравляю С Днём Космонавтики!!!

    LSA57
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:55
      Цитата: LSA57
      Всех служивших на Байконуре

      Сейчас там степь наверное вся в тюльпанах, красотища! good Правда всего на две-три недели, потом опять унылый выжженный пейзаж. hi
      Ингвар 72
  11. loginovich Сегодня, 06:53
    С днем космонавтики!
    loginovich
  12. Aleksandr21 (Александр) Сегодня, 06:55
    Всех с днём космонавтики! Действительно полёт Юрия Гагарина величайший шаг в развитие цивилизации... а на счёт будущего, остаётся только надеяться что наша страна не забросит космос и сделает новые достижения в этой сфере, в научной фантастике да и не только в научной, очень популярна тема колонизации и если через 50-100 лет начнётся строительство баз на планетах и их спутниках в солнечной системе то наша страна должна быть одним из лидеров в этой области (хочется по крайней мере на это надеяться).
    Aleksandr21
  13. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:59
    Безусловно великий шаг! И огромное свершение!

    DEZINTO
  14. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:03
    И гордость за прошлое и грусть за сейчас. В прошлом году был с ребенком в монино, показывал и расказывал про спираль и на вопрос ребенка "Пап а почему сейчас не летают? " я не знал, что ответить, кроме того, что быть взрослым к сожалению не означает быть умным и хорошим человеком, потому и не летаем.
    Nix1986
  15. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:08
    Google в своём репертуре. Помните, если даже какой-то день рождения какого-то доморощенного писателя из штата Кентуки, то они неприменно рисуют какую-нибудь картиночку,....аватарочку, дудл-шмудл, всё такое.
    Если у России величайший праздник достижения страны! - ти-ши-на.
    Мерзкие - двуличные - продажные.
    День рождения 117 лет назад родился какой-то певец!- они капец паром писают сочиняют картинки открывают проекты!.
    У нас первый в мире человек вышел в космос!!!! Хоть кто-нибудь хоть как-то об этом в сети заявил!
    Извините прибомбило слегка! Такая наглая степень неуважения что-аж бесит. sad
    DEZINTO
    1. BlackMokona Сегодня, 07:18
      У Гугла ещё этот день не настал, вы забываете про разницу часов.
      BlackMokona
      1. BlackMokona Сегодня, 07:20
        Вот на главной странице уже текст проявился.
        День космонавтики 2018. "Поехали!"

        https://www.google.ru
        Подождем утра в Калифорнии
        BlackMokona
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:22
          Ааа! действительно это нюанс, может я зря раскипитился lol Посмотрим. hi

          21:24
          DEZINTO
          1. BlackMokona Сегодня, 07:31
            Я посмотрел историю вопроса, они то делают дудл по этому поводу, то не делают ограничевшись текстом.
            Вот такой например делали

            Вообщем тут рандом у них. Поэтому в двое интереснее сделают или нет.
            BlackMokona
            1. BlackMokona Сегодня, 07:55
              А до этого был интереснее. Дудл 2011 года
              BlackMokona
    2. татарин 174 Сегодня, 07:37
      Цитата: DEZINTO
      Хоть кто-нибудь хоть как-то об этом в сети заявил!

      Да вспомните всех своих знакомых, наверно среди них есть такие, которые даже зная о вашем успехе промолчат об этом от зависти вместо того, чтобы порадоваться с вами или поздравить... Есть такие люди. А вы про вражеский Гугл.
      татарин 174
  16. татарин 174 Сегодня, 07:34
    Дети мы были тогда, наивные, помню как вечером в один из дней апреля после полета Гагарина, когда стемнело, расстелили на земле какие-то тулупы и лежали на небо смотрели, мечтали и ждали когда ракета с космонавтом пролетит, хотя он уже давно приземлился... Мы тогда думали, что так будет каждый день. Вот это мне хорошо запомнилось. Этот день для многих - день праздничный, когда произошло величайшее событие на Земле. С праздником нас всех!
    татарин 174
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 07:37
      Слава СССР, Слава Гагарину!
      9PA
  17. Старый26 (Владимир) Сегодня, 07:43
    Цитата: Uncle Lee
    Помню ! Радость и ГОРДОСТЬ ! Мы первые !

