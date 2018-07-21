Информационные войны. Образ США в советской периодической печати 30-40 гг. ХХ века

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Достаточно сегодня заглянуть в комментарии к новостям на сайтах Майл.ру или Topwar.ru, чтобы убедиться: для большинства тех, кто пишет эти комментарии, США — враг №1. Почему так, понятно, иметь для определенной социальной аудитории вполне конкретного врага государству очень выгодно. Есть на кого свалить все проблемы и внутренние неустройства. Собственно говоря, достаточно включить любую программу телевизионных новостей, чтобы понять следующее – «плохая это страна». Там убивают российских приемных детей, испытывают новое оружие, стремятся пододвинуть ПРО к границам России, финансируют террористов, воюющих в Сирии, а то и вообще запускают туда ракеты. Там засуха, наводнения, пожар, перестрелки или финансовый кризис, который всегда вот-вот должен начаться, но все почему-то откладывается. Такие новости выносятся в самое начало сообщений, как будто бы ничего важнее этого нет. И неудивительно, что многим гражданам именно так и кажется.Между тем в США внешней политикой интересуется всего лишь 5% населения! [1] И живут неплохо, кстати. В Лос-Анджелесе пенсия пожарным доходит до 100000 долларов. Неплохо, не правда ли? Однако самое интересное, что аналогичным образом проводимая информационная политика в России, когда она была СССР, уже… была! Особенно наглядно это прослеживается на примерах публикаций в советской периодической печати 30-40 гг., как центральной, так и местной, о которых вполне можно сказать, что они колебались в едином ритме с политикой нашей «родной Коммунистической партии». Причем информационная политика в те годы проводилась очень грубо, примитивно, с откровенными «ляпами» в подаче материалов.Некоторые наши газеты в прошлом выходили с прямо-таки «необычными» словами. Интересно, можно ли будет повторить сейчас такое слово на «ВО»?Так, в 1930 году советские газеты сообщали, что «докризисное положение американских рабочих потеряно навсегда, движение может идти только путем колоссальных ухудшений» [2]. Но тут же шли материалы о том, что американские фермеры используют дисковый плуг-борону, который «сильно повышает производительность труда» [3], выращивают «сладкие лимоны» [4], а обыватели могут купить «дешёвый и удобный аппарат для съемки кинофильм (так в тексте. – Прим. автора) и демонстрации их в домашней обстановке» [5]. С одной стороны, в США был развернут «Террор на заводе Форда» [6], на этом предприятии «рабочие … подвергались избиениям и террору», «на заводе разработана целая система шпионажа и провокаций, направленных против членов профсоюза». С другой – на четвертой странице в разделе «Наука и техника» читатели узнавали о том, что в США в 1939 году был построен «первый в мире завод без окон» [7], в котором «все цехи…, а также конструкторское бюро и заводская контора находятся в одном здании без перегородок. Кондиционная установка обеспечивает одинаковые температуру, влажность… независимо ни от погоды, ни от времени года. За час объем воздуха в здании сменяется примерно 5 раз. Флуоресцирующие лампы заливают рабочие места ровным светом, почти без теней. Стены здания, сделанные из специального материала, и потолок, изолированный пробкой, настолько смягчают шум, что он не мешает служащим и даже лабораторным работникам».Все, абсолютно все «там» было в кризисе, включая и разведку!Ознакомившись с содержанием таких заметок, советские граждане могли сделать вывод, что условия труда рабочих в этой стране «озверелого капитализма» совсем не такие уж и плохие. Более того, они таковы, что сами они в это время ни о чем подобном не могут даже и мечтать! И более того, даже у самых «простых» советских людей от этого неизбежно должен был возникнуть вопрос: «А кто же тогда всем этим пользуется, если рабочие и фермеры там поголовно голодают?!»Как это ни странно, но важным источником информации о жизни за рубежом для жителей СССР в ту пору являлись политические фельетоны, появлявшиеся на страницах все той же газеты «Правда». Несмотря на критическую направленность этих материалов, в публикациях подобного жанра в то время ещё печатались вполне объективные сведения о жизни на Западе. Из них советские граждане могли не только узнать о том, что Нью-Йорк – город скучный и грязный, и «в Москве куда почище!» [8]. Но и то, что американский «фабричный рабочий зарабатывает по 150 долларов в месяц, т.