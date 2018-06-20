Проценты на проценты. Экономическая кузькина мать для Китая
Дональд Трамп ввёл в политический оборот новое экономическое понятие: справедливость. До Трампа о справедливости экономисты и не помышляли. Были кейнсианцы, были монетаристы, теперь полно разных «нео». Свободная рука рынка или регулирующее государство: вот две их крайности. Но справедливость? О ней даже юристы нынче помалкивают, предпочитая духу букву закона.
Что такое экономическая справедливость для Трампа? Точнее, для США, ибо мистер Трамп и его команда, как бы их ни ограничивала законодательная ветвь власти, всё же представляют собой рупор государства — Соединённых Штатов Америки. И решения, которые проводит в жизнь президент Трамп, являются решениями государственными. А планы и намерения Трампа являются государственными намерениями и американской стратегией.
Понятие справедливости, разъяснённое Трампом самой широкой (мировой) публике, можно смело отождествлять с понятием так называемой американской исключительности.
Если какая-либо страна (к примеру, Китай) или даже объединение стран (к примеру, Евросоюз) делает то, что не по нраву США, эти страны должны своё поведение изменить на то, которое в Белом доме одобрят. В противном случае непокорные страны будут наказаны. Ежели принятых мер окажется (или покажется, что в данном случае одно и то же) мало, последуют новые, ещё более крутые меры.
Именно так мистер Трамп собирается поступить с непокорными китайцами. Китай отчего-то не смирился с пошлинами, ранее введёнными США на ряд товаров из Поднебесной, и «угрожает» безвинным американским предприятиям, которые, по словам Трампа, «не сделали ничего плохого».
Такое утверждение мало похоже на урок экономической теории, зато сильно смахивает на закидоны мирового жандарма, которому хорошо только одно: когда народы мира стоят пред ним на коленях. А их колени разъезжаются на горохе. «Виновные» вот-вот носами в сапоги жандарму уткнутся.
Либеральная мировая экономика, о которой совсем недавно столько говорили в тех же США (собственно, там сосредоточены и многие её теоретики), теперь сводится на нет политикой самих США. Совершенно ясно, что впереди у человечества не радужные перспективы ВТО и торговых объединений регионального уровня, но возврат к былому протекционизму и чуть ли не к меркантилизму. Мировой жандарм в одностороннем порядке устанавливает правила игры, ничего общего с либерализмом и свободной конкуренцией не имеющие. Устанавливает ради процветания собственной страны, чьё благоденствие, по-видимому, строится на ущемлении интересов других народов. Ну а как же? «Исключительным» это позволено. Кто позволил? Сами исключительные. Над ними нет никого: у них в кармане и ВТО, и ООН, и МВФ. Да и НАТО тоже. И поэтому об открытой мировой экономике человечеству придётся позабыть. Народы и государства столкнутся с заградительными пошлинами, тарифами, квотами — словом, нас всех ждёт старый добрый меркантилизм с его протекционизмом, если вспомнить термины из истории экономических учений (подробнее о новой торговой войне, в которую вступает планета, читайте, пожалуйста, на «Военном обозрении» — это интересно).
Что такого сделал «жандарм» Трамп?
Он обратился к торговому представителю Соединённых Штатов с просьбой сформировать перечень китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Этой группы товаров коснутся дополнительные тарифы в размере 10 процентов.
Новые пошлины вступят в силу в том случае, «если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно», — цитирует президента США канал CNBS.
Это официальное заявление главы Белого дома и оно, заметим, представляет собой ответ на ответ, то есть новую главу в торговой войне США и Китая, развязанную командой Трампа. (Забавно, что после заявления Трампа фондовые индексы США понизились.)
Напомним предысторию «военных действий».
Меркантилист Трамп, представляющий одну из самых крупных экономик мира, в пятницу на прошлой неделе объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. Заградительная пошлина коснулась товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Китай, ещё одна мощная экономика мира, не проглотил, а выплюнул. На вашингтонскую инициативу последовал немедленный пекинский ответ: администрация Си Цзиньпина объявила о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары. Сумма «обложения» — 34 млрд. долларов. Заградительные пошлины вступят в силу 6 июля.
