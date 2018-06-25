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Глава Минздрава: Какая пенсия в 55 и 60 - люди ещё молоды

Глава Минздрава Вероника Скворцова с профессиональной (медицинской) точки зрения решила прокомментировать планы правительства по повышению пенсионного возраста. По словам г-жи Скворцовой, повышение возрастной планки выхода на пенсию обусловлено ещё и тем, что современные 55-ти и 60-летние работающие пенсионеры «моложе» тех их сверстников, которые в этом возрасте вышли на пенсию.

Вероника Скворцова заявила, что граждан в возрасте 55 и 60 лет «рано списывать с точки зрения их активности».

Здесь сразу же возникает вопрос: а кто в стране 55- и 60-летних граждан с точки зрения активности сегодня пытается списывать со счетов? Или выход на пенсию, по логике министра здравоохранения, это автоматический крест на любого рода активности человека?


Глава Минздрава: Какая пенсия в 55 и 60 - люди ещё молоды


Скворцова:
ВОЗ отмечает, что в мире идёт тотальное омоложение людей в плане психической активности. 50-летний гражданин в 2003 году показывал когнитивный уровень, который в 2013 году показывал 58-летний гражданин.


По словам министра, замедлилось «когнитивное возрастное снижение» за последние 10 лет.

Вероника Скворцова отмечает, что женщина в 55 лет сегодня в обществе считается молодой или средних лет, как и 60-летний мужчина.

Складывается впечатление, что члены действующего правительства готовы в качестве оправдания планов повышения пенсионного возраста предлагать самые нелепые доводы. Напомним, что не так давно в том же правительстве сосчитали, сколько в стране 80-100-летних работающих пенсионеров. Видимо, эти цифры должны были как-то убедить большинство россиян в необходимости повышения возрастной планки выхода на пенсию. А ещё было объявлено, что понятие «детство» уже можно распространять на возраст до 25 лет.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/MinzdravRu
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Комментарии 61

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:51
    Врет как педиатр: уколы не больно, клизма не стыдно, умереть до пенсии почетно... При этом простому российскому пенсионеру пенсии порой на лекарства не хватает. А если у него заболевание, не попадающее в список системы ОМС, то ему предложат пойти домой, завернуться в тряпки и сдохнуть. crying
    Аристарх Людвигович
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:02
      Вероника Скворцова с профессиональной (медицинской) точки зрения решила прокомментировать планы правительства по повышению пенсионного возраста
      Создется впечатление, что профессия этой дамы зад лизать...
      MPN
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:09
        Цитата: MPN
        профессия этой дамы зад лизать...
        в какой-то степени. Она не может не служить тем, кто её назначил на этот пост... А это как раз то правительство, которое провалило первую пенсионную реформу (программа накопительной пенсии заморожена). Это правительство пошло за бизнес отбирая деньги у простых рабочих... Теперь отыгрывается на последних И за счёт последних!
        Logall
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:16
          Александр hi Сейчас начнется массированная обработка населения по поводу повышения пенсионного возраста-мол по другому никак.Другие варианты рассматриваться не будут.Даже в той самой Украине которую мы так клянём пошли по другому пути.
          Цитата: Logall
          Цитата: MPN
          профессия этой дамы зад лизать...
          в какой-то степени. Она не может не служить тем, кто её назначил на этот пост... А это как раз то правительство, которое провалило первую пенсионную реформу (программа накопительной пенсии заморожена). Это правительство пошло за бизнес отбирая деньги у простых рабочих... Теперь отыгрывается на последних И за счёт последних!
          210окв
          1. Logall (Александр) Сегодня, 17:19
            Вот тебе и правительство, вот тебе и слуги народа...
            Где деньги, Зин?
            Logall
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:39
              Запоминайте всех тварей поименно. И термин Враг Народа не просто так появился, вот они суть и есть.
              хрыч
              1. Татьяна Сегодня, 17:46
                Цитата: Аристарх Людвигович
                Врет как педиатр: уколы не больно, клизма не стыдно, умереть до пенсии почетно...
                Просто министр здравоохранения Вероника Скворцова - социально недоразвитая, циничная либеральная финансово-правительственная паразиткана на горбу простого народа - "небожитель" с огромными чиновничьими зарплатами, огромными пенсиями, льготами и дополнительным доходом.
                Татьяна
                1. Например Сегодня, 17:57
                  Цитата: Татьяна
                  социально недоразвитая, циничная либеральная финансово-правительственная паразиткана на горбу простого народа - "небожитель" с огромными чиновничьими зарплатами, огромными пенсиями, льготами и дополнительным доходом.

