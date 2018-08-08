Великая африканская война. За что погибли пять миллионов человек

Двадцать лет назад, в августе 1998 года, началась одна из самых кровопролитных войн в современной истории. Огромное количество жертв, девять стран-участниц и невероятная жестокость, проявлявшаяся всеми сторонами конфликта, позволили называть этот вооруженный конфликт Великой африканской войной. Учитывая, что события на Черном континенте в прессе освещаются редко, подробности этой страшной войны плохо известны. Ведь с европоцентристских позиций гибель сотни англичан или французов рассматривается как трагедия, а смерть десятков тысяч африканцев остается практически незаметной.События, о которых пойдет речь ниже, развернулись на территории второй по площади страны африканского континента – Конго со столицей в Киншасе. Территория этого государства очень богата природными ресурсами, лесом, пресной водой. У Конго – колоссальный потенциал для развития, поскольку земля этой большой страны таит в себе не только алмазы, медь и золото, но и очень нужный для современной промышленности колтан. Многострадальное государство получило независимость в 1960 году. До этого Конго было бельгийской колонией. В свое время именно о действиях бельгийских колонизаторов написал публицистическую книгу «Преступления в Конго» Артур Конан Дойл. Патрис Лумумба и Моиз Чомбе, африканский поход Эрнесто Че Гевары – это все тоже история Конго. В 1965 г. власть в стране захватил начальник генерального штаба Жозеф-Дезире Мобуту.Бывший сержант бельгийских колониальных войск, а затем журналист одной из столичных газет, Мобуту после провозглашения независимости страны сделал головокружительную карьеру и стал одним из самых влиятельных политических деятелей Конго. Придя к власти, он вскоре переименовал Конго в Заир – это название страна носила с 1971 по 1997 годы, а сам принял традиционное африканское имя Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Главной идеологией Мобуту, присвоившего самому себе в 1983 году звание маршала, разумеется, были деньги, но официально он заявлял о приверженности традиционным африканским ценностям и верованиям. Поскольку Мобуту был ярым противником коммунизма и советского влияния в Африке, он пользовался большой поддержкой со стороны Запада. Американцы и европейцы закрывали глаза и на провальную экономическую политику, и на репрессии против оппозиции, и на невероятный уровень коррупции.Вплоть до начала 1990-х годов Мобуту был нужен Западу как один из наиболее убежденных антикоммунистических лидеров Африки. Заир под властью Мобуту оказывал поддержку антикоммунистическим и антисоветским движениям в соседних странах, в первую очередь в Анголе. Однако ослабление и последующий распад Советского Союза в 1991 году привели к изменению политики США и стран Запада на африканском континенте. Такие одиозные политики как Мобуту потеряли свою значимость, более того – в изменившейся ситуации они скорее дискредитировали Запад и декларируемые им ценности. Но если интерес к Мобуту был утрачен, то богатейшие природные ресурсы Заира по-прежнему привлекали внимание самых разных заинтересованных сторон, в первую очередь – американских и европейских корпораций.Политическая обстановка в Заире никогда не отличалась стабильностью. Периодически страну сотрясали вооруженные конфликты, часть ее территории центральные власти не могли контролировать даже в лучшие годы. Еще больше положение в стране осложнилось после начала гражданской войны в соседней Руанде. Два народа тутси и хуту, составляющие основное население Руанды и исторически враждовавшие между собой, вступили в войну не на жизнь, а на смерть. Довольно быстро хуту одержали победу, вырезав до миллиона тутси. В соседний Заир хлынули сотни тысяч беженцев — тутси. Однако затем к власти в Руанде пришел Руандийский патриотический фронт, сформированный тутси, после чего в Заир побежали уже хуту, опасавшиеся возмездия. Война между двумя руандийскими народами продолжилась на территории соседней страны.