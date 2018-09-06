Киев утвердил концепцию космической программы. Копать "чёрные дыры"?
Информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщает об утверждении украинским правительством концепции целевой космической программы на период до 2022 года. При этом обращает на себя внимание, что проект концепции был одобрен на заседании кабмина «по процедуре без обсуждения».
Каковы космические цели Украины?
О них в проекте концепции сообщается следующее: повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического, экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
В частности, до 2022 года Украина собирается создавать и эксплуатировать новые космические аппараты, включая ракеты-носители и спутники, создавать систему геоинформационного обеспечения, в том числе в партнёрстве с европейскими коллегами. Также программа предусматривает «трансфер технологий ракетно-космической отрасли», развитие навигационных услуг, а также услуг связи и массовых коммуникаций.
Планируется создание космических аппаратов «Лыбидь-2», «Сич», «Аэрозоль». Так, создание «Сич-2М» при этом уже выходит за временные рамки программы, - намечено на 2024 год. Однако указаны эти планы именно в рассмотренной программе на срок до 2022 года.
Аппарат "Сич-1М", который создан на "Южмаше", предназначен для мониторинга поверхности Земли в интересах хозяйственной деятельности и осуществления научных экспериментов по исследованию ионосферы и магнитосферы планеты.
В программе указывается на необходимость углубления контактов с Европейским космическим агентством.
Общая стоимость реализации проекта составляет 25 млрд гривен (это около 60 млрд рублей), основная часть которых – средства госбюджета.
Каковы космические цели Украины?
О них в проекте концепции сообщается следующее: повышение эффективности использования космического потенциала для решения актуальных задач, в том числе, социально-экономического, экологического, информационного, научного развития общества, а также обеспечения интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.
В частности, до 2022 года Украина собирается создавать и эксплуатировать новые космические аппараты, включая ракеты-носители и спутники, создавать систему геоинформационного обеспечения, в том числе в партнёрстве с европейскими коллегами. Также программа предусматривает «трансфер технологий ракетно-космической отрасли», развитие навигационных услуг, а также услуг связи и массовых коммуникаций.
Планируется создание космических аппаратов «Лыбидь-2», «Сич», «Аэрозоль». Так, создание «Сич-2М» при этом уже выходит за временные рамки программы, - намечено на 2024 год. Однако указаны эти планы именно в рассмотренной программе на срок до 2022 года.
Аппарат "Сич-1М", который создан на "Южмаше", предназначен для мониторинга поверхности Земли в интересах хозяйственной деятельности и осуществления научных экспериментов по исследованию ионосферы и магнитосферы планеты.
В программе указывается на необходимость углубления контактов с Европейским космическим агентством.
Общая стоимость реализации проекта составляет 25 млрд гривен (это около 60 млрд рублей), основная часть которых – средства госбюджета.
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