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Летающее такси на базе транспортно-боевого дрона?

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Известная инжиниринговая компания Vertical Aerospace, бывший инвестиционный партнёр команды «Marussia» на «Формуле 1», заявила о том, что провела вполне успешные испытания «летающего такси».



Проект, разработанный коллективом бывших инженеров авиастроительных концернов (включая разработчиков «боевых дронов»), под руководством генерального директора компании Стивена Фитцпатрика, привёл к созданию вполне успешной модели небольшого воздушного транспортного средства.




Целью проекта являлось закладывание технологического фундамента для создания сети аэровоздушных такси на территории Великобритании. По мнению разработчиков, подобные машины предназначены для быстрой перевозки пассажиров и ценных (или скоропортящихся) грузов между населёнными пунктами, и могут использоваться не только в качестве аэротакси, но и как аэромобили службы «скорой помощи».

Базовые модели, согласно результатам тестов, могут преодолевать расстояние до 800 км (200 км при полной загрузке 4 пассажирами), и вполне успешно выполняют вертикальный взлёт и вертикальную посадку. Пока крейсерская скорость подобного аппарата на оптимальном режиме двигателя составляет 80 км/ч, однако максимальная уже достигает 300 км/ч.

Разработанное британскими учёными летающее такси (или, может быть, правильнее сказать модифицированный транспортно-боевой дрон?) изготавливается из очень лёгкого углеродного волокна и с применением множества инновационных технологий, что делает его в производстве во много раз дешевле вертолёта.



По мнению представителей компании-производителя, данные аэромобильные машины будут изначально совершать взлёты и посадки на стандартные аэродромы и вертолётодромы, а, в дальнейшем перейдут к использованию при необходимости практически любых, пригодных для этого, площадок.

Кроме всего прочего, реализация этого проекта к 2022 году позволит не только улучшить наземную транспортную ситуацию, но разгрузить аэропорты, повысить мобильность доставки тяжелобольных, а также снизить выбросы углекислоты в атмосферу.

P.S. При подготовке данной новости у автора возник вопрос - а отечественная корпорация "Сколково", например, почему не может нас порадовать чем-то подобным? Может быть мы чего-то не знаем? Или может дело в неэффективности управления и нерациональности расходования выделяемого огромного финансирования? Автор абсолютно убеждён, что российские инженеры, как минимум, не уступают британским. Так в чём же дело, почему сравнительно небольшая группа английских инженеров смогла, а наши огромные корпорации - пока нет?
Автор:
Михаил Сириец
Использованы фотографии:
Vertical Aerospace
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38 комментариев
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 10:12
    +3
    Хочу поправить это:
    Базовые модели, согласно результатам тестов, могут преодолевать расстояние до 800 км (200 км при полной загрузке 4 пассажирами), и вполне успешно выполняют вертикальный взлёт и вертикальную посадку. Пока крейсерская скорость подобного аппарата на оптимальном режиме двигателя составляет 80 км/ч, однако максимальная уже достигает 300 км/ч.

    Vertical Aerospace обещает, что из разработка будет летать на расстояния до 800 км при скорости 80 км/ч. При этом тестовый полет продлился всего пять минут.
    1. Венд Онлайн
      Венд Сегодня, 10:17
      +2
      Цитата: Серый брат
      Хочу поправить это:
      Базовые модели, согласно результатам тестов, могут преодолевать расстояние до 800 км (200 км при полной загрузке 4 пассажирами), и вполне успешно выполняют вертикальный взлёт и вертикальную посадку. Пока крейсерская скорость подобного аппарата на оптимальном режиме двигателя составляет 80 км/ч, однако максимальная уже достигает 300 км/ч.

      Vertical Aerospace обещает, что из разработка будет летать на расстояния до 800 км при скорости 80 км/ч. При этом тестовый полет продлился всего пять минут.

      Прежде чем разрабатывать летающие такси и автобусы, надо разработать системы безопасности жилых домов. А то проснешься утром а в стене торчит бампер такси. laughing
      1. Logall Офлайн
        Logall Сегодня, 10:22
        +3
        Цитата: Венд
        надо разработать системы безопасности

        Чем выше от земли, тем печальнее последствия аварии...
        Ещё по земле ездить не научились.
        Проблемы плохих дорог отпадут, но сколько появится новых? Как в сказке: чем дальше, тем красочнее, но страшнее.
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 11:39
          -1
          Впечатлил видеоролик от "Почты России" wassat
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 10:32
        +2
        Цитата: Венд
        А то проснешься утром а в стене торчит бампер такси.

