10:22 10 июля
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НАТО формирует у границ России дивизию "Норд". По стопам Гитлера?

Информационное агентство Sputnik Эстония публикует сведения о том, что на территории Прибалтики, в Латвии, формируется новая натовская дивизия. Название для дивизии уже подобрано – «Север» (Nord). Основные силы дивизии, в состав которой войдут военнослужащие из разных стран НАТО, включая Данию и Эстонию, будут размещаться на военной базе Адажи в Латвии.

Само название дивизии «Север» уже отдаёт чем-то из времён гитлеровской Германии, когда для нападения на Советский Союз была сформирована одноимённая группа армий. В данном случае пока не группа армий и даже не армия, но вряд ли формирование дивизии непосредственно у границ России следует расценивать как «дружеский шаг» со стороны натовских «партнёров» РФ.

НАТО формирует у границ России дивизию "Норд". По стопам Гитлера?



Кстати, если речь зашла о натовских аналогах гитлеровских частей и соединений, то во время Великой Отечественной войну у противника существовала дивизия СС «Норд», которая осуществляла нападение на СССР на Карельском направлении и которая в апреле 1945 года сдалась американским войскам. Примечательно, что последний командир того «Норда», Франц Шрайбер, благополучно дожил до 71 года и скончался в 1976 году в Гамбурге, не понеся никакого наказания за военные преступления. Другой командир дивизии СС «Норд» Густав Ломбард и вовсе дожил до 97 лет. Был осуждён в СССР за военные преступления на 25 лет, однако через 10 лет вышел по амнистии.

Судя по всему, нынешнее натовское руководство воодушевлено успехами предшественников из дивизии СС, а потому место для формирования новой дивизии с аналогичным названием выбрано не случайно. Та самая Латвия, в которой до сих пор ветераны подразделений ваффен СС и их пособники маршируют по центру столицы под тихое одобрение государственных властей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 49

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:38
    название дивизии «Север»
    плохо натовцы учили историю, или забыли, что случилось в 45 !
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:42
      Володя , привет ! hi
      НАТО формирует у границ России дивизию "Норд".

      "Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимавшие кольцо окружения ." (с)
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:47
        Цитата: bouncyhunter
        добрые и отзывчивые

        Паша hi От их доброты не знаешь куда деться !
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:50
          Это точно . Достали уже эти "исключительные" и иже с ними ... sad
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
            Доброго дня всем! hi , история имеет свойство повторяться... , не дай Бог.
            cniza
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 08:59
              Цитата: cniza
              Доброго дня всем! hi , история имеет свойство повторяться... , не дай Бог.
              Виктор, прЮвет! Почему не дай Бог? Тебе не хочется посмотреть этот фарс?
              sabakina
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:02
                Этот фарс может закончится большой войной. Приветствую Вячеслав! hi
                cniza
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:11
                  Виктор, а разве мы на них собираемся нападать? Это во первых. Во вторых. В те времена германцы были сильно мотивированы, особенно поражением в ПМВ. А какая мотивировка у этих вымиратов? "Россия на нас нападёт не сегодня- завтра, не в этом году - так в следующем, и т. д." Кроме щенячьего страха у них ничего нет. Потом, до нападения на СССР, в Германии была проведена огромная идеологическая работа с населением.
                  sabakina
          2. MPN (Павел) Сегодня, 08:34
            Паша hi В те времена там полторы сотни дивизий у границ стояло, с одной то уж как ни будь разберемся, да и думается мне, что в данных республиках надо по паре дивизий размещать, для выравнивания демографической ситуации, вымрут же ..., хотя и так вымрут из за толерстности, если мужской пол не научится рожать... wink
            MPN
      2. himRa (Рахим) Сегодня, 07:47
        Приветствую,Паша.
        Тоже пошучу:
        Густав Ломбард и вовсе дожил до 97 лет. Был осуждён в СССР за военные преступления на 25 лет,

        Похоже отсидка в советском лагере благотворно влияет на долгожительство!!! wassat
        himRa
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:52
          Рахим , салют ! hi
          Цитата: himRa
          Похоже отсидка в советском лагере благотворно влияет на долгожительство!

          Предлагаешь проверить это на НАТОвских генералах ? wink
          bouncyhunter
          1. himRa (Рахим) Сегодня, 07:59
            Цитата: bouncyhunter
            Предлагаешь проверить это на НАТОвских генералах ?

            Почему нет если сильно просить будут!
            Север не освоенный стоит,ЖД дороги не достроеннные....вообщем работа найдется! laughing
            himRa
        2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:53
          Цитата: himRa
          влияет на долгожительство!!!

          Есть медицинский доказанный факт излечения язвы немецкого генерала в советском плену !
          Uncle Lee
          1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 08:35
            Цитата: Uncle Lee
            Есть медицинский доказанный факт излечения язвы немецкого генерала в советском плену !

            У меня есть гулаговская методичка,касающаяся норм питания,для людей страдающих проказой...,Вообщем по современным меркам это уровень санатория.
            dvina71
        3. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:53
          Цитата: himRa
          Похоже отсидка в советском лагере благотворно влияет на долгожительство!!!


