Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 1

Мы ранее писали о применении кавалерии на Западноевропейском, Салоникском и Палестинском ТВД () в 1914 – 1918 гг. Теперь хотелось бы подвести итоги, сформулировать тенденции применения конницы в 1-й четверти 20 века – привлекая авторитетные мнения крупных военных специалистов эпохи.Бой эпохи Первой мировой войны, характерной особенностью которого стала могучая техника, оказал огромное влияние на пехотную и артиллерийскую тактику – серьезно скорректировав как формы тактического построения частей и соединений этих родов войск, так и способы их действий в бою. Применительно к кавалерии техника огневого боя не только изменила тактические формы применения конницы, но и затронула вопрос о роли и значении кавалерии в обстановке современной войны - как на ТВД, так и непосредственно на поле боя.Правда, следует отметить, что и ранее любые серьезные усовершенствования оружия вызывали сомнения в значении и роли конницы как самостоятельного рода войск. Специалисты, вместо того чтоб разобраться в сущности появляющейся технической новинки, поставив последнюю на свое место, кидались в крайности - начиная сомневаться в возможностях конницы действовать в обстановке современной войны.Дальнобойность и скорострельность оружия, проявившаяся в ходе Англо-Бурской войны, привела к появлению в 1902 г. ряда статей французского генерала Негрие. Опрокидывая сформировавшиеся взгляды на задачи и значение кавалерии, генерал Негрие писал чуть ли не о превращении конницы в ездящую пехоту. Результат Русско-Японской войны также сыграл немалую роль в начавшейся переоценке значения конницы. Превосходство русской конницы над японской не помешало японцам выиграть компанию – это дало повод противникам конницы говорить об уменьшении значения последней в условиях современных войны и вызвало полемику между представителями военно-научной мысли – как в России, так и в Европе.Так, Бонналь считал, что в грядущей войне армия, обладающая превосходной кавалерией, будет владеть театром военных действий и господствовать над неприятелем. А Кесслер писал, что от качества кавалерии зависит судьба армии. По мнению Ланглуа новое оружие так увеличивает значение кавалерии, что государства доводят этот род войск до норм, допускаемых своими конскими ресурсами. Данная тенденция обнаруживается перед Первой мировой войной в Германии.Наряду с упомянутыми авторами и русские авторитеты тех лет - Брусилов, Залесский, Матковский и др. – рассматривали проблему роли и значения кавалерии.Резюмируя взгляды специалистов, существовавшие до Первой мировой войны относительно применения конницы на ТВД и поле боя, мы увидим, что они учитывали мощь огневой техники, отмечая значение, которое должно было оказать это явление на правильное использование конницы. Ф. Бернгарди в своем труде «Современная война» отмечал, что считает устаревшим тот взгляд, что главная задача конницы заключается в проведении атак, тогда как ведение боя в пешем строю допустимо лишь в крайнем случае. Этот взгляд, как считал специалист, сковывает многофункциональность конницы.Естественно, что с усовершенствованием оружия и, в особенности, с введением пулемета, конные атаки стали возможны лишь в определенной обстановке. Но конница упорствовала – предпочитая искать решающего успеха с помощью конной атаки - причем даже над нерасстроенной пехотой противника (и у русской конницы это хорошо получалось). Но, в любом случае, практическое обучение конницы отставало от выводов теоретиков.И во всех армиях ключевых европейских государств (Франции, Германии, Англии, России) вышеупомянутые взгляды военных авторитетов в жизнь не проводились - и тактическое обучение и организация конницы строились в духе проведения конных атак. Желание сократить время губительного воздействия огнестрельного оружия, пока пики и шашки мчатся к последнему, - быстрота движения - вот прием, избранный конницей для состязания с пехотой. Но суровая боевая действительность внесла более чем существенные коррективы - и очень интересно проследить за эволюцией взглядов на роль и значение кавалерии, произошедшей под воздействием данного опыта.Французская армия вступила в войну, имея 10 кавдивизий. 3 кавалерийские дивизии (1-я, 3-я и 5-я) были сведены в кавалерийский корпус под командованием генерала Сорде, а остальные приданы армиям.С первых же дней боевых действий мощь огневой техники оказала влияние на применение конницы. Впоследствии под влиянием обстановки позиционного этапа войны, французское командование кардинально пересмотрело свой взгляд на возможность в современных условиях боя проводить конные атаки.