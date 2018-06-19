Думцы на войне

Первая мировая война была для России всенародной. Но принимали ли в ней участие депутаты Государственной Думы Российской империи? Попытаемся кратко ответить на этот интересный вопрос.Итак, что нам удалось выяснить на данный момент, причем бросив самый поверхностный взгляд на вопрос.Ознобишин Алексей Александрович, депутат Государственной Думы с 1912 г. (избран от съезда) землевладельцев Гродненской губернии. А. А. Ознобишин входил во фракцию националистов и умеренно-правых, являлся товарищем (т. е. заместителем) председателя Комиссии по судебным реформам, председателем Комиссии об охоте, а также членом ряда комиссий: путей сообщений, по местному самоуправлению, бюджетной, об обязательном праве. Он не счел возможным остаться в стороне от разразившейся войны, и стал уполномоченным 30-го передового санитарно-питательного отряда Всероссийского земского союза.Попытался быть полезным Родине и депутат 4-й Государственной Думы видный земский деятель И. Т. Евсеев.Как и депутат П. В. Герасимов.А также депутаты М. Л. Киндяков (депутат 4-й Госдумы от Саратовской губернии; во время войны заведовал военно-конской повинностью, являлся уполномоченным Российского Общества Красного Креста, а также помощником управляющего полевыми складами этой организации на Юго-Западном фронте – причем в период 24. 02. – 07. 07. 1915 г. находился в Галиции), Г. М. Дерюгин (депутат 4-й Госдумы от Псковской губернии; во время войны являлся членом Особого совещания по мероприятиям по перевозке топлива, военных и продовольственных грузов) и Я. А. Львов.Депутат 2-й, 3-й и 4-й Дум от Москвы В. А. Маклаков активно трудился во Всероссийском земском союзе, а также в одном из передовых отрядов Красного Креста. А депутат 4-й Госдумы от Ковенской губернии М. М. Ичас 21. 11. 1914 г. организовал в Литве Общество жертв войны и стал председателем его ЦК. Когда германские войска оккупировали часть Прибалтики, и, в частности, Литву, часть ЦК Общества эвакуировалась в Санкт-Петербург. Общество создало свыше 250 департаментов, курировавших помощь для более чем 100000 беженцев из Литвы – оказывая им материальную помощь, организовывая школы и помогая развивать культурную жизнь.А член Прогрессивного блока М. Д. Крупенский (также депутат 4-й Госдумы - от Бессарабской губернии) являлся членом Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам, был уполномоченным передового военно-санитарного поезда № 167 данной организации и особоуполномоченным Красного Креста.Небезызвестный председатель 3-й Госдумы А. И. Гучков в годы войны также являлся особоуполномоченным Красного Креста - на фронте.И можно продолжать.Некоторые депутаты приняли участие в боевых действиях и погибли.Как, например, член бюро Прогрессивного блока 4-й Госдумы депутат Александр Иванович Звегинцов. Начальник разведывательного отделения 3-й армии подполковник А. И. Звегинцов погиб 02. 11. 1915 г. в ходе воздушной разведки.Мы видим, что ряд депутатов Государственной Думы империи, вне зависимости от убеждений и партийной и фракционной принадлежности, применили свои организаторские и иные способности для того, чтобы быть полезными своему Отечеству в годину тяжелой войны.