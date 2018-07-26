Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 4
Т. о., беглый обзор боевой деятельности конницы, причем даже в тактически особенно трудных условиях боевых действий Западного фронта Первой мировой, где мощная техника применялась наиболее активно, позволяет сказать, что роль и значение кавалерии в маневренный период войны остались неизменны - изменились лишь приемы ее использования в соответствии с условиями современного боя, характеризуемого могуществом огня. Мощность и дальнобойность оружия, затруднив оперативную работу кавалерии, не уменьшили ее значения. Но результативная оперативная работа кавалерии возможна лишь тогда, когда конница проявляла тактическую самостоятельность - в соответствии с обстановкой современного боя, используя как подвижность, так и огневую мощь.
Рассмотренные случаи использования армейской конницы говорят, что если могущественная огневая техника и оказала неблагоприятное влияние на боевую работу конницы, то все же важнейшей причиной неудачных действий последней надо считать неумелое использование конницы верховным командованием. Использование конницы верховным командованием должно соответствовать особенностям этого рода войск. "Конница - деликатный род оружия - говорит французский кавалерийский устав 1918 г. - Восстановление ее проходит трудно и требует времени. Поэтому ее и нельзя приносить в жертву нетерпеливости командования, если обстановка такова, что ее специальные качества не могут быть вполне использованы".
Этого не поняли немцы, сократив кавалерийские дивизии. Но после войны, признав свою ошибку, восстановили свои кавалерийские соединения (см. Конная армия кайзера. Ч. 2).
Французы, сократив относительную численность кавалерии (с 7% до 3% вооруженных сил), нарастили ее огневую мощь. Если в начале войны кавалерийские дивизии имели лишь по одному дивизиону легких полевых 75-мм пушек т. е. по 12 орудий, то к 1918 г. каждый эскадрон имел 6 ручных пулеметов, кавалерийский полк - 2 пулеметных отделения, кавалерийская дивизия имела группу автомобилей, вооруженных пулеметами, а кавалерийский корпус имел один полк 75-мм полевых пушек (два дивизиона, т. е. 24 орудия) и один дивизион 105-мм орудий.
В 1920-е гг. эскадрон состоял из 4 кавалерийских (по 32 винтовки и 2 ручных пулемета) и 1 пулеметного (4 пулемета) взводов. Кавалерийские полки (по 4 эскадрона) сводились в бригады (2 полка в каждой). Часть бригад сводилась в кавалерийские дивизии – в каждой 3072 винтовки, 192 ручных пулемета, 96 пулеметов. Дивизии придавались: батальон самокатчиков, 2 дивизиона 75-мм пушек (24 орудия), 1 взвод саперов-самокатчиков, 1 эскадрилья (только в отдельной дивизии), 1 команда телеграфистов и радиотелеграфистов, 1 понтонный парк. Кавалерийскому корпусу придавались 105-мм орудия, эскадрилья, тракторы и беспроволочный телеграф с более мощной станцией.
Т. о., кавалерия еще не потеряла своего значения. Интересны в этом отношении мысли, высказанные французским генералом Лакруа в статье озаглавленной «Размышления о кавалерии», февраль 1922 г.: «Мировая война показала, какие разнообразные и важные задачи может исполнять кавалерия, когда обстоятельства это допускают. Французская кавалерия во всех таких случаях исполняла их блестяще; не подлежит сомнению, что и в будущем ей представится много случаев показать свою доблесть и выказать все те качества, которыми традиционно она гордится. Не бесполезно остановится на роли кавалерии на войне, в виду того, что многие склонны считать ее уже отжившей или находят, что, по меньшей мере, роль ее значительно сузилась. С таким взглядом нельзя согласиться. Если участие кавалерии в сражениях изменилось в зависимости от новых тактических способов действий и новых средств, то все же основной характер исполняемых ею задач сохранился».