Каррер в труде «Конница» - написанном во время войны под влиянием свежего боевого опыта – делал вывод, что кавалерийский конь оказался не «былым фактором удара», а лишь средством быстрого перемещения «винтовок, пулеметов, гранат и пушек». Конная атака, по Карреру, - жертва во имя спасения от гибели других родов войск. Подавленный мощью огневой техники автор выдвинул проект спешивания кирасирских и большинства драгунских полков, а также реорганизации всей оставшейся конницы в 16-эскадронные (при 32 пулеметах) дивизии - т.-е. роль конницы определялась ее огневой мощью.Т. к. перед войной конная атака у французов была главным способом выполнения боевых задач, постольку уже во время войны специально изданные официальные наставления признали пеший бой нормальным видом боя. С 1916 г. и до конца войны было издано 4 наставления - и последнее, от 25. 05. 1918 г., гласило, что быстрота, подвижность и маневроспособность - специальные качества конницы, пока дело касается маневрирования и марша. Но сражается непосредственно в бою она, в основном, в пешем строю. Тем не менее, необходимо предусмотреть и быть готовыми сражаться и в конном строю – атакуя, например, ищущею или принимающую атаку конницу, застигнутую врасплох на ровной местности пехоту, находящуюся в движении артиллерию.Под влиянием эволюции взглядов на роль кавалерии, происходит и перевооружение французской конницы - начиная от индивидуального вооружения всадника и заканчивая оснащением кавалерийских частей различными видами современного огнестрельного оружия.К началу войны французский кавалерист был вооружен карабином без штыка и имел 90 патронов. На кавбригаду, входившую в кавкорпус, приходилось 1 пулеметное отделение. В кавдивизию входила группа конной артиллерии. Кавалерийский корпус штатными огневыми средствами не располагал - но вскоре корпусам придаются авто-пулеметные отделения (вначале укомплектованные не бронированными автомашинами). В октябре 1914 г. в каждой кавалерийской дивизии кавкорпуса появляется легкий пеший отряд из 6 спешенных эскадронов (бойцы вооружены пехотными винтовками) и пулеметная рота.В 1915 г. кавалеристы получили винтовку со штыком (оружие решительного пешего боя – к которому теперь следовало прибегать и кавалеристам, причем не только в исключительных случаях, как того требовали довоенные уставы) и 200 патронов. Пулеметное отделение было включено в состав каждого кавполка. Каждая кавдивизия получила бронеотряды в составе трех пушечных и трех пулеметных машин. Затем конница получила ручные гранаты и винтовочные гранатометы. Кирасы упраздняются.В 1916 г. французы ввели на вооружение кавалерии вначале по 3 ручных пулемета на эскадрон, а затем это количество было удвоено. Полкам придаются уже 2 пулеметных отделения. Кавкорпусу придан бронеотряд. А кавдивизия теперь располагает пешим полком из спешенных кавалеристов (аналог пехотного полка).В 1918 г. кавалерийские корпуса получают 2-й бронеотряд. Бронеавтомобили вооружены пулеметом и 37-мм пушкой. Пешие полки 3-х кавдивизий, входившие в корпус, объединяются в пешую кавалерийскую дивизию - эквивалентную пехотной дивизии.Т. о., в 1918 г. огневые средства кавалерии значительно возросли - эскадрон имел уже 6 ручных пулеметов, полк - 2 пулеметных отделения, а кавалерийский корпус - дивизион 105-мм орудий и полк 75-мм орудий.Проект реорганизации кавалерии, утвержденный в конце войны, предусматривал, что в состав кавдивизии должны были входить: а) 2 дивизиона 75-мм орудий (вместо одного); б) авиаэскадрилья (для отдельных кавалерийских дивизий); в) отряд телеграфистов и радиотелеграфистов; г) понтонный отряд. В состав кавалерийского корпуса включались конно-артиллерийский полк 75-мм пушек (в составе 2 - 3 дивизионов (групп)), тяжелый артполк (дивизион 105-мм и 2 дивизиона 155-мм орудий Шнейдера), две саперные роты, понтонная команда, две авиаэскадрильи, аэростат, не менее пешей бригады и танковая рота. Кавполку придавалось 4 пулеметных отделения. Отряд самокатчиков располагал 3 пулеметными отделениями (вместо 2).Эволюция конницы шла по двум направлениям: наращивания огневой мощи и численного сокращения. Уже в 1916 г. французская конница стала спешиваться – процесс коснулся как дивизионной, так и армейской кавалерии. Командование французской армии пошло по пути резкого сокращения кавалерии - и почти на 40% сократило конницу, уменьшив количество дивизий вначале до 7, а затем и до 6.К началу кампании 1918 г. французская кавалерия окончательно реорганизована. Сократив количество и увеличив огневую мощь последней, французы создают из своей конницы мощный мобильный огневой резерв - для восстановления прорывов своего фронта.Германия, как известно, начала войну, имея 11 кавдивизий по 6 полков каждая - 1 дивизия осталась на Восточном, а 10 развернулись на Западноевропейском ТВД.