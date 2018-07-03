13:59 03 июля
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В Минске прошел военный парад в честь дня независимости

Сегодня Белоруссия отмечает День независимости - национальный праздник, связанный с освобождением столицы республики от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Российский президент Владимир Путин поздравил с Днем независимости Белоруссии президента республики Александра Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Минске прошел военный парад в честь дня независимости


Российский лидер в своем поздравлении отметил, что сегодня республика отмечает знаменательную дату в истории страны, ведь освобождение Минска стало одной из величайших побед, которую одержали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей.




А в Минске праздник начался с военного парада, в котором кроме военнослужащих и техники Минского гарнизона, приняли участие российские и китайские военные. Общее количество военнослужащих, задействованных в параде, превысило 4 тыс. человек, перед трибунами прошли 250 единиц боевой техники. Впервые в парадном строю прошли женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.



Уже традиционно прошли в составе парадных колонн российские десантники из 175-й Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая в 1944 году освобождала Минск и всю Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Также торжественным шагом по проспекту прошел отряд почетного караула армии КНР.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85, который принимал участие в освобождении Беларуси, за которым прошла современная техника, стоящая на вооружении армии республики. Далее проследовала воздушная часть парада, в которой были представлены основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил страны.

Вечером в белорусской столице ожидается праздничный салют. По традиции он начнется в 23-00, салютная артиллерия размещена на шести огневых позициях.







Использованы фотографии: https://www.tut.by/
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 12:15
    Сегодня Белоруссия отмечает День независимости
    С ПРАЗДНИКОМ!!! ...Большинство ребят-белорусов на нашем сайте - классные ребята))) good
    Чёрный
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:29
      Поддерживаю! С праздником Братушки!!! drinks
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:40
        Спасибо за поздравления , коллеги ! hi drinks Несмотря на отвратительную не летнюю и нелётную погоду - парад состоялся !
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:46
          Да и смотрю на фото... бабы в строю вертятся ... lol
          MPN
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:50
            Не бабы, а женщины.
            С праздником братухи, за скорейшее объединение
            maxim947
            1. Татьяна Сегодня, 13:06
              Сегодня Белоруссия отмечает День независимости - национальный праздник, связанный с освобождением столицы республики от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.
              Такой повод для нацинального праздника я понимаю и принимаю!
              С праздником Республика Беларусь!
              Народу Р.Беларусь счастья, успехов и благополучия! love
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 13:16
                Братья белорусы! В этот праздничный день Россия с вами!

                Татьяна
          2. Например Сегодня, 12:53
            Сегодня Белоруссия отмечает День независимости - национальный праздник, связанный с освобождением столицы республики от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года.

            Что за лукавство?
            Может начнем праздновать дни независимости Тулы, Волгограда, Одессы, Ленинграда и всех остальных городов и деревень нашей Родины? Отовсюду прогнали нечисть фашистскую. Но НИГДЕ зависимость от немцев не объявляли. Фашисты были оккупантами, которых уничтожили. Не зависели мы от них.
            Слава Господу, что образумил наши власти. Нет теперь у нас такого праздника.

            День независимости от России празднуют сегодня в Белоруссии. Ведь именно от России вы "освободились" в пуще Беловежской. Ведь несколько столетий эти земли "зависели" лишь от Москвы. Иной "зависимости" не существовало. Поделили земли русские на части. Веселитесь и празднуйте. love
            Например
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:55
              Что же ты за вонючка...
              В развале Союза все виноваты и больше всего те которые сидели в кремле.
              maxim947
              1. Например Сегодня, 13:04
                Цитата: maxim947
                В развале Союза все виноваты и больше всего те которые сидели в кремле.

                Все виноваты. Все празднуют.

                А я вонючка. wassat

                Ты молодец. love
                Например
          3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:11
            Паш ! Не "бабы" , а "женщины-военнослужащие" . А вертеться - исконно женская привилегия . wink
            bouncyhunter
        2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:57
          С Днем освобождения от фашистов и мирного неба! drinks
          Владыка Ситх
        3. Комментарий был удален.
      2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:46
        Да,с праздником сябры ! Всё у вас будет нормалёк.

        Вот только снимите аксельбанты с полевой формы... Не уподобляйтесь африканским племенам.
        Сепар ДНР
      3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:46
        Цитата: MPN
        С праздником Братушки!!!

        Как показывает история "братские народы" могут существовать только в пределах одного государства.
        Аристарх Людвигович
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:50
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Как показывает история "братские народы" могут существовать только в пределах одного государства.