Генерал Лакруа ссылался на инструкцию маршала А. Петэна (члена Высшего военного совета Франции и инспектора кавалерии) от 3 августа 1919 г., основанной на опыте мировой войны. Отмечалось, что отличительным свойством кавалерии является: 1) способность быстро преодолевать пространства и переносить с собою мощные огнестрельные средства; 2) Большая способность к маневрированию. Ее новая организация обеспечивает ей мощность огня, не отяжеляя ее, ибо она сохраняет за кавалерией присущую ей подвижность и способность к быстрым передвижениям, т. е. сохраняет за ней те ее основные качества, которыми не обладает в той же степени ни один из других родов войск. Мощность огня придана кавалерии тем же способом, как это достигнуто и в пехоте - придачей ей огнестрельных машин. Крупным кавалерийским организмам придается мощная артиллерия. Благодаря этому, тактика кавалерии может и должна основываться на соединении подвижности с мощностью огня.
Отмечалось, что огонь стал главным и решающим фактором кавалерийского боя. Прежде решающее в этом бою значение приписывалось исключительно шоку, завершавшему маневр, умело использованный применительно к условиям местности благодаря глазомеру и тактическому пониманию кавалерийского начальника. Теперь это значение перешло к огню, но все же в распоряжении кавалерийского начальника остались прежние основные свойства кавалерии - гибкость и быстрота, обеспечивающие внезапность, этот важный фактор успеха. Учитывая возросшую огневую мощь кавалерии, роль последней в бою расширилась. И Лакруа рассматривает многообразные задачи конницы, среди которых: разведка (в маневренной войне), охранение, сдерживание противника, закрытие брешей фронта, образование завесы, функция мобильного резерва, действие на коммуникациях и преследование противника.
Сила кавалерии зиждется на тесном взаимодействии с др. родами войск. И примеры Первой мировой войны подчеркивают необходимость тесного взаимодействия прежде всего с мобильными силами – такими как танки и броневики (Амьенская операция) и авиация (Палестинская операция).
А свою статью о роли кавалерии в современных условиях войны генерал Лакруа заканчивает следующими словами: «Кавалерия должна была принести жертвы, вызываемые новой организацией армии, ибо они неизбежны и требуются опытом мировой войны. Но тем не менее, она, располагая данными ей средствами, сделавшими ее способной как к атаке, так и к обороне, осталась живым родом войск, верным своим славным традициям и готовым, если обстоятельства потребуют, придать ей новый блеск».
Т. о., в ходе Первой мировой войны немцы фактически утратили свою конницу, французы сократили и превратили в мобильный резерв – средство заполнения разрывов фронта, а британцы и русские – сохранили значение кавалерии как инструмента развития оперативного успеха.
Послевоенная роль конницы лучше всего характеризуется словами Ф. Бернгарди: «Времена Зейдлица в известном смысле безвозвратно прошли и с его средствами больше нельзя будет выиграть ни одного сражения. Но его духу мы останемся верны, если при условиях и со средствами нашего времени будем стремиться к высшим достижениям».
Характеризуя значение кавалерии в условиях современной войны 1-й четверти 20 века, нельзя не вспомнить блестящее использования конницы турками во время Греко-Турецкой войны 1921 - 1922 гг.
Как мы упоминали, разгром 3-х турецких армий на Палестинском ТВД в сентябре 1918 г. стал результатом энергичных действий и умелого использования английской кавалерии, брошенной для развития достигнутого успеха.
Наученные тяжелыми боевыми уроками минувшей войны, турки осознали и прочувствовали значение конницы в качестве могучего средства развития успеха - и проявили большую энергию в деле формирования и подготовки своей новой кавалерии.
Наиболее остро стоял вопрос в отношении конского состава. Несмотря на финансовые трудности, турки приобретают у французов 3 тыс. верховых лошадей. Мера временная, и турки проявляют энергию, создавая конские заводы. Так, открытый 01. 06. 1921 г. Анатолийский конный завод находился под личным покровительством Мустафы-Кемаля, а в деле участвовали члены В. Н. С. Т., совета комиссаров, вали, мутесарифы и командармы.
