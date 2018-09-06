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Депутат Рады назвал сроки размещения на Украине натовских баз

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Скорее всего, вопрос о размещении на территории Украины баз НАТО возникнет через 5-7 лет, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника.



В понедельник Петр Порошенко направил в Раду законопроект о внесении в Конституцию Украины изменений, закрепляющих курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. В свою очередь глава МИД Павел Климкин отметил, что вопрос о размещении натовских баз может быть поднят непосредственно перед вступлением Украины в Североатлантический блок. К этому времени, по его словам, украинские власти поменяют конституцию.


Касательно размещения военных баз, которые, мы надеемся, безусловно появятся на Украине в среднесрочной перспективе, то эти вопросы будут урегулированы в основной конституции,
сказал народный депутат.

На просьбу уточнить, что имеется в виду под «среднесрочной перспективой», Винник ответил: «Это 5-7 лет».

По его словам, данный вопрос пока не обсуждался, поскольку в основном законе содержится статья, запрещающая размещение иностранных военных баз на постоянной основе.

Напомним, в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса. В связи с этим в ряд законов были внесены изменения. В 2016 году Верховная рада внесла дополнительные изменения в законодательство, провозгласив одной из основных целей Украины вступление в НАТО.

Ранее бывший генсек НАТО Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс киевским властям необходимо будет выполнить ряд требований, на что может понадобиться большое количество времени. По мнению экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 11:10
    0
    Ну, до безобразия продажно ведет себя нынешняя украинская верхушка, всей своей сворой протаскивая страну в западные структуры. negative Нет бы приложить усилия к примирению в стране и выступить с инициативой о возрождении СССР! hi
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 11:16
      +3
      Политика выжидания с 404 не принесет нечего хорошего, за 25 лет выросло поколение которое отдалилось исторически и культурно от России , более того настроенных враждебно, и ждать перемен от их выборов, что кто-то придет про российски настроенный глупо. С этим рассадником надо было кончать в 2014 году (((((((((((((
      1. Runoway Онлайн
        Runoway Сегодня, 11:34
        0
        Цитата: предки с Дона
        С этим рассадником надо было кончать в 2014 году (((((((((((((

        С этим рассадником нужно было бороться ещё при Януковиче,или разведка ни наша ни украинская не знала о лагерях бандеровцев?! Такое чувство,как будто специально майдан допустили,чтоб Крым забрать
    2. сибиралт Онлайн
      сибиралт Сегодня, 11:32
      0
      Ага. Кто, если не сумасшедший, даст рога бодливой корове? belay
  2. Zaurbek Офлайн
    Zaurbek Сегодня, 11:10
    +2
    Пора и в РФ принять закон о недопущении нахождения баз НАТО в приграничных государствах.
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: Zaurbek
      Пора и в РФ принять закон о недопущении нахождения баз НАТО в приграничных государствах.

      Допустим приняли, и что ? Как будем препятствовать ? Ну с той же Финляндией, опять зимнюю компанию а ля 1939 год учиним ? Вообще то в 21 веке, мир завоевывают экономически, по другому не получится.
  3. Лесник Офлайн
    Лесник Сегодня, 11:18
    +2
    Лично мне это напоминает Хаджу Насреддина - "или я или ишак"
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    +3
    вопрос о размещении натовских баз может быть поднят непосредственно перед вступлением Украины в Североатлантический блок
    Тогда неизвестно когда будет поднят этот вопрос. С другой стороны на территории Украины проводятся учения с участием стран-членов НАТО, создаются не совсем понятные центры (Очаков), давно работают американские, канадские и др. инструкторы, советники при МО и СБУ. НАТО и так запустило свои щупальца на эту территорию.
    1. роман66 Онлайн
      роман66 Сегодня, 11:30
      0
      ох, поотрубать бы все эти щупальца...
  5. Fisman Онлайн
    Fisman Сегодня, 11:24
    +1
    К этому все и шло начиная с 2014-го года. Единственная надежда - смена власти в Украине, но тут сомнений больше чем достаточно, уж очень сильно Украину теперь держат "западные партнеры" за *йца.
  6. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 11:27
    0
    . вопрос о размещении на территории Украины баз НАТО возникнет через 5-7 лет

    То есть не необходимость возникнет, а вопрос. Вопрос поставят, я так понимаю, хозяева. Все правильно. Нато нужен был Крым. Украина нато не особо интересует.
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:34
    0
    Искренне надеюсь что укроина столько не просуществует!!!!!!!!!!