          А вот с этим проблема... Российская и белорусская верхушки не могут договорится.
          Беда общая,огромная,думаю способна подтолкнуть к слиянию. Но такой ценой,никакого Союза не захочешь.
          Сепар ДНР
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 12:59
      С днем независимости, Беларусь! soldier love drinks
      рич
  2. Altona (Евгений) Сегодня, 12:17
    Деду моему низкий поклон, он освобождал Минск в составе 380сд и погиб 5 июля 1944 года в бою под деревней Шабуни, где была зажата 105-тысячная немецкая группировка.
    P.S. Сам служил срочную под Минском, в части ПВО 1988-1989гг.
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 12:21
      Цитата: Altona
      Деду моему низкий поклон, он освобождал Минск в составе 380сд и погиб 5 июля 1944 года в бою под деревней Шабуни, где была зажата 105-тысячная немецкая группировка.
      P.S. Сам служил срочную под Минском, в части ПВО 1988-1989гг.

      good В лице твоего деда - всем ветеранам поклон.И Тебе уважуха - что память о нём хранишь.
      Чёрный
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 12:20
    Цитата: Чёрный
    .Большинство ребят-белорусов

    -----------------------
    Из Рязани, Самары, Москвы, Владимира, Астрахани, Белгорода, Киева, Харькова и других городов. laughing laughing
    P.S. Редко кто не обзаводился там женой.
    Altona
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 12:25
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Altona
    Деду моему низкий поклон, он освобождал Минск в составе 380сд и погиб 5 июля 1944 года в бою под деревней Шабуни, где была зажата 105-тысячная немецкая группировка.
    P.S. Сам служил срочную под Минском, в части ПВО 1988-1989гг.

    good В лице твоего деда - всем ветеранам поклон.

    --------------------
    Участвовал в форсировании Днепра в начале июня 1944г. на территории Белоруссии, за активные действия в подготовке переправы и удержании плацдарма получил медаль "За отвагу". Вторую медаль "За отвагу" получил посмертно за бой под Шабунями (Смолевический район).
    Altona
  5. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:25
    С Праздником всех Братьев белорусов!
    Идущий
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:28
    ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛОРУССИИ
    Под кодовым названием "Багратион"
    Всё началось, как должно, с кононады.
    Это ещё один укрепрайон
    Фашистский рвут советские снаряды.
    Ещё одна тяжёлая глава
    Немыслимо тяжёлой эпопеи.
    Победа не бывает не права,
    Но от таких потерь душа немеет.
    Зашевелился партизанский край,
    И так жить не дававший оккупантам.
    Не всех смогли угнать в немецкий "рай"
    И заживо спалить зондеркоманды.
    По топям и болотам шли вперёд,
    Тащили на себе "Катюши", танки,
    Чтобы с Хатынью не сожгли народ,
    Запрятавшийся в норы и землянки.
    ...Здесь до сих пор земля начинена
    Разнокалиберным железом ржавым,
    И где-то здесь утоплена война
    С подружкой закадычною костлявой.
    Здесь до сих пор звонят колокола,
    Звонят, звонят, звонят, не умолкая.
    Невинно убиенные глядят,
    Пустых глазниц рукой не прикрывая...
    С Праздником Други!!! love
    Masya Masya
    1. viralig (Петр) Сегодня, 12:35
      Ну на моей родине, в двух населенных пунктах, всю войну красный флаг провисел, правда район заплатил дорогой ценой, фактически население сократилось чуть ли не на половину.
      viralig
      1. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 12:46
        Я когда служил, в Печанской учебке, на Борисовском полигоне в гуще леса видел забытый памятник сожжённой до тла с жителями деревни, и таких сотни по нашей Родине
        Сципион Африканский
        1. viralig (Петр) Сегодня, 12:59
          У нас на Кличевщине было две деревни, их сожгли, а жителей согнали, заставили выкопать огромную яму , затем расстреляли и землей засыпали - так говорят земля в том месте еще 2 дня дышала.
          viralig
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:16
            Цитата: viralig
            У нас на Кличевщине было две деревни, их сожгли, а жителей согнали, заставили выкопать огромную яму , затем расстреляли и землей засыпали

            Вся Белоруссия - Хатынь...
            Сепар ДНР
  7. Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский) Сегодня, 12:42
    С праздником !
    Сципион Африканский
  8. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 12:44
    С праздником, родные наши. Мой пап и мама родом из Белорусской ССР. Это Витебская область д. Бычиха и д.Дрожаки. В Белоруссии у меня в подчинении было много предприятий: в Минске, Витебске, Гродно, Бресте. В 1985 году по просьбе Секретаря Гродненского Обкома партии восстановил деревню Бершты. Получил разрешенгие в Министерстве и дал команду построить: 20 домов, школу, клуб, дороги. Приказал в этой деревне сделать тарный цех Гродненского завода автомагнитол. И деревня зажила. А как сейчас не знаю?
    Парад прекрасный и впечатляющий. Только есть недоработка . Я не увидел Коли рядом с отцом.
    мичман
  9. Prjanik (Павел) Сегодня, 12:48
    Ура!!! Поздравления братьям белорусам! good
    Prjanik
  10. askort154 (Александр) Сегодня, 13:26
    Парад хорош ! Советские традиции живы ! Коля справа не стоял ! С праздником ! drinks
    askort154
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:30
    Надо бы и меркель поздравить
    Дормидонт
  12. BAI Сегодня, 13:58
    А Батька, что - генералиссимус? Когда успел то? Карьерный рост быстрее, чем у Брежнева.
    BAI
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