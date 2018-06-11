13:33 11 июня

Поднялись все как один

Лейб-гвардии Семеновский Его Величества полк – один из старейших и наиболее заслуженных полков русской императорской гвардии. В годы Первой мировой войны полк входил в состав Петровской бригады 1-й гвардейской пехотной дивизии – соединения, покрывшего славой русское оружие. Мы хотели бы упомянуть лишь об одном эпизоде из боевой истории доблестных семеновцев – который позволяет увидеть Как (именно так, с большой буквы) сражались и умирали гвардейцы Российской Империи.


Офицеры лейб-гвардии Семеновского полка перед отправкой на фронт, июль 1914 г. Слева – командир полка генерал-майор И. С. фон Эттер.

Бывший адъютант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии полковник А. А. Зайцов


Поднялись все как один

является автором великолепного труда, проливающего свет на историю полка в первую военную кампанию мировой войны. В этой информативной работе (ценной, помимо прочего, и отрывками из воспоминаний офицеров-семеновцев) и приводится эпизод, с которым мы хотели познакомить читателей – любителей российской военной истории.



Бои под Ивангородом 10 – 13 октября 1914 г. стали одними из самых кровавых и тяжелых в истории полка. 10-го октября 9-я армия, сдерживая перед Ивангородом Гвардией австрийскую 1-ю армию, 25-м и 16-м армейскими корпусами, переправлявшимися у Ново-Александрии, наносила противнику удар в правый фланг.

Семеновцы действовали успешно – и австрийцы планировали общий отход. Но командование дивизии, не зная данного факта, решило с помощью ночной атаки сбить с позиций упорствовавших венгров – действуя без поддержки артиллерии (внезапная ночная атака). В атаке должен был принять участие 3-й батальон Семеновского полка. И полковой командир генерал-майор фон Эттер, настаивая на бессмысленности последней, требовал отменить атаку. Но безуспешно комполка бился за отмену ненужного приказа – начдив генерал-лейтенант В. А. Олохов ссылался на вышестоящий приказ.

И 3-й батальон в ночь на 12 октября 1914 г., на фоне горящего фольварка Градобице, получил приказ атаковать венгров.



Очевидец-офицер С. П. Дирин вспоминал: «Получен приказ от командира батальона: всему батальону в 9 час. вечера, равняясь по 10-ой роте, атаковать прямо перед собой австрийские линии. Так как приказ предусматривал влитие перед самой атакой рот 2-ой линии в роты первой, я пошел к Андрееву (командир 10-й роты), чтобы договориться о подробностях влития людей (12-й роты) в его роту. Андреев сказал, что в указанный приказом момент он даст свисток, по которому всем вставать и цепями идти в атаку. Моей же роте (12-ой) ускоренным шагом догонять 10-ую и вливаться в ее ряды уже на ходу. ... Двухдневное лежание солдат в индивидуальных ячейках, в открытом, как бы выбритом поле, насквозь простреливаемом и днем и ночью ружейным огнем, неизвестность, что делается левее (мои дозоры только дважды доходили до 13-й роты, а днем мы несли потери, так как приходилось пересекать гребень пригорка, ночью, без единого дерева, или какого либо другого ориентировочного предмета…) и только каждый старался как можно глубже уйти в землю. … Чтобы подготовить роту к атаке, нужно было обойти каждого бойца, каждую ячейку. Ячейки были широко разбросаны и отстояли между собой на много шагов. От свиставших пуль люди глубоко зарылись в землю - и приходилось подходить к самому краю ячейки, чтобы увидеть солдата, к которому обращалась речь. … Говорилось приблизительно следующее: «в 9 час. вечера капитан Андреев даст свисток. По этому свистку подыматься и без шума, без криков, догонять беглым шагом 10-ю роту. Подтянуть котелки, чтобы они не звенели. Винтовками не стучать. Всем держать направление на пожар (за неприятельской линией горел подожженный нашей артиллерией амбар). Если будут слышать мой голос или голос прапорщика Степанова, смыкаться к офицерам».

Ротный командир отметил тот факт – что бойцы беззаветно выполнили свой долг, пойдя почти на верную смерть. Он писал, что такой спаянной и доблестной роты у него уже не было за всю войну. Причем в ней не только был жив дух подготовки мирного времени, но даже и запасные, влившиеся в роту во время мобилизации, за 2 месяца успели сродниться с ротой и впитать ее дух.