        Да я считаю что сама схема, в плане безопасности, ущербная - откажет один мотор и всё.
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 10:48
          +6
          Цитата: Серый брат
          что сама схема, в плане безопасности, ущербная

          Для такого аппарата достаточно спасательного парашюта для всего авто или как там его, управление спасением автоматическое по заданным параметрам. Управление реализовано квадрокоптеровское, максимально автоматизированное. Систем управления воздушным движением и ориентацией и управлением для таких девайсов идут во всю и сложности не представляют ... Давно этим занимаются и современные наработки и технологии позволяют это реализовать. Вот только, если это будет во всем мире, наша дума не сможет принять закон (или примет такой кривой), что я наверное уже не успею покататься.. sad
          1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
            ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:14
            +1
            Так же смеялись над автомобилями в начале 20 века, а некоторые даже леску натягивали на уровне шеи. Прогресс не остановить, дорогами все не застроешь да и не надо это! Будущее как раз за такими девайсами -3д транспорт и свобода передвижения! А контроль движения наладят, было бы желание все можно сделать, система спасения парашютная с надувными подушками как с наружи так и внутри. А про дурдуму это вы правильно сказали сначала это появится во всем мире, уж потом только к нам придет.
          2. Серый брат Офлайн
            Серый брат Сегодня, 11:35
            +1
            Цитата: НИКНН
            Для такого аппарата достаточно спасательного парашюта

            Для парашюта высота нужна. Лучше увеличить количество движков, чтобы можно было хотя бы противоположные отключать без потери стабильности аппарата.
            1. ALEX_SHTURMAN Офлайн
              ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:44
              +1
              Для раскрытия парашюты достаточно 70м. При отключении одного двигателя или критического крена аппарата система спасения выстреливает вытяжной парашют автоматически, дальше могут надуваться подушки безопасности для мягкого приземления, может так же применяться реактивная система спасения либо и то другое в совокупности. С высоты 70м аппарат при падении не успеет развить большую скорость, а вот как раз на высоте его применять нет смысла это не самолет да и ветра там совсем другие нежели чем у земли.
              1. Глушь Онлайн
                Глушь Сегодня, 12:43
                0
                В легкомоторной авиации уже давно придумали парашюты с газогенератором, для спасения всего аппарата, вместе с пассажирами, высота там не важна. hi
          3. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 11:36
            0
            С парашютом этот коптер или нет, пешеходу будет все равно wassat идешь так и шмяк.
          4. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 11:42
            0
            Вот бы посмотреть как британские ученые на парашюте на высоковольтных проводах поболтались
        2. voyaka uh Онлайн
          voyaka uh Сегодня, 12:59
          0
          Нет. На трех оставшихся он спокойно сядет. Схема гораздо безопаснее вертолетной
      3. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 11:45
        +1
        надо разработать системы безопасности жилых домов.

        В городе ему делать нечего . И не только из-за безопасности окружающих. Представить парашютный спуск на высотки с паутиной проводов такой дуры смешно. А за городом и по надёжности и по экономичности хуже вертолёта-мухлобойки ( четыре маленьких винта проигрывают напрочь одному большому) . Побалуются и бросят.
        Любители квадрокоптеров забывают - как только потребная мощность перевалит за 10 лошадок ,электродвигатель станет невыгоден (вес-мощность с учётом аккумуляторов ) по сравнению с поршнягой. И все преимущества управления только оборотами в трубу. А все недостатки квадрика ( отвратительная экономичность) остаются.
    2. Комментарий был удален.
    3. vkl.47 Офлайн
      vkl.47 Сегодня, 10:35
      0
      Генеральный.это только в одного летать на свой страх и риск.нужен новый источник питания.мини ядерная установка или что вроде того.а так всё это бред
      1. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: vkl.47
        нужен новый источник питания.мини ядерная установка или что вроде того.а так всё это бред

        Или старое доброе углеводородное топливо.
    4. Vladimir 5 Офлайн
      Vladimir 5 Сегодня, 12:01
      0
      Одни прожекты без реального подсчёта,- и сколько топлива понадобится для 800 км для сверхлёгкого дрона, больше собственного веса, , и разбег между крейсерской 80 и максимальной 300 км\час,- какие "менеджеры" писали такую туфту... Пока имеем рекламу будущего, что очевидно никак не может совпасть с реальностями. Транспортировка лёгких товаров адресатам на десяток километров, от почты до пищевых продуктов и прочего возможна в ближайшем будущем...
  2. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 10:14
    +1
    Все упирается в источник энергии и стоимость проекта
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 10:27
      +2
      у воздушного транспорта куча проблем, начиная с банального регулирования движения, и заканчивая полным отсутствием инфраструктуры и регулирующих законов и служб. В США и в небольшой части Европы уже давно используют множество вертолетов, с этим там полегче, но в остальном - полный швах.
      Даже полностью готовый аппарат нормально смогут применять далеко не сразу.
      1. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
        Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:48
        0
        Это да, согласен. Хотя законы и службы есть, но до массового использования подобных дронов далеко.
  3. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 10:15
    +1
    А за этим будущеe,проблема только в АКБ. Какая красота , может решиться хоть одна из вечных проблем России, никаких дорог не нужно, только чтоб на голову не падали и обучения как для летчика не требовалось, ограничить высоту полёта до 2-3м
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 11:47
      0
      до 2-3м

