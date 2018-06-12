Викинги и их топоры (часть 1)

«Поход викингов» Жана Оливье – книга моего детства.И вот наступил момент, когда пришло ощущение, что «ты можешь ведь написать о них и сам!» Потому, что каждому времени – «свои песни». Какие-то книги «слишком детские», какие-то плохо переведены, тогда как другие откровенно заумны и читать их лучше всего на ночь, чтобы поскорее заснуть. Так что теперь, вы, уважаемые посетители ВО, будете периодически знакомиться со статьями «про викингов», которые спустя какое-то время станут основой новой книги. Сразу хотелось бы предупредить, что пишутся они не по плану, а по тому, какой материал раньше всего удается достать. То есть, по идее, начать следовало бы с историографии и источниковой базы (и это будет обязательно!), но… так не получается. Поэтому не удивляйтесь, что циклу будет свойственна некоторая фрагментарность и непоследовательность. Увы, это издержки производства. Вот сейчас, например, у меня под руками оказался очень интересный материал о… топорах викингов и почему бы не начать именно с него, ведь начинать все равно с чего-то да надо?!Знаменитый «топор из Маммена». (Национальный исторический музей, Копенгаген)Если мы обратимся к изданной у нас в России книге Йена Хита «Викинги» (издательства «Оспрей», серия «Элитные войска», 2004 г.), то можем прочитать там, что до начала эпохи викингов такое оружие, как топор, в европейском военном деле было практически забыто. Но с приходом викингов в Европу в VIII – XI вв. они вновь вошли в употребление, так как именно топор был вторым по значимости оружием в их арсенале.Мечи и топоры викингов в Национальном историческом музее в Копенгагене.По данным, например, норвежских археологов, на 1500 находок мечей в погребениях эпохи викингов приходится 1200 топоров. Причем часто бывает так, что топор и меч лежат вместе в одном и том же захоронении. Известно три вида топоров, использовавшихся викингами. Первый - «бородатый», в употреблении с VIII в., топор с относительно короткой ручкой и узким лезвием (пример – «топор из Маммена»), и топор с длинной рукоятью и широким лезвием, т.н. «датский топор», с шириной лезвия до 45 см и форме полумесяца, согласно «Саге о Лексдейле», и носящие название «брейдокс» (breidox). Считается, что топоры этого типа появились в конце Х в. и приобрели наибольшую популярность у англо-датских воинов хускарлов. Известно, что они использовались в битве при Гастингсе в 1066 году, но потом быстро сошли на нет, словно свой ресурс они выработали, и, скорее всего, именно так оно и было. Ведь это был высокоспециализированный тип топора, предназначенный исключительно для битвы. Он вполне мог соперничать с мечом, как главным символом воина-викинга, но пользоваться им нужно было уметь и не каждому это было под силу.«Топор из Людвигшара» с широким прорезным лезвием. (Национальный исторический музей, Копенгаген).Интересно, что топорам викинги давали женские имена, связанные с богами или силами природы, а также имена троллей, тогда как король Олаф, например, своему топору дал имя Хель, весьма многозначительно назвав его по имени богини смерти!Топор из Лангейда. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло).В 2011 году во время археологических раскопок в Лангейде в долине Сетесдален в Дании был обнаружен могильник. Как оказалось, он содержал несколько десятков могил второй половины эпохи викингов. Могила №8 была одной из самых примечательных, хотя ее деревянный гроб и оказался почти пустым. Конечно, это было большим разочарованием для археолога. Однако, когда раскопки продолжались, вокруг внешней части гроба, вдоль одной из его длинных сторон нашли богато украшенный меч, а по другую – большое и широкое лезвие топора.Топорами в Дании пользовались еще в бронзовом веке! Изображение на камне из Фоссума, Бохуслан, Западная Швеция.