17:47 03 июля
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Русские летают чаще! В США жалуются на частые поломки самолетов-разведчиков

Американское военное ведомство заявило о возможном провале программы в рамках "Договора по открытому небу". Как сообщает издание Defence News, американские самолеты-разведчики Boeing OC-135, участвующие в этой программе, все чаще выходят из строя. Из-за этого, по мнению Минобороны США, невозможно следить за военными объектами России.

Русские летают чаще! В США жалуются на частые поломки самолетов-разведчиков


По опубликованной изданием информации, Соединенные Штаты в рамках "Договора по открытому небу" (ДОН) используют самолеты, разработанные и выпущенные более пятидесяти лет назад. Воздушные суда, задействованные в программе ДОН, дислоцируются на базах в Англии, Греции, Японии и Катаре. Из-за частых поломок, по данным Пентагона, только с начала 2015 года, самолеты не смогли завершить каждую двенадцатую разведывательную миссию, а с 2016 года общее количество полетов, прерванных по техническим причинам, составило около пятисот. Министр Обороны США Джеймс Мэттис пожаловался в американском Сенате на то, что Россия в рамках ДОН выполняет все свои запланированные программы, а США в то же время завершают только 64 процента от запланированных полетов.


На фоне этого, военное ведомство США заявило о закупке двух новых самолетов Boeing OC-135 в рамках программы "Договор по открытому небу" и попросило выделить на это 222 миллиона долларов. Сенат США сделку одобрил, осталось дождаться согласия американской Палаты представителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:55
    Да и нефиг вам летать..
    210окв
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:03
      А разве спутники не ведут мониторинг , для чего вообще дублировать?
      Идущий
      1. PlotnikoffDD (Дмитрий) Сегодня, 14:31
        Спутники не панацея. видят не всё, летают не тогда когда нужно и тд.
        PlotnikoffDD
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:07
          Цитата: PlotnikoffDD
          Спутники не панацея. видят не всё, летают не тогда когда нужно и тд.

          Из-за этого, по мнению Минобороны США, невозможно следить за военными объектами России.
          Да не волнуйтесь так американцы, мы вам письменный отчет о состоянии нашей оборонки пришлем... smile
          MPN
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 14:03
      На фоне этого, военное ведомство США заявило о закупке двух новых самолетов Boeing OC-135 в рамках программы "Договор по открытому небу" и попросило выделить на это 222 миллиона долларов. Сенат США сделку одобрил, осталось дождаться согласия американской Палаты представителей.

      Вот, что значит профессиональные попрошайки! Высший пилотаж!!! recourse
      рич
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:44
        Цитата: рич
        Вот, что значит профессиональные попрошайки! Высший пилотаж!!!

        Это называется лоббирование интересов. И в США за лоббирование платят неплохие деньги и даже собирают налоги. Во всем остальном Мире получение денег чиновниками и тем более военными за продвижение чьих то интересов называется коррупцией.
        Vita VKO
    3. Tusv (Владимир) Сегодня, 14:19
      Цитата: 210окв
      Да и нефиг вам летать..

      - Стой, кто летит. Предъявите пропуск
      - Нужно всякой птице документ иметь!
      Tusv
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:55
    Наглость не знает границ!Нашу Тушку не пустили а теперь жалуются.Давно пора позакрывать все эти программы.А то одним можно а другим нет?!
    Magic Archer
  3. роман66 (роман) Сегодня, 14:09
    все крылья об Россию поизносили!!!
    роман66
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:44
      Цитата: роман66
      все крылья об Россию поизносили!!!

      wink
      Masya Masya
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 14:14
    "Договор по открытому небу" - отголоски 90-х, когда они шастали по нашему ВПК как у себя дома.
    Давно пора прикрыть этот проходной двор.
    askort154
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:25
    Амерское нытьё уже тошно слушать.Такие бедные и несчастные,аж противно....
    HAM
  6. Zomanus (Алексей) Сегодня, 14:36
    Ну пролетели, ну увидели, что дальше?
    Значит повод для развития средств маскировки на местности.
    Zomanus
  7. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 14:51
    Дайте денег! «Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь
    Сидор Лютый
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:03
    ладно прибедняться - то...
    военное ведомство США заявило о закупке двух новых самолетов Boeing OC-135 в рамках программы "Договор по открытому небу" и попросило выделить на это 222 миллиона долларов. Сенат США сделку одобрил, осталось дождаться согласия американской Палаты представителей.

    американская Палата представителей одобрит и всё- чики- пуки... wink
    Masya Masya
  9. demo (Ван) Сегодня, 15:04
    Для американцев есть оптимальное решение.
    Пусть они за 50% стоимости наймут наше Министерство обороны и мы сами будет облетать те места, которые американцам интересны.
    И будет все нарушения передавать и о них сообщать.
    И тогда экономия средств для США капитальная. fellow
    demo
  10. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:01
    Как удобно Пентагону сидеть одной булкой на печатном станке! Можно фантики иметь в неограниченном количестве для любой прихоти
    СССР-1
  11. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:28
    Не выполняется программа? Так сократите её на 50%, и тогда с запасом хватит))
    Архивариус Вася
  12. Устин Умаров (Устин ) Сегодня, 17:35
    Вот как надо бабло пилить, лошары!
    Устин Умаров
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