          Полностью согласен! Что ещё может так продлить жизнь как оздоровительный лагерь на колыме? Свежий воздух, двуручная пила, здоровая пища без переедания и лишней нагрузки на желудочно-кишечный тракт делают своё дело. laughing
          электроОлег
      3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 07:58
        Паша, привет!
        Не удивлюсь, если где-нибудь в Польше начнется формирование дивизии "Центр"
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:00
          Привет , Володя ! hi От поленьев такого вполне можно ожидать : всё мечтают о Речи Посполитой от моря до моря . fool
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:07
            У этих тоже с историей проблемы. Сара Вагенкнехт их даже мордой ткнула за проблемы с памятью
            pvv113
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:09
              Цитата: pvv113
              Сара Вагенкнехт их даже мордой ткнула за проблемы с памятью

              А толку-то ? Думаешь , поляки её услышали ? А вообще , у немцев давняя "любовь" к полякам . yes
              bouncyhunter
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:11
                В Европе не принято слышать голос разума
                pvv113
                1. Logall (Александр) Сегодня, 08:21
                  вряд ли формирование дивизии непосредственно у границ России следует расценивать как «дружеский шаг»
                  опять скажут, что это всё ради России и во благо России...
                  Logall
                  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:23
                    Привет, Александр!
                    Или еще могут сказать, что Россия вероломно разместила свои границы возле формируемой дивизии
                    pvv113
      4. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:01
        Цитата: bouncyhunter
        "Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимавшие кольцо окружения ." (с)

        Кольцо Анаконды. Впервые применено в их гражданской войне против "ЮГа".
        Цитата: bouncyhunter
        плохо натовцы учили историю, или забыли, что случилось в 45 !

        Их учили что Вермахт они одолели, а мы так, только под ногами путались.
        Цитата: Uncle Lee
        Паша hi От их доброты не знаешь куда деться !

        Похоже все к тому идет, и надо быть готовым, а наши правители, от безмерной жадности сами политическую ситуацию в стране раскачали. Вместо того что бы ставить экономику на мобилизационные рельсы и отжимать у олигархата природные ресуры (национализировать).
        volot-voin
      5. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:47
        Цитата: bouncyhunter
        Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимавшие кольцо окружения

        Паша!. Мы тебя сожмем Сарматами, чтобы всякая нечисть тебя не лапала. Не отмоешься жеж
        Tusv
    2. Например Сегодня, 07:44
      Хватит лозунгами швыряться.
      Внимательно прочтите
      последний командир того «Норда», Франц Шрайбер, благополучно дожил до 71 года и скончался в 1976 году в Гамбурге, не понеся никакого наказания за военные преступления. Другой командир дивизии СС «Норд» Густав Ломбард и вовсе дожил до 97 лет. Был осуждён в СССР за военные преступления на 25 лет, однако через 10 лет вышел по амнистии.

      Это наших солдат, дедов и прадедов в мясорубку, а потом и по лагерям. А этим уб_людкам у них почет, а нас амнистии...
      Подло.
      Например
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:22
        Цитата: Например

        Подло.

        За то по коммунистически честно! belay Вы ещё о пенсиях победителей и побежденных не написали...- здесь тоже была коммунистическая честность! wink
        НасРать
    3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 07:57
      По-моему, вся Европа историю позабыла и учат ее теперь по учебникам 404-й

      Привет, Володя!
      pvv113
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:05
        Володя hi В самокрутуки из учебника что-то еще добавляют, растущее в западенщине. И дурь отменная !
        Uncle Lee
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:09
          Они туда еще несколько капель"новичка" добавляют.
          pvv113
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:02
      Посмотрим что будет с НАТО, если США из него выдут. lol
      сибиралт
      1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 08:07
        Цитата: сибиралт
        Посмотрим что будет с НАТО, если США из него выдут.

        Сами свое средство контроля Европы США конечно разрушать не будут, а вот на самоокупаемость поставить хотят.
        volot-voin
    5. Partyzan (Bob) Сегодня, 08:15
      Цитата: Uncle Lee
      плохо натовцы учили историю, или забыли, что случилось в 45 !

      hi всем привет, учили как раз хорошо- даже при плохом раскладе, через 10 лет выпустят - это же не пожизненно как у них bully
      Partyzan
    6. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:02
      Прививка была 70 лет назад, её действие закончилось. Пришло время следующей вакцинации. В этот раз нужно будет поменьше думать о выздоровлении "пациента" и больше о себе.
      Yrec
    7. spektr9 Сегодня, 09:40
      плохо натовцы учили историю, или забыли, что случилось в 45 !

