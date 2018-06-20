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Быть или не быть танку «Нота»: размышления украинского эксперта

Фактическое фиаско украинской танковой команды на Т-84У «Оплот» в ходе недавних соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 с новой силой поставили вопрос о модернизации танковых сил, приводит Dsnews.ua статью украинского эксперта Михаила Жирохова.

Эксперт отмечает, что заявленный на соревнования «Оплот» является всего лишь глубокой модернизацией Т-64, Т-72 и Т-80й советского Т-80 УД. Да и все остальные украинские танки – та или иная модификация.

Тем не менее, у Украины имеется как минимум один реальный отечественный проект – это «условно советский» «Объект 477», известный также как «Боксер» или «Молот», пишет автор. Работа над ним началась в 1980-х годах в Харькове. Программа получила госфинансирование, однако больших результатов достичь не удалось из-за плохо развитой советской промышленности: танк планировалось «напичкать» электроникой, создание которой находилось лишь на ранней стадии.



В итоге образец получился сырым – без прицельного комплекса и автомата заряжания. Далее – распад СССР, поставивший крест на этой программе.

Новый всплеск интереса к проекту относиться к середине 90-х. В то время, по данным эксперта, харьковским конструкторам предложили поработать в интересах Минобороны России. Предполагалось доработать «Объект 477А» с использованием обновленных систем. Так на свет появился проект 477А1 с названием «Нота».

«Особенностью машины стало оригинальное полувынесенное размещение орудия. Вместо привычной башни на погоне корпуса помещался купол уменьшенных размеров с крупным центральным агрегатом, внутри которого находились казенник пушки и автоматические средства заряжания», – говорится в материале. При этом 152-мм пушку решили не ставить.

Кроме того, пишет Жирохов, харьковские инженеры заложили в проект передовой для своего времени комплекс управления вооружением, включавший прицелы с оптическими и тепловизионными каналами, а также развитый бортовой вычислитель, систему спутниковой навигации, средства опознавания цели и прочее.

Работы продолжались до начала 2000-х годов. Затем Москва отказалась от проекта и прекратила финансирование. Поиск другого иностранного инвестора результатов не дал. Работы прекратились, и проект был заморожен.

В 2015 г. харьковчане вновь стали активно продвигать тему доведения до ума «Ноты» с целью организации серийного производства танка. Макет хотели даже продемонстрировать на параде в 2016 году. Но что-то не заладилось, и показ перенесли на этот год, на День независимости Украины.

По мнению автора, проблем с организацией серийного производства не будет. А вот кто возьмется за создание системы управления вооружением – пока непонятно: ведь очевидно, что ее придется создавать с нуля на новой компонентной базе.

Хотя, при наличии таких «великолепных исходников» и политической воле руководства вопрос доработки танка можно решить за 5-7 лет, заключает эксперт.

Использованы фотографии: http://www.dsnews.ua
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Комментарии 11