(Ранее Соединённым Штатам точно так же ответила непокорная Европа. Американская администрация сообщила, что 1 июня Белый дом вводит таможенные пошлины на ввоз в США продукции стальной и алюминиевой промышленности. Заградительные барьеры коснулись не только государств Евросоюза, но даже американских соседей: Мексики с Канадой. Размеры пошлин: 25% на сталь, 10% на алюминий. В ответ европейцы сплотились и объявили о планах ввести пошлины на американскую продукцию — на иные товары не 25%, а все 50%. Мало того, в Еврокомиссии заявили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры», то есть на экономический ответ «за пределами металлургической продукции». Перечень американских товаров отправлен в ВТО, а одностороннее действие Белого дома определено как «тарифная угроза».)
Макс Бокус, бывший послом США в Китае при президенте Обаме, сказал CNBC, что на войне случаются перестрелки, и в них «кто-то страдает». По его мнению, Трампу придётся «найти способ отступить» и позволить Китаю сделать то же самое, дабы «сохранить лицо». Короче говоря, обе стороны должны «постепенно отступить, не теряя лица».
Аналитики, однако, не сомневаются, что КНР и США ведут уже «полномасштабную торговую войну». Правда, пока явной конфронтации нет, поскольку «числа ещё не те», но идеи взаимного «возмездия» витают в воздухе. И такая ситуация чревата риском для рынков, считают эксперты.
В своём заявлении, опубликованном Белым домом, мистер Трамп обозвал политику Китая «недобросовестной».
«В пятницу, — сообщил он, — я объявил о планах по тарифам на импорт из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов. Эти тарифы вводятся с целью побудить Китай изменить недобросовестную практику, определённую в Секции 301 в отношении технологий и инноваций. (Секция 301 Торгового акта 1974 года устанавливает право американского президента на введение или увеличение импортных пошлин в ответ на политику и практику иностранных государств, нарушающих торговые соглашения с США. — О. Ч.) Они [тарифы] служат также первоначальным шагом в направлении установления баланса в наших торговых отношениях с Китаем. Однако, к сожалению, Китай определил, что он повысит тарифы на экспорт Соединённых Штатов на сумму 50 млрд. долл. США. По-видимому, Китай не намерен менять свою несправедливую практику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий. Вместо изменения этой практики сейчас идут угрозы предприятиям Соединённых Штатов, работникам и фермерам, которые не сделали ничего плохого». По мнению Трампа, такое действие Китая «чётко указывает» на решение Пекина «постоянно удерживать» Соединённые Штаты «в несправедливом невыгодном положении».
В итоге мистер Трамп предлагает «предпринять дальнейшие действия», которые, по его мнению, вынудят Китай «изменить свою недобросовестную практику» и «открыть свой рынок для товаров Соединённых Штатов».
Результатом же новой торговой войны Трамп отчего-то видит «более сбалансированные торговые отношения с Соединёнными Штатами».
Придумав всё это, Трамп поручил торговому представителю Соединённых Штатов выделить ряд китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. и обложить их дополнительными тарифами в размере 10 процентов.
Китайцы могут заполучить тарифы и сверх этого: в том случае, если Пекин «снова повысит свои тарифы», Вашингтон введёт ещё одни тарифы на такую же сумму, то есть ещё на 200 млрд. долларов.
«Торговые отношения между Соединёнными Штатами и Китаем должны стать гораздо более справедливыми», — резюмировал американский президент. «Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев», — уточнил Трамп.
Последнее уточнение весьма показательно: «система» должна быть справедливой для американцев.
Итак, Белому дому не нравятся две вещи: «кража Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» (слова Трампа, сказанные им ранее) и «несправедливая торговая практика». В последнем случае Дональд Трамп явно выступает против открытой либеральной экономики, поскольку возражает против относительно низких цен на товары из Китая, которые более конкурентоспособны в сравнении с товарами американскими.
И первое, и второе обвинение просто забавны: сами же американцы и выстроили технологический сегмент китайской экономики, играя на дешевизне местного труда и ввозя туда свои производства. При помощи пошлин Трамп, вероятно, решил превратить родную Америку в Китай. Неужели он не знает, чем заканчиваются торговые войны? Любой провинциальный экономист ему может подсказать: проигрывают обе стороны.
Забавно и ещё кое-что. Принимая первое решение о 25%-ных пошлинах и понимая, что США сильно зависимы от китайского ширпотреба, Трамп повелел торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру не включать в перечень подтарифной продукции товары, часто покупаемые американскими потребителями. Например, введённые пошлины не ударили по смартфонам и телевизорам. Сотрудники Лайтхайзера сообщили, что пошлины касаются аэрокосмической промышленности, робототехники, промышленного оборудования, автомобилестроения и др.