                  Одно слово - УПЫРЬ!
                  Этому правительству нужно срочно прописать осиновые колья!

                  ВВП на тебя уповаем! Али кинешь народ в лихое время? Кинешь людей тебя поддержавших ради упырей ненасытных? wink
                  Пора отрабатывать доверие. Служить народу. wink Али позабыл слуга хозяина? wassat laughing
                  Например
            2. Комментарий был удален.
          2. рич (дмитрий) Сегодня, 17:26
            Ну что Вы все сразу на тетку накинулись? Климакс у неё.
            рич
            1. Комментарий был удален.
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:45
              Этот климакс дорого обходится людям..
              Цитата: рич
              Ну что Вы все сразу на тетку накинулись? Климакс у неё.
              210окв
      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:14
        Своё мнение о шуме вокруг реформы я не изменил. Но, когда немного узнал об авторе этой реформы, напрягся

        Владимир Назаров. Директор НИФИ (институт Гайдара), 35 лет, консультант Минфина. Вот такие "птенцы Гайдара" изучают нашу экономику и дают советы Минфину. sad


        Глядя на него, кажется, что он всех, кто старше 50-ти ненавидит.
        Прокат
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:26
          Почитал его биографию. Мама дорогая! Пора умирать, если ЭТИ нами в ближайшем будущем будут управлять...

          БИОГРАФИЯ
          Родился 23 декабря 1982 г. в г. Москве.
          В 2005 году окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер», в 2007 году – аспирантуру.

          Кандидат экономических наук.

          Владеет английским языком.

          С 06.2004 г. по 03.2013 г. – младший научный сотрудник, научный сотрудник, заведующий лабораторией Фонда «Институт экономики переходного периода» (с 06.2010 г. – Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара»);
          С 03.2013 г. по 08.2013 г. – заместитель директора института Административно-управленческого состава Института социального анализа и прогнозирования;
          С 08.2013 г. – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт».

          По совместительству работает заведующим лабораторией бюджетного федерализма научного направления «Макроэкономика и финансы» Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара» и заместителем директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХи ГС при Президенте Российской Федерации.

          В 2011-2012 гг. работал в экспертных группах по обновлению «Стратегия-2020» (соруководитель экспертной группы «Сокращение неравенства и преодоление бедности», ученый секретарь экспертной группы «Реформа пенсионной системы», член рабочей группы «Эффективное здравоохранение»).

          С 2012 г. работает в качестве эксперта в Открытом Правительстве (вопросы социальной политики).

          В феврале 2009 г. включен в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

          Награжден Орденом Дружбы, медалью РАН.
          Автор 31 публикаций и монографий.

          Женат, воспитывает сына.



          Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru/ministry/subordinate_org
          anizations/inst_nifi/control/?id_4=154#ixzz5JRmag
          dC8
          Прокат
        2. PValery53 (PValery53) Сегодня, 17:44
          Ещё ссыкун, а уже - шулер.
          PValery53
        3. Татьяна Сегодня, 17:54
          Цитата: Прокат
          Владимир Назаров. Директор НИФИ (институт Гайдара), 35 лет, консультант Минфина. Вот такие "птенцы Гайдара" изучают нашу экономику и дают советы Минфину.