Штаб 1-й армии во главе с Кемаль-пашой (1), товарищем Араловым (2), Исмет-пашой (3) и товарищем Абиловым (4). Сел. Гай в Анатолии, апрель 1922 г.
Т. к. формирование крупных масс армейской кавалерии требовало времени, турки в первый период войны использовали конницу мелкими отрядами - нападая на этапные линии, железные дороги и транспорты в тылу греческих войск.
Наиболее успешно действовали такие небольшие конные отряды в мае 1921 г.
15. 05. 1921 г., после захвата Бигадича, один такой летучий отряд перерезал в греческом тылу линию железной дороги Ушак-Алашеир, тогда как другой взорвал тоннель по линии железной дороги Айдин-Смирна, прервав железнодорожное сообщение с правым флангом. Еще один отряд в середине мая подошел к железной дороге Айдин-Смирна и атаковал греков, захватив большой транспорт с амуницией.
Наконец, турки разрушают мост и тоннель на важной железной дороге Пандерма-Смирна – у ст. Сома. Перерыв нормального функционирования железных дорог в тылу греческих войск поставил их в тяжелое положение, заставив приступить к формированию верблюжьих транспортов.
Эти лихие набеги внесли большое беспокойство в ряды греческой армии и способствовали быстрому продвижению кемалийских войск по линии Беликесри-Киресюн-Манисса. Турки заполучили систему укрепленных позиций на подступах к Смирне. Наконец, греческое Верховное командование распорядилось об эвакуации Смирны.
Впоследствии создание в кемалистской армии сильной армейской конницы привело к грандиозному успеху - результатом которого стало уничтожение греческих войск к осени 1922 г. В последней наступательной операции - 25 августа - 10 сентября – мы видим искусное использование турецкой конницы. Это и завершило кампанию яркой победой турок.
Готовясь к операции, турки создали 3 группы армейской кавалерии.
Северная группа из 2-х кавалерийских дивизий (3-я и 9-я) была придана 1- армии - и действовала на правом фланге у Биледжика. Южная группа (также 2 кавдивизии) - придана 2-й армии у Афиун-Кара-Гисара, а 3-я и самая большая группа под командованием талантливого кавалерийского военачальника Фахреддина-Паши была сосредоточена у Денезли - за линией турецкого расположения.
Скрытно и тщательно подготовленное и блестяще реализованное 25-го августа турецкое наступление принесло большой успех. Афиун-Кара-Гиссар и Биледжик были взяты 2-го сентября, и, после 3-дневных боев западнее Афиун-Кара-Гиссара турки отбросили греков на Ушак.
Тут и проявила себя конница.
Южная группа развила успех натиска 2-й армии, бросилась в ворота прорванного фронта и быстро заняла Тумплупинар, ближайшую базу греков, захватив в плен 2 греческие дивизии, производившие в местах квартирования строевые занятия. Эта кавгруппа захватила в плен 600 офицеров, 12000 солдат, 11 аэропланов и 2000 пулеметов. 4-го сентября кавгруппа захватила Ушак.
Северная группа действовала не менее блестяще: после прорыва фронта и захвата Биленджика, конница 1-й армии, развивая успех, захватила Брусу и Пандерму.
Главная группа под командованием Фахреддина-Паши двинулась от Денезли на Алашегир. Она захватила резервы греков вместе с главнокомандующим генералом Трикулисом и ринулась на Смирну. 8 сентября авангардная дивизия группы подошла к городу. А 10-го в город вошла и остальная конница Фахреддина-Паши.
Конный корпус Фахреддин-паши ("турецкого Буденного") на Греко-турецком фронте. Апрель 1922 г.
Молниеносное продвижение турецкой конницы привело к почти полному уничтожению греческой армии. 2/3 состава последней было пленено, 3 корпуса уничтожены, несколько начдивов со штабами попали в плен.
Умелое применение армейской конницы принесло туркам полную победу.
