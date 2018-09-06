Депутат Рады назвал сроки размещения на Украине натовских баз

Касательно размещения военных баз, которые, мы надеемся, безусловно появятся на Украине в среднесрочной перспективе, то эти вопросы будут урегулированы в основной конституции,

Скорее всего, вопрос о размещении на территории Украины баз НАТО возникнет через 5-7 лет, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Ивана Винника.В понедельник Петр Порошенко направил в Раду законопроект о внесении в Конституцию Украины изменений, закрепляющих курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. В свою очередь глава МИД Павел Климкин отметил, что вопрос о размещении натовских баз может быть поднят непосредственно перед вступлением Украины в Североатлантический блок. К этому времени, по его словам, украинские власти поменяют конституцию.сказал народный депутат.На просьбу уточнить, что имеется в виду под «среднесрочной перспективой», Винник ответил: «Это 5-7 лет».По его словам, данный вопрос пока не обсуждался, поскольку в основном законе содержится статья, запрещающая размещение иностранных военных баз на постоянной основе.Напомним, в 2014 году Киев отказался от внеблокового статуса. В связи с этим в ряд законов были внесены изменения. В 2016 году Верховная рада внесла дополнительные изменения в законодательство, провозгласив одной из основных целей Украины вступление в НАТО.Ранее бывший генсек НАТО Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс киевским властям необходимо будет выполнить ряд требований, на что может понадобиться большое количество времени. По мнению экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.