          А зачем тогда трудящимся России нужно такое государство и он сам? Западу служит.
          Татьяна
      3. Леший1975 Сегодня, 17:18
        Первый удивлюсь, если кто из чиновников не одобрит. У них там очень дружный улей по сбору меда и очень трудолюбивые пчелы. И если главный пчел сказал, мед тут, значит тут. Скажет, в другом месте, найдут и соберут в другом. Я вот только смотреть, как они этот мед на нас изливают, уже с трудом могу.
        Цитата: MPN
        Вероника Скворцова с профессиональной (медицинской) точки зрения решила прокомментировать планы правительства по повышению пенсионного возраста
        Создется впечатление, что профессия этой дамы зад лизать...
        Леший1975
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 17:12
      Ну поработала бы она не в министерстве, а на производстве. Думаю мнение бы поменяла. laughing
      Венд
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:13
        Глава Минздрава: Какая пенсия в 55 и 60 - люди ещё молоды
        дрянь врущая...
        Дедкастарый
      2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:17
        В 55 баба ягодка опять, даешь пятилетку за год, даешь ассиметричный ответ(симметрия наверное нарушилась?).
        Первым предложением статьи должно быть: "Мы вошли в пятерку лучших стран мира по качеству жизни, уровню здравоохранения и мед. обслуживания"?
        Shahno
  2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:52
    Со временем вернется все то, что было до коммунистов. Пенсий не будет, так как подавляющее большинство до нее просто не доживут. Рабочий день будет увеличен, либо трудовой кодекс будет максимально ужесточен для работников. Еще, уже анонсировали переход бюджетных организаций (детсадов, больниц, школ и т.д) на самоокупаемость. Далее, правами человека можно будет вытереться после похода в туалет.
    Поздравляю, товарищи сограждане, доигрались вы с этими...
    Гаргантюа
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 16:54
      и крепостное право тоже ?
      reservist
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:57
        Дальше по сотне душ и шоб пороть можно было на конюшне, и девок дворовых когда захочешь fellow
        Аристарх Людвигович
      2. MPN (Павел) Сегодня, 17:05
        Цитата: reservist
        и крепостное право тоже ?

        Над этим работает правительство... Будет вводиться постепенно до 2030 года, по 5-10 душ в год приобретать можно будет...
        MPN
      3. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:07
        Не всё сразу.
        Однако неизбежно, судя по обилию истосковавшихся по доброму барину и множеству уже готовых бар.
        kakvastam
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 17:03
      За то Крым наш,а вы и не рады вижу!
      sapporo1959
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:19
        Рады,но и эту "реформу" министров-капиталистов мы поддержать не можем.Мой год 1963 первый попадает под полную раздачу..
        Цитата: sapporo1959
        За то Крым наш,а вы и не рады вижу!
        210окв
  3. senima56 (Николай) Сегодня, 16:53
    Пенсионеры в России по большей части работают не потому, что "уж очень хочется", но потому, что на нынешнюю "пенсию не проживёшь"! Конечно, правительству об этом не ведомо, потому что у членов правительства другие размеры пенсий! Как говорил известный исторический персонаж : "Страшно далеки они от народа!"
    senima56
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:14
      Не только.
      В девяностые молодёжь массово поуходила в коммерцию, и сейчас на многих предприятиях начисто отсутствует целое поколение, работу тянут чудом уцелевшие восьмидесятилетние с помощью редких тридцатилетних. И не уходят не от бедности, а потому, что "за державу обидно".
      kakvastam
  4. anjey (Андрей) Сегодня, 16:54
    По словам г-жи Скворцовой, повышение возрастной планки выхода на пенсию обусловлено ещё и тем, что современные 55-ти и 60-летние работающие пенсионеры «моложе» тех их сверстников, которые в этом возрасте вышли на пенсию.
    Еще бы -у них стабильнее жизнь ,финансово прикрыты тылы,есть возможность помочь детям ,чувство нужности и все потому что есть пенсия плюс заработная плата,о чем не договаривают наши демагоги в министерствах...
    anjey
  5. weksha50 (Георгий) Сегодня, 16:55
    "Вероника Скворцова отмечает, что женщина в 55 лет сегодня в обществе считается молодой или средних лет, как и 60-летний мужчина"...

