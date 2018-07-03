В Минске прошел военный парад в честь дня независимости

Сегодня Белоруссия отмечает День независимости - национальный праздник, связанный с освобождением столицы республики от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии президента республики Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер в своем поздравлении отметил, что сегодня республика отмечает знаменательную дату в истории страны, ведь освобождение Минска стало одной из величайших побед, которую одержали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей.А в Минске праздник начался с военного парада, в котором кроме военнослужащих и техники Минского гарнизона, приняли участие российские и китайские военные. Общее количество военнослужащих, задействованных в параде, превысило 4 тыс. человек, перед трибунами прошли 250 единиц боевой техники. Впервые в парадном строю прошли женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.Уже традиционно прошли в составе парадных колонн российские десантники из 175-й Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая в 1944 году освобождала Минск и всю Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Также торжественным шагом по проспекту прошел отряд почетного караула армии КНР.Механизированную колонну возглавил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85, который принимал участие в освобождении Беларуси, за которым прошла современная техника, стоящая на вооружении армии республики. Далее проследовала воздушная часть парада, в которой были представлены основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил страны.Вечером в белорусской столице ожидается праздничный салют. По традиции он начнется в 23-00, салютная артиллерия размещена на шести огневых позициях.