Лезвие «топора из Лангейда» было относительно мало поврежденным, а те повреждения, что и были, удалось зафиксировать при помощи клея, в то время как отложения ржавчины удалены с помощью микро-пескоструйной обработки. Совершенно удивительно, что внутри обуха сохранились остатки деревянной рукоятки длиной 15 см. Поэтому, чтобы уменьшить риск разрушения древесины, она была обработана специальным составом. Впрочем, сохраниться древесине помогла полоса из медного сплава, окружавшая в этом месте рукоять. Так как медь обладает антимикробными свойствами, это и предотвратило ее полный распад. Полоса имела толщину всего в полмиллиметра, она сильно коррозировала и состояла из нескольких фрагментов, которые нужно было тщательно склеить.Для очистки лезвия топора от ржавчины использовалась микро-пескоструйная обработка. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)Это раньше было так, что археологи свои находки зарисовывали и им приходилось включать в состав экспедиций профессиональных художников. Потом им на помощь пришла фотография, а сейчас и вовсе находки просвечивают рентгеном и используют метод рентгеновской флуоресценции.Рентгеновский снимок «топора из Лангейда». Можно видеть утолщение лезвия за режущей кромкой и линию сварки с обухом. Также видны шпильки, закрепляющие латунную ленту на рукоятке. (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)Все эти исследования подтвердили, что накладки на древке состояла из латуни – медного сплава, содержащего много цинка. В отличие от меди и бронзы, которые являются красноватыми металлами, латунь имеет желтый цвет. Необработанная латунь напоминает золото, и это, по-видимому, имело в то время важное значение. Саги постоянно подчеркивают великолепие оружия, принадлежавшего их героям и сверкающего золотом, что, несомненно, являлось идеалом эпохи викингов. Но археология доказывает, что большая часть их оружия была на самом деле украшена медью – своего рода «золотом бедного человека».Реконструкция, показывающая основные конструктивные особенности «топора из Лангейда». (Музей истории культуры, Университет Олдсаксамлинг, Осло)В отличие от могущественных землевладельцев, которые подчеркивали свое социальное положение и использовали в качестве оружия меч, менее богатые люди прибегали к использованию топоров, предназначенных для работы с деревом в качестве боевого оружия. Таким образом, топор часто отождествлялся с безземельным рабочим человеком, занимающимся домашним хозяйством. То есть сначала топоры были универсальные. Но во второй половине эпохи викингов появились топоры, предназначенные исключительно для битвы, лезвие которых было тонко отковано и, следовательно, было относительно легким. Небольшим и не такким массивным был и обух. Такая конструкция дала в руки викингам поистине смертоносное оружие, достойное профессиональных воинов, каковыми они и являлись.Практически на всех иллюстрациях Ангуса МакБрайда, сделанных им к книгам о викингах, присутствуют различные боевые топоры.В Византийской империи они служили высокопоставленными наемниками в так называемой Варяжской гвардии, и были телохранителями самого византийского императора. В Англии эти широколопастные топоры стали называться «датскими топорами» из-за их использования завоевателями датчанами в конце эпохи викингов.Викинг в длиннополой кольчуге (в центре) и с широколезвийным боевым топором «брейдокс». Рис. Ангуса МакБрайда.Археолог Ян Петерсен в своей типологии оружия викингов классифицировал широколезвийные топоры как тип М и считал, что они появились во второй половине X века. «Топор из Лангейда» имеет чуть более позднее происхождение, что связано с датировкой могилы, где его нашли, первой половиной XI века. Поскольку первоначальный вес самого топора составлял вначале около 800 грамм (теперь 550 грамм), то это явно был двуручный топор. Тем не менее, он легче многих топоров, предназначенных для деревообработки, которые ранее использовались в качестве оружия. Считается, что длина его рукояти составляла около 110 см, но это короче, чем многие думают. Металлическая лента на ручке необычна для находок в Норвегии, однако известно, как минимум, еще пять других похожих находок. Три рукояти топоров с латунными полосами нашли прямо в Лондоне в Темзе.Нередко довольно сложно отличить топор рабочий от топора боевого, однако боевой топор эпохи викингов, как правило, был меньше по размерам и несколько легче рабочего. Обух боевого топора также гораздо меньше, а само лезвие значительно тоньше. Но при этом следует помнить, что большинство боевых топоров, предположительно, в бою держали одной рукой.