    Учитывая тот факт, что самой "девушке" на сегодняшний день - 57 лет, ну... молодится девка...
    Вот поставить бы её к станку, посадить за руль автобуса-автомобиля, или выгнать в поле... Или даже простым клерком в ее родном министерстве, там, где не просто сидеть, а бегать-думать-проталкивать-реализовать что-то надо...
    Сколько же идиЁЁЁТТТов во власти развелось... Один Назаров - "неубиенный вундеркинд-вундер...кака" чего стоит...
    Устал я на старости лет от ЭТОГО окружения... И ведь не спрятаться никуда...
    weksha50
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 17:08
      Цитата: weksha50
      Вот поставить бы её к станку, посадить за руль автобуса-автомобиля, или выгнать в поле..

      Нет, все равно она ничего не умеет... Вот если к ней водителя 65-летнего приставить и медсестру ей 63-летнюю, вот тогда интересно было бы послушать ее реакцию.
      сорок восьмой
  6. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:56
    Эх дедушка Ленин, ты нам сейчас так нужен.
    Чича сквад
  7. мерцание (Николай) Сегодня, 16:57
    современные 55-ти и 60-летние работающие пенсионеры «моложе» тех их сверстников, которые в этом возрасте вышли на пенсию.
    Ну, так в чем проблема? Пусть выдут на пенсию и продолжают (если захотят) работать. Она что думает, что пенсия будет мешать им работать? Ей же вон не мешает request
    мерцание
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 16:59
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Врет как педиатр: уколы не больно, клизма не стыдно, умереть до пенсии почетно... При этом простому российскому пенсионеру пенсии порой на лекарства не хватает. А если у него заболевание, не попадающее в список системы ОМС, то ему предложат пойти домой, завернуться в тряпки и сдохнуть.

    А пенсию, те которые на 3-4 года пережили, можно назвать - героями! wink
    Симон
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:01
    Цитата: senima56
    Пенсионеры в России по большей части работают не потому, что "уж очень хочется", но потому, что на нынешнюю "пенсию не проживёшь"! Конечно, правительству об этом не ведомо, потому что у членов правительства другие размеры пенсий! Как говорил известный исторический персонаж : "Страшно далеки они от народа!"

    Да..а, им бы на нашу современную пенсию по жить! wink
    Симон
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 17:01
    Ненасытные клептоманы готовы что угодно придумать в качестве оправдания. За городами кладбища растут, а у них пенсионеры молодые. Из моих одноклассников уже 7 на том свете(1968-69г.р.). В прошлом годе 2-х двоюродных братьев схоронили, 58 и 59 лет. Ну один пил, а второму в субботу плохо стало, медиков -специалистов нет конечно, только в понедельник, в общем инсульт-кома-смерть. Насчет "долголетия", у меня отцу 79 лет, постоянно жаловался на сердце(он ифарктник), кое как со скорой в стационар положили со стенокардией. Не кладут в больницу и точка. И эта медицинская мразь, наследница Менгеле, рассуждает о "пенсионном возрасте". В её больницах уже даже перевязку не делают и перекись кислорода не дают. Я ногу порезал, банка выпала из пакета порвавшегося, в офисе не стали ногу перевязывать, пришлось идти и самому дома оказать себе первую помощь.
    Altona
    1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 17:21
      Цитата: Altona
      И эта медицинская мразь, наследница Менгеле, рассуждает о "пенсионном возрасте".


      Хм.. Ну дык... Ей самой - 57 лет... Пенсионер - по закону... Ну и судит обо всех - по себе... Считая, что у всех здоровье - как у неё, и условия работы - такие - же...
      P.S. Я так понимаю, что она сама (сегодняшняя пенсионерка) - под новый закон (63 года) - не подпадает...
      P.P.S. Господи, ну никак не поверю, что меня этим законом достали... Ну, если только поправку внесут - мужикам вкалывать до 70 лет... laughing
      weksha50
      1. Дирижер Сегодня, 17:40
        Буду вкалывать , но уберите из жизни детей до 24 лет. . пусть пашут . у мя бабушка и дедушка . бабуля 8 детей родила медаль за доблестный труд . дед тоже медаль получил и не сидение в офисе. на жд трансорте с 1941 по 1965 . Сечин , рогомет ты.
        Дирижер
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 17:50
      Цитата: Altona
      перекись кислорода не дают

