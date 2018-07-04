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На Севмаше сформирована научно-производственная рота
Специально для Северодвинского предприятия «Севмаш» сформирована научно-производственная рота, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Первые 50 призывников уже отобраны. Все они – выпускники Северодвинского техникума судостроения. Многие из этих ребят уже работали на «Севмаше».
Сначала новобранцы пройдут курс молодого бойца в учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ, а затем приступят к работе на предприятии, где примут участие в строительстве атомных подводных лодок.
По словам заместителя гендиректора «Севмаша» Владимира Сыродубова, предприятие загружено работой как минимум до 2027 года. Ежегодный план набора персонала – более тысячи рабочих, занятых в основных производственных процессах. Поэтому «Севмаш» очень заинтересован в специалистах, которые здесь уже трудились и сейчас продолжат свою работу.
Он отметил, что многие из них, набравшись опыта и повысив квалификацию, останутся на судостроительном предприятии.
В осенний набор личный состав роты пополнится еще 50 новобранцами. На «Севмаше» уже составляют список.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в России существуют лишь две научно-производственные роты: одна – в Туле, и вторая – в Северодвинске.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, создание таких рот – хорошее начинание. Молодые люди получают возможность пройти армейскую службу без отрыва от производства, а область получает молодежь, которая останется жить и работать на родной земле.
Первые 50 призывников уже отобраны. Все они – выпускники Северодвинского техникума судостроения. Многие из этих ребят уже работали на «Севмаше».
Сначала новобранцы пройдут курс молодого бойца в учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ, а затем приступят к работе на предприятии, где примут участие в строительстве атомных подводных лодок.
По словам заместителя гендиректора «Севмаша» Владимира Сыродубова, предприятие загружено работой как минимум до 2027 года. Ежегодный план набора персонала – более тысячи рабочих, занятых в основных производственных процессах. Поэтому «Севмаш» очень заинтересован в специалистах, которые здесь уже трудились и сейчас продолжат свою работу.
Он отметил, что многие из них, набравшись опыта и повысив квалификацию, останутся на судостроительном предприятии.
В осенний набор личный состав роты пополнится еще 50 новобранцами. На «Севмаше» уже составляют список.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время в России существуют лишь две научно-производственные роты: одна – в Туле, и вторая – в Северодвинске.
Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, создание таких рот – хорошее начинание. Молодые люди получают возможность пройти армейскую службу без отрыва от производства, а область получает молодежь, которая останется жить и работать на родной земле.
Использованы фотографии: пресс-служба "Севмаша", http://www.sevmash.ru
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