В период 25 августа - 10-е сентября вся западная Анатолия (более 100 тыс. кв. км) была захвачена. Главный успех был достигнут благодаря коннице, еще раз продемонстрировавшей, как ее умелое применение может превратить успех в победу. Недаром фельдмаршал Д. Хейг отзываясь о роли современной ему конницы, заявил, что, возможно, другие рода войск и одерживают победы, но «лишь конница может нас убедить, что стоит потрудиться, чтобы их выигрывать».
Окончание следует...
Рассмотренные случаи использования армейской конницы говорят, что если могущественная огневая техника и оказала неблагоприятное влияние на боевую работу конницы, то все же важнейшей причиной неудачных действий последней надо считать неумелое использование конницы верховным командованием. Использование конницы верховным командованием должно соответствовать особенностям этого рода войск. "Конница - деликатный род оружия - говорит французский кавалерийский устав 1918 г. - Восстановление ее проходит трудно и требует времени. Поэтому ее и нельзя приносить в жертву нетерпеливости командования, если обстановка такова, что ее специальные качества не могут быть вполне использованы".
Этого не поняли немцы, сократив кавалерийские дивизии. Но после войны, признав свою ошибку, восстановили свои кавалерийские соединения (см. Конная армия кайзера. Ч. 2).
Французы, сократив относительную численность кавалерии (с 7% до 3% вооруженных сил), нарастили ее огневую мощь. Если в начале войны кавалерийские дивизии имели лишь по одному дивизиону легких полевых 75-мм пушек т. е. по 12 орудий, то к 1918 г. каждый эскадрон имел 6 ручных пулеметов, кавалерийский полк - 2 пулеметных отделения, кавалерийская дивизия имела группу автомобилей, вооруженных пулеметами, а кавалерийский корпус имел один полк 75-мм полевых пушек (два дивизиона, т. е. 24 орудия) и один дивизион 105-мм орудий.
В 1920-е гг. эскадрон состоял из 4 кавалерийских (по 32 винтовки и 2 ручных пулемета) и 1 пулеметного (4 пулемета) взводов. Кавалерийские полки (по 4 эскадрона) сводились в бригады (2 полка в каждой). Часть бригад сводилась в кавалерийские дивизии – в каждой 3072 винтовки, 192 ручных пулемета, 96 пулеметов. Дивизии придавались: батальон самокатчиков, 2 дивизиона 75-мм пушек (24 орудия), 1 взвод саперов-самокатчиков, 1 эскадрилья (только в отдельной дивизии), 1 команда телеграфистов и радиотелеграфистов, 1 понтонный парк. Кавалерийскому корпусу придавались 105-мм орудия, эскадрилья, тракторы и беспроволочный телеграф с более мощной станцией.
Т. о., кавалерия еще не потеряла своего значения. Интересны в этом отношении мысли, высказанные французским генералом Лакруа в статье озаглавленной «Размышления о кавалерии», февраль 1922 г.: «Мировая война показала, какие разнообразные и важные задачи может исполнять кавалерия, когда обстоятельства это допускают. Французская кавалерия во всех таких случаях исполняла их блестяще; не подлежит сомнению, что и в будущем ей представится много случаев показать свою доблесть и выказать все те качества, которыми традиционно она гордится. Не бесполезно остановится на роли кавалерии на войне, в виду того, что многие склонны считать ее уже отжившей или находят, что, по меньшей мере, роль ее значительно сузилась. С таким взглядом нельзя согласиться. Если участие кавалерии в сражениях изменилось в зависимости от новых тактических способов действий и новых средств, то все же основной характер исполняемых ею задач сохранился».
Генерал Лакруа ссылался на инструкцию маршала А. Петэна (члена Высшего военного совета Франции и инспектора кавалерии) от 3 августа 1919 г., основанной на опыте мировой войны. Отмечалось, что отличительным свойством кавалерии является: 1) способность быстро преодолевать пространства и переносить с собою мощные огнестрельные средства; 2) Большая способность к маневрированию. Ее новая организация обеспечивает ей мощность огня, не отяжеляя ее, ибо она сохраняет за кавалерией присущую ей подвижность и способность к быстрым передвижениям, т. е. сохраняет за ней те ее основные качества, которыми не обладает в той же степени ни один из других родов войск. Мощность огня придана кавалерии тем же способом, как это достигнуто и в пехоте - придачей ей огнестрельных машин. Крупным кавалерийским организмам придается мощная артиллерия. Благодаря этому, тактика кавалерии может и должна основываться на соединении подвижности с мощностью огня.
