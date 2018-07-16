Британский генерал: Наша армия слабее российской

В британском командовании высказались по поводу боеспособности и потенциала армии Соединённого королевства. По словам начальника штаба британских вооружённых сил генерала Николаса Картера, британская армия сегодня во многом отстаёт от российской. Об этом сообщает информационная служба Sputnik.По словам Картера, британские вооружённые силы нуждаются в существенном перевооружении, чтобы «обезопасить страну» и обеспечить ей «финансовую стабильность».Картер назвал период времени с момента окончания Второй мировой войны «историческими каникулами, которые подошли к концу». По логике британского генерала, 70 с лишним лет британская армия практически не совершенствовала подход к своему развитию, а потому «время во многом упущено». О том, что именно должна была делать семь десятилетий армия Соединённого королевства, успевшая за это время поучаствовать в десятках провокаций и вооружённых конфликтов, г-н Картер решили не конкретизировать.При этом Картер подчеркнул, что армия Великобритании на сегодняшний день отстаёт не только от армии РФ, но и от армии Китайской Народной Республики.Вывод у таких сообщений от натовских генералов, как обычно, один – запросы на увеличение финансирования, которое и без того исчисляется десятками миллиардов фунтов стерлингов.Напомним, что ранее в Лондоне обвинили Россию в «первой химической атаке в Европе со времени окончания Второй мировой войны». Доказательства ищут до сих пор.