Власти Китая в ответ «забанили» 25-процентными тарифами список из 659 конкретных товаров. На 545 товаров повышенная пошлина будет введена с 6 июля, для прочих позиций срок пока не определён. В перечень попали американские автомобили, сельскохозяйственные товары, морепродукты, медицинское оборудование и частично товары химпрома. Министерство коммерции Китая заявило: «Мы очень сожалеем, что США проигнорировали консенсус, который они достигли, и спровоцировали торговую войну».
В настоящее время в новой торговой войне проигрывают США. После заявления Трампа фондовые индексы США оказались «на отрицательной территории». S&P500 упал чуть более чем на 0,5%, а Nasdaq — чуть более чем на 0,65%. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Вдобавок доллар ослабел на 0,7% на фоне падения в мае промышленного производства в США .
Угрозы Трампа в адрес Китая демонстрируют, таким образом, очередной крах переговоров. Этими «крахами» Трамп вообще славится: к его неумению достигать компромиссов и вести диалог мир уже привык.
Очевидно, что в торговой войне с Китаем и другими странами, начатой 1 марта, когда были озвучены первые тарифные инициативы на импорт стали и алюминия, американский президент не намерен ни уступать, ни тем паче сдаваться.
Конгрессмены США очень жалеют, что этот вопрос находится в компетенции главы государства. Законодатели уже предупредили Белый дом, что тарифная политика может нанести ущерб американским рабочим и уничтожить выгоды, запланированные ранее республиканским «налоговым пакетом». Против бездумных инициатив Трампа выступила и Торгово-промышленная палата США. Ответные тарифы, заявили там, приведут к тому, что страны-участницы торговой войны потеряют в течение первой недели июля около 75 миллиардов долларов. Пострадает широкий круг бизнес-групп, а фондовые рынки охватит паника.
Похоже, миру предстоит просто пережить Трампа. В Европе надеются на то, что второй раз Трампа в президенты не выберут. Вероятно, китайцы, вступая в торговую войну с США, думают примерно так же. В Поднебесной планируют на десятилетия и на века, и временщики вроде импульсивного миллиардера, вообразившего себя повелителем мира, им не указ.
Что такое экономическая справедливость для Трампа? Точнее, для США, ибо мистер Трамп и его команда, как бы их ни ограничивала законодательная ветвь власти, всё же представляют собой рупор государства — Соединённых Штатов Америки. И решения, которые проводит в жизнь президент Трамп, являются решениями государственными. А планы и намерения Трампа являются государственными намерениями и американской стратегией.
Понятие справедливости, разъяснённое Трампом самой широкой (мировой) публике, можно смело отождествлять с понятием так называемой американской исключительности.
Если какая-либо страна (к примеру, Китай) или даже объединение стран (к примеру, Евросоюз) делает то, что не по нраву США, эти страны должны своё поведение изменить на то, которое в Белом доме одобрят. В противном случае непокорные страны будут наказаны. Ежели принятых мер окажется (или покажется, что в данном случае одно и то же) мало, последуют новые, ещё более крутые меры.
Именно так мистер Трамп собирается поступить с непокорными китайцами. Китай отчего-то не смирился с пошлинами, ранее введёнными США на ряд товаров из Поднебесной, и «угрожает» безвинным американским предприятиям, которые, по словам Трампа, «не сделали ничего плохого».
Такое утверждение мало похоже на урок экономической теории, зато сильно смахивает на закидоны мирового жандарма, которому хорошо только одно: когда народы мира стоят пред ним на коленях. А их колени разъезжаются на горохе. «Виновные» вот-вот носами в сапоги жандарму уткнутся.
Либеральная мировая экономика, о которой совсем недавно столько говорили в тех же США (собственно, там сосредоточены и многие её теоретики), теперь сводится на нет политикой самих США. Совершенно ясно, что впереди у человечества не радужные перспективы ВТО и торговых объединений регионального уровня, но возврат к былому протекционизму и чуть ли не к меркантилизму. Мировой жандарм в одностороннем порядке устанавливает правила игры, ничего общего с либерализмом и свободной конкуренцией не имеющие. Устанавливает ради процветания собственной страны, чьё благоденствие, по-видимому, строится на ущемлении интересов других народов. Ну а как же? «Исключительным» это позволено. Кто позволил? Сами исключительные. Над ними нет никого: у них в кармане и ВТО, и ООН, и МВФ. Да и НАТО тоже. И поэтому об открытой мировой экономике человечеству придётся позабыть. Народы и государства столкнутся с заградительными пошлинами, тарифами, квотами — словом, нас всех ждёт старый добрый меркантилизм с его протекционизмом, если вспомнить термины из истории экономических учений (подробнее о новой торговой войне, в которую вступает планета, читайте, пожалуйста, на «Военном обозрении» — это интересно).