Отмечалось, что огонь стал главным и решающим фактором кавалерийского боя. Прежде решающее в этом бою значение приписывалось исключительно шоку, завершавшему маневр, умело использованный применительно к условиям местности благодаря глазомеру и тактическому пониманию кавалерийского начальника. Теперь это значение перешло к огню, но все же в распоряжении кавалерийского начальника остались прежние основные свойства кавалерии - гибкость и быстрота, обеспечивающие внезапность, этот важный фактор успеха. Учитывая возросшую огневую мощь кавалерии, роль последней в бою расширилась. И Лакруа рассматривает многообразные задачи конницы, среди которых: разведка (в маневренной войне), охранение, сдерживание противника, закрытие брешей фронта, образование завесы, функция мобильного резерва, действие на коммуникациях и преследование противника.
Сила кавалерии зиждется на тесном взаимодействии с др. родами войск. И примеры Первой мировой войны подчеркивают необходимость тесного взаимодействия прежде всего с мобильными силами – такими как танки и броневики (Амьенская операция) и авиация (Палестинская операция).
А свою статью о роли кавалерии в современных условиях войны генерал Лакруа заканчивает следующими словами: «Кавалерия должна была принести жертвы, вызываемые новой организацией армии, ибо они неизбежны и требуются опытом мировой войны. Но тем не менее, она, располагая данными ей средствами, сделавшими ее способной как к атаке, так и к обороне, осталась живым родом войск, верным своим славным традициям и готовым, если обстоятельства потребуют, придать ей новый блеск».
Т. о., в ходе Первой мировой войны немцы фактически утратили свою конницу, французы сократили и превратили в мобильный резерв – средство заполнения разрывов фронта, а британцы и русские – сохранили значение кавалерии как инструмента развития оперативного успеха.
Послевоенная роль конницы лучше всего характеризуется словами Ф. Бернгарди: «Времена Зейдлица в известном смысле безвозвратно прошли и с его средствами больше нельзя будет выиграть ни одного сражения. Но его духу мы останемся верны, если при условиях и со средствами нашего времени будем стремиться к высшим достижениям».
Характеризуя значение кавалерии в условиях современной войны 1-й четверти 20 века, нельзя не вспомнить блестящее использования конницы турками во время Греко-Турецкой войны 1921 - 1922 гг.
Как мы упоминали, разгром 3-х турецких армий на Палестинском ТВД в сентябре 1918 г. стал результатом энергичных действий и умелого использования английской кавалерии, брошенной для развития достигнутого успеха.
Наученные тяжелыми боевыми уроками минувшей войны, турки осознали и прочувствовали значение конницы в качестве могучего средства развития успеха - и проявили большую энергию в деле формирования и подготовки своей новой кавалерии.
Наиболее остро стоял вопрос в отношении конского состава. Несмотря на финансовые трудности, турки приобретают у французов 3 тыс. верховых лошадей. Мера временная, и турки проявляют энергию, создавая конские заводы. Так, открытый 01. 06. 1921 г. Анатолийский конный завод находился под личным покровительством Мустафы-Кемаля, а в деле участвовали члены В. Н. С. Т., совета комиссаров, вали, мутесарифы и командармы.
Штаб 1-й армии во главе с Кемаль-пашой (1), товарищем Араловым (2), Исмет-пашой (3) и товарищем Абиловым (4). Сел. Гай в Анатолии, апрель 1922 г.
Т. к. формирование крупных масс армейской кавалерии требовало времени, турки в первый период войны использовали конницу мелкими отрядами - нападая на этапные линии, железные дороги и транспорты в тылу греческих войск.
