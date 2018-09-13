Летающее такси на базе транспортно-боевого дрона?
Известная инжиниринговая компания Vertical Aerospace, бывший инвестиционный партнёр команды «Marussia» на «Формуле 1», заявила о том, что провела вполне успешные испытания «летающего такси».
Проект, разработанный коллективом бывших инженеров авиастроительных концернов (включая разработчиков «боевых дронов»), под руководством генерального директора компании Стивена Фитцпатрика, привёл к созданию вполне успешной модели небольшого воздушного транспортного средства.
Целью проекта являлось закладывание технологического фундамента для создания сети аэровоздушных такси на территории Великобритании. По мнению разработчиков, подобные машины предназначены для быстрой перевозки пассажиров и ценных (или скоропортящихся) грузов между населёнными пунктами, и могут использоваться не только в качестве аэротакси, но и как аэромобили службы «скорой помощи».
Базовые модели, согласно результатам тестов, могут преодолевать расстояние до 800 км (200 км при полной загрузке 4 пассажирами), и вполне успешно выполняют вертикальный взлёт и вертикальную посадку. Пока крейсерская скорость подобного аппарата на оптимальном режиме двигателя составляет 80 км/ч, однако максимальная уже достигает 300 км/ч.
Разработанное британскими учёными летающее такси (или, может быть, правильнее сказать модифицированный транспортно-боевой дрон?) изготавливается из очень лёгкого углеродного волокна и с применением множества инновационных технологий, что делает его в производстве во много раз дешевле вертолёта.
По мнению представителей компании-производителя, данные аэромобильные машины будут изначально совершать взлёты и посадки на стандартные аэродромы и вертолётодромы, а, в дальнейшем перейдут к использованию при необходимости практически любых, пригодных для этого, площадок.
Кроме всего прочего, реализация этого проекта к 2022 году позволит не только улучшить наземную транспортную ситуацию, но разгрузить аэропорты, повысить мобильность доставки тяжелобольных, а также снизить выбросы углекислоты в атмосферу.
P.S. При подготовке данной новости у автора возник вопрос - а отечественная корпорация "Сколково", например, почему не может нас порадовать чем-то подобным? Может быть мы чего-то не знаем? Или может дело в неэффективности управления и нерациональности расходования выделяемого огромного финансирования? Автор абсолютно убеждён, что российские инженеры, как минимум, не уступают британским. Так в чём же дело, почему сравнительно небольшая группа английских инженеров смогла, а наши огромные корпорации - пока нет?
Проект, разработанный коллективом бывших инженеров авиастроительных концернов (включая разработчиков «боевых дронов»), под руководством генерального директора компании Стивена Фитцпатрика, привёл к созданию вполне успешной модели небольшого воздушного транспортного средства.
Целью проекта являлось закладывание технологического фундамента для создания сети аэровоздушных такси на территории Великобритании. По мнению разработчиков, подобные машины предназначены для быстрой перевозки пассажиров и ценных (или скоропортящихся) грузов между населёнными пунктами, и могут использоваться не только в качестве аэротакси, но и как аэромобили службы «скорой помощи».
Базовые модели, согласно результатам тестов, могут преодолевать расстояние до 800 км (200 км при полной загрузке 4 пассажирами), и вполне успешно выполняют вертикальный взлёт и вертикальную посадку. Пока крейсерская скорость подобного аппарата на оптимальном режиме двигателя составляет 80 км/ч, однако максимальная уже достигает 300 км/ч.
Разработанное британскими учёными летающее такси (или, может быть, правильнее сказать модифицированный транспортно-боевой дрон?) изготавливается из очень лёгкого углеродного волокна и с применением множества инновационных технологий, что делает его в производстве во много раз дешевле вертолёта.
По мнению представителей компании-производителя, данные аэромобильные машины будут изначально совершать взлёты и посадки на стандартные аэродромы и вертолётодромы, а, в дальнейшем перейдут к использованию при необходимости практически любых, пригодных для этого, площадок.
Кроме всего прочего, реализация этого проекта к 2022 году позволит не только улучшить наземную транспортную ситуацию, но разгрузить аэропорты, повысить мобильность доставки тяжелобольных, а также снизить выбросы углекислоты в атмосферу.
P.S. При подготовке данной новости у автора возник вопрос - а отечественная корпорация "Сколково", например, почему не может нас порадовать чем-то подобным? Может быть мы чего-то не знаем? Или может дело в неэффективности управления и нерациональности расходования выделяемого огромного финансирования? Автор абсолютно убеждён, что российские инженеры, как минимум, не уступают британским. Так в чём же дело, почему сравнительно небольшая группа английских инженеров смогла, а наши огромные корпорации - пока нет?
- Автор:
- Михаил Сириец
- Использованы фотографии:
- Vertical Aerospace
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