09:02 12 апреля
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Ввод в эксплуатацию ПРО США в Польше отложен на 2 года

Ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018-го на 2020 год. Об этом на слушаниях в Сенате США доложил директор Агентства по ПРО генерал Сэм Гривз.



Генерал отметил, что строительство, осуществляемое местным подрядчиком в Польше, идет медленнее, чем ожидало военное ведомство США. По его словам, причина в том, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою негативную роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».


Приходится постоянно приостанавливать работы из-за дождей,
цитирует Гривза газета Взгляд.

Он доложил также, что решением проблемных вопросов, связанных с работой подрядчика, занялся «один из заместителей министра обороны (Польши)».

На вопрос законодателей, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил:

Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит.


Соглашение между Польшей и США о размещении в республике противоракет было подписано в 2008 году и вступило в силу спустя 3 года. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Однако в 2010 году эти планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 08:07
    Дорого и не целесообразно?
    Им главным было протолкнуть проект, сроки уже большого значения не имеют. Да и сосредоточены на других проблемах. Последних у них хватает, сами себе создают...
    Logall
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:10
      Погода и то против этого зверья .
      Spartanez300
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:28
        Это Россия вредит.
        cniza
    2. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:24
      Цитата: Logall
      Последних у них хватает, сами себе создают...

      Саня hi у них генетически заложено - искать приключения на свое любимое седалище laughing
      Всех летунов с праздником drinks
      pjastolov
    3. антивирус Сегодня, 09:01
      идет торговля о понятии --" обещание не расширяться на восток"
      мы говорим одно. партнеры-- др видение предлагают
      сторгуемся на " ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ БАЗЫ ПРО В ЕВРОПЕ, ПРИ 100% ИХ ГОТОВНОСТИ, ДО МОМЕНТА УГРОЗЫ ДЕМОКРАТИЯМ СО СТОРОНЫ РОССИИ--РФ САМА И БУДЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАНА НЕ РЫПАТЬСЯ"
      антивирус
  2. Равик (Сергей) Сегодня, 08:08
    Погода? Да вы еще в Россию не зашли...
    Наливай братан!
    Равик
  3. Комментарий был удален.
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:11
    На вопрос законодателей, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил: Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит.. Врет, "сивый мерин", как "пить дать" пилят деньги с «одним из заместителей министра обороны (Польши)». yes
    Теренин
  5. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:19
    Генерал отметил, что строительство, осуществляемое местным подрядчиком в Польше, идет медленнее, чем ожидало военное ведомство США. По его словам, причина в том, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою негативную роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».

    Есть хорошая русская пословица - "пустили козла в огород". Местный подрядчик больше думает о том, как можно поболее денег мимо своего кармана не пронести. Насчет погоды... Может и затормозила строительство (хотя как говорят, плохому танцору.... мешают). Но о главном он то ли не решился говорить, то ли в публикации об этом нет. В Польше должны стоять новая ракета перехватчик Standart SM-3 Block 2A, вместо Standart SM-3 Block 1В, что стоит в румынии. А с этим перехватчиком у них "затык". Из ЕМНИП трех испытаний - два неуда.
    Старый26
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:34
      Эт все при прежнем министре обороны затевалось, а у него забот было, у-у-у! А вот с мозгами бе-е-е!
      Министра то сменили, но дело его живёт!
      Впрочем, нам то о чём жалеть, пущай на полосатых потренируются посполитые!
      rocket757
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:21
    У Игорки куча отговорок! Ладно хоть, что Россия не виновата! laughing
    Симон
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:23
    Цитата: Теренин
    На вопрос законодателей, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил: Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит.. Врет, "сивый мерин", как "пить дать" пилят деньги с «одним из заместителей министра обороны (Польши)». yes

    Пускай пилят, главно нам на руку! laughing Россия лучше подготовится. wink
    Симон
  8. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:26
    Да в принципе ничего удивительного - стройки везде затягиваются, не думаю что тут что-то политическое. Просто объект сложный. Тем более строят поляки,...а там ракетные шахты и радары,....а вокруг куча поляк с газовыми баллонами, бетоно-мешалками и не понятный язык....конечно контролирующие американские инженеры перестраховываются. Естественно.
    DEZINTO
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 08:29
    Шакалье решило притормозить? А вдруг совсем не той страны ПРО придется ставить? Вдруг опять - Польская Народная Республика?
    Ураган70
    1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:33
      Спаси и сохрани! Опять России пшеков кормить? Нет уж, пусть лучше Германия.
      Дилетант
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