Подсчитывая на следующий день потери обеих рот, выяснилось, что они составили (убитыми и ранеными) около 80%.

А ведь в ситуации темной ночи и системы индивидуальных ячеек сколько бойцов могло просто не пойти в бой, оставшись в ячейках - ведь, как он отметил: «Исключительно темной ночью из ячеек, отстоявших друг от друга чуть ли не на десять шагов, о принуждении и речи быть не могло. Каждый был предоставлен своей совести, каждый был волен выйти из ячейки или же еще глубже в нее зарыться. А как умирали! Наутро офицеры, обходя поле боя, были поражены видом этих рядов солдат, лежавших головами вперед и чуть что не равнявшихся, умирая... Значит, ни у кого не было попытки уходить назад! А ведь ночью это так просто, так легко!

В назначенный час, по свистку Андреева, встали без команд и пошли бесшумно догонять 10-ю роту. Через несколько минут я уже шел рядом с Андреевым, а за нами два моих ефрейтора связи - Закривидорога и Безматерных. … Мы были обнаружены и по нас был открыт сильнейший ружейный и пулеметный огонь. Мы освещены заревом пожара, нам оно в то же время слепит глаза, делает темноту ночи еще более черной, еще более зловещей. А кругом - настоящий фейерверк, синими огоньками рвутся бесчисленные австрийские пристрелочные пули. Андреев падает вперед, на грудь, убитый наповал пулей в лоб. Следом за ним падают убитыми почти одновременно и Закривидорога и Безматерных. Идущие по сторонам ряды редеют, люди один за другим валятся на землю. Освещенным пожаром фигурам я кричу: «смыкайся ко мне, но кругом уже никого нет. Все поле, в пределах видимости, покрыто лежащими людьми…. По звуку выстрелов я чувствую, что мы дошли до самой цели, что до неприятельских линий остается каких-нибудь шагов 20 и в голове проносится вихрем мысль: отходить назад - позор, атаковать одному – бесполезно погибнуть или, что еще хуже - попасть в плен, ложиться же на таком расстоянии от неприятеля, да еще освещенным пожаром - быть наверняка пристреленным как куропатка». И в это мгновение офицер был ранен.

Всего в ночь на 12-е октября 1914 г. 3-й батальон лейб-гвардии Семеновского полка потерял: убитым командира 10-й роты капитана Андреева, смертельно раненым младшего офицера 12-й роты прапорщика Степанова и раненым поручика Дирина. Потери в нижних чинах достигли в среднем 40% (для всего батальона), причем особенно пострадали пошедшие в ночную атаку 10-я и 12-я роты, потерявшие, как отмечалось, до 80% бойцов.



Удар гвардейской пехоты вынудил противника 13-го октября начать отход, а бой показал – что семеновцы поднимаются в атаку все как один (причем даже когда присутствует возможность отсидеться в индивидуальной ячейке) – и идут (зачастую) в безнадежную атаку – за Родину - «За Веру, Царя и Отечество».

Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 35

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  1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 05:47
    Самоотверженность с высокой буквы
    Как и чувство долга.
    Слава отважным семеновцам!
    Адьютант
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:13
    Подсчитывая на следующий день потери обеих рот, выяснилось, что они составили (убитыми и ранеными) около 80%.
    Вот так гибла элита армии. Как её не хватало в 1916 и 17 году.
    Время сегодняшнее...
    В/Ч 75384: Семеновский полк
    svp67
    1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:24
      Цитата: svp67
      Вот так гибла элита армии. Как её не хватало в 1916 и 17 году

      Согласен полностью: на фронте глобальных вопросов она не не решала, а обеспечить незыблемость власти могла.
      Но все были уверены, что основной враг-на фронте....
      Ольгович
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:57
        Но все были уверены, что основной враг-на фронте

        Согласен с Вами.
        на фронте глобальных вопросов она не не решала

        Хотя и переломила ход ряда важнейших операций.
        Кстати, насчет рассмотренной ночной атаки. О том что она не нужна выяснилось ведь позднее. Артиллерия в ночном бою в целях сохранения внезапности действует не так активно как днем (о чем свидетельствует ориентир - зажженный фольварк).
        А гвардию да, стоило поберечь и держать поближе к столицам - приберегая для врага внутреннего...
        Адьютант
      2. Виктор Red (Виктор Краснокутский) Сегодня, 13:01
        Цитата: Ольгович
        а обеспечить незыблемость власти могла.