Что такого сделал «жандарм» Трамп?
Он обратился к торговому представителю Соединённых Штатов с просьбой сформировать перечень китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Этой группы товаров коснутся дополнительные тарифы в размере 10 процентов.
Новые пошлины вступят в силу в том случае, «если Китай откажется изменить свою практику, а также если он будет настаивать на продолжении тех новых тарифов, что были объявлены им недавно», — цитирует президента США канал CNBS.
Это официальное заявление главы Белого дома и оно, заметим, представляет собой ответ на ответ, то есть новую главу в торговой войне США и Китая, развязанную командой Трампа. (Забавно, что после заявления Трампа фондовые индексы США понизились.)
Напомним предысторию «военных действий».
Меркантилист Трамп, представляющий одну из самых крупных экономик мира, в пятницу на прошлой неделе объявил о 25-процентном тарифе на китайскую продукцию. Заградительная пошлина коснулась товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Китай, ещё одна мощная экономика мира, не проглотил, а выплюнул. На вашингтонскую инициативу последовал немедленный пекинский ответ: администрация Си Цзиньпина объявила о введении аналогичного 25-процентного тарифа на американские товары. Сумма «обложения» — 34 млрд. долларов. Заградительные пошлины вступят в силу 6 июля.
(Ранее Соединённым Штатам точно так же ответила непокорная Европа. Американская администрация сообщила, что 1 июня Белый дом вводит таможенные пошлины на ввоз в США продукции стальной и алюминиевой промышленности. Заградительные барьеры коснулись не только государств Евросоюза, но даже американских соседей: Мексики с Канадой. Размеры пошлин: 25% на сталь, 10% на алюминий. В ответ европейцы сплотились и объявили о планах ввести пошлины на американскую продукцию — на иные товары не 25%, а все 50%. Мало того, в Еврокомиссии заявили, что оставляют за собой право на «асимметричные меры», то есть на экономический ответ «за пределами металлургической продукции». Перечень американских товаров отправлен в ВТО, а одностороннее действие Белого дома определено как «тарифная угроза».)
Макс Бокус, бывший послом США в Китае при президенте Обаме, сказал CNBC, что на войне случаются перестрелки, и в них «кто-то страдает». По его мнению, Трампу придётся «найти способ отступить» и позволить Китаю сделать то же самое, дабы «сохранить лицо». Короче говоря, обе стороны должны «постепенно отступить, не теряя лица».
Аналитики, однако, не сомневаются, что КНР и США ведут уже «полномасштабную торговую войну». Правда, пока явной конфронтации нет, поскольку «числа ещё не те», но идеи взаимного «возмездия» витают в воздухе. И такая ситуация чревата риском для рынков, считают эксперты.
В своём заявлении, опубликованном Белым домом, мистер Трамп обозвал политику Китая «недобросовестной».
«В пятницу, — сообщил он, — я объявил о планах по тарифам на импорт из Китая стоимостью в 50 миллиардов долларов. Эти тарифы вводятся с целью побудить Китай изменить недобросовестную практику, определённую в Секции 301 в отношении технологий и инноваций. (Секция 301 Торгового акта 1974 года устанавливает право американского президента на введение или увеличение импортных пошлин в ответ на политику и практику иностранных государств, нарушающих торговые соглашения с США. — О. Ч.) Они [тарифы] служат также первоначальным шагом в направлении установления баланса в наших торговых отношениях с Китаем. Однако, к сожалению, Китай определил, что он повысит тарифы на экспорт Соединённых Штатов на сумму 50 млрд. долл. США. По-видимому, Китай не намерен менять свою несправедливую практику, связанную с приобретением американской интеллектуальной собственности и технологий. Вместо изменения этой практики сейчас идут угрозы предприятиям Соединённых Штатов, работникам и фермерам, которые не сделали ничего плохого». По мнению Трампа, такое действие Китая «чётко указывает» на решение Пекина «постоянно удерживать» Соединённые Штаты «в несправедливом невыгодном положении».
В итоге мистер Трамп предлагает «предпринять дальнейшие действия», которые, по его мнению, вынудят Китай «изменить свою недобросовестную практику» и «открыть свой рынок для товаров Соединённых Штатов».