      В 45 был другой расклад сил, так что не только историю вспоминать нужно, но и действия ответные принимать ...
      spektr9
    8. 30 вис (Юрий) Сегодня, 09:40
      Цитата: Uncle Lee
      плохо натовцы учили историю,
       Как говорил Козьма Прутков -" Зри в корень " ! Наши плохо историю учили! Вся история России прошла в борьбе за выход к Балтийскому морю ... Пришёл реформатор Ком .партии Горбачёв ,и промухал земли российские ,а теперь на них готовят дивизии для вторжения в остатки России !
      30 вис
  2. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:48
    В ответ на размещение группы армий под название Nord на военной базе Адажи в Латвии,должно следовать заявление нашего МО о оснащении наших комплексов Искандер ядерной боевой частью.Для предотвращения плохих помыслов и провокаций.
    Договориться с упырями просто не получиться,они языка не понимают.
    APASUS
    1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 08:56
      В ответ на размещение группы армий под название Nord на военной базе Адажи в Латвии

      fool
      Вот так и рождаются сенсации!
      Керенский
  3. Vard Сегодня, 07:59
    Если бы у границ США в Мексике было бы что то подобное... то к гадалке не ходи... реакция одна... ковровая бомбёжка... а почему бы нам не сделать так же...
    Vard
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:25
      Цитата: Vard
      .. а почему бы нам не сделать так же...


      Вам лично - можно!
      НасРать
      1. Vard Сегодня, 08:49
        Если что... я в ООН скажу, что вы разрешили...
        Vard
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:06
          Цитата: Vard
          Если что... я в ООН скажу, что вы разрешили...


          Браво! Вы сильный человек! от меня +

          good drinks
          НасРать
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 08:37
    Цитата: APASUS
    В ответ на размещение группы армий под название Nord на военной базе Адажи в Латвии,должно следовать заявление нашего МО о оснащении наших комплексов Искандер ядерной боевой частью.Для предотвращения плохих помыслов и провокаций.

    Господи! Да что, нам на каждый их "чих" заявления делать? Тем более об оснащении "Искандеров" ядерными зарядами (они кстати штатные заряды этого комплекса)? Нафига!!!! Самое главное в этом - НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Пусть ломают головы, есть ли на "Искандерах" спецзаряды или нет. А неопределенность порой даже хуже прямых заявлений
    Старый26
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:46
    Исторический опыт показывает, что стоит отрубить общечеловеческой гадине голову, как у неё отрастает три новых. Поэтому её надо бить наверняка и прямо в её ядовитое сердце
    Дормидонт
  6. Антарес (Антарес) Сегодня, 08:55
    оружие капитала-доллар.
    Все дивизии и ЯО меркнут перед его силой.
    Это еще с древности про ишака с золотом...и стены.
    Антарес
  7. Ванзалец (Александр Квашнин) Сегодня, 09:01
    Ну пока не делают "от сердца к солнцу" и то хорошо... Интересно а скольно процентов населения знает историю, хотябы поверхностно?
    Ванзалец
  8. BigRiver (Владимир) Сегодня, 09:12
    Почитал я источник: http://www.mil.lv/Aktualitates/Preses_pazinojumi/
    2018/07/09_01.aspx
    И не увидел я формирования дивизии. Создается штаб-квартира соединения с громким названием "дивизия".
    Отзовут из Дании, Латвии, Эстонии полторы сотни ахфицеров, соберут их под одной крышей, дадут им компьютеры и будут они изображать угрозу России и мощь прибалтийского единения.
    Дивизию сформировать - не хрен собачий изобразить.
    Читаем:
    Задачами штаба "Север" будут планирование обороны, организация и проведение военных учений и действий для улучшения взаимодействия Вооруженных сил Эстонии, Дании и Латвии в совместном выполнении оборонных задач.
    BigRiver
  9. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 09:28
    Когда противник обвиняет вас в реваншизме (опять воссоздаете ссср, империю и тд), значит что-то подобное у них самих на уме всю дорогу и было. Хотелось бы только если они рыпнутся на этот раз разнести все их побрякушки на аэродромах,в шахтах и гаражах, чтоб они даже дернуться не успели. Правда это плохо геополитически. Пусть лучше в Китае увязнут. Худой мир лучше
    Beltasir Matyagu
  10. sib.ataman Сегодня, 09:54
    А чего вы всё возмущаетесь? Ната уже давно идёт войной на нас! В предыдущее десятилетие сближали границы, теперь наращивают войска на тех самых границах! Это мы и наши правители всё пихаем головы в песок, делаем вид, что прикидываемся будто не понимаем чем они занимаются! А они настырно делаю и делают своё дело, а мы настырно суём и суём голову в песок. А они эти наши действия иначе как страх и слабость перед ними и не воспринимают. Их это всё больше и больше заводит! Вот так попустительствуя наглому агрессору мы сами и приводим войну на наши границы!
    Я вот думаю, а если бы тогда в 37, когда чванливая гейропа слила гитлеру Чехословакию, СССР не ограничился бы осуждениями действиями гитлера, а настоял бы, добился от Польши пропуска наших войск к Чехословакии-II Мв была бы возможна в принципе? Понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, но я в контексте нынешнего времени.
    sib.ataman
  11. Роялист (Святослав) Сегодня, 10:16
    Цитата: Uncle Lee
    название дивизии «Север»
    плохо натовцы учили историю, или забыли, что случилось в 45 !

    По-моему они харашо запомнили,почти хорошо,,что один на один не связываются, а кодов собирают
    Роялист
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