        Могла- не могла, это неизвестно, не факт, что войска, не подверглись бы влиянию.
        Вот если бы Государь Император нашёл бы в себе волю и отдал приказ, рассажть на кольях делегатов, приехавших требовать отречения. Рассажть прям здесь, перед окнами своего вагона. И если бы нашлись силы, способные этот приказ выполнить, то думаю история была бы другой. Но ни воли, ни сил не было и это факт.
        Виктор Red
        1. Albatroz (Manfred) Сегодня, 13:08
          Согласен с Вами Виктор Red
          Они бы неплохо смотрелись на кольях вокруг штабного вагона.
          А на место репрессированных слизняков - командующих фронтами - поставить нормальных командармов, а то и комкоров.
          Воистину - кадры решают все!
          Albatroz
    2. badens1111 (влад) Сегодня, 10:04
      Цитата: svp67
      Вот так гибла элита армии. Как её не хватало в 1916 и 17 году.

      И что бы она решала,коль измена была сверху?
      Ох уж эти мечтания хрустобулочников... все переиначить,подтасовать и пересмотреть...
      Цитата-"Алексеев первым объявил ему: "...Ваше Величество должны себя считать как бы арестованным" ... Государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева". В ночь на 3 марта Николай II записал в дневнике, явно имея в виду и генералов Алексеева и Рузского: "Кругом измена и трусость, и обман!" П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал "план ареста царицы (ее считали главной "вдохновительницей" Николая II) в ставке и заточения". Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I, - великий князь Александр Михайлович (1866-1933) писал в своих мемуарах: "Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя". "
      ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/110789/25406/-
      badens1111
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:14
        Цитата: badens1111
        И что бы она решала,коль измена была сверху?

        Многое. Иногда на войне все решает ОДИН вовремя брошенный на поле боя батальон. Так и тут. Будь на стороне Империи отлично подготовленные, а главное преданные ей войска, то ни какая гвардия, красная, зеленая, черная, её бы не смогла одолеть. Да, измена или как они считали попытка изменить текущее положение дел, ведь они не хотели того, что произошло далее, шла сверху. Но беда в том, что у людей, а таких хватало, не желавших этого, просто не было настоящей военной силы. Они реально были просто бессильны. Та же гвардия, после чудовищных потерь, так и не смогла восстановить свои силы.
        svp67
        1. badens1111 (влад) Сегодня, 10:48
          Цитата: svp67
          Будь на стороне Империи отлично подготовленные, а главное преданные ей войска, то ни какая гвардия, красная, зеленая, черная, её бы не смогла одолеть.

          Вы впрямь не понимаете что произошло?Вы вообще как читаете свидетельства современников,которые ПРЯМО и недвусмысленно говорят-ИЗМЕНА верхов ?Что решит какой то там батальон,если ВСЕ командование поражено ИЗМЕНОЙ?
          Цитата: svp67
          ведь они не хотели того, что произошло далее,

          Что значит не хотели?Они именно желали изменений,царская фамилия им мешала,они добились своего.Другой вопрос,что в результате их действий страна пошла в разнос и тому то же масса доказательств-СОВРЕМЕННИКОВ,вся сомнительная деятельность Временного правительства вела к этому.
          Ни одно Белое Правительство никогда и нигде,не подтверждало своих намерений восстановить монархию Романовых.
          Николая II, например, арестовал нач. Генштаба генерал Алексеев, царскую же семью – «революционный генерал» Корнилов. (Прибыв 5 марта в Петроград, Корнилов заявил репортерам: «Я считаю, что происшедший в России переворот является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победительницей из настоящей мировой войны») Февральскую революцию иногда называют «революцией генерал-адъютантов», намекая на решающую роль генералитета в перевороте.
          И спасибо большевикам,что срастили Державу воедино,как бы вам это и не нравилось.
          badens1111
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:54
            Цитата: badens1111
            Что значит не хотели?Они именно желали изменений,царская фамилия им мешала,они добились своего

            Тут Вы не правы. Они желали убрать безвольного Николая 2, заменив его на Михаила, но как то не учли, что Михаил НЕ ЖЕЛАЛ ПРАВИТЬ, его вполне устраивало его положение
            Цитата: badens1111
            Февральскую революцию иногда называют «революцией генерал-адъютантов», намекая на решающую роль генералитета в перевороте.

