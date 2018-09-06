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Новые обвинения Киева: оставленное в Крыму оружие «перемещается» в Донбасс

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Оставленное украинскими военными в 2014 году на территории Крыма оружие начало перемещаться с полуострова в Донбасс, передает РИА Новости заявление начальника украинской полиции Сергея Князева.

Новые обвинения Киева: оставленное в Крыму оружие «перемещается» в Донбасс


По словам Князева, российские власти не обеспечили сохранность стрелкового оружия и боеприпасов, находившихся на территории захваченных военнослужащими РФ украинских объектов, дислоцированных «в Автономной республике Крым».


Он уточнил, что украинское оружие оставалось на территории 14 воинских частей и одного военного вуза.

В настоящее время происходит перемещение этого оружия на оккупированные территории Донбасса (ДНР, ЛНР) с целью использования его в боевых действиях против украинской армии, заявил глава полиции.

Князев также рассказал, что украинская полиция провела более 60 изъятий «крымского оружия» у незаконных вооруженных формирований. В частности, по его словам, на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета, предназначавшихся для ополченцев самопровозглашенных республик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны», добавил он.

Эта статья УК предусматривает ответственность за ведение войны запрещенными международным правом средствами, а также за другие нарушения обычаев войны, описания которых содержатся в международных договорах.
Использованы фотографии:
http://mignews.com.ua
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20 комментариев
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:01
    +11
    А почему и нет? Формально с Украины в/на Украину.Так шо звыняйте, бананив в нас нэма laughing
    1. bouncyhunter Онлайн
      bouncyhunter Сегодня, 10:10
      +5
      Сергей , привет ! hi
      на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета

      А как насчёт доказательств в виде фото и видео с серийными номерами ? Или всё как всегда - пукнуть погромче на весь мир ?
      1. Комментарий был удален.
    2. другой РУСИЧ Офлайн
      другой РУСИЧ Сегодня, 10:14
      +7
      Да не. Тут все проще. Изначально украина не обеспечила сохранность СОВЕТСКОГО оружия
    3. raw174 Офлайн
      raw174 Сегодня, 10:53
      +1
      Цитата: Наблюдатель2014
      Формально с Украины в/на Украину.

      Всё верно, нам чужого не надо, мы на Украину возвращаем их оружие, пусть пользуются на здоровье. Нужно было только как то попараднее передать, с оркестром и выступлением уполномоченных.
      1. bessmertniy Онлайн
        bessmertniy Сегодня, 11:01
        +1
        Если оружие изымалось полицией, то это на территории подконтрольной властям Украины. То есть, это наверняка ранее переданное Украине оружие и уже разворованное. negative
    4. Labrador Онлайн
      Labrador Сегодня, 11:08
      +1
      Усе правильно: все ваше старое барахло вам же обратно так или иначе lol
  2. oleg-gr Офлайн
    oleg-gr Сегодня, 10:02
    +6
    Как интересно. Подлодку "Запорожъе" обнаружили около Донецка или Луганска?
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 10:09
      +1
      подвсплыла под перископ, готовится к торпедной атаке
      1. Сергей985 Онлайн
        Сергей985 Сегодня, 10:30
        +1
        Да мы наземным ходом через всю Украину прошли незамеченными. А перископ, к сожалению не выдвигается, сломан. Готовимся к погружению, всем удачи!
  3. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:09
    +7
    «нарушение законов и обычаев войны»,

    Убийство детей и применение фосфорного оружия это на Украине по каким законам проходит?
    1. HAM Онлайн
      HAM Сегодня, 10:42
      0
      Это они оценивают как "обычаи войны"!!!
  4. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 10:09
    +3
    По этой статье всю укрохунту вздёрнуть давно пора.
  5. Ros 56 Офлайн
    Ros 56 Сегодня, 10:32
    +2
    А в чем дело, все вопросы к своему упалнамоченному по Крыму, мы то здесь причем.
  6. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 10:38
    +2
    Кто сказал что оно осталось в Крыму...??? " В частности, по его словам, на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета, предназначавшихся для ополченцев самопровозглашенных республик."... т.е. заявляют что они не контролируют оборот оружия, изъяли они его на своей территории. Теперь сообщают миру, что Россия поставляет крымское оружие ополченцам через территорию Украины...??? Дело к зиме, маразм крепчает.
  7. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +2
    А если даже и так, то что же вы побросали свое оружие, а теперь ищите виновных?
    украинское оружие оставалось на территории 14 воинских частей и одного военного вуза
    А кричали, что они не желая жертв среди мирного населения со знаменами и оружием ушли из Крыма. Кому-то действительно наши дали такую возможность - батальону морской пехоты.
  8. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 10:41
    +1
    . российские власти не обеспечили сохранность стрелкового оружия и боеприпасов

    Если и так, то его вернули на родину. Разве Донбасс не Украина?
    . ведение войны запрещенными международным правом средствами, а также за другие нарушения обычаев войны

    Вообще в голове не укладывается.
  9. Metallurg_2 Офлайн
    Metallurg_2 Сегодня, 10:46
    +1
    Ну в самом деле - не кукуевским же силовикам его передавать...

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны»

    Я вот все думаю, а какие вообще на войне должны действовать законы и обычаи? Это же не рыцарские бугурты времен высокого Средневековья.
    1. rammjager Офлайн
      rammjager Сегодня, 10:54
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Ну в самом деле - не кукуевским же силовикам его передавать...

      По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны»

      Я вот все думаю, а какие вообще на войне должны действовать законы и обычаи? Это же не рыцарские бугурты времен высокого Средневековья.

      Гугл Вам в помощь.Законы существуют,другое дело,что не всегда соблюдаются.
    2. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Metallurg_2
      Я вот все думаю, а какие вообще на войне должны действовать законы и обычаи?

      Мы каждый день слышим и видим укробандерлогские законы и обычаи ведения войны против своего народа. Это сомали в центре европы надолго. Гитлер с геббальсом скромные ребята в сравнении с гнусным лицемерием киевской ОПГ.
  10. parusnik Онлайн
    parusnik Сегодня, 11:06
    0
    на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета, предназначавшихся для ополченцев самопровозглашенных республик.
    ....Конечно, в ФСБ такие глупцы сидят, что "крымское" оружие через Украину вывозят и на Донецко- Луганской территории,контролируемой ВСУ, прячут, делают схроны, что бы потом в ЛДНР доставить...А это вообще интересно:
    Князев также рассказал, что украинская полиция провела более 60 изъятий «крымского оружия» у незаконных вооруженных формирований.
    ...И какие это подразделения ЛДНР, они разоружили..названия можно узнать..?