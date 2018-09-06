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Роскосмос опубликовал фото первой баллистической ракеты

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Объединение «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос) опубликовало фотографии создания первой советской баллистической ракеты Р-1, испытания которой прошли 70 лет назад, сообщает РИА Новости.



Р-1 был аналогом германской ракеты «Фау-2», устройство которой советские специалисты изучили после Великой Отечественной войны. Создание советской ракеты было начато в 1946 году в соответствии с постановлением Совета министров.


В НИИ-885 (ныне РКС) было создано два базовых подразделения. Одно из них возглавил Николай Пилюгин, главный конструктор автономных систем, второе – Михаил Рязанский, главный конструктор систем радиоуправления.

Сначала конструкторы досконально изучили систему автономного управления «Фау-2», а затем на ее основе приступили к созданию собственной системы с применением отечественных составляющих.

Первые ракеты имели одноконтурную систему управления – во время полета можно было контролировать только угловое положение оси и момент отключения двигателей. Для наведения использовалась таблица пуска по целям с известными координатами. То есть, задавалось направление и время работы двигателя.



Сообщается, что при организации производства приборов системы управления инженерам пришлось столкнуться с рядом проблем – от технологических трудностей у поставщиков до полного отсутствия в стране необходимой компонентной базы.

В связи с этим, на некоторых предприятиях специально для проекта пришлось налаживать новое производство. Его совершенствование шло параллельно с испытанием первых образцов.
Использованы фотографии:
АО "Российские космические системы"
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20 комментариев
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  1. demo Офлайн
    demo Сегодня, 13:06
    +1
    Так вот ты какая Бабушка!
    1. Мистер Кредо Офлайн
      Мистер Кредо Сегодня, 14:11
      +1
      Бабушка не бабушка но технологию сумели передрать и развить без инвестиций и лицензий партнёров. Плохо что сегодня даже тупо скопировать не можем, не то что развить.
      1. Дырокол Офлайн
        Дырокол Сегодня, 14:42
        +1
        Цитата: Мистер Кредо
        но технологию сумели передрать и развить

        Не мудрено имея документацию и конструкторов работавших над ней.
        Цитата: Мистер Кредо
        без инвестиций и лицензий партнёров

        Лицензию приобрели кровью.
        Цитата: Мистер Кредо
        Плохо что сегодня даже тупо скопировать не можем

        Для этого нужно США захватить, но кишка тонка...
  2. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 13:14
    +3
    Наука не выбирает политиков - она думает. Германия, по истории любых разработок, всегда была на первом месте. нужно смотреть правде в глаза, а не замазывать ---всякими --- а мы сейчас на первом месте -разработки знаю - умы.
    1. Например Офлайн
      Например Сегодня, 13:37
      +8
      Цитата: лысова
      Германия, по истории любых разработок, всегда была на первом месте. нужно смотреть правде в глаза

      Менедлеев, Попов - немцы?
      Тесла, Эдиссон - германцы?
      А вспомнил - Ньютон!!! Этот однозначно Фриц, Исаак - псевдоним творческий wassat

      От лобызаний всяких уже тошнит negative
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 13:46
        +4
        Михайло Ломоносов - известный немец, дезертировавший из прусской армии и сбежавший в Россию
        wassat
      2. лысова Офлайн
        лысова Сегодня, 16:31
        0
        А РАЗВЕ ОНИ НЕ ЛЮДИ - СМЕШНО - ОНИ БОЛЬШЕ ЧЕМ НАУКА.
    2. sogdy Офлайн
      sogdy Сегодня, 14:37
      -3
      Цитата: лысова
      Германия, по истории любых разработок, всегда была на первом месте. нужно смотреть правде в глаза,

      Германия, как единое государство, фактически существует только с 1928 года. До этого нынешние "земли" были совершенно отдельными государствами.
      И да, наука в современном понимании появилась впервые в мире в РИ с созданием Академии Наук. В Германии и сейчас наука как таковая не существует. Существуют технологические разработчики. Великие "медики" и "генетики" германского происхождения - не более, чем отработчики технологий, не ими созданных.
      Научными изысканиями занимаются в Великобритании (Королевская Академия Наук, дикий упадок) и во Франции. Стоит отметить, что научные институты во Франции созданы выходцами из РИ и отработавшими в РИ по контрактам (тот же Пастер - Институт мозга).