    Да, эффект был убойным. Я поню тот день, хотя мне было каких-то 7 лет. Причем не само ликование людей на площадях, а именно сообщение ТАСС. Завтракали на кухне. В углу о что-то там говорил репродуктор. Внезапно тишина и голос Левитана. "Говорит Москва. Слушайте сообщение ТАСС"... Что хорошо помню, так это как "Закаменели" лица бабки и деда, для которых этот голос ассоциировался с сообщением о начале войны. И только после слов о том, что на орбите первый человек - начали "оттаивать"
    Да, в командировках, и в ЗГ, и в Ленинске - это были выходные дни. И сейчас, по прошествию более чем полувека, когда уже знаешь, какая была напряженная гонка между нами и американцами - понимаешь, что многое зависит от личности. Королев рискнул и мы выиграли... Стали первыми...

    А насчет выпить, так это всенепременно. По пути с работы будет небольшой кабачок ис очень неплохим коньяком - обязательно и не одну...

    Цитата: федоров
    Полетел практически капитаном, вернулся фактически полковником. Молодец мужичара, хоть и ростом мне по грудь. Выстреливали из капсулы на парашюте, там 10-ть G полных. Молодец ! Я с Ан-2 прыгал, думал обосрусь,пронесло. wink
    Вечная Память !

    Ну полетел он старлеем, вернулся майором. Не стоит придумывать. Капсулы не выстреливались. На всех "Востоках" выстреливались кресла с космонавтом. Именно из-за этого отстрела и у нас были проблемы с международной фиксацией рекордов в ФАИ...

    Цитата: LSA57
    Всех служивших на Байконуре, Всех имевших и имеющих отношение к Освоению Космоса и Всех форумчан "Военного обозрения" Поздравляю С Днём Космонавтики!!!


    Тюльпаны Байконура. Весной подлетаешь - внизу море цветов. Через несколько недель улетаешь - внизу выжженая степь.
    Старый26
  18. Старый26 (Владимир) Сегодня, 07:49
    Вдагон. Несколько фотографий их архива. Надеюсь, что Сергей (LSA57) кое что узнает



    (как его , этот памятник называли в то время - "НЕ ДОВЕЗЛИ"


    Старый26
  19. Million (Влад) Сегодня, 08:07
    Два чувства сегодня переполняют:гордость и стыд.Гордость- за прошлое,стыд -за настоящее..
    Million
  20. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:12
    Гордость за державу - за СССР! Мы - первые!
    Всех с Праздником!
    pvv113
  21. kvs207 (Валерий) Сегодня, 08:22
    Цитата: Ингвар 72
    Байконур? А правда, что в конце 80-х кто то написал на борту "Бурана" ДМБ- ....? У нас ходила такая байка, служил я не далеко.

    Мой сокурник рассказывал, что один дембель "отковырял" несколько плиток на дембельский альбом smile Не знаю, правда или нет, но он служил "двухгодичником" в то время на Байконуре.
    kvs207
  22. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:26
    В этот важный день апрельский
    С космодрома "Байконур"
    Человек родной, советский
    В космос прямиком шагнул!

    И всем миром отмечаем
    Этот праздник нынче мы.
    Космонавтов поздравляем,
    Вы — надежда всей страны! love
    С Праздником!!! love
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:50
      И в темноту они лететь не побоялись,
      и с перегрузками боролись как могли,
      не для того что-б имя своё славить,
      а для того что-б сделать новый шаг для всей страны.
      DEZINTO
  23. andrej-shironov Сегодня, 08:51
    Да уж! За советское время столько побед было одержано. А за 30 лет либерального капитализма ни одной! Это ли не показатель антинародности нынешней власти.
    andrej-shironov
  24. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:58
    Цитата: федоров
    Типа Да , но я же поправку сделал - практически капитаном.

    Валерий, Валерий. Что-то вас носит в званиях, то практически капитаном (это как), то практически лейтенаном. Прилетел практически полковником (правда почему-то в академии после полета учился еще подполковником laughing
    Все проще. История гласит. Взлетел - старлеем, приземлился - майором...
    Старый26
Картина дня