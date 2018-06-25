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Глава Минздрава: Какая пенсия в 55 и 60 - люди ещё молоды
Глава Минздрава Вероника Скворцова с профессиональной (медицинской) точки зрения решила прокомментировать планы правительства по повышению пенсионного возраста. По словам г-жи Скворцовой, повышение возрастной планки выхода на пенсию обусловлено ещё и тем, что современные 55-ти и 60-летние работающие пенсионеры «моложе» тех их сверстников, которые в этом возрасте вышли на пенсию.
Вероника Скворцова заявила, что граждан в возрасте 55 и 60 лет «рано списывать с точки зрения их активности».
Здесь сразу же возникает вопрос: а кто в стране 55- и 60-летних граждан с точки зрения активности сегодня пытается списывать со счетов? Или выход на пенсию, по логике министра здравоохранения, это автоматический крест на любого рода активности человека?
Скворцова:
По словам министра, замедлилось «когнитивное возрастное снижение» за последние 10 лет.
Вероника Скворцова отмечает, что женщина в 55 лет сегодня в обществе считается молодой или средних лет, как и 60-летний мужчина.
Складывается впечатление, что члены действующего правительства готовы в качестве оправдания планов повышения пенсионного возраста предлагать самые нелепые доводы. Напомним, что не так давно в том же правительстве сосчитали, сколько в стране 80-100-летних работающих пенсионеров. Видимо, эти цифры должны были как-то убедить большинство россиян в необходимости повышения возрастной планки выхода на пенсию. А ещё было объявлено, что понятие «детство» уже можно распространять на возраст до 25 лет.
Вероника Скворцова заявила, что граждан в возрасте 55 и 60 лет «рано списывать с точки зрения их активности».
Здесь сразу же возникает вопрос: а кто в стране 55- и 60-летних граждан с точки зрения активности сегодня пытается списывать со счетов? Или выход на пенсию, по логике министра здравоохранения, это автоматический крест на любого рода активности человека?
Скворцова:
ВОЗ отмечает, что в мире идёт тотальное омоложение людей в плане психической активности. 50-летний гражданин в 2003 году показывал когнитивный уровень, который в 2013 году показывал 58-летний гражданин.
По словам министра, замедлилось «когнитивное возрастное снижение» за последние 10 лет.
Вероника Скворцова отмечает, что женщина в 55 лет сегодня в обществе считается молодой или средних лет, как и 60-летний мужчина.
Складывается впечатление, что члены действующего правительства готовы в качестве оправдания планов повышения пенсионного возраста предлагать самые нелепые доводы. Напомним, что не так давно в том же правительстве сосчитали, сколько в стране 80-100-летних работающих пенсионеров. Видимо, эти цифры должны были как-то убедить большинство россиян в необходимости повышения возрастной планки выхода на пенсию. А ещё было объявлено, что понятие «детство» уже можно распространять на возраст до 25 лет.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/MinzdravRu
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