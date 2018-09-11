Время роботопехоты: пришло или нет?

2 миллиона 100 тысяч рублей

Особенно если робот-пехотинец будет стоить меньше 9-10 млн рублей (менее 200 тысяч долларов)

Кроме того, проблема в самой должности оператора робота. Равен ли он обученному пехотинцу? Ведь этот оператор не рискует своей головой на поле боя, воспринимает бой слишком отстраненно. Он становится бесполезным элементом в случае потери связи, гибели или критичного повреждения своего робота. Одним словом, убрав с поля боя пехотинца, мы добавляем оператора в ближнем тылу, которого надо долго готовить… к работе оператора.

Очевидно, что дистанционное управление десятками роботов это неподходящий путь для всей массы пехоты, для всей армии, таким путем не насытить пехотную цепь роботами, гибко взаимодействующими с пехотинцами слева и справа.

Ещё раз рассмотрим альтернативы. Обратим внимание на третий метод управления движением робота и чуть изменим его, добавим в управление роботом пехотинцев и их командира вместо оператора.

Рисунке 1

Рисунок 1:

Такой гибкий поход к управлению движением позволит роботу как бы занять часть интеллекта сначала у командира, спланировавшего атаку, выдавшего ему первичное задание перед атакой, а затем у пехотинцев своего подразделения, идущих с ним в атаку почти в одной цепи (подражая им в движении, держась чуть впереди). Примерно также ведут себя обученные собаки на прогулке, постоянно оглядываясь на хозяина.

оператор, увлеченный одной целью

Метод плохо или совсем не работает с внезапно появляющимися целями

дело трудное даже для опытного человека, особенно при плохой видимости

требует развития средств шифрованной связи для каждого пехотинца, добавление лазерных целеуказателей и кнопок их включения прямо на автомат/винтовку каждого солдата

подразделения меньшего размера не дадут почувствовать эффект совместного применения нескольких роботов

слишком затратная идея

Я считаю, что первым роботом, который должен идти прямо в одном строю с пехотинцами должен стать умеренно-компактный, слегка бронированный гусеничный робот с пулеметом калибра 7,62 (ПК, ПКТ) на турели с ограниченным (для устойчивости и безопасности наступающей сзади пехоты) передним сектором обстрела.

сделают его опаснее для своей же пехоты

наличие камер сзади

пулеметчикам в целом труднее спрятаться на местности

невозможно создать недорогого робота-пехотинца, который выполняет ещё кучу отдельных задач типа санитарных, транспортных и разведывательных

ограничить в +40о и -40о по горизонтали