Наиболее успешно действовали такие небольшие конные отряды в мае 1921 г.
15. 05. 1921 г., после захвата Бигадича, один такой летучий отряд перерезал в греческом тылу линию железной дороги Ушак-Алашеир, тогда как другой взорвал тоннель по линии железной дороги Айдин-Смирна, прервав железнодорожное сообщение с правым флангом. Еще один отряд в середине мая подошел к железной дороге Айдин-Смирна и атаковал греков, захватив большой транспорт с амуницией.
Наконец, турки разрушают мост и тоннель на важной железной дороге Пандерма-Смирна – у ст. Сома. Перерыв нормального функционирования железных дорог в тылу греческих войск поставил их в тяжелое положение, заставив приступить к формированию верблюжьих транспортов.
Эти лихие набеги внесли большое беспокойство в ряды греческой армии и способствовали быстрому продвижению кемалийских войск по линии Беликесри-Киресюн-Манисса. Турки заполучили систему укрепленных позиций на подступах к Смирне. Наконец, греческое Верховное командование распорядилось об эвакуации Смирны.
Впоследствии создание в кемалистской армии сильной армейской конницы привело к грандиозному успеху - результатом которого стало уничтожение греческих войск к осени 1922 г. В последней наступательной операции - 25 августа - 10 сентября – мы видим искусное использование турецкой конницы. Это и завершило кампанию яркой победой турок.
Готовясь к операции, турки создали 3 группы армейской кавалерии.
Северная группа из 2-х кавалерийских дивизий (3-я и 9-я) была придана 1- армии - и действовала на правом фланге у Биледжика. Южная группа (также 2 кавдивизии) - придана 2-й армии у Афиун-Кара-Гисара, а 3-я и самая большая группа под командованием талантливого кавалерийского военачальника Фахреддина-Паши была сосредоточена у Денезли - за линией турецкого расположения.
Скрытно и тщательно подготовленное и блестяще реализованное 25-го августа турецкое наступление принесло большой успех. Афиун-Кара-Гиссар и Биледжик были взяты 2-го сентября, и, после 3-дневных боев западнее Афиун-Кара-Гиссара турки отбросили греков на Ушак.
Тут и проявила себя конница.
Южная группа развила успех натиска 2-й армии, бросилась в ворота прорванного фронта и быстро заняла Тумплупинар, ближайшую базу греков, захватив в плен 2 греческие дивизии, производившие в местах квартирования строевые занятия. Эта кавгруппа захватила в плен 600 офицеров, 12000 солдат, 11 аэропланов и 2000 пулеметов. 4-го сентября кавгруппа захватила Ушак.
Северная группа действовала не менее блестяще: после прорыва фронта и захвата Биленджика, конница 1-й армии, развивая успех, захватила Брусу и Пандерму.
Главная группа под командованием Фахреддина-Паши двинулась от Денезли на Алашегир. Она захватила резервы греков вместе с главнокомандующим генералом Трикулисом и ринулась на Смирну. 8 сентября авангардная дивизия группы подошла к городу. А 10-го в город вошла и остальная конница Фахреддина-Паши.
Конный корпус Фахреддин-паши ("турецкого Буденного") на Греко-турецком фронте. Апрель 1922 г.
Молниеносное продвижение турецкой конницы привело к почти полному уничтожению греческой армии. 2/3 состава последней было пленено, 3 корпуса уничтожены, несколько начдивов со штабами попали в плен.
Умелое применение армейской конницы принесло туркам полную победу.
В период 25 августа - 10-е сентября вся западная Анатолия (более 100 тыс. кв. км) была захвачена. Главный успех был достигнут благодаря коннице, еще раз продемонстрировавшей, как ее умелое применение может превратить успех в победу. Недаром фельдмаршал Д. Хейг отзываясь о роли современной ему конницы, заявил, что, возможно, другие рода войск и одерживают победы, но «лишь конница может нас убедить, что стоит потрудиться, чтобы их выигрывать».
Окончание следует...
Автор: Олейников Алексей
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