            Так и было. Не будь предательства генералитета, а именно они сказали Николаю - УХОДИ, ни чего бы у заговорщиков не получилось бы.
            svp67
            1. badens1111 (влад) Сегодня, 11:03
              Цитата: svp67
              Не будь предательства генералитета, а именно они сказали Николаю - УХОДИ, ни чего бы у заговорщиков не получилось бы.

              История состоялась.
              Состоялась так как есть,к чему гадания на кофейной гуще?
              Объективно.Николай 2-самый ничтожный правитель.Есть еще два,Горбачев и Ельцин,но это уже другая история..
              Вообще История судит жестко и жестоко-примерный семьянин,любящий отец и т.п и т.д,но как Правитель-НОЛЬ,за что и поплатился.
              В Ипатьевском монастыре на крови ребенка возникла Романовская фамилия ,на крови в Ипатьевском доме и скончалась.
              badens1111
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:05
                Цитата: badens1111
                В Ипатьевском монастыре на крови ребенка возникла Романовская фамилия ,на крови в Ипатьевском доме и скончалась.

                Да, соглашусь, эта наша история, которую бессмысленно пытаться переписать
                svp67
                1. badens1111 (влад) Сегодня, 11:11
                  Цитата: svp67
                  Да, соглашусь, эта наша история, которую бессмысленно пытаться переписать

                  Ну вот,как видим ,можно найти согласие в оценках..Главное не усердствовать как некоторые в обгаживании одного периода и бесмыссленом и брехливом восхвалении другого.
                  Вчера Н.Михалков,у Соловьева кое что сказал,а перед ним А.Тарковский-и тот и другой,в обойме.
                  Вот выступление Н.Михалкова https://www.youtube.com/watch?v=QbqIbiLmS6U см. с 1.01.
                  Вот озвучивается в печати точка зрения А.Тарковского
                  "Национальная идея нашего народа… В ней главное не пересобачиться за её видение! Если бы я прорабатывал идеологию, я бы сформулировал её как "Служение Отечеству".По ссылке вся статья
                  http://zavtra.ru/blogs/pobudki_ot_mihaila_tarkovs
                  kogo
                  Служение Отечеству ,согласитесь,это не совсем то,что видим в реальности ,где пока главенствует иное-потребительство,хапужничество.коррупция.
                  А стремиться надо к идеологии, которая объединяет весь наш многонациональный народ.
                  badens1111
                  1. Albatroz (Manfred) Сегодня, 12:56
                    Если почтенная публика позволит вставить пару слов, добавлю от себя, что большевистский путь развития в целом оказался тупиковым.
                    Он привел нас не к коммунизму (что было бы конечно неплохо) - а к пещерному олигархизму бывших советских функционеров - что мы наблюдаем в 90-е гг. и сейчас.
                    Достижения Советской власти конечно мощнейшие, но кто может сказать что их не удалось бы достигнуть и при более демократическом режиме - пусть иначе и позднее? Вторых войн могло бы и не быть, а если бы и были - не обязательно по сценарию 22 июня.
                    Ежели б мы не рассорились с союзниками еще в 18 году - по причине сепаратного Бреста и тяге к переустройству мира (то бишь мировой революции).
                    Albatroz
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:22
    Очень понравился портрет ефрейтора КУДРИНА. Художнику удалось предать то чему в первую очередь учили в гвардии. *Нижний чин должен выглядеть лихо и придурковато, дабы умным видом своим не смущать начальство*. Очень точный передано именно это.
    То что солдаты самоотверженно воевали никто не сомневается. Но и остальное что было забывать тоже не следует.
    василий50
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:50
      Очень понравился портрет ефрейтора КУДРИНА.
      good
      *Нижний чин должен выглядеть лихо и придурковато, дабы умным видом своим не смущать начальство*. Очень точный передано именно это

      Зря обижаете человека, тем более фронтовика. Выглядит как умеет. Сейчас и высшие представители нашей власти выглядят куда более придурковато.
      Адьютант
    2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:22
      Цитата: василий50
      то чему в первую очередь учили в гвардии. *Нижний чин должен выглядеть лихо и придурковато, дабы умным видом своим не смущать начальство*.

