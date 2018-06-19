07:16 19 июня

Думцы на войне

Первая мировая война была для России всенародной. Но принимали ли в ней участие депутаты Государственной Думы Российской империи? Попытаемся кратко ответить на этот интересный вопрос.

Итак, что нам удалось выяснить на данный момент, причем бросив самый поверхностный взгляд на вопрос.

Ознобишин Алексей Александрович, депутат Государственной Думы с 1912 г. (избран от съезда) землевладельцев Гродненской губернии. А. А. Ознобишин входил во фракцию националистов и умеренно-правых, являлся товарищем (т. е. заместителем) председателя Комиссии по судебным реформам, председателем Комиссии об охоте, а также членом ряда комиссий: путей сообщений, по местному самоуправлению, бюджетной, об обязательном праве. Он не счел возможным остаться в стороне от разразившейся войны, и стал уполномоченным 30-го передового санитарно-питательного отряда Всероссийского земского союза.


Думцы на войне


Попытался быть полезным Родине и депутат 4-й Государственной Думы видный земский деятель И. Т. Евсеев.



Как и депутат П. В. Герасимов.



А также депутаты М. Л. Киндяков (депутат 4-й Госдумы от Саратовской губернии; во время войны заведовал военно-конской повинностью, являлся уполномоченным Российского Общества Красного Креста, а также помощником управляющего полевыми складами этой организации на Юго-Западном фронте – причем в период 24. 02. – 07. 07. 1915 г. находился в Галиции), Г. М. Дерюгин (депутат 4-й Госдумы от Псковской губернии; во время войны являлся членом Особого совещания по мероприятиям по перевозке топлива, военных и продовольственных грузов) и Я. А. Львов.



Депутат 2-й, 3-й и 4-й Дум от Москвы В. А. Маклаков активно трудился во Всероссийском земском союзе, а также в одном из передовых отрядов Красного Креста. А депутат 4-й Госдумы от Ковенской губернии М. М. Ичас 21. 11. 1914 г. организовал в Литве Общество жертв войны и стал председателем его ЦК. Когда германские войска оккупировали часть Прибалтики, и, в частности, Литву, часть ЦК Общества эвакуировалась в Санкт-Петербург. Общество создало свыше 250 департаментов, курировавших помощь для более чем 100000 беженцев из Литвы – оказывая им материальную помощь, организовывая школы и помогая развивать культурную жизнь.



А член Прогрессивного блока М. Д. Крупенский (также депутат 4-й Госдумы - от Бессарабской губернии) являлся членом Общедворянской организации помощи больным и раненым воинам, был уполномоченным передового военно-санитарного поезда № 167 данной организации и особоуполномоченным Красного Креста.



Небезызвестный председатель 3-й Госдумы А. И. Гучков в годы войны также являлся особоуполномоченным Красного Креста - на фронте.



И можно продолжать.



Некоторые депутаты приняли участие в боевых действиях и погибли.

Как, например, член бюро Прогрессивного блока 4-й Госдумы депутат Александр Иванович Звегинцов. Начальник разведывательного отделения 3-й армии подполковник А. И. Звегинцов погиб 02. 11. 1915 г. в ходе воздушной разведки.


А. И. Звегинцов в 1890-е гг. - в период прикомандирования к Кавалергардскому полку.

Мы видим, что ряд депутатов Государственной Думы империи, вне зависимости от убеждений и партийной и фракционной принадлежности, применили свои организаторские и иные способности для того, чтобы быть полезными своему Отечеству в годину тяжелой войны.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 6

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  1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:10
    Спасибо за сообщение. И возникает вопрос, известно ли, кто из вышестоящих своих детей на эту войну отправил(или отпустил)?
    Конечно, сразу появляются мысли о дне сегодняшнем.Размышления о сегодняшних депутатах и других .
    Об участии руководителей СССР, в ВОВ известно.
    Reptiloid
    1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:31
      Цитата: Reptiloid
      Спасибо за сообщение. И возникает вопрос, известно ли, кто из вышестоящих своих детей на эту войну отправил(или отпустил)?

      Командир взвода поручик Олег Романов погиб в во время атаки. Умер на руках отца, Великого князя.
      Из 31 мужчины Дома Романовых приняли участие 24 человека, т.е. все, кто был способен по состоянию здоровья.
      ВСЕ женщины семьи Императора были сестрами милосердия РОКК. жена, ее сестра, четыре дочери, приемная дочь, обе родные сестры -Ксения и Ольга. Множество женщин последовало их примеру.
      Из зарубежных деятелей: у будущего Президента Франции на Великой войне погибли все 4 сына....
      Ольгович
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 07:07
        Какой-то депутат ГД уважаемый Ольгович, еще и умер от ран, полученных на фронте сухопутных боевых действий. Что-то не найду, хотя был и такой.
        Адьютант
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:40
    Дааа, уж
    Автор про всенародную войну загнул так загнул. Конечно в РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ после объявления войны был и патриотический подъём и добровольцы и много ещё чего. Но было и то что снаряды к третьему году войны поднялись в цене в несколько раз. Были и поставки сахара в Германию через Персию. Было посещение немецкими офицерами родственников в РОССИИ. И таких несовместимых событий было множество.
    василий50
    1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:56
      Когда в войне участвуют и элита, и народные массы - разве она не всенародная? Добровольцы, женщины, дети.
      Да и любая война с противником, тем более мировая - всенародная. Вон, даже англичане не смогли обойтись профессиональной армией, ввели призыв и пополнение добровольцами ("армия Китченера").
      А несовместимые события имеются во всех войнах
      Адьютант
      1. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:57
        С внешним противником
        При наличии армии, пополняемой за счет призыва народных масс
        Адьютант
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