Мощь огневой техники и длительный период позиционной войны (3/4 всего периода боевых действий) на Западе со всеми его особенностями не мог не повлиять на роль и значение, а также приемы использования германской конницы.Эволюция конницы идет двумя путями: во-первых, по пути наращивания огневой мощи, во-вторых - по пути спешивания, реорганизации и сокращения. Вооружение, имевшееся к началу войны (карабин, револьвер, палаш и пика), также изменилось - в ходе войны карабин и револьвер были сохранены, но палаш был заменен тесаком. В дальнейшем конница была усилена ручными пулеметами, а 4-эскадронному полку был придан пулеметный эскадрон. Затем кавалерийские дивизии получили второе пулеметное отделение, 2 - 3 роты стрелков-самокатчиков, 2 отделения прожекторов, 1 отделение связи и 1 автомобильную колонну.Зимой 1915 - 1916 гг. в Германии уже почувствовалась нехватка конского состава, возникли и серьезные трудности в фуражном вопросе. Повлиял и длительный период позиционных боевых действий, лишивший конницу основного свойства - подвижности, что и вызвало в руководящих кругах германской армии глубокое разочарование и сомнение в роли конницы в обстановке современной войны. Это стало главной причиной того, что отличные кавчасти спешиваются и направляются на усиление пехоты. В итоге, к октябрю 1917 г. германская кавалерия имела лишь 7 кавдивизий по 4 полка и 5 отдельных кавбригад по 3 полка. К началу 1918 г. осталось лишь 3 кавалерийских дивизии и 5 - 7 отдельных кавбригад - причем все 3 кавдивизии пребывали на Восточном фронте. Остальная кавалерия была спешена.Т. о., обнаружившаяся к началу 1916 г. нехватка конского состава является косвенной причиной реорганизации германской кавалерии, тогда как, несомненно, главной причиной реорганизации стала эволюция взглядов германского командования на роль конницы в обстановке современной войны. Потеря веры у высшего командного состава германской армии в полезность конницы как рода войск – является основной причиной реорганизации последней. Реорганизации, оставившей к 1918 г. армию Германии (причем в решающий период войны на Западе) без кавалерии как самостоятельного рода войск.Т. о., и французы и германцы под воздействием обстановки позиционного периода войны пошли по пути наращивания огневой мощи и сокращения численности своей конницы. Но необходимо учесть, что к моменту решающей кампании 1918 г., сосредоточив на Западном фронте силы, которые превосходили союзников по Антанте на 30 дивизий, Германия не имела на данном фронте ни одной кавдивизии, тогда как французы, реорганизовав свою кавалерию, создали из нее сильный огневой мобильный резерв - и, хотя и сократили количество своих кавдивизий до 6, но вместе с прибывшими на Французский фронт английскими кавдивизиями (5 английских и канадская) противопоставили германцам 12 кавалерийских дивизий (тем более что британцы сохранили взгляды на значение конницы как средство развития оперативного успеха).Попытаемся теперь выяснить – что послужило главной причиной резкой эволюции взглядов на роль и значение кавалерии Франции и Германии во время войны.Основной причиной, несомненно, мы должны считать тот факт, что из 4 лет мировой войны 3,5 года ушли на позиционную войну - когда конница не могла в должной мере проявить свое основное качество - подвижность. Поэтому впечатления о работе кавалерии в первые месяцы боевых действий и о ее успехах постепенно сгладились – на фоне трагедии более поздних событий. Кажущаяся бездеятельность, в которой конница как бы застыла в течение позиционного периода, позволила некоторым военным мыслителям подвергнуть сомнению вопрос о ее пользе. Но мы должны понимать, что позиционная война не может рассматриваться как решающая форма боевых действий – ведь с военной точки зрения она не могла привести к победе. Лишь решительное наступление приводило к таковой. Полная страданий и героизма позиционная война стала результатом позиционного тупика - бессилия, которое испытывали стороны, не имевшие возможности нанести друг другу решительное поражение. Но как только одна из сторон получала то, чего ей не хватало для решительных действий - живую силу (германцы) или сильную технику (союзники) - они стремились вырваться на оперативный простор, а вместе с тем выявлялось и значение боевой деятельности кавалерии.Но если, хотя бы в общих чертах, вспомнить работу кавалерии в маневренный период, разве можно считать, что конница продемонстрировала несостоятельность при решении поставленных задач? Ну а если при этом обнаруживаются недочеты (даже существенные), то следует разобраться - относятся ли эти недочеты к коннице как к роду войск, или стали результатом неправильного использования кавалерии?