Франгокастелло. Обычный необычный замок на острове Крит

Благой ли дух ты, или ангел зла,

Дыханье рая, ада ль дуновенье,

К вреду иль к пользе помыслы твои…

(Гамлет. В. Шекспир)

Тема замков пользуется популярностью среди посетителей сайта ВО, и это совсем неудивительно. «Идолы пещеры», как утверждают психологи, то есть впитанное с генами наших пещерных предков стремление к безопасности в четырех стенах, заставляют нас интересоваться особо «прочными домами». Каждый сразу представляет себе, что это «его дом», и это радует его глубинные инстинкты. Кроме того, интересно бывает узнать о том, какая у того или иного замка история, ну и архитектура, конечно, также производит на многих очень сильное впечатление. Но все замки интересны по-своему. И в каждой стране они свои. А поскольку наступило лето и пришло время отпусков, есть смысл познакомиться с замками на островах среди теплого моря, где приятно отдыхать и, посещая их, сочетать приятное с полезным. О замках Кипра мы уже рассказывали. Теперь наступило время острова Крит!Замок Франгокастелло. Вид со стороны пляжа. Вдали синие горы. Красиво!О Крите все знают, что это была колыбель европейской цивилизации и что там занимались «играми с быком» и поклонялись двойному топору. Кто-то более продвинутый (либо интересующийся этой темой), вспомнит, что женщины там носили странную одежду, обнажавшую их грудь, но прикрывавшую живот и спину. И что больше такая странная мода нигде не встречалась!Замок Франгокастелло. Вид со стороны берега.Но… что-то там было и после этого! А после этого был парашютный десант гитлеровцев на Крит!!! Но… между этими событиями там ведь тоже что-то происходило, не так ли? И эти события по-своему тоже довольно интересны, хотя и не столь значимы, как вышеназванные.Замок Франгокастелло. Вид с квадрокоптера. Интересно!А было так, что Крит, лежавший на пути из Европы в Палестину, в Средние века постоянно посещали корабли крестоносцев. Ну и, конечно, генуэзцев и венецианцев. И последние постарались обеспечить свое присутствие на этом острове постройкой множества крепостей, которые контролировали те или иные участки побережья или гавани.Вид со стороны моря. Готовая декорация к любому кинофильму о пиратах, рыцарях, призраках и сокровищах.Вот и интересующий нас замок, а точнее будет сказать, каменный форт. Построили его все те же венецианцы в 1371—1374 годах для защиты южного берега острова от пиратов и в целях наведения порядка в районе Сфакия. Предполагалось держать в нем гарнизон, который должен был представлять собой силы «быстрого реагирования», а самое это укрепление играть роль сверхзащищенного… «полицейского участка. Венецианцы дали ему название Замок Святого Никиты, поскольку неподалеку от него находилась церковь этого святого (руины ее и сегодня можно увидеть неподалеку от замка). Но местные жители прозвали его «Франгокастелло», что в дословном переводе означает «замок франков». И название Франгокастелло так за этой крепостью и закрепилось. Причем есть сведения, что сначала ее строительство шло довольно медленно, а все потому что местным жителям строительство очень не нравилось и они, возглавляемые шестью братьями по фамилии Пацос из близлежащего села Пацианос, каждую ночь пробирались на стройку и разрушали то, что… венецианцы построили за день. Понятно, что такой «метод» строительства венецианцам совсем не понравился и они организовали на братьев облаву, схватили их и повесили, причем не только их, но и участников всех этих ночных безобразий – по одному греку на каждую ее бойницу (зубцов на стене тогда не было!), и понятно, что после таких воспитательных «мер» саботаж на строительстве прекратился сам собой.Сама крепость имеет форму довольно узкого прямоугольника с четырьмя квадратными башнями по углам.А вот дальше случилось то, что случалось с замками очень часто: он оказался практически ненужным! Венецианцы его почти не использовали, но зато турки, погнавшие венецианцев, этому замку обрадовались и достроили зубчатые стены с бойницами. Опять-таки, чтобы контролировать этот район. Но… вновь получилось так, что использовать они его не использовали и в 1770 году его захватил местный патриот-мятежник Даскалояннис и 70 его соратников. Понятно, что после этого замок сразу же подвергся осаде со стороны турецких войск, что привело к его сдаче. После этого турки по своему злобному обычаю принялись Даскалоянниса пытать (хотя, чего пытать, если он сдался со всеми своими людьми?), а затем отвезли в Ираклион, где и казнили.