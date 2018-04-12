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Ввод в эксплуатацию ПРО США в Польше отложен на 2 года
Ввод в строй батарей противоракет SM-3 в Польше перенесен с 2018-го на 2020 год. Об этом на слушаниях в Сенате США доложил директор Агентства по ПРО генерал Сэм Гривз.
Генерал отметил, что строительство, осуществляемое местным подрядчиком в Польше, идет медленнее, чем ожидало военное ведомство США. По его словам, причина в том, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою негативную роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».
Он доложил также, что решением проблемных вопросов, связанных с работой подрядчика, занялся «один из заместителей министра обороны (Польши)».
На вопрос законодателей, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил:
Соглашение между Польшей и США о размещении в республике противоракет было подписано в 2008 году и вступило в силу спустя 3 года. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Однако в 2010 году эти планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.
Генерал отметил, что строительство, осуществляемое местным подрядчиком в Польше, идет медленнее, чем ожидало военное ведомство США. По его словам, причина в том, что «было выделено недостаточно рабочих и ресурсов». Кроме того, свою негативную роль сыграла «плохая погода в Польше в течение последних пяти месяцев».
Приходится постоянно приостанавливать работы из-за дождей,цитирует Гривза газета Взгляд.
Он доложил также, что решением проблемных вопросов, связанных с работой подрядчика, занялся «один из заместителей министра обороны (Польши)».
На вопрос законодателей, не беспокоит ли генерала такой «провал в обеспечении противоракетной обороны в Европе», Гривз ответил:
Учитывая нынешний уровень угрозы, меня это не беспокоит.
Соглашение между Польшей и США о размещении в республике противоракет было подписано в 2008 году и вступило в силу спустя 3 года. Изначально планировалось оснастить базу ракетами большой дальности, управляемыми радаром в Чехии. Однако в 2010 году эти планы были пересмотрены, и Польша получит только ракеты средней дальности SM-3.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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