Результатом же новой торговой войны Трамп отчего-то видит «более сбалансированные торговые отношения с Соединёнными Штатами».
Придумав всё это, Трамп поручил торговому представителю Соединённых Штатов выделить ряд китайских товаров на сумму 200 млрд. долл. и обложить их дополнительными тарифами в размере 10 процентов.
Китайцы могут заполучить тарифы и сверх этого: в том случае, если Пекин «снова повысит свои тарифы», Вашингтон введёт ещё одни тарифы на такую же сумму, то есть ещё на 200 млрд. долларов.
«Торговые отношения между Соединёнными Штатами и Китаем должны стать гораздо более справедливыми», — резюмировал американский президент. «Мы будем продолжать использовать все доступные инструменты для создания лучшей и более справедливой торговой системы для всех американцев», — уточнил Трамп.
Последнее уточнение весьма показательно: «система» должна быть справедливой для американцев.
Итак, Белому дому не нравятся две вещи: «кража Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий» (слова Трампа, сказанные им ранее) и «несправедливая торговая практика». В последнем случае Дональд Трамп явно выступает против открытой либеральной экономики, поскольку возражает против относительно низких цен на товары из Китая, которые более конкурентоспособны в сравнении с товарами американскими.
И первое, и второе обвинение просто забавны: сами же американцы и выстроили технологический сегмент китайской экономики, играя на дешевизне местного труда и ввозя туда свои производства. При помощи пошлин Трамп, вероятно, решил превратить родную Америку в Китай. Неужели он не знает, чем заканчиваются торговые войны? Любой провинциальный экономист ему может подсказать: проигрывают обе стороны.
Забавно и ещё кое-что. Принимая первое решение о 25%-ных пошлинах и понимая, что США сильно зависимы от китайского ширпотреба, Трамп повелел торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру не включать в перечень подтарифной продукции товары, часто покупаемые американскими потребителями. Например, введённые пошлины не ударили по смартфонам и телевизорам. Сотрудники Лайтхайзера сообщили, что пошлины касаются аэрокосмической промышленности, робототехники, промышленного оборудования, автомобилестроения и др.
Власти Китая в ответ «забанили» 25-процентными тарифами список из 659 конкретных товаров. На 545 товаров повышенная пошлина будет введена с 6 июля, для прочих позиций срок пока не определён. В перечень попали американские автомобили, сельскохозяйственные товары, морепродукты, медицинское оборудование и частично товары химпрома. Министерство коммерции Китая заявило: «Мы очень сожалеем, что США проигнорировали консенсус, который они достигли, и спровоцировали торговую войну».
В настоящее время в новой торговой войне проигрывают США. После заявления Трампа фондовые индексы США оказались «на отрицательной территории». S&P500 упал чуть более чем на 0,5%, а Nasdaq — чуть более чем на 0,65%. Индекс Dow Jones упал на 0,3%. Вдобавок доллар ослабел на 0,7% на фоне падения в мае промышленного производства в США .
Угрозы Трампа в адрес Китая демонстрируют, таким образом, очередной крах переговоров. Этими «крахами» Трамп вообще славится: к его неумению достигать компромиссов и вести диалог мир уже привык.
Очевидно, что в торговой войне с Китаем и другими странами, начатой 1 марта, когда были озвучены первые тарифные инициативы на импорт стали и алюминия, американский президент не намерен ни уступать, ни тем паче сдаваться.
Конгрессмены США очень жалеют, что этот вопрос находится в компетенции главы государства. Законодатели уже предупредили Белый дом, что тарифная политика может нанести ущерб американским рабочим и уничтожить выгоды, запланированные ранее республиканским «налоговым пакетом». Против бездумных инициатив Трампа выступила и Торгово-промышленная палата США. Ответные тарифы, заявили там, приведут к тому, что страны-участницы торговой войны потеряют в течение первой недели июля около 75 миллиардов долларов. Пострадает широкий круг бизнес-групп, а фондовые рынки охватит паника.
Похоже, миру предстоит просто пережить Трампа. В Европе надеются на то, что второй раз Трампа в президенты не выберут. Вероятно, китайцы, вступая в торговую войну с США, думают примерно так же. В Поднебесной планируют на десятилетия и на века, и временщики вроде импульсивного миллиардера, вообразившего себя повелителем мира, им не указ.
Автор: Олег Чувакин
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