Ворота в замок.Потом замок опять забросили на целых полвека, пока в мае 1827 года отряд из ста всадников и 600 пехотинцев, возглавляемых Хадзимихалисом Далианисом, предпринял попытку начать отсюда войну за независимость острова и захватил Франгокастелло. Был этот человек богатым торговцем, вот даже как, но… из патриотических побуждений забросил свой бизнес и, вооружив на свои день конный отряд, занялся национально-освободительным движением. Турки, естественно, сразу выслали против повстанцев превосходящие силы (8000 солдат под предводительством губернатора острова Мусатафы-паши), осадили Франгокастелло, и в ночь на 17 мая взяли замок штурмом. Причем при этом погибло 335 его защитников. Хоронить их турки не стали, а просто побросали тела в ров.Еще один вход и над ним сохранившиеся со времени постройки венецианские барельефы.О подвиге этих героев борьбы на национальную независимость острова в начале ХХ века была сложена анонимная поэма, в которой говорилось: «По сей день 17 мая является отряд Хадзимихалиса. Они бьются в облаках, а неверные слышат голоса и стук копыт около стен замка. Солдат-призраков можно увидеть и испугаться, но, да сжалится над нами Господь, они никому не приносят вреда…»Крылатый лев Св. Марка.Так впервые было записано сообщение о появлении так называемых «людей росы». Причем данный феномен наблюдался неоднократно самыми разными людьми, мнение которых заслуживает полного доверия. Для него даже придумали специальное название — дросулитес, поскольку увидеть его можно только рано утром, когда выпадает роса. Явление это носит очень странный и необъяснимый характер: ежегодно в конце мая около замка тени людей, пеших и конных, одетых в черную одежду, и с оружием в руках, движутся со стороны церкви Святого Харлампия в сторону Франгокастелло. Увидеть это можно только когда море спокойно и при высокой атмосферной влажности. Продолжается оно около 10 минут. Тени людей видны из долины с расстояния около 1000 метров. Причем, стоит к ним только приблизиться — как эти тени исчезают.Сохранились и останки венецианских гербов фамилий Куирини и Дольфин.Случаи появления дросулитесов документировались неоднократно. Например, в 1890 году турецкие солдаты обратились в бегство, увидев эти странные тени. А в годы Второй мировой войны немецкий патруль находившегося в замке гарнизона даже однажды открыл по ним огонь. Но больше всего внимание этому явлению уделил, пожалуй, не кто иной, как генерал Хадзимихалис – правнук легендарного повстанца, первый раз навестивший его 100 лет спустя после гибели своего славного предка. Ему рассказали местную легенду, что дросулитес — это неупокоенные души повстанцев Далияниса, которых спящими зарезали турки, которых предатель впустил в замок на рассвете 17 мая 1827 года. Естественно, ему захотелось проверить, так ли это и ему повезло: он видел шествие призраков целых три раза! После этого он написал письмо Ангелосу Танаграсу – президенту Греческой ассоциации парапсихологии. При этом он, однако, подчеркнул, что тени эти к событиям 1827 года никакого отношения иметь не могут. Ведь очевидно, что люди его прадеда имели огнестрельное оружие, тогда как тени – шли с копьями, короткими мечами и круглыми щитами. То есть это не могут быть тени римлян, гарнизон которых стоял на острове, поскольку у тех были прямоугольные щиты, но и не солдаты республики Св. Марка, поскольку те тоже круглых щитов никогда не носили. Древние греки? Да, это вероятно. Интересно было и то, что все три дня, что их наблюдал Хадзимихалис, они шли строем в направлении с востока на запад, со стороны гор через равнину, в сторону замка. Причем, иногда они двигались в сомкнутом строю, либо же их колонна была тонкой и растянутой. Он посчитал, что это что-то вроде миража и тоже самое подумал и Танаграс.Вот так выглядит двор.