      1.В гвардии учили другому: умело сражаться за Отечество и кумирать за него.
      2. Фраза звучит иначе:
      Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
      , т.е. речь шла, в первую очередь, о чиновничестве. Кстати, Петру эту фразу приписывают, но первоисточника-нет.
      3." Вид лихой и придурковатый" обязаны были иметь нижние чины НКВД, которые последовательно стреляли врагов народа по приказу Ягоды, потом врага народа... Ягоду пр приказу Ежова, потом врага народа... Ежова по приказу Берии, потом врага народа.. ..Берию по приказу врага Хрущева.
      Вот там без придурковатого вида было никак не обойтись....
      Ольгович
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:23
        Цитата: Ольгович
        " Вид лихой и придурковатый" обязаны были иметь нижние чины НКВД

        И есть документальное подтверждение? В НКВД ведь тогда многое, что входила и милиция, и пожарные, и пограничники, можно их увидеть в "лихом, придурковатом виде"
        И если уж на то пошло, то вот фото Великой войны, два "нижних чина" слева и четыре офицера справа...тут господа офицеры более придурковато смотрятся
        svp67
        1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:30
          Смотрятся как обычные нормальные люди - окопники.
          Находящиеся в буднях войны.
          Интересное фото.
          Какой полк, год?
          Адьютант
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:33
            Цитата: Адьютант
            Какой полк, год?

            9-ый Сибирский 1915 год
            svp67
            1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:37
              Если я Вас правильно понял - имеете в виду 9-й Сибирский стрелковый?
              Задал сейчас этот вопрос, поскольку имелся и 9-й гренадерский Сибирский Великого князя Н. Н. Старшего полк (входил в 3-й гренадерскую дивизию 25 АК).
              Кстати бойцы и офицеры раньше и старались выглядеть "браво". Может сейчас некоторым "бравый вид" и кажется "придурковатым". Что ж, другие времена и нравы...
              Адьютант
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:42
                Цитата: Адьютант
                Если я Вас правильно понял - имеете в виду 9-й Сибирский стрелковый?

                Нет, это ГРЕНАДЕРЫ
                svp67
                1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:46
                  Супер!
                  Понял, спасибо
                  Адьютант
        2. Ольгович (Андрей) Сегодня, 10:32
          Цитата: svp67
          И есть документальное подтверждение?

          Нет. А какой могли иметь вид те, кто сегодня стрелял одного врага, завтра -второго врага, обвинявшего первого, послезавтра -третьего врагга, обвинявшего второго? request
          Цитата: svp67
          В НКВД ведь тогда многое, что входила и милиция, и пожарные, и пограничники, можно их увидеть в "лихом, придурковатом виде"

          Я говорил о чинах, исполнявших решения.
          Ольгович
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:48
            Цитата: Ольгович
            А какой могли иметь вид те, кто сегодня стрелял одного врага, завтра -второго врага, обвинявшего первого, послезавтра -третьего врагга, обвинявшего второго?

            У Вас какая то фобия...для них эти враги были ОДИНАКОВЫ, какую бы форму они не носили.
            Цитата: Ольгович
            Я говорил о чинах, исполнявших решения.
            Да? так они все с "большим энтузиазмом" исполняли решения очередного съезда или партконференции...
            Ну вот фото конкретных сотрудников НКВД, много придурковатых?

            svp67
            1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 11:34
              Цитата: svp67
              У Вас какая то фобия.

              belay На что? request
              Цитата: svp67
              для них эти враги были ОДИНАКОВЫ, какую бы форму они не носили