      Для нас (Дальстрой) в Фау была интересна только история ошибок.
  3. _Kotegpushisteg_ Офлайн
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:16
    -2
    непатриотичная статья!забыть про фау и штурмгевер
    1. Аристарх Людвигович Офлайн
      Аристарх Людвигович Сегодня, 13:40
      +2
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      забыть про фау и штурмгевер

      И что общего у АК-47 и Штурмгевер-44?

      К 1945 году у СССР уже имелись подготовленные к войсковым испытаниям автоматы Судаева АС-44, а также их конкуренты от Токарева, Дегтярева и еще многих конструкторов.
      1. _Kotegpushisteg_ Офлайн
        _Kotegpushisteg_ Сегодня, 13:57
        +1
        да много общего не зря же на памятнике калашникову чертеж штурмгевера проявился!и промежуточный патрон опять же и усм и газоотводная система!смысл опять эту урапатриотичную волну подымать о неимеющих аналогов и исконно посконных
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 14:01
          +2
          Цитата: _Kotegpushisteg_
          и промежуточный патрон опять же

          Никем не отвергается тот факт, что серьезные работы в СССР в направлении создания промежуточного патрона и оружия под него начались под влиянием немецких трофеев (захваченных зимой 1942-43 года под Ленинградом MKb.42), но далее они шли вполне самостоятельно.
          Цитата: _Kotegpushisteg_
          и газоотводная система!

          Вот вам ручной пулемет (или автоматическая винтовка) конструкции американца Льюиса, модели 1923 года. Та же отдельная пистолетная рукоятка, тот же примыкаемый снизу рожковый магазин, то же верхнее расположение газоотвода и даже тот же длинный ход поршня и запирание поворотом затвора (привет, АК). Так что началась эта компоновка отнюдь не со штурмгевера.


        2. нафанаил Офлайн
          нафанаил Сегодня, 14:11
          +1
          Да у них общее только одно.Принцип отвода энергии пороховых газов для последующей перезарядки.И насколько всё изящно и просто у Калашникова настолько же тупо и неуклюже у штурмгевера.Даже до цевья на ствол не додумались..Чтоб не обжечь руку о ствол к немцу прилагалась термическая перчатка.Одна..А если солдат левша.. wassat
  4. slipped Офлайн
    slipped Сегодня, 13:32
    0
    на трубе давно кино есть такое
  5. Cannonball Офлайн
    Cannonball Сегодня, 14:16
    +1
    Почему статейка про советскую Р-1, а фотография к ней - германская А-4 (V-2)?
    1. Curious Офлайн
      Curious Сегодня, 14:41
      +2
      Потому что сайтовский ньюсмейкер в очередной раз заблудился в трех соснах.
      Дело в том, что первой баллистической ракетой, запущенной в СССР была как раз А4.
      Если опустить подробности, то сборка первой серии ракет А-4 из трофейных комплектующих — изделия "Н" — велась на заводе в Германии силами института Нордхаузен и НИИ-88 под общим руководством Сергея Королева.
      Параллельно в Подлипках (Подмосковье) на опытном заводе НИИ-88 из агрегатов и деталей, подготовленных в Германии, шла сборка серии изделий "Т".
      18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени был произведен первый старт баллистической ракеты в СССР, ракеты А4.
      Этим пуском была начата серия летных испытаний ракеты А-4. В октябре-ноябре 1947 года было запущено одиннадцать ракет А-4, из которых девять достигли цели.

      В результате проведения на полигоне опытных пусков ракет был получен большой практический опыт и много ценных экспериментальных данных по ракете А-4 в целом и отдельным ее деталям, узлам и агрегатам, а также по наземному оборудованию, применяемому для заправки, аппаратуре управления и контроля за полетом этой ракеты. Это позволило выполнить задачу производства ракет типа "Фау-2" (А-4) из отечественных материалов на заводах СССР. Уже 10 октября 1948 года был произведен первый пуск ракеты отечественного производства Р-1.