      А где её вообще дают?? belay
      Голован Джек
  11. Starikan Сегодня, 17:03
    Поколение 80-90 х точно до пенсии не доживет..Сечас ежегодно около 1 млн на пенсию выходят по возрасту ..Тогда они рождались и росли на натуральных продуктах и родители были спокойны за свое и за будущее своих детей (шло массовое строительство жилья и городв ,поселков в СССР ) Работы было завались , хочешь заработать , езжай на покорение Сибири Арктики ..Бурный рост был всего ! Не вытянет ныне работающие столько пенсионеров даже со скромной пенсией у большинства....Ведь в 90-х нас ВСЕХ ограбили по черному и весь капитал на западе ..А чиновники московские и прочии , уж лучше помолчали бы и не раздражали народ..И так тяжко .
    Starikan
  12. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 17:06
    "серьёзность заявления путина в отношении украины", "стройка века", "басурманин" "камаз на смену уралам" и т.д и т.п.

    простите меня, но как-то уже нacpать на все эти новости - меня кинули ещё на четыре года.
    Вот пусть Скворцова почистит хоккейное поле зимой от снега, а снег зимой бывает разный (площадка открытая), за меня ещё дополнительных моих (её) четыре года. Хочу переголосовать обратно
    Hammerlock
  13. Галеон (Андрей) Сегодня, 17:08
    До 25 лет дети? Ну так платите многодетным до 25 лет детское пособие! Не давайте управлять автомобилями и не награждайте медалькой "за заслуги перед отечеством" ребенка в 24 года. Порог полной уголовной ответственности наступает в 14 лет, и хотели снизить в прошлом году до 12 лет. Женщина молодая в 55? Какие замечательные плоды менеджмента, когда медициной руководят не врачи. Всего лишь 10 лет понадобилось, чтобы достичь таких поразительных результатов. Политически верно задумана реформа академии наук - давно пора поставить туда руководителя из полиции, а лучше сразу из строевого отдела или комендатуры.
    Если обнулять сбережения людей и лихорадить благополучие народа каждые 4 года - мы вообще помрем вечно молодыми.
    Галеон
    1. akunin (эд) Сегодня, 17:33
      Цитата: Галеон
      не награждайте медалькой "за заслуги перед отечеством" ребенка в 24 года
      очень много +++++++,следующему барскому дитяти будут вручать вместе со свидетельством о рождении(за многолетний ударный труд на мамкиной титьке)
      akunin
  14. Fedalex (Alex) Сегодня, 17:10
    Молодая женщина в 55 лет - да ну на.. , извращенцы!
    Fedalex
    1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 17:26
      Цитата: Fedalex
      Молодая женщина в 55 лет - да ну на.. , извращенцы!


      Алекс, попробуй(те_ сказать ЭТО самой "дэвушке" Скворцовой...
      Я Вам - не позавидую...
      weksha50
  15. Дмитрий Потапов (Дмитрий Потапов) Сегодня, 17:15
    Вот и пусть идет на пенсию хоть в сто лет.
    Дмитрий Потапов
  16. Fedalex (Alex) Сегодня, 17:16
    "Глава Минздрава Вероника Скворцова с профессиональной (медицинской) точки зрения решила прокомментировать планы правительства по повышению пенсионного возраста"