Еще один боевой топор викингов с относительно узким лезвием и рукояткой для одной руки. Рис. Ангуса МакБрайда.Пожалуй, самый известный экземпляр топора эпохи викингов нашли в местечке Маммен в Дании, на полуострове Ютландия, в захоронении знатного скандинавского воина. При дендрологическом анализе бревен, из которых была сложена погребальная камера, выяснилось, что сооружена она была зимой 970 – 971 гг. Считается, что в могиле захоронен один из ближайших сподвижников конунга Харальда Синезубого.Год этот был для всего «цивилизованного мира» весьма насыщен событиями: так, князь Святослав в том году сражался с византийским императором Иоанном Цимисхеем, а его сын и будущий креститель Руси князь Владимир стал князем в Новгороде. В этом же году знаковое событие случилось и в Исландии, где в семье Эрика Рыжего родился будущий первооткрыватель Америки Лейф Эрикссон по прозвищу «Счастливый», приключениям которого как раз и посвящена книга Жана Оливье «Поход викингов».Страница из этой книги…Сам топор не велик по размеру - 175 мм. Есть мнение, что этот топор имел ритуальное предназначение, и никогда в бою не использовался. А с другой стороны, для народа, который верил, что в рай викингов – вальгаллу, попадают только те воины, что погибли в бою, поэтому война была их самым главным жизненным ритуалом и относились они к ней, да и смерти тоже, соответственным образом.«Топор из Маммена». (Национальный исторический музей, Копенгаген)Прежде всего отметим, что «топор из Маммена» был очень богато декорирован. Лезвие и обух топора были целиком покрыты листом черненого серебра (благодаря чему он и сохранится в таком прекрасном состоянии), а потом отделан инкрустацией серебряной нитью, выложенной в виде сложного узора в стиле «Большого зверя». Кстати, этот древнескандинавский орнаментальный узор, распространенный в Дании в 960-1020 гг., сегодня так и называется – «Маммен», и как раз именно благодаря этому древнему топору.На одной стороне топора изображено дерево. Его можно интерпретировать как языческое дерево Йггдрасиль, но также и как христианское «Древо жизни». Рисунок на другой стороне изображает петуха Гуллинккамби (древнескандинавский «золотой гребень») или же птицу Феникс. Петух Гуллинкамби, как и Йггдрасиль, принадлежит к норвежской мифологии. Петух этот сидит на вершине дерева Йггдрасиль. Его задача – будить викингов каждое утро, а вот когда придет Рагнарок («конец света»), он должен будет превратиться в ворона. Феникс является символом возрождения и принадлежит христианской мифологии. Поэтому мотивы изображений на топоре можно интерпретировать и как языческие, так и христианские. Переход от лезвия топора к втулке покрыт золотом. Кроме того, с обеих сторон обуха сделаны прорези в виде косого креста и, хотя сейчас они пусты, в древности их, видимо, заполняла бронзово-цинковая фольга.Оружие викингов (поздней эпохи) из экспозиции Музея истории культуры, Университета Олдсаксамлинг, Осло.Еще один такой же огромный топор нашли в 2012-м году при строительстве автострады. Останки хозяина этого огромного топора также были обнаружены, причем гробница, в которой они находились, была датирована примерно 950 годом. Примечательно, что это оружие является единственным предметом, захороненном вместе с этим усопшим викингом. Основываясь на этом факте, ученые делают вывод о том, что владелец оружия этого, видимо, им очень гордился, равно, как и своим умением им владеть, поскольку, меча в погребении не оказалось.«Топор из Силкеборга».В гробнице также были найдены останки женщины, а вместе с ней – пара ключей, символизировавших власть и ее высокое социальное положение в обществе викингов. Это дало ученым основания полагать, что этот мужчина и эта женщина обладали весьма высоким социальным статусом.Интересно, что в качестве реквизита для костюма «Варяжского гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова, в которой на премьере 1897 года его партию исполнял сам Федор Шаляпин, была приготовлена совершенно огромная секира, явно долженствующая подчеркнуть приверженность викингов именно к этому виду оружия!Продолжение следует…