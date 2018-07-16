09:53 16 июля
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Британский генерал: Наша армия слабее российской

В британском командовании высказались по поводу боеспособности и потенциала армии Соединённого королевства. По словам начальника штаба британских вооружённых сил генерала Николаса Картера, британская армия сегодня во многом отстаёт от российской. Об этом сообщает информационная служба Sputnik.

По словам Картера, британские вооружённые силы нуждаются в существенном перевооружении, чтобы «обезопасить страну» и обеспечить ей «финансовую стабильность».

Британский генерал: Наша армия слабее российской



Картер назвал период времени с момента окончания Второй мировой войны «историческими каникулами, которые подошли к концу». По логике британского генерала, 70 с лишним лет британская армия практически не совершенствовала подход к своему развитию, а потому «время во многом упущено». О том, что именно должна была делать семь десятилетий армия Соединённого королевства, успевшая за это время поучаствовать в десятках провокаций и вооружённых конфликтов, г-н Картер решили не конкретизировать.

При этом Картер подчеркнул, что армия Великобритании на сегодняшний день отстаёт не только от армии РФ, но и от армии Китайской Народной Республики.

Вывод у таких сообщений от натовских генералов, как обычно, один – запросы на увеличение финансирования, которое и без того исчисляется десятками миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что ранее в Лондоне обвинили Россию в «первой химической атаке в Европе со времени окончания Второй мировой войны». Доказательства ищут до сих пор.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/britisharmy
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Комментарии 27

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  1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 07:53
    Любая армия всегда будет слабее русской. hi
    Не в танках и ракетах сила, в русском духе. drinks
    Балу
    1. SSR (Roman) Сегодня, 08:20
      Цитата: Балу
      Любая армия всегда будет слабее русской.

      Ну любая не любая, но нагличане всегда были сильны в отсутствии морали, чести и достоинства по отношению к другим народам. На счёт сильной армии, пользовались тем что на островах как в крепости жили и отправлять эскадры кораблей и десанта.... ну очень накладно было, то сейчас в век новых технологий, несколько залпов и Англия становится историей безо всяких конных и танковых атак.
      SSR
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:39
        Напомним, что ранее в Лондоне обвинили Россию в «первой химической атаке в Европе со времени окончания Второй мировой войны». Доказательства ищут до сих пор.


        Они их не ищут , они их пытаются изобретать.
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:48
          Цитата: cniza
          Они их не ищут , они их пытаются изобретать.

          hi
          Британские учёные выяснили, что британские учёные - дело рук британской науки, а британская наука - британских учёных. Теперь пытаются выяснить, что появилось раньше: британские учёные или британская наука (яйцо или курица).
          Logall
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:57
            hi
            Даже сами об этом догадываются , но продолжают в том же духе.
            cniza
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
          Витя , привет ! hi
          Если в голове болячки - надо зелёнку пить ! А если денежкав хотца - нефиг приплетать по поводу и без Россию и клянчить "Мсье , же не манж па сис жюр" .
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:56
            Доброе утро Паша! hi , им зеленка не поможет там надо все радикальней.
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
              Хлорка или ДУСТ ?
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:00
                Они уже применяют - "Новичок" laughing
                cniza
  2. синоби (Юрий) Сегодня, 07:55
    Старые песни о главном,дайте денег.
    синоби
  3. собаковод Сегодня, 07:58
    Добьются, примем весь королевский двор в коммунисты.
    собаковод
  4. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 08:00
    Открытие сделали е-мое...
    WATCH_OFFICER
  5. лысова (владимир) Сегодня, 08:00
    А то !, - грязные британсие, ну не хорошие люди.
    лысова
  6. Jerk Сегодня, 08:07
    Британской АРМИИ как таковой не было НИКОГДА, слабее они, блин, С кем равняться? Одна Кантемировка все ваши наземные войска пройдет, причем не заметив! За вас на земле всегда воевали колонии.
    Вот САС ваши - это что есть, то есть, но микроскопами не воюют, ваша сила БЫЛА флот, но при теперяшних силах и средствах десантирования... Вы ПОЛУ-остров laughing
    Так что "Ойся, ты ойся, ты мене ж не бойся, я тебя не трону - ты не беспокойся"
    Jerk
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 08:40
      Британская мощь давно в истории. Остались "понты", да и те скоро кончатся.
      BerBer
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:38
        Цитата: BerBer
        Британская мощь давно в истории. Остались "понты", да и те скоро кончатся.

        Остров всегда будет слабее перед материком.
        Ныробский
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:24
    Британский генерал: Наша армия слабее российской

    ... а ещё были сомненья?!???.. bully
    a.s.zzz888
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
      Видимо его в отставку отправляют , вот и излагает истины.
      cniza
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:46
        cniza (Виктор) Сегодня, 08:41 ↑
        Видимо его в отставку отправляют , вот и излагает истины.

        ... очень даже вероятно, у них как на пенсион - так сразу глас совести прорезается)) laughing ... или бабки рубят с издательство за свои "изречения", так сказать прибавка к пенсии... bully
        a.s.zzz888
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:48
          Тут одно другому не мешает , двойная выгода. yes
          cniza
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:23
            niza (Виктор) Сегодня, 08:48 ↑
            Тут одно другому не мешает , двойная выгода. yes

            ... капиталисты всегда СВОЕ считать умели... wink
            a.s.zzz888
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 08:44
    не может быть сильной армия в стране,в которой мужчины перестают быть мужчинами...
    taiga2018
  9. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:50
    Если один на один, Бриты по любому не вывезут.
    Они всегда только в коалициях воюют.
    Ретвизан 8
  10. Larum (Larum) Сегодня, 09:02
    А нафига морской островной державе мощная армия?
    Larum
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:09
    Автор прав - конечно на первом месте деньги и добавлю, что на втором подтверждение российской угрозы (раз сильнее значит точно нападут) и наконец вызывающий оскомину брекзит. Британский обыватель лучше пускай переживает о возможном нападении на свою страну, чем о последствиях политических выкрутасов правительства.
    rotmistr60
  12. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 09:26
    Флот британии был почти всегда сильнее, армия - во времена взятия Крыма. К чему все это? К расходам на сравнение с армией и флотом РФ британия сама не выделит денег, оно им и не нужно. Угроз нет, ЯО и союзник в виде США есть, сухопутной границы и даже прослойки нет. Единственная угроза - появившаяся у РФ возможность нанесения точечных ударов обычным оружием по всей территории Англии (Калибрами и Х-101) но и тут Англия в выгодном положении - она далеко и на всех траекториях подлета страны НАТО и единое РЛС поле.
    Zaurbek
  13. solzh (Сергей) Сегодня, 09:42
    британская армия сегодня во многом отстаёт от российской.

    Англичанам радоваться надо. Россия, в отличие от Англии, никогда на слабого врага не нападает.
    solzh
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