    Если она у меня ОТСОСЁТ, то с медицинской точки зрения, это нарушит кислотно-щелочной баланс в её рту?!
    Fedalex
  17. Million (Влад) Сегодня, 17:21
    За идиотов страну держат....
    Million
  18. ваняватный Сегодня, 17:22
    ...... на ......в ........к ....... , и более добавить то нечего , ну разве что слова благодарности :взяли и продлили бодрость на пять лет , чувствую себя прям посвежевшим , а в пфр все равно платить не буду , я что , дурной ? платить неведомую , невозвратную подать ... а о своих пожилых как нибудь и сам позабочусь , без посредника- шулера в лице государства
    ваняватный
  19. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 17:25
    Что тут скажешь? Сытый голодного не разумеет... Эта дамочка только почему то забыла добавить, что ЕСЛИ БЫ У НАС ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ПЕНСИИ, ТО МЫ ЖИЛИ БЫ ВЕЧНО !!!! Вот только почему то она не сказала, как народу дожить до её видения пенсионного возраста, если уже после 45-ти работу практически не найти! Смущается наверное говорить про такой интим... Скромница! Ёпрст !!!
    Смотрю на эту Скворцову и понимаю профессора Преображенского, который сказал, что в какую собаку не вставь мозг Клима Сквор...ой, Чугункина..., все равно будет получаться только Сквор... ой, Чугункин !!! wassat
    Наплодила Россия на свою голову шибко ВУМНЫХ чиновников, навроде этой самой Скворцовой... Ждём следующих перлов от этой дамочки... ПУТИН! Жги дальше! Чиновников много, пусть каждый выскажется - "За!" И это можно будет выдать за волю народа!
    Бригадир
    1. weksha50 (Георгий) Сегодня, 17:28
      Цитата: Бригадир
      Наплодила Россия на свою голову шибко ВУМНЫХ чиновников, навроде этой самой Скворцовой...


      Получается вот как-то так...
      weksha50
  20. Sasha_Sar Сегодня, 17:27
    Что можно сказать про наших правителей , лживые извращенцы. Пусть апологеты гаранта меня переубедят. Когда с утра до вечера твердят о об уменьшении работающих на количество "пенсов", приводя статистику 1970 года, тихо хихикая в "кулачёк" молчать о производительности труда сейчас и в 1970 году. А что будет в 2030? Где обещанные 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест? Увеличение пенсионного возраста сейчас в России не прикрытый грабеж населения, хуже чем в 1998 году.
    Sasha_Sar
  21. akunin (эд) Сегодня, 17:29
    Глава Минздрава: Какая пенсия в 55 и 60 - люди ещё молоды
    или
    Протоиерей Русской православной церкви Алексий Чаплин считает, что повышение пенсионного возраста — это наказание свыше за беззакония россиян.
    вот кому верить- эта профессионал и тот профессионал .запутали совсем(благо или наказание?)
    http://svobodnye-novosti.ru/new/protoierej_rpc_pe
    nsionnaya_reforma___nakazanie_za_grehi_nash/
    laughing laughing laughing
    А ещё было объявлено, что понятие «детство» уже можно распространять на возраст до 25 лет
    вот этим согласен полностью(только на зачем стали давать паспорта в 14 лет?) laughing
    akunin
  22. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:31
    Самое обидное, что именно поколение сегодняшних пятидесяти-с чем-то-летних наиболее массово уходило во всякого рода коммерцию, уклоняясь как от налогов, так и от участия в производстве.
    Из этого же поколения вышли такие титаны, как Ходорковский, Абрамович, Медведев, да и иные, не менее полезные, личности.
    Так что, в известной мере, поделом нам...
    kakvastam
  23. Дирижер Сегодня, 17:33
    А политика , привлекать , молодых в управление это как? Молодые вон в армию пусть идут . , чуток пообтешатся .
    Дирижер
  24. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 17:41
    Медведев и Путин любит тебя, будущий пенсионер без пенсии! Подыхай спокойно, ни о чем не волнуйся. Тебя кремируют. БЕСПЛАТНО.
    "Депутат: Государство раскошелилось только на крематорий
    Государство обязано повысить пособие на погребение, которое составляет на сегодня всего лишь 5 740 рублей 24 копейки. Об этом на пресс-конференции НСНзаявил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он предлагает принять закон о гарантированной выплате определённой суммы наследникам гражданина в случае его смерти до достижения пенсионного возраста. По словам депутата, эта инициатива актуально в контексте объявленной пенсионной реформы.
    «5 тысяч 740 рублей, это та сумма, на которую невозможно похоронить в гробу не только в Москве, но и в любом отдалённом регионе. Это только крематорий - не более того. Сумма должна быть увеличена. То, на что могут рассчитывать наследники в случае смерти гражданина в допенсионный период, должно напрямую зависеть от общей суммы, которую человек заработал за свою жизнь. Человек должен иметь право написать завещание и распределить деньги между родственниками», - отметил депутат."
    Старый Хрен
  25. Гуру (Олег) Сегодня, 17:44
    Нельзя Президенту больше двух сроков занимать должность, иначе беда. Вот она и пришла, и ближайшие 6 лет мы ничего сделать не сможем , только скулить, и пенять на себя что поверили недочеловеку плюнувшему всему люду россейскому в лицо.
    Гуру
  26. PValery53 (PValery53) Сегодня, 17:50
    Что-то наша элитка стала совершенно вульгарной. С ней надо "что-то" делать...
    PValery53
  27. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 17:54
    Цитата: из статьи
    Вероника Скворцова отмечает, что женщина в 55 лет сегодня в обществе считается молодой или средних лет, как и 60-летний мужчина.