              Форма у Иегуды, Ежова и Берии была одна и та же-НКВД.
              ,А если исполнителям было все равно то, что они последовательно расстреляли трех наркомов внутр. дел и кучу их замов и их команды, оказавшихся "врагами, то вид у них и мог только таким.
              А у ефрейтора Гвардии на иллюстрации, приведенной в статье, его НЕТ.
              Это моя точка зрения, которую никому не навязываю.
              Ольгович
    3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 10:19
      для адъютанта
      В гвардию отбирали не только по росту но обязательно грамотных и сообразительных То что на портрете ефрейтор КУДРИН выглядит так браво и придурковато то это результат обучения уже в гвардии, следующей петровскому завету.
      василий50
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:27
        Как отбирали в Гвардию - осведомлен.
        Насчет "придурковатости" - каждый видит то что видит.
        Я лично никакой "придурковатости" ефрейтора не замечаю, как, надеюсь, и большинство нормальных людей. Ну а выражения лица... Попадаются разные.
        Кстати. Человек может устать, стесняться перед фотографом - да мало ли что...
        Да и сам термин "придурковатость" означает знакомство с его содержанием на практике??)
        Адьютант
  4. Albatroz (Manfred) Сегодня, 09:36
    в ситуации темной ночи и системы индивидуальных ячеек сколько бойцов могло просто не пойти в бой, оставшись в ячейках - ведь: «Исключительно темной ночью из ячеек, отстоявших друг от друга чуть ли не на десять шагов, о принуждении и речи быть не могло. Каждый был предоставлен своей совести, каждый был волен выйти из ячейки или же еще глубже в нее зарыться... Значит, ни у кого не было попытки уходить назад! А ведь ночью это так просто, так легко!

    И это говорит не только о доблести рядовых, причем, солдат той армии, но и о, если так можно выразиться,
    их высокой сознательности и потрясающем чувстве долга.
    Спасибо за статью.
    Albatroz
  5. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:50
    Прекрасная статья! Выучка и самоотверженность кадровых частей Гвардии поражает. Как же не хватало этих войск в феврале 1917 года! И, видимо, не зря Гвардию пустили в бой на Стоходе практически без подготовки...
    Автору--моя искренняя благодарность за проделанный труд! hi
    ПоручикТетеринъ
    1. Dart2027 Сегодня, 10:05
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      И, видимо, не зря Гвардию пустили в бой на Стоходе практически без подготовки

      Учитывая, что к началу войны уже многие высшие государственные чины мечтали о перевороте это не удивительно.
      Dart2027
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 10:09
        Кстати, учитывая наличие своих запасных запасных частей, а также повышенное внимание обучению (и воспитанию) даже на фронте Гвардия сохраняла прекрасные боевые качества всю войну - даже когда от кадров почти ничего не осталось.
        А вот сейчас, боюсь, возродить уже ничего нельзя, только по названию. И традиции остались лишь пустым звуком, да и люде не те - в частности отсутствуют носители последних.
        Адьютант
        1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:29
          Цитата: Адьютант
          А вот сейчас, боюсь, возродить уже ничего нельзя, только по названию.

          Уважаемый Адьютант, Вы, к сожалению правы. Образ мышления людей сейчас совершенно иной, да и отношение к людям, увы, тоже.
          ПоручикТетеринъ
      2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:21
        Цитата: Dart2027
        Учитывая, что к началу войны уже многие высшие государственные чины мечтали о перевороте это не удивительно.

        К сожалению, да. Думским деятелям Император мешал тем, что являлся преградой на их пути к самовластию, а части великих князей--тем, что законодательно ограничил финансирование императорской Фамилии.
        ПоручикТетеринъ
        1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 12:02
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          К сожалению, да. Думским деятелям Император мешал тем, что являлся преградой на их пути к самовластию, а части великих князей--тем, что законодательно ограничил финансирование императорской Фамилии.

          Уважаемый Поручик, трения между думцами, князями, Императором-обычная борьба за победу своего видения власти в государстве: такого рода отношения-существовали и существуют везде и всегда.
          НЕ они совершили февр. революцию и привели к отречению, а социалисты, призвавшие к протестам и выведшие людей на улицы.
          Просто смотрим хронологию:
          27 февраля к вечеру -свержено Правительство, захвачен Петербург, создан Петросовет, Временный Комитет ГД.
          Все остальное , выполненное думцами, было потом! Это была только реакцией на УЖЕ призошедшее и попыткой взять ситуацию под контроль.
          Сталин проговорился на эту тему, как ни удивительно, абсолютно верно:
          Буржуазия думала разрешить кризис путем дворцового переворота. Но народ разрешил его по-своему.
          Ольгович
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