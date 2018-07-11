Первый в мире атомный фейкомёт

Украинские СМИ опубликовали «сенсацию» — письмо министра энергетики Украины Игоря Насалика корпорации «Росатом», в котором тот якобы предлагает российскому концерну возобновить некоторые проекты двустороннего сотрудничества. Но сенсация продержалась недолго. Сам Насалик поспешил назвать это письмо фейком и заявил, что у Украины есть только два варианта сотрудничества с Россией по данному вопросу: расторжение контракта и претензии к «Росатому» на сумму 8,5 миллиона долларов либо выкуп доли «Росатома» каким-то зарубежным партнером.«Росатом», в свою очередь, опроверг получение каких-либо писем от украинского Минэнерго в означенный период.Казалось бы, можно смело проигнорировать этот «наброс», раз уж получены официальные опровержения данной информации. Однако остается некоторая вероятность, что тут не все так очевидно, и мы вполне можем иметь дело со своеобразным зондированием украинской стороной общественного мнения на Украине с целью либо просто прояснить настроения электората, либо начать готовить общественное мнение к возможности такого соглашения с «агрессором». И причины для такого допущения есть: данный вопрос является очень чувствительным для Киева, и его желание решить проблему обеспечения украинских АЭС тепловыделяющими сборками собственного производства вполне рационально и понятно.Немного об истории и сути вопроса. Предполагается, что в результате какого-то соглашения Россия достроит на Украине, в Кировоградской области, завод по производству тепловыделяющих сборок. Соответствующее соглашение было подписано ещё в 2010 году, и по нему предполагалось, что Украина станет владельцем пакета 50% + 1 акция, а «Росатом», соответственно, получит пакет в 50% минус одна акция. Общая стоимость проекта была оценена в 462,5 миллиона долларов. До 70% этих средств должны были формироваться займами, а остальное ложилось на плечи российских и украинских акционеров.Однако в связи с известными событиями на Украине реализация проекта была приостановлена в 2015 году, ещё до окончания строительства первой очереди. И украинские АЭС остались без собственных тепловыделяющих сборок. Что, как мы понимаем, поставило Украину на грань энергетического краха (в случае, если эскалация конфликта с Россией продолжится).Не углубляясь в особенности технологического процесса, скажем: в мире мало производителей тепловыделяющих трубок и сборок на их основе. Российские, американские, французские АЭС работают на сборках своего типа, и они ни в коем случае не являются взаимозаменяемыми. То есть нельзя просто обратиться в американскую компанию «Westinghouse Electric» и попросить быстренько заменить российские сборки американскими: это просто технически невозможно. Чтобы подобное стало реальным, американцам необходимо разработать и запустить в серийное производство точный аналог российских сборок. А это и сложно, и затратно. И вряд ли когда-нибудь окупится, потому как конкуренция со стороны «Росатома» велика, и финансовые проблемы американского гиганта являются лучшим тому подтверждением.Тем не менее, американцы пытались предложить свои сборки Украине. И даже встретили со стороны Киева полное одобрение. Но, увы, подтвердилось очевидное: быстро произведенные «на коленке» сборки, подходящие по габаритам и другим параметрам, оказались далеко не идеальны и потенциально аварийны. Без многолетних испытаний и доводки такие вещи производить все-таки нельзя, и потихоньку это начинают понимать даже наши «небратья».Завод в Кировоградской области мог стать принципиальным решением этой проблемы. Получив все оборудование для изготовления ТВС по российским стандартам, наладив производство со всеми тонкостями и технологическими нюансами, Украина осталась бы зависимой только от сырья для урановых «таблеток» и некоторых реагентов для их спекания и других технологических процессов. А вот тут найти замену уже гораздо проще, и весьма вероятно, что уже скоро мы услышали бы о начале поставок из США диоксида урана для украинских АЭС.Такой вариант развития событий стал бы, без преувеличения, настоящей «перемогой» украинских властей. Да, не без сложностей и проблем, но это стало бы началом настоящей независимости Украины от российского ядерного топлива. А потенциально мы получили бы ещё и конкурента на мировом рынке топлива для АЭС. И можно даже не сомневаться, что именно так бы и произошло: о том, как украинские «партнеры» любят перебегать дорогу нашим производителям, мы прекрасно знаем на примере продажи военной техники и оборудования.Поэтому не будем торопиться. Возможно, то был «атомный фейк», но похоже, возник он не на пустом месте. И российская реакция на этот вброс может стать основанием для начала уже более серьезной игры, результатом которой будет потеря нашего влияния на украинскую энергетику. Со всеми вытекающими последствиями…