е. на наши деньги 300 руб.». Для того чтобы понять, какой эффект на наших трудящихся могли оказать такого рода сообщения, необходимо привести в сообщения той же нашей прессы, касающиеся уровня зарплаты в СССР. В частности, в материале газеты «Правда» «О нормировании заработной платы» [9] приводились следующие факты: «Наименьший разряд имеют курьеры – 40 руб., высший оклад равняется 300 руб.». А в лесном хозяйстве выплаты работникам были ещё скромнее: лесники получали 18 руб. в месяц. То есть советские читатели могли сделать вывод о том, что средний американский рабочий, в «годы неустойчивости и внутренней немощности» [10] капитализма, зарабатывал много больше своего коллеги из первой социалистической страны мира или даже инженер по «высшему разряду»! Причем американцы не только неплохо зарабатывали, но и селились в «шикарных американских гостиницах», где «каждый номер со своей ванной и уборной, а то ещё и со своей передней, гостиной и прочим». Все эти материалы могли восприниматься рядовыми советскими людьми, жившими в большинстве своем в «каморках» [11], только как нечто из области фантастики.«Пионеры! Будьте бдительны!»В советской прессе в политических фельетонах того времени можно было также прочитать и о жизни рядовых американских фермеров, уровень благосостояния которых мог повергнуть в шок наших колхозников, подчас не имевших представления о том, как выглядит трактор: «Мне пришлось попасть к одному фермеру в гости. Туда съехались пять других фермеров-«середняков» …Каждый приехал на своей машине. Когда на обратном пути один из них меня «подвез», то правила его жена. Вообще здесь каждый умеет править автомобилем…» В итоге крестьянин из Орловской губернии в январе 1927 года написал в «Крестьянскую газету»: «Америка придет к социализму по другим рельсам, а именно: при такой высокой культурной образованности и достигшей неслыханной технике, хотя и пишут, что там давят в тисках рабочий класс, но, обратно, читали, что там работают по всем отраслям машины, а рабочие управляют ими. А рабочий класс живет, пользуется всевозможным комфортом роскоши, что наши буржуи…» [12]. Трудно сказать, какая судьба постигла этого крестьянина в 1937 году, но то, что он такое написал в 1927-ом, говорит о многом.Выходила в СССР и такая газета. А потом «градус» борьбы с опиумом для народа… снизился. И с чего бы это?Как только началась война с Германией, картина, рисуемая советскими СМИ, поменялась в очередной раз. Теперь выяснилось, что «озверелый германский фашизм находится в окружении великих демократических держав, на индустриальном фронте ему противостоит могучая оборонная промышленность Советского Союза, военная индустрия Великобритании и доминионов, быстро растущая мощь Соединенных Штатов Америки» [13]. Причем если в одном месте она была названа «растущей», то уже буквально через неделю она «выросла» настолько, что заслужила от «Правды» эпитет «огромной». Газета прямо написала, что «огромная экономическая мощь Соединенных Штатов хорошо известна» [14]. То есть наши газеты сами же и создали миф о могуществе США, а затем, уже в 50-ые годы, пытались всячески его сломать и доказать обратное!СССР получает от американцев 5000-й самолёт Bell P-39 Airacobra, СССР, 10 сентября 1944 года.Ещё одним примером является публикация в советских центральных [15] и областных газетах [16] сведений о поставках по ленд-лизу, где сообщалось даже о количестве поставленных миллионах пар обуви из США, Англии и Канады, то есть давалась совершенно секретная по военным понятиям информация! Впрочем, почему так случилось именно в 1944 году, вполне объяснимо. То, что победа была не за горами, было очевидно, и Сталину требовалось с одной стороны показать своему народу, как много нам всего поставляют, с другой – то же самое показать нашим врагам.Была у нас и такая газета. Очень интересная. Но... сколько бы вы ни искали в мемуарах нашего «генералите» равно как и историков советского периода ссылок на нее нет. Почему? Ведь газеты это всегда ценный исторический источник?!Ещё в Библии было сказано, что дом, построенный на песке, не устоит, и следует заметить, что слабость информационного фундамента советской власти стала свершившимся фактом уже к началу 50-х годов прошлого века. Получается, что органы государственной власти в те годы на всех уровнях не понимали вредных последствий подобного информирования советских граждан. Все это очень дорого обошлось советскому государству и в недалеком прошлом и, несомненно, продолжает наносить прямой вред и сейчас, поскольку выгоды от наличия «образа врага» всегда носят не более чем сиюминутный характер! И, естественно, об этом следует помнить и сегодня, когда информационные войны в мире идут непрерывно. Потому, что то, что хорошо вот сейчас, может стать никуда негодным завтра. Так что даже сегодняшняя информационная политика должна вестись не только с прицелом на день сегодняшний, но и на будущее, которое рано или поздно, но придет обязательно! Всегда надо оставлять себе лазейку на будущее! И давать не только и не столько негативную информацию, но также и позитивную. А если не умеем так управлять информацией, то надо этому учиться, а уж потом хвататься за кормило государственного корабля!