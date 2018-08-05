19:22 05 августа
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В Сети появилось фото тонущего авианосца «Америка»

В интернете опубликована фотография, сделанная в момент гибели американского авианосца America (CV-66), затонувшего в мае 2005 года после испытания на нем различного противокорабельного оружия, сообщает Российская газета.



Из четырех построенных в 60-х годах авианосцев только ему досталась героическая судьба погибнуть во имя обеспечения безопасности будущих поколений кораблей – конструкторам, проектировавшим авианосец нового поколения, понадобились данные о воздействии современных вооружений на крупногабаритные корабли.


Таких данных в США не было, поскольку ни один американский авианосец не был потоплен.

Собратьев «Америки» постигла более прозаичная участь: CV-64 Constellation («Созвездие») был разобран на металлолом; CV-67 John F. Kennedy превратили в музей, который едва держится на плаву из-за недостатка финансирования; из авианосца CV-63 Kitty Hawk также хотели сделать музей, но из-за отсутствия денег передумали и начали готовить его к утилизации.



Поначалу планы моряков пустить CV-66 на дно вызвали волну протестов общественности, и в первую очередь это было связано с названием авианосца. Но затем адмирал Джон Натман объяснил, что «Америка» своим геройским поступком внесет последний и жизненно важный вклад в национальную оборону страну. Протесты стихли.

В апреле 2005 года корабль отбуксировали в океан на несколько сотен километров от побережья Вирджинии (Виргинии). Потом началось избиение. Саперы разместили на авианосце десятки зарядов, имитирующих попадания торпед и крылатых ракет. Четыре недели гремели взрывы ниже и выше ватерлинии. Но корабль лишь покачивался и оставался на плаву. И только 14 мая он стал крениться на нос, и затем затонул, опустившись на глубину около 6 километров.


Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org, https://twitter.com/o_gilvi
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Комментарии 2

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  1. Воваd (Воваd) Сегодня, 19:19
    Америка ?Она утонула..
    Воваd
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 19:21
    очень толковое решение. Представляю какой обьем информации получили американские кораблестроители.
    Арон Заави
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