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НАТО формирует у границ России дивизию "Норд". По стопам Гитлера?
Информационное агентство Sputnik Эстония публикует сведения о том, что на территории Прибалтики, в Латвии, формируется новая натовская дивизия. Название для дивизии уже подобрано – «Север» (Nord). Основные силы дивизии, в состав которой войдут военнослужащие из разных стран НАТО, включая Данию и Эстонию, будут размещаться на военной базе Адажи в Латвии.
Само название дивизии «Север» уже отдаёт чем-то из времён гитлеровской Германии, когда для нападения на Советский Союз была сформирована одноимённая группа армий. В данном случае пока не группа армий и даже не армия, но вряд ли формирование дивизии непосредственно у границ России следует расценивать как «дружеский шаг» со стороны натовских «партнёров» РФ.
Кстати, если речь зашла о натовских аналогах гитлеровских частей и соединений, то во время Великой Отечественной войну у противника существовала дивизия СС «Норд», которая осуществляла нападение на СССР на Карельском направлении и которая в апреле 1945 года сдалась американским войскам. Примечательно, что последний командир того «Норда», Франц Шрайбер, благополучно дожил до 71 года и скончался в 1976 году в Гамбурге, не понеся никакого наказания за военные преступления. Другой командир дивизии СС «Норд» Густав Ломбард и вовсе дожил до 97 лет. Был осуждён в СССР за военные преступления на 25 лет, однако через 10 лет вышел по амнистии.
Судя по всему, нынешнее натовское руководство воодушевлено успехами предшественников из дивизии СС, а потому место для формирования новой дивизии с аналогичным названием выбрано не случайно. Та самая Латвия, в которой до сих пор ветераны подразделений ваффен СС и их пособники маршируют по центру столицы под тихое одобрение государственных властей.
Само название дивизии «Север» уже отдаёт чем-то из времён гитлеровской Германии, когда для нападения на Советский Союз была сформирована одноимённая группа армий. В данном случае пока не группа армий и даже не армия, но вряд ли формирование дивизии непосредственно у границ России следует расценивать как «дружеский шаг» со стороны натовских «партнёров» РФ.
Кстати, если речь зашла о натовских аналогах гитлеровских частей и соединений, то во время Великой Отечественной войну у противника существовала дивизия СС «Норд», которая осуществляла нападение на СССР на Карельском направлении и которая в апреле 1945 года сдалась американским войскам. Примечательно, что последний командир того «Норда», Франц Шрайбер, благополучно дожил до 71 года и скончался в 1976 году в Гамбурге, не понеся никакого наказания за военные преступления. Другой командир дивизии СС «Норд» Густав Ломбард и вовсе дожил до 97 лет. Был осуждён в СССР за военные преступления на 25 лет, однако через 10 лет вышел по амнистии.
Судя по всему, нынешнее натовское руководство воодушевлено успехами предшественников из дивизии СС, а потому место для формирования новой дивизии с аналогичным названием выбрано не случайно. Та самая Латвия, в которой до сих пор ветераны подразделений ваффен СС и их пособники маршируют по центру столицы под тихое одобрение государственных властей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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