18:59 04 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

На Севмаше сформирована научно-производственная рота

Специально для Северодвинского предприятия «Севмаш» сформирована научно-производственная рота, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

На Севмаше сформирована научно-производственная рота


Первые 50 призывников уже отобраны. Все они – выпускники Северодвинского техникума судостроения. Многие из этих ребят уже работали на «Севмаше».


Сначала новобранцы пройдут курс молодого бойца в учебном центре подготовки младших специалистов ВМФ, а затем приступят к работе на предприятии, где примут участие в строительстве атомных подводных лодок.

По словам заместителя гендиректора «Севмаша» Владимира Сыродубова, предприятие загружено работой как минимум до 2027 года. Ежегодный план набора персонала – более тысячи рабочих, занятых в основных производственных процессах. Поэтому «Севмаш» очень заинтересован в специалистах, которые здесь уже трудились и сейчас продолжат свою работу.

Он отметил, что многие из них, набравшись опыта и повысив квалификацию, останутся на судостроительном предприятии.

В осенний набор личный состав роты пополнится еще 50 новобранцами. На «Севмаше» уже составляют список.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в России существуют лишь две научно-производственные роты: одна – в Туле, и вторая – в Северодвинске.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, создание таких рот – хорошее начинание. Молодые люди получают возможность пройти армейскую службу без отрыва от производства, а область получает молодежь, которая останется жить и работать на родной земле.

Использованы фотографии: пресс-служба "Севмаша", http://www.sevmash.ru
8

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:31
    Дай Бог чтобы это хорошее начинание оправдало ожидания !
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:37
      Цитата: bouncyhunter
      Дай Бог чтобы это хорошее начинание оправдало ожидания !

      Однозначно+ не отрывают от учебы, профессиональные навыки не теряются и уверен , что там и останутся...
      MPN
      1. Skuns Сегодня, 17:54
        создание таких рот – хорошее начинание.

        Дело хорошее конечно, но это мизер по сравнению с тем что было во времена СССР..
        На любом крупном предприятии(да и мелких тоже) Союза (особенно связанных с военными и т.д.) Была огромная структура профтех училищ и высших учебных учреждений готовящих кадры конкретно для этого предприятия и шел жесткий многолетний отбор ..В этом был главный феномен рывка СССР в космос и т.д. Большинство конструкторов и директоров крупнейших заводов и предприятий вышли так сказать из народа (начинали с простых рабочих ,постепенно подымались по служебной лестнице ) Этого сейчас нет, а сполшное кумовство и деньги играют роль в продвижении и связи..И результат видим , Россия задыхается от нехватки настоящих кадров (знающих все от и до ) Скоро поколение рожденное в СССР перемрет и тогда хана России ..Начнут распродовать эти все "спецы выученные на западе и умеющие только доллары считать ) ...Ох чую ,доиграются всласть имущие..
        Skuns
        1. MPN (Павел) Сегодня, 18:01
          Да хоть так пока, надеюсь улучшится положение, У нас целое поколение юристов и экономистов, которое станки и чертежи только на картинках видело...
          MPN
      2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 18:06
        Когда я призывался в армию, военком спросил меня -"где хочешь служить сынок?", Я ему ответил, что заканчиваю мореходку, готовый штурман, хочу служить на корабле. Он мне тогда ответил -"конечно сынок, нашей армии нужны подготовленные кадры!!! Будешь служить на корабле в БЧ1". А в итоге попал в морскую пехоту пулемётчиком, и в роте у нас было 5 ребят с мореходок...
        WATCH_OFFICER
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 17:48
      трудовая армия
      Дай Бог чтобы это хорошее начинание оправдало ожидания

      ничто не ново под луной, Паша. Это не начинание, а воссоздание былого. До революции и на Дону, и на Тереке казаки призывались срочниками на войсковые конные и т.н. "пороховые заводы". Выслуга и звание шли как в действующих частях. Да еще и зарплату получали. Приходили со службы завидными женихами с деньгами и лычками
      Опять же возьми советский Стройбат и ж\д войска. Правда и зарплата у пацанов была чисто символическая
      рич
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:50
        Дим hi Я и не говорю что это что-то новое , просто слово "нововведение" прозвучало в статье - вот я его и использовал . wink
        bouncyhunter
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:00
          Я вот только за. При условии, что и зарплата будет соответствующая. и им и стране польза будет. Не экономили бы только на них
          рич
  2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 17:31
    Что то такое странное!!! На что то научное не похоже .... строй, а теперь производственный бат, мож сразу так назвать!
    Я далёк от научных кругов, но против такой формы мобилизации не выступаю ... но термин данное явление отображающий, как то не ах, суть этого всего не раскрывает!
    Учебно трудовая рота, так как то точнее будет и нет в том ничего плохого, если надо, значит надо!
    rocket757
  3. Старый военрук Сегодня, 17:36
    Давно пора. И вернуть в школы и техникумы с ПТУ нормальную НВП.
    Старый военрук
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 17:50
      +1... А еще вернуть в школы УПК. Чтобы выпускник из школы выходил обязательно имея рабочую специальность. Дальше пусть хоть космонавтом становится, но навыками хотя бы одной рабочей профессии он обязан обладать....
      Грэг Миллер
  4. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 17:41
    Хороший стимул для молодых. Вопервых не на границе с Монголией на рыбной диете, во-вторых работа по специальности и трудоустройство.
    Beltasir Matyagu
  5. dgonni (Dgon) Сегодня, 18:13
    Без всяких потусторонних мыслей! Чисто выводы! Завод испытывает катастрофическую нехватку кадров. Набор таких рот, по факту местничество, однако без данных людей сроки сдвинутся ещё намного правее. По факту полное попрание всех законодательных актов, но то такое. Во времена союза на места убывших был штат уже подготовленых специалистов. Учитывая что они после техникума? Ну тогды они мастера на производстве, не сварные или слесаря а именно мастера. Если проблемы уже с мастерами? (Хотя вангую общую осведомлённость с конструкцией субмарин которые уже строили в своей роли лет 1-3), то это печально.
    dgonni
  6. Таврик (Евгений) Сегодня, 18:15
    Напомнило, как в двухтысячных призывники-срочники работали на ЗИЛе.
    Таврик
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:51
    Дадут всем по электронапильнику и вперед, якоря точить................
    APASUS
Картина дня