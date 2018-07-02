ППШ против МР40: битва легендарных пистолетов-пулемётов

Это два самых известных пистолета-пулемета времен Великой Отечественной войны: немецкий MP-40 и советский ППШ.



Первый был разработан немецким оружейником Генрихом Ольмером в 1938 году. Те, кто называют этот пистолет-пулемет "Шмайссер" – ошибаются. Хуго Шмайссер не имел к нему никакого отношения. Единственное, что у него было – это патент на магазин и механизм защелки магазина.



Пистолет-пулемет ППШ был разработан советским конструктором Георгием Шпагиным и принят на вооружение в самом конце 1940 года. С самого начала ППШ был сконструирован так, чтобы его было крайне легко производить, даже на предприятиях, которые не имели сложной оснастки и серьезных станков. Многие другие страны были вынуждены разрабатывать такое оружие уже в процессе войны. В СССР же максимально простой в производстве и технологичный ПП появился еще до войны.





Чтобы узнать, какой из пистолетов-пулеметом лучше, специалисты концерна "Калашников" провели несколько тестов.