Находившиеся в Заире тутси подняли восстание против Мобуту и захватили ряд городов, включая столицу провинции Южное Киву Букаву и столицу Северного Киву Гому. Этой ситуацией сразу же воспользовалась конголезская оппозиция — Альянс демократических сил за освобождение Конго, который возглавил Лоран Дезире Кабила – партизанский лидер с тридцатилетним стажем, в прошлом – соратник Эрнесто Че Гевары во время его африканского похода. На протяжении двадцати лет, с 1967 по 1988 гг. Кабила контролировал горные районы провинции Южная Киву, западнее озера Танганьика, где создал собственное «народно-революционное государство», существовавшее за счет добычи и контрабанды полезных ископаемых, грабительских набегов и военной помощи Китая (Кабила считался маоистским, прокитайским политиком). В 1988 году Кабила таинственно исчез, а спустя восемь лет, в 1996 году, вновь объявился и поднял восстание против Мобуту. Поддержку Кабиле оказали соседние страны – Бурунди, Руанда и Уганда, имевшие собственные претензии к Мобуту. Поэтому уже в мае 1997 года Кабила одержал полную победу над Мобуту, который бежал из Заира. 20 мая 1997 года Лоран Кабила вступил в столицу страны Киншасу и провозгласил себя новым президентом страны. Заир был переименован в Демократическую Республику Конго (ДРК).Однако, укрепив свое положение, новый глава государства фактически продолжил политику свергнутого им Мобуту. Лоран Кабила опасался, что присутствие миллиона с лишним тутси на территории Конго угрожает его власти и поэтому уже 27 июля 1998 года заявил о высылке из страны всех иностранцев и о расформировании частей конголезской армии, укомплектованных тутси. 2 августа 1998 года недовольные этим решением военнослужащие-тутси, служившие в 10-й бригаде конголезской армии, подняли восстание в городе Гома на востоке страны и буквально за одни сутки захватили города Увира и Букаву. Возглавил восстание генерал-майор Жан-Пьер Ондекан, начинавший службу еще в армии Мобуту, но затем перешедший на сторону Кабилы. Ондекан, этнический тутси, быстро сориентировался и понял, что у него появился шанс превратиться в политического лидера занятых солдатами-тутси территорий.Армия тутси численностью в 60 тысяч человек двинулась в сторону столицы страны Киншасы. 3 августа полковник Джеймс Кабарере во главе отряда тутси захватил транспортный самолет в городе Гома и вылетел на авиабазу города Китона, где дислоцировались еще около 3 тысяч солдат-тутси. Так был открыт второй Западный фронт против столицы страны. Наступление Кабарере было настолько успешным, что испуганный Лоран Кабила обратился за помощью к правительству соседней Анголы. Уже 31 августа ангольским войскам удалось вытеснить повстанцев Кабарере из порта Матади, а 1 сентября освободить Китону.Заручившись поддержкой ненавидящих тутси формирований хуту и соседней Анголы, Кабила стал искать заступничества и других африканских государств. Президента Конго поддержали Намибия, Зимбабве, Судан и Чад. Для Анголы участие в войне на стороне Кабилы было важно в плане дальнейшей борьбы с собственной повстанческой группировкой УНИТА, Намибия и Зимбабве ввязались в войну как давние союзники Анголы, а Судан встал на сторону Кабилы из солидарности, стремясь навредить своему давнему противнику – Уганде.Кабилу поддержала и далекая КНДР, приславшая более 400 военных специалистов и инструкторов, а также большое количество оружия. Причины северокорейских симпатий к Кабиле также были понятны – не столько псевдокоммунистическая фразеология нового конголезского президента, сколько природные ресурсы Конго – уран и кобальт — интересовали КНДР. Помощь Кабиле оказывала и Ливия, пытавшаяся активно участвовать в центральноафриканской политике. В свою очередь, на сторону повстанцев – тутси выступили Бурунди, Руанда, Уганда, а также ангольская повстанческая группировка УНИТА. 6 ноября 1998 года на территорию Конго вторглись подразделения вооруженных сил Руанды, а в южные провинции вступили войска Зимбабве и Намибии.Таким образом, осенью 1998 года гражданская война в Конго перестала быть внутригосударственным вооруженным конфликтом. После вступления в нее девяти соседних стран она получила название Великой африканской войны (Африканской мировой войны). Ожесточенные бои разгорелись на востоке и юге ДРК, причем друг с другом сражались уже не только повстанцы и правительственные войска Кабилы, но и армии соседних африканских государств. Вмешательство Анголы, Намибии, Зимбабве, Судана и Чада на стороне Кабилы позволило последнему сохранить контроль над столицей и ее окрестностями и предотвратить наступление повстанческих войск. Однако победить повстанцев, за которых вступились войска Уганды, Руанди и Бурунди, также не представлялось возможным. Война приняла затяжной характер, а от боевых действий больше всего страдало мирное население Конго, лишенное возможности защитить себя и оказавшееся объектом насилия, грабежей и убийств со стороны всех участников конфликта.