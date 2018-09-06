Роскосмос опубликовал фото первой баллистической ракеты
Объединение «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) опубликовало фотографии создания первой советской баллистической ракеты Р-1, испытания которой прошли 70 лет назад, сообщает РИА Новости.
Р-1 был аналогом германской ракеты «Фау-2», устройство которой советские специалисты изучили после Великой Отечественной войны. Создание советской ракеты было начато в 1946 году в соответствии с постановлением Совета министров.
В НИИ-885 (ныне РКС) было создано два базовых подразделения. Одно из них возглавил Николай Пилюгин, главный конструктор автономных систем, второе – Михаил Рязанский, главный конструктор систем радиоуправления.
Сначала конструкторы досконально изучили систему автономного управления «Фау-2», а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с применением отечественных составляющих.
Первые ракеты имели одноконтурную систему управления – во время полета можно было контролировать только угловое положение оси и момент отключения двигателей. Для наведения использовалась таблица пуска по целям с известными координатами. То есть, задавалось направление и время работы двигателя.
Сообщается, что при организации производства приборов системы управления инженерам пришлось столкнуться с рядом проблем – от технологических трудностей у поставщиков до полного отсутствия в стране необходимой компонентной базы.
В связи с этим, на некоторых предприятиях специально для проекта пришлось налаживать новое производство. Его совершенствование шло параллельно с испытанием первых образцов.
Р-1 был аналогом германской ракеты «Фау-2», устройство которой советские специалисты изучили после Великой Отечественной войны. Создание советской ракеты было начато в 1946 году в соответствии с постановлением Совета министров.
В НИИ-885 (ныне РКС) было создано два базовых подразделения. Одно из них возглавил Николай Пилюгин, главный конструктор автономных систем, второе – Михаил Рязанский, главный конструктор систем радиоуправления.
Сначала конструкторы досконально изучили систему автономного управления «Фау-2», а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с применением отечественных составляющих.
Первые ракеты имели одноконтурную систему управления – во время полета можно было контролировать только угловое положение оси и момент отключения двигателей. Для наведения использовалась таблица пуска по целям с известными координатами. То есть, задавалось направление и время работы двигателя.
Сообщается, что при организации производства приборов системы управления инженерам пришлось столкнуться с рядом проблем – от технологических трудностей у поставщиков до полного отсутствия в стране необходимой компонентной базы.
В связи с этим, на некоторых предприятиях специально для проекта пришлось налаживать новое производство. Его совершенствование шло параллельно с испытанием первых образцов.
- Использованы фотографии:
- АО "Российские космические системы"
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