Стали говорить, что это мираж. Но мираж – это то, что где-то в это время происходит. А где в конце ХIX - начале ХХ века могли ходить воины со щитами и копьями? Причем до этого времени об этом событии никто почему-то не слышал, а потом и увидели этот феномен, и услышали о нем. И потом это не «фильм», в котором прокручиваются одни и те же кадры. Например, в 1924 году воины несколько раз отступали и только потом шли вперед. Потом что это за мираж, если вблизи от него людям слышится лязг оружия, топот ног и слабые голоса?Вид на двор со стены. Внизу остатки казарм и складских помещений. Видна также сцена, на которой играют пьесы Шекспира и дают концерты национальной музыки. Пьесы на фоне стен впечатляют…Кстати, сфотографировать «людей росы» почему-то не удается. На фотоснимках их нет. Виден только пейзаж!Понятно, что столь загадочный случай вызвал к себе интерес со стороны не только туристов. Наблюдать феномен приехал, например, член британского парламента Эрнест Беннет. Он знал греческий язык и мог разговаривать с местными жителями без переводчика. И они ему рассказали, что как-то раз на пути призраков оказалась женщина. Всем, кто наблюдал происходящее, было интересно, что будет. Пройдут ли они сквозь нее или ее тень заставит исчезать их тени. Однако призраки словно увидели женщину и обошли ее. Причем колонна, а в тот раз они шли колонной, разошлась и идущие в ней обогнули ее кто-то справа, а кто-то слева, причем вскоре после этого их шествие прекратилось, причем внезапно, как если бы его выключили. Женщину принялись расспрашивать, но оказалось, что вблизи она ничего и никого не видела! Кроме британского парламентария призраков видели местный священник и архиепископ Критский Эфмениос, а также министр иностранных дел Манусос Коундаурос и его пресс-атташе Псилакис. Последний с расстояния всего 200 метров. По его словам, там были люди разного роста и телосложения, но всадников он не увидел. Интересно, что Беннет, хотя и просидел у замка до конца мая, шествия «людей росы» так и не увидел. Они появились на следующий день после его отъезда!Вход в угловую башню.Сейчас май, правда, уже закончился, но случается, что призраки иногда приходят и до конца июня. Так что возможность их увидеть у тех, кто немедля поедет на Крит по горящей путевке, еще есть! Нужно лишь помнить, что наблюдать феномен можно лишь стоя спиной к горам и глядя оттуда на расстилающуюся перед вами равнину и замок, в направлении которого они и пойдут. Ну, да местные жители вам про дросулитес все объяснят!Внутри перекрытий нет. Башни пустые.Ну, а теперь немного о том, каким образом туда лучше всего добираться и о самом замке. Столица Крита Ираклион находится на северной стороне острова, а замок Франгокастелло на южной. За горной грядой. Поэтому лучше всего будет взять на прокат машину и поехать на ней. Правда, знаков на дороге мало и ехать следует по навигатору. Есть и еще одна проблема: горный серпантин. Спускаясь с перевала на южную сторону, вам нужно будет сделать 27 (!!!) 180-градусных поворотов подряд на узкой горной дороге. Но там, естественно, есть ограждение, а сами горные пейзажи настолько впечатляют, что приходится даже останавливаться, чтобы на них полюбоваться.Обратите внимание на ряд амбразур для артиллерии в основании стены. Подобраться к такой стене было просто невозможно!Парковка рядом с замком. Удобно!Издали крепость выглядит весьма впечатляюще, словно декорация из кинофильма. Однако вблизи она особого впечатления не производит, а уж внутри это и вовсе пустой каменный прямоугольник, в котором летом всегда очень жарко. Ни пушек на стенах, ни аниматоров в средневековых костюмах. Хотя вход и платный – 2 евро. К тому же она довольно маленькая и от нее сохранились только четыре угловые башни и наружные стены. Форма – прямоугольная. То есть для большинства наших путешественников в нем нет ничего интересного.Пляж рядом с замком. Купаешься и – если у тебя хорошая фантазия, так прямо и видишь происходившие здесь баталии…Правда рядом с крепостью есть очень хороший пляж с белым песком и изумрудно-прозрачной водой Ливийского моря. На северной стороне может дуть северный ветер. А тут ветер в основном всегда южный. Береговой ветер бывает редко. Поэтому вода очень теплая. Так что купаться после посещения замка нужно обязательно. Традиционная плата за тент с лежаком 5 евро. В общем, это поездка, конечно, на любителя, но интересная!