    Такое сказануть может лишь д у р а. Испытываю горечь, что столь ничтожные людишки сумели забраться в столь высокие кресла в правительстве моей горячо любимой страны.
    Врачи, т.е. подчинённые этой д у р ы, где-то после 45 лет при медосмотрах дружно и уверенно (а после 50-ти ещё увереннее) утешают меня: "Ну, что Вы хотите, это возраст (возрастные изменения)!"
    И вообще - в этом правительстве в социальном и экономическом секторе есть хоть кто-то умный?! Пока что вижу лишь тупых (на уровне близком к и-дио_тизму) и при этом болтливых.
    Николай Фёдоров
  28. ЗВС Сегодня, 17:57
    А Скворцова может объяснить какое отношение когнитивный уровень имеет отношение к физическому состоянию человека? Этим даунам в правительстве совсем невдоме простая истинна, что там, где климат более суровый, население стареет намного раньше тех, кто живет в благоприятном климате. Поэтому кивание министров во главе с правительством на пенсионный возраст в ЕС или США, не что иное, как откровенный цинизм по отношению к населению России. Нельзя сравнивать жителей Европы, где среднегодовая температура не бывает ниже +6* и Россию, где разброс среднегодовой температуры от +0,6* до до -10*. Разница между среднегодовой летней и зимней температурой в России – 36°С.
    Наши политики всегда приводят в пример Европу, когда надо навешать лапши на уши народу, а когда надо получить поддержку, то Запад сразу-же становится негативным.
    И Путин, и Медведев видимо уже поняли, что заврались окончательно. Ну невозможно не знать простые вещи, чтобы так врать народу.
    ЗВС
  29. Белый53 (Геннадий) Сегодня, 17:58
    !!! Рубеж пенсии был для многих моих друзей главной целью -достигло процентов 70!!!Спроси у "дальнооев" у вахтовиков-работа в 65-башку раскроят монтировкой!!!А бумажки в кабинетах и
    Белый53
  30. Бригадир (Бригадир) Сегодня, 17:59
    Вроде Маргарет Тэтчер сказала, что будет достаточно оставить на территории СССР 15 млн. русских, которые будут обслуживать нефтяную и газовую трубы...
    ПОХОЖЕ ПУТИН С ПОДЕЛЬНИКАМИ ВЕДУТ СТРАНУ ИМЕННО К ЭТОМУ !!!
    Ведь любой нормальный человек прекрасно понимает, что если повысить срок выхода на пенсию, то люди просто будут умирать от голода, потому, что им элементарно будет на на что купить себе еды, ибо ПОСЛЕ 45-50 ЛЕТ НАЙТИ РАБОТУ НЕРЕАЛЬНО !!!
    А эти... с позволения сказать - "люди" изо всех сил протаскивают повышение пенсионного возраста! А когда страна полыхнёт, они будут визжать, что они этого не хотели... Только поздно будет... И никакая Росгвардия, в случае чего, не поможет... Она ведь тоже состоит из народа...как и в 1917 году из народа состояли царские войска... Но, когда полыхнуло народное негодование, то от подвала Ипатьевского дома в Екатеринбурге царя никто не смог спасти...
    Намёк улавливаете, людоеды?
    Бригадир
  31. Белый53 (Геннадий) Сегодня, 18:00
    Мрази конченные!!!!!Всех на вилы- пусть работают!!!!!
    Белый53
Картина дня