      Так всю задницу обдерешь, да еще и светофоры ставить придется
    2. Sadko88 Онлайн
      Sadko88 Сегодня, 11:54
      +1
      2-3 метра это касаясь голов пешеходов и фур. Через тоннель сверху облетать? Выше линии электропередачь. Дорожные знаки, кабели. Отказ одного из четырёх двигателей квадрокоптера однозначно падение. Автожир надёжнее. Для города воздушное такси однозначно плохая идея. Из за хаотичной застройки в том числе. Для открытой местности подошел бы дирижабль наподобие проекта Локомоскай. Но его забросили, а жаль
  4. gorgo Офлайн
    gorgo Сегодня, 10:17
    +2
    Забавно... В статье написано, что корпус выполнен из углеродного волокна, а в ролике, в конце, четко написано "carbon free", что значит "без углерода".
    А вообще я тоже не совсем понимаю, что такого сложного - создать такую машину? Я не инженер ни разу, но все же... Это ж поди не космос, и не атомный реактор... Технологии стабилизации четырехвинтового аппарата уже давно перекочевали на дешевые китайские игрушки. ЧТО ТАМ ТАКОГО, что наши не могут сделать? request
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 10:23
      +1
      Цитата: gorgo
      ЧТО ТАМ ТАКОГО, что наши не могут сделать?

      Пока никто не сделал, не только наши. Делают прототипы-демонстраторы, но толку с них как с козла молока.
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 12:02
      0
      самое сложное у нас в стране - инвестиции. В среднем из 4 рублей инвестиций до производства сейчас доходит чуть больше одного. А если оборудование заграничное, на разнице курсов еще умножь в 2 раза. Плюс высокие накладные расходы.
      В итоге, получается, что чтобы начать аналогичное производство в Чехии, нужно затратить раз в 10-15 меньше, при этом еще и заемный капитал будет раза в 3-4 дешевле.

      И итоговые издержки стартапа отличаются в чудовищные 40-50 раз(!!!).
  5. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 10:27
    +1
    Так в чём же дело, почему сравнительно небольшая группа английских инженеров смогла, а наши огромные корпорации - пока нет?
    А нашим ставилась подобная задача?
    1. Серый брат Офлайн
      Серый брат Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Лесс
      А нашим ставилась подобная задача?

      Есть стартапы всякие типа "Бартини" и Hoversurf. У "Бартини" ни хрена нет, у Hoversurf есть прототип. Инвесторов им нашли через Сколково.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 11:51
        0
        Следовало бы с диспетчерской начинать и автопилота
  6. Jolly oldster sailor Онлайн
    Jolly oldster sailor Сегодня, 10:30
    +1
    Автор абсолютно убеждён, что российские инженеры, как минимум, не уступают британским.
    Читатель(то бишь я)абсолютно согласен с автором.А Сколково-
  7. bessmertniy Офлайн
    bessmertniy Сегодня, 10:34
    +1
    Если вещь надежная, то нам в семью такая нужна. feel Нам такси не про карману. recourse
  8. Runoway Офлайн
    Runoway Сегодня, 10:57
    0
    Цитата: gorgo
    ЧТО ТАМ ТАКОГО, что наши не могут сделать?

    Я думаю уже сделали,но пока нужно нефть распродать
    Знаете,это как в той истории про Теслу,когда первым свои проводные
    технологии предоставил Эдисон и миллиардер Морган скупил все медные рудники(под это дело), поэтому запаздалый Тесла с "беспроводной передачей энергии" оказался даже опасен для "бизнеса"
    Не знаю правда ли это,но перераспределение сил и технологий очень красочно описывает
  9. Romario_Argo Онлайн
    Romario_Argo Сегодня, 10:59
    0
    прикольно, я о такой штуке в детстве мечтал и фантазировал (!)
  10. gridasov Офлайн
    gridasov Сегодня, 11:08
    0
    Все полетные качества ЛА ,не считая надувных шаров или планеров и подобного, которые способны парить в ламинарных потоках воздуха, определяются движителем . На современном этапе развития техники и научной мысли двигатель не просто привод на движители , но и устройство компенсирующее недостатки работы современных конструкций в виде винта ,пропеллера или турбины и др.с упругой средой. Поэтому новый вид движителя ,который может быть использован и лишен тех недостатков ,которые имеются в винтах и турбинах. Использование нового движителя ,для начала на дронах , совершит не простотреволюцию , а откроет новое пространство возможностей для человека.
    1. gridasov Офлайн
      gridasov Сегодня, 11:21
      0
      Ну наконец-то дождался , а то я задавался вопросом сколько же они еще будут меня терпеть . Ладно пойду на китайские сайты.
  11. Ros 56 Онлайн
    Ros 56 Сегодня, 11:16
    +1
    Как пара штук грохнется, люди погибнут, так и кончится это такси, кстати как и беспилотные авто. Самое простое из беспилотников это ж/д, но беспилотных поездов как-то не наблюдается. Даже с машинистами бьются.
    1. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 12:08
      0
      потеря одного винта неприятна, но насколько мне объясняли, на 3 винтах можно сделать вменяемую посадку. к тому же можно, как на БРДМ-2 возить пару аварийных вентиляторов, которые будут на этот случай.
  12. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 12:00
    0
    Диспетчера не могут в воздухе два самолета развести. Какое массовое такси? Это недальновидный шаг со стороны британцев. Можно только между островами летать. Были бы британцы умными изобрели бы толковый автопилот и диспетчерскую