Страшной «визитной карточкой» Великой африканской войны стала невероятная жестокость, которую и повстанцы, и правительственные солдаты, и иностранные военные проявляли к мирным жителям. По данным международных организаций, во время войны в Конго более полумиллиона женщин были изнасилованы. Боевики и солдаты не щадили даже маленьких девочек, насилуя их, а часто и убивая после насилия. Захватывая деревни, населенные «чужими» народностями, боевики вспарывали животы беременным женщинам, убивали стариков, расправлялись со священнослужителями. К обычной для африканских боевиков жестокости присоединялись и желание смертельно напугать население захваченных территорий, чтобы оно и не думало сопротивляться, и наркотическое опьянение, в котором находились очень многие бойцы и повстанческих, и правительственных формирований.Шокированное мировое сообщество давило на руководителей африканских государств, участвующих в войне, с тем, чтобы они поскорее начали переговоры о прекращении боевых действий. В конце концов, 21-27 июня 1999 года в столице Замбии Лусаке состоялись переговоры между участниками конфликта, а 10 июля 1999 года руководители Конго, Анголы, Намибии, Зимбабве, Замбии, Уганды и Руанды подписали Лусакское соглашение, в соответствии с которым в течение 24 часов после его заключения стороны обязывались прекратить все военные операции, дальнейшие военные передвижения, а также давали согласие на развертывание Международных миротворческих сил ООН.Однако, несмотря на подписанное в Лусаке соглашение, боевые действия на территории Конго продолжались, хоть и в меньших масштабах. Так, 5-10 июня 2000 г. в конголезском городе Кисангани произошла шестидневная война между армиями Руанды и Уганды. 16 января 2001 г. во время заседания военного совета был убит президент Демократической Республики Конго Лоран Кабила.Новым главой государства стал его 29-летний сын Жозеф Кабила. Он продолжил действовать против повстанцев, пока в июле 2002 г. не было подписано мирное соглашение между ДРК и Руандой. От лица ДРК соглашение подписал Жозеф Кабила, от лица Руанды – президент Поль Кагаме. Руководство Конго обязалось признать легальными политические организации тутси на территории страны, разоружить подконтрольные Киншасе отряды боевиков-хуту, а руководство Руанды соглашалось с требованием о выводе 20-тысячного корпуса руандийских вооруженных сил с территории Конго. Лидер конголезских тутси генерал-майор Жан-Пьер Ондекан был назначен министром обороны в новом временном правительстве Демократической Республики Конго. Этот пост он занимал до 2005 года.В Великой африканской войне погибло, по меньшим меркам, от 4 до 5 миллионов человек, причем наибольшее количество жертв было именно среди мирного населения. Люди не только погибали от рук боевиков, но и умирали от голода и многочисленных эпидемий, так как нормальное медицинское обслуживание на территории охваченной войной страны отсутствовало. Но даже соглашение между Кабилой и Кагаме не принесло мир на конголезскую землю. В 2004-2008 и 2012-2013 гг. в Киву вновь имели место вооруженные конфликты, причиной которых были действия повстанцев-тутси. Второй конфликт в Киву привел к очередным военным столкновениям между Конго и формированиями тутси, на стороне которых выступили Уганда и Руанда.Вооруженные столкновения и убийства мирных жителей продолжаются на конголезской земле и сейчас. Миллионы жителей Конго стали беженцами, покинув свои дома. На территории страны действует не менее 70 повстанческих вооруженных группировок, сражающихся между собой и против правительственных войск. Ситуация усугубляется страшной нищетой населения, отсутствием всякой работы даже в относительно крупных городах страны. Между тем, в богатом природными ресурсами Конго – очень высокая даже по африканским меркам рождаемость, население страны молодо и активно, но едва ли не единственными способами зарабатывать хоть какие-то средства здесь остаются война и криминал.