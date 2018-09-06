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Киев утвердил концепцию космической программы. Копать "чёрные дыры"?

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Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает об утверждении украинским правительством концепции целевой космической программы на период до 2022 года. При этом обращает на себя внимание, что проект концепции был одобрен на заседании кабмина «по процедуре без обсуждения».

Каковы космические цели Украины?

О них в проекте концепции сообщается следующее: повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического, экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.


В частности, до 2022 года Украина собирается создавать и эксплуатировать новые космические аппараты, включая ракеты-носители и спутники, создавать систему геоинформационного обеспечения, в том числе в партнёрстве с европейскими коллегами. Также программа предусматривает «трансфер технологий ракетно-космической отрасли», развитие навигационных услуг, а также услуг связи и массовых коммуникаций.

Планируется создание космических аппаратов «Лыбидь-2», «Сич», «Аэрозоль». Так, создание «Сич-2М» при этом уже выходит за временные рамки программы, - намечено на 2024 год. Однако указаны эти планы именно в рассмотренной программе на срок до 2022 года.

Аппарат "Сич-1М", который создан на "Южмаше", предназначен для мониторинга поверхности Земли в интересах хозяйственной деятельности и осуществления научных экспериментов по исследованию ионосферы и магнитосферы планеты.

Киев утвердил концепцию космической программы. Копать "чёрные дыры"?


В программе указывается на необходимость углубления контактов с Европейским космическим агентством.

Общая стоимость реализации проекта составляет 25 млрд гривен (это около 60 млрд рублей), основная часть которых – средства госбюджета.
Использованы фотографии:
www.yuzhmash.com
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14 комментариев
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  1. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 09:58
    +2
    В мире появится еще одна "космическая держава". Смешно, если бы не было так печально.
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:04
      +2
      Планируется создание космических аппаратов «Лыбидь-2», «Сич», «Аэрозоль»

      Планируйте на здоровье . А если дело дойдёт до запуска на орбиту - ЕС или США помогут ? what
    2. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 10:19
      +6
      — Мойша, ви имеете понимание каковы космические цели Украины?
      — Сарочка, я вас умоляю! Набить карманы олигархов космическими суммами!
  2. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 09:59
    +2
    Общая стоимость реализации проекта составляет 25 млрд гривен (это около 60 млрд рублей), основная часть которых – средства госбюджета.
    Пусть занимаются чем хотят.Хоть дыры чёрные копают.Только пусть Донбасс в покое оставят.
    1. bessmertniy Онлайн
      bessmertniy Сегодня, 11:24
      0
      Можно дать возможность им копать эти черные дыры на нашей Колыме. Колыма скучает по настоящим делам! wassat
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:07
    +5
    К аппарату "Лыбыдь 2" прицепят модуль "Рак 1", и грузовик "Щука3", а всё это вместе должно будет пристыковаться к орбитальной станции укроины "Воз 1", и скакать по орбите!!! wassat
    1. Сергей985 Онлайн
      Сергей985 Сегодня, 10:19
      +1
      Нет, Воз-1 предполагается эксплуатировать на земле. Внимательнее документы изучайте!
  4. лесовозник Офлайн
    лесовозник Сегодня, 10:08
    +1
    А пулять то в космос откель будут и чем? fellow
    1. Иезекиль 25-17 Офлайн
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:20
      0
      На Байконур проситься будут.
  5. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 10:24
    +1
    какой космос в стране где троллейбусную остановку открывает губернатор с перерезанием красной ленты и журналистами.
  6. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:29
    0
    ТорОпитесь, ребята, вы еще батут для запуска не построили, или как обычно, из рогатки.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    +1
    создавать и эксплуатировать новые космические аппараты, включая ракеты-носители и спутники
    С учетом того как они клепают свою боевую технику и вооружение мало вероятно, что до 2050 г (заявлено 2022) склепают спутник не говоря уже о ракете-носители. Если только к "Урагану" прицепят спутник и пульнут, выдав за "новейший и не имеющий аналогов" носитель.
  8. bessmertniy Онлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:17
    0
    А украинского космодрому шо - не будет? А полеты на Марс!? belay
  9. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:32
    0
    А запускать на орбиту будут на пердячем пару?))