Новые обвинения Киева: оставленное в Крыму оружие «перемещается» в Донбасс
Оставленное украинскими военными в 2014 году на территории Крыма оружие начало перемещаться с полуострова в Донбасс, передает РИА Новости заявление начальника украинской полиции Сергея Князева.
По словам Князева, российские власти не обеспечили сохранность стрелкового оружия и боеприпасов, находившихся на территории захваченных военнослужащими РФ украинских объектов, дислоцированных «в Автономной республике Крым».
Он уточнил, что украинское оружие оставалось на территории 14 воинских частей и одного военного вуза.
В настоящее время происходит перемещение этого оружия на оккупированные территории Донбасса (ДНР, ЛНР) с целью использования его в боевых действиях против украинской армии, заявил глава полиции.
Князев также рассказал, что украинская полиция провела более 60 изъятий «крымского оружия» у незаконных вооруженных формирований. В частности, по его словам, на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета, предназначавшихся для ополченцев самопровозглашенных республик.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны», добавил он.
Эта статья УК предусматривает ответственность за ведение войны запрещенными международным правом средствами, а также за другие нарушения обычаев войны, описания которых содержатся в международных договорах.
По словам Князева, российские власти не обеспечили сохранность стрелкового оружия и боеприпасов, находившихся на территории захваченных военнослужащими РФ украинских объектов, дислоцированных «в Автономной республике Крым».
Он уточнил, что украинское оружие оставалось на территории 14 воинских частей и одного военного вуза.
В настоящее время происходит перемещение этого оружия на оккупированные территории Донбасса (ДНР, ЛНР) с целью использования его в боевых действиях против украинской армии, заявил глава полиции.
Князев также рассказал, что украинская полиция провела более 60 изъятий «крымского оружия» у незаконных вооруженных формирований. В частности, по его словам, на территории Луганской и Донецкой областей были изъяты 51 автомат, 15 пистолетов и 2 гранатомета, предназначавшихся для ополченцев самопровозглашенных республик.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение законов и обычаев войны», добавил он.
Эта статья УК предусматривает ответственность за ведение войны запрещенными международным правом средствами, а также за другие нарушения обычаев войны, описания которых содержатся в международных договорах.
- Использованы фотографии:
- http://mignews.com.ua
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