      Т.е. если говорить о первой запущенной в СССР баллистической ракете, то это А4 и фото правильное. А если говорить о первой советской баллистической ракете, то фото надо менять.
  6. kakvastam Офлайн
    kakvastam Сегодня, 14:18
    +1
    Что значит "опубликовали"?
    У меня когда-то был учебник "Техника ракетного полёта" пятидесятых годов, там уже были фотографии Р-1.
  7. Cannonball Офлайн
    Cannonball Сегодня, 14:26
    0
    Работы по Р-1 велись далеко не только в НИИ-885.

    В августе 1945 года, спецгруппа «Выстрел» во главе с Сергеем Королёвым начала поиск ракет V-2. Это была совместная работа. В ней участвовали десятки видных советских учёных, а руководил коллективом Сергей Королёв, которого освободили из заключения и дали звание подполковника. Поиски ракеты продолжались около года. Когда стало ясно, что эти усилия ни к чему не приведут, сосредоточились на восстановлении V-2.
    Сразу после войны завод «Миттельверк», находящийся в горах Тюрингии, где строили V-2, оказался в зоне оккупации войск союзников. Американцы вывезли около 100 тонн трофейного груза (ракеты, двигатели, запчасти), главного конструктора Вернера фон Брауна и весь костяк ракетной группы в США. Но через два месяца они отдали эту территорию СССР в обмен на Западный Берлин. Так СССР достались части ракет без чертежей и расчётов. Всю технологию производства, все расчёты пришлось делать заново.
    В середине 1946 года вместо группы «Выстрел» министр вооружения СССР Дмитрий Федорович Устинов утвердил создание двух институтов: «Нордхаузен» и «Берлин». В них были и советские специалисты. Было принято решение набирать высококлассных немецких специалистов, необязательно ракетчиков, всего согласились работать на СССР (находясь в Германии) около 5 тыс. человек.

    13 мая 1946 года было принято постановление Совмина о создании научно-исследовательских центров для нужд ракетной техники. Согласно постановлению, министр вооружения Д. Ф. Устинов учредил головной научно-исследовательский институт — НИИ-88. При министерстве авиационной промышленности была выделена база — НИИ-456 и опытный завод, где было создано опытное конструкторское бюро для ракетных двигателей, под руководством Валентина Петровича Глушко. Для конструкторского бюро по разработке стартовых комплексов были выделены мощности завода «Компрессор», главным конструктором КБ стал Владимир Павлович Бармин. Министерство промышленности средств связи создало НИИ-885, с главным конструктором во главе — Михаилом Сергеевичем Рязанским. Министерство судостроительной промышленности создало институт по гироскопам (НИИ-10), с главным конструктором — Виктором Ивановичем Кузнецовым.

    В НИИ-88 из Германии прибыло более 150 немецких специалистов, что составило вместе с семьями около 500 человек.

    С 18 октября по 13 ноября 1946 года было проведено одиннадцать пусков ракеты Фау-2.

    10 октября 1948 года Королёв проводит первый пуск ракеты Р-1. Меньше чем за месяц стартуют ещё восемь ракет Р-1. Первый старт Р-1А (c отделяющейся боевой частью) состоялся 7 мая.

    На полигоне Капустин Яр к 1957 году было проведено 296 запусков двигателей и 79 учебно-боевых пусков ракеты Р-1.
  8. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 14:39
    +1
    В НИИ-33 работал Векслин И.М. Он был командирован в Германию в 1945 году для ознакомления с системой управления этой ракеты. После возвращения была задана работа шифр "Даль". Специалисты работали круглые сутки по созданию системы. Завод п/я 433 тоже в Ленинграде стал выпускать эту бортовую аппаратуру. Но затем работы прекратились. Хотя я их застал на конечной стадии уже после испытаний. Все, что было создано в НИИ-33 по этой тематике перешло в системы управления для ПВО страны..
  9. gregor6549 Онлайн
    gregor6549 Сегодня, 17:16
    0
    В 1969 - 1970 годах приходилось бывать в командировках в Капустином Яре и работать как раз на той самой площадке (по моему площадка номер 2, если мне склероз не изменяет) откуда производились запуски первых советских баллистических ракет. Запусков этих ракет уже не застал, но был возле памятника этим ракетам. Надеюсь он и поныне там. Вообще интереснейшее место этот Кап Яр.