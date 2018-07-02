21:12 02 июля

ППШ против МР40: битва легендарных пистолетов-пулемётов

Это два самых известных пистолета-пулемета времен Великой Отечественной войны: немецкий MP-40 и советский ППШ.

Первый был разработан немецким оружейником Генрихом Ольмером в 1938 году. Те, кто называют этот пистолет-пулемет "Шмайссер" – ошибаются. Хуго Шмайссер не имел к нему никакого отношения. Единственное, что у него было – это патент на магазин и механизм защелки магазина.

Пистолет-пулемет ППШ был разработан советским конструктором Георгием Шпагиным и принят на вооружение в самом конце 1940 года. С самого начала ППШ был сконструирован так, чтобы его было крайне легко производить, даже на предприятиях, которые не имели сложной оснастки и серьезных станков. Многие другие страны были вынуждены разрабатывать такое оружие уже в процессе войны. В СССР же максимально простой в производстве и технологичный ПП появился еще до войны.


Чтобы узнать, какой из пистолетов-пулеметом лучше, специалисты концерна "Калашников" провели несколько тестов.



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Комментарии 9

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  1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:45
    Конечно ППШ, помимо плюсов в ролике, лёжа стрелять удобнее и боезапас больше 71 против 32, темп стрельбы в два раза больше и прочее...!!!
    Black Sniper
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:06
      Цитата: Black Sniper
      Конечно ППШ, помимо плюсов в ролике, лёжа стрелять удобнее и боезапас больше 71 против 32, темп стрельбы в два раза больше и прочее...!!!

      если учесть,что "магазин" у ППШ,подходил не к каждому "автомату"(был почти "именным"),то ещё вопрос,кому отдать лавры...на фронте,это не вариант "набивать "патроны,когда можно подобрать любой целый "магазин".но,ППШ конечно хорош,останавливающее действие пистолетного патрона,и малый рикошет в условиях городского боя,это важно.даже в Афганистане и Ираке, американцы пользовались.
      андрей юрьевич
      1. Роялист (Святослав) Сегодня, 19:54
        Андрей Юрьевич, проблема с магазинами была ПП первых выпусков, а потом её устранили
        Роялист
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:59
          Цитата: Роялист
          Андрей Юрьевич, проблема с магазинами была ПП первых выпусков, а потом её устранили

          это,так,но выпустили уже к тому времени,достаточно,что успеть намучиться,у нас в школе(1975прим) было три "охолощеных" ППШ ,у Вечного Огня дежурили,и в "зарницах" всяких использовали,так у них два были диска взаимозаменяемы,а один конкретно к одному автомату был,выпуск 1944г,все.
          андрей юрьевич
      2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 21:10
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Black Sniper
        Конечно ППШ, помимо плюсов в ролике, лёжа стрелять удобнее и боезапас больше 71 против 32, темп стрельбы в два раза больше и прочее...!!!

        если учесть,что "магазин" у ППШ,подходил не к каждому "автомату"(был почти "именным"),то ещё вопрос,кому отдать лавры...на фронте,это не вариант "набивать "патроны,когда можно подобрать любой целый "магазин".но,ППШ конечно хорош,останавливающее действие пистолетного патрона,и малый рикошет в условиях городского боя,это важно.даже в Афганистане и Ираке, американцы пользовались.компенсатор те

        Ствол ПП до невероятности неподвижен. В дульном тормозе/компенсаторе - одна из гениальностей Г.С. Шпагина, сотворённых в ППШ.
        Плотник 2329
    2. Роялист (Святослав) Сегодня, 20:44
      Материал конечно хороший, но хотелось бы сделать некоторые уточнения.
      1) сравнивать по прибытию 9 ммЛюгер и 7,62ТТ не совсем корректно и об этом уже сказали ниже, начальная скорость пули МП38-40 380 м., а скорость пули ППШ500 м . Существенная разница.
      2) ППШ фактически- улучшенная версия ППД. Дегтярев создал свой ППД еще в 1934!, а дальше шли различные модификации. Последний вариант образец1940 имел почти тебе характеристики, что ППШ, но он был сложный в производстве и наполнение магазина" удовольствие" еще то, были частые перекосы, а в бою это кердык. Поэтому Шпагин или создал свой вариант почти повторяющийся ППД, но проще в производстве.
      По ТВ была версия, что Дегтярев просто не имел образования и не смог рассчитать магазин, а так - почти братья
      Роялист
  2. polpot (Andru) Сегодня, 19:14
    ППШ массовое оружие тотальной войны носивший прозвище "балалайка" собирашийся школьниками и женщинами на мелких предприятиях , МП оружие офицеров и унтер офицеров ,сложное и дорогое в производстве , у каждой из систем были достоинства и недостатки,для тотальной войны ППШ был лучше ,это факт.
    polpot
  3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 19:40
    Господа, в этом оружие все решает патрон, а патрон к ППШ - 7.62x25, против патрона MP 40 9x19 это небо и земля. У "Крылья России" есть хороший фильм "Стрелковое оружие Второй мировой" там показано сравнение этих 2х образцов.... Посмотрите, кто не видел, очень показательно...
    WATCH_OFFICER
  4. Олег 53 (Олег) Сегодня, 19:57
    Необходимо добавить что ППШ без магазина легче МР, ППШ имеет два магазина рожковый и дисковый, в окопе удобнее дисковый так как стрелок расположен ниже, рожковый магазин уперается в землю или пол и проекция стрелка выше его легче подстрелить. Опять при бое в городе магазин на 70 лучше чем на 30 и тому подтверждения есть и сейчас. Часто спец наз на АК цепляет диск от РПК при штурмовике. Деревянный приклад немцы пытались приладить к МР но это была небольшая партия оружия. Важно и то сколько было произведено МР и ППШ последних в 5 раз больше. Да и сами немцы использовали ППШ как в оригинале так и меняли ствол и магазин под патрон Люгера.
    Олег 53
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