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  1. igorspb (Игорь) Сегодня, 13:37
    "Украинский эксперт" - уже смешно и можно не читать....
    igorspb
  2. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 13:38
    Фразы-то фразы))) "Условно советский.." раз в 80е началась разработка значит советский.
    А результатов не удалось добиться из-за советской неразвитой электроники.
    Так и пишите: великие украинцы создали гениальный проект, но вот русские как всегда всё испортили. Микросхем недодали и денег не выделили. Уже почти три десятилетия без ненавистной России живёте, что-же не видно ни научных ни экономических прорывов. Только за западное бабло ту160 разрезать на куски способны, да остатки советского вооружения распродать в третьи страны.
    Azazelo
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:59
      В 1984 году в проект перспективного танка было внесено ключевое изменение, позволившее осуществить значительный отрыв от существующих танков – принятие принципиального решения о применении мощной 152 мм пушки.
      Замена концепции 152мм на 125 мм уносит танк назад по своей идее.
      В кабинете у Шомина доложили по танку, начались бурные споры, какой калибр должен быть у пушки. На Бунтаре была выносная пушка калибра 125 мм и уже давно шли разговоры об увеличении калибра. Начались голословные споры, какой калибр принять - 140мм или 152мм. В этот момент очень грамотно и четко выступил начальник НТК ГРАУ генерал Литвиненко, нарисовал график и буквально за три минуты доказал насколько эффективен для танка калибр 152мм. С этого момента калибр 152 мм был принят для Боксера и к этому вопросу больше никогда не возвращались
      С целью повышения огневой мощи танка для поражения наземных и воздушных целей танк получил в дополнение к основному вооружению автоматическую пушку. Наведение и стабилизация пушки по вертикали независимое, по горизонтали – вместе с башней. Было изменено размещение спаренного пулемета, размещение смотровых приборов экипажа и пр. Использование 152 мм вынесенной пушки, с одной стороны, позволило снизить профиль башни и уменьшить забронированное пространство, с другой, ее в итоге пришлось закрыть от внешних воздействий бронированным кожухом и она стала полувынесенной, получив наружное бронирование.
      Принятые технические решения по танку позволили обеспечить существенный отрыв от существующего поколения машин. В тоже время, погнавшись за максимальными техническими характеристиками по огневой мощи и защищенности, превысив при этом даже требования Гензаказчика, пришлось жертвовать весом машины, который дошел до критической точки и заставил делать отдельные узлы из титана. Так из титана изготавливался оборудование для самоокапывания, крышки контейнеров блоков динамической защиты и ряд других элементов. Все возникающие технические проблемы были решаемы и постепенно они уходили, но для этого требовалось время, иногда очень значительное. Конструкторско-доводочные испытания продолжались в 89-90 году, в 1992 году планировались государственные испытания опытной партии машин. Еще до завершения ГИ заказчик требовал изготовления опытной партии 50 машин. Но, в итоге танк был доведен в весьма неудачный момент развала СССР, когда приоритетом стало выживание предприятий, а не дорогостоящие перспективные разработки.
      Перспективный танк разрабатывался с привлечением предприятий всего бывшего СССР. Так пушка 2А73 и боеприпасы к ней разрабатывались и изготавливались на территории РФ, поэтому реализация проекта в рамках недостаточного финансирования ВС на территории Украины на данный момент без привлечения внешних источников затруднительна, хотя попытки создания 152 мм пушки киевским КБ-А и осуществлялись. Ряд реализованных для изд. 477 и его вариантов элементов, включая ТИУС, были внедрены на танке «Оплот».

      Изготовлено более 10 образцов. Создан задел для изготовления предсерийной партии. Танки хранятся на испытательной базе ХКБМ (УПИ). Также три образца находятся на территории РФ. Вполне вероятно, что демонстрация в РФ танков «Армата» возобновило интерес к перспективному танку ХКБМ как со стороны страны разработчика, так как вариант совместного проекта с зарубежными заказчиками.
      MPN
  3. Комментарий был удален.
  4. рич (дмитрий) Сегодня, 13:39
    Совсем недавно была хорошая статья о проекте "боксер". Прочитал с удовольствием
    рич
  5. роман66 (роман) Сегодня, 13:40
    не нужны фашистам танки - у них от этого мысли дурные появляются
    роман66
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:42
    Быть или не быт танку «Нота»: размышления украинского эксперта
    Однозначно НЕ БЫТЬ...Слишком много в этом танке русского, что бы он стал украинским.
    svp67
  7. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 13:44
    По мнению автора, проблем с организацией серийного производства не будет.
    одна из сказок для села
    Не либероид Русский
  8. polpot (Andru) Сегодня, 13:44
    Гладко было на бумаге только подвели овраги , все оставленное СССР уничтожили и развалили а свое изобрести не шумерского ума это дело
    polpot
  9. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:55
    Да какая там Нота, что они вобще могут сделать. Вот клянчить и гадить, тут им равных нет. А что то создать, нет не быть Ноте.
    sgr291158
  10. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:59
    Парад по Киеву уже прошёл - опоздали!
    Сергей-8848
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:12
      еще нет - приказа не было
      роман66
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