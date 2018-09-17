Мечи викингов. От римской спаты до меча Саттон-Ху (часть 1)
Хвала мечу
Мчи,
меч,
Серп
сеч,
Бич
битв,
Брат
бритв.
(Программа «Скальд». А.Кондратов. «Формулы чуда»)
Наверное, среди посетителей сайта «ВО» и тех из них, кто читает материалы серии про викингов, немало таких, кто задавал себе вопрос: а когда же мечи-то будут?! На самом деле я предупреждал, что публикации по этой теме будут носить изначально бессистемный характер. Понятно, что это не очень хорошо, но уж так получается. Информации или слишком много, или ее вообще нет. Или же она на английском, и приходится все переводить. Или есть текст, но нет хороших фотографий. Словом, не так-то и легко про них, про викингов, писать. Поэтому тексты пишутся по принципу наименьшего сопротивления: есть информация – идет текст. Нет – нет и текста. А тут вот все так сложилось, что есть и то, и другое, поэтому стало возможно написать и о мечах…
Типичная сложносоставная рукоять англо-саксонского меча «с кольцом», конца VI века. (Британский музей, Лондон)
Начнем с того, что корни всех европейских мечей «растут» из древнего Рима. Уже в III веке н.э. такой меч, как спата, начал широко распространяться среди германских племен, оказавшихся на границах Римской империи. Гладиус – короткий колющий меч легионера им не подходил, поскольку в сомкнутом строю варвары не сражались и дисциплиной легионеров, равно как и их выучкой не обладали. А вот спата, годившаяся и конному, и пешему воину, была им в самый раз. Сначала особых различий между оружием римским и германским практически не существовало. Но начиная с IV века начали появляться образцы собственно германской спаты. Применялись они до VIII века, когда постепенно появилось оружие, которое сегодня мы называем «мечом викингов».
Оружие из Вимосе, относящееся ко II веку н.э. На фото вы видите умбоны щитов, однолезвийный меч сакс с ножнами, наконечники копий и стрел. (Национальный музей Дании, Копенгаген)
Иногда археологам мечи попадают и в таком виде: спата примерно 580 г. н.э. из Троссингена, могила №58. (Археологический музей Баден-Вюртемберга, Германия)
Традиционный меч этого периода имел длину в среднем около 90 сантиметров, причем сам клинок был около 75 сантиметров, при ширине от пяти до шести сантиметров. Заметной особенностью являлся широкий и плоский дол или два узких дола на клинке. Но самой характерной является сложная рукоять меча, которая в то время делалась совсем не так, как впоследствии. Также было в обычае богато украшать рукояти драгоценными камнями (например, гранатами), а также золотом и серебром. В то же время качество клинка было достаточно высоким, что говорит о высоком мастерстве их создателей.
«Варварское великолепие» — словосочетание, прочно вошедшее в наш оборот. Но, да, действительно, мечи Великого переселения народов не спутать ни с чем, ни золота, ни рубинов на них не жалели… Вот, например, детали меча из погребения в Блучине. (Национальный музей в Праге)
Следует подчеркнуть, что мечи эпохи Великого переселения народов, как и мечи викингов, классифицируются только по их рукоятям. Впервые такая типология рукоятей мечей раннего Средневековья была разработана в 1939 году Эллисом Бемером, и усовершенствована в 1962 году Хильдой Эллис Дэвидсон. Наконец, в 1983 году Вильфрид Менгин предложил собственный принцип их классификации. Однако самой распространенной и признаваемой все-таки осталась типология по Бемеру. Видимо потому, что она в итоге была сокращена всего до четырех типов, а это нетрудно запомнить.
Перекрестие англо-саксонского меча эпохи Великого переселения народов. (Музей Эшмола в Оксфорде)
Почему-то в раннее Средневековье было в обычае делать очень сложные, составные рукояти из множества разных деталей, включая заклепки. Например, навершие рукояти до времен викингов делали составным, из двух деталей: горизонтальной планки, служившей нижней гардой, и наклепанной на нее сверху так называемой «кроны». Причем и сама крона часто состояла из отдельных частей, которые также нужно было соединять друг с другом. Судя по украшениям «меча из Саттон-Ху» для украшения навершия использовалась перегородчатая эмаль, хотя на самом этом мече эмаль заменяли на гранаты!
Четыре основных вида рукоятей, встречающихся на мечах эпохи Великого переселения народов (Т. Лайбле. Меч. М.: Омена, 2011 г.)
Хвостовик на таких мечах в отличие от мечей более позднего периода не проходил через навершие и не расклепывался на нем, а расклепывался на его планке под кроной. После этого крона надевалась сверху на планку и прикреплялась к ней с обратной стороны с помощью двух заклепок.
Считается, что наиболее совершенным мечом эпохи Великого переселения народов в соответствии с типологией Бемера был меч третьего типа. Такие мечи имели бронзовую рукоять в виде двух конусов, направленных навстречу друг другу. Типичный меч этого типа – «меч из болота Крагехуль», найденный в этом самом болоте в Дании и датируемый V веком н.э. Причем, при всей вроде бы вычурности его рукояти он удобно лежит в руке и в удобстве обращения ничуть не уступает всем прочим типам.
Самым сложным был как раз четвертый тип, который по корабельному захоронению в Венделе называют «вендельским». Его навершие и перекрестие крестовины собраны из нескольких пластин, то есть конструкция его аналогична англо-саксонским мечам. Между пластинами из золота часто вставляли пластины из органических материалов, таких как рог или кость, либо сделанные из более дешевых металлических сплавов. Крона навершия обычно треугольной формы или формы «перевернутого кораблика». При этом рукояти таких мечей очень часто украшает резьба.
Многие мечи «вендельского типа» имеют одну интересную деталь – кольцо на навершие. Оно невелико по размеру, и закреплено на нем скобой. Для чего оно неизвестно. Считается, что оно служило знаком отличия. Тем более, что кольца на ранних мечах закреплены подвижно, а вот на более поздних соединены со скобой. То есть деталь эта потеряла всякое практическое назначение. Но так как все мечи с кольцами очень богато украшены, то можно предполагать, что они представляют собой подарки князей знатным воинам, а кольца на них не что иное, как намек на клятву верности.
«Меч из Сакттон Ху». Навершие крупным планом. (Британский музей, Лондон)
Самым известным мечом четвертого типа представляется меч из погребения Саттон Ху, найденный в 1939 году в Саффолке на холме Саттон Ху внутри корабельного погребения. Было установлено, что эта могила принадлежит умершему в 625 году англо-саксонскому королю Рэдуолду. Среди находок был и меч Рэдуолда, который являлся прекрасным образчиком оружейного дела своей эпохи. Клинок его был сварен из нескольких полос дамасской стали, а рукоять почти вся была сделана из золота и вдобавок украшена перегородчатой эмалью. Причем вместо эмали у меча Саттон Ху использовались шлифованные гранаты. То есть это был самый настоящий королевский меч и… наглядное свидетельство мастерства оружейников эпохи Великого переселения народов. Реплика этого меча имеет длину клинка равную 76 сантиметров, при общей длине 89 сантиметров, а вес немногим более килограмма.
«Меч из Саттон Ху». Общий вид. Британский музей, Лондон
Таким образом, «меч викингов» представляет собой прямого потомка римской спаты и является также и непосредственным предком европейского рыцарского меча. Хотя, безусловно, было бы правильнее называть его «мечом времен викингов», так как подобные мечи носили не только сами викинги, но и все воины этого периода. А так как «эрой викингов», причем опять же условно, принято считать 793 год, когда они совершили свое первое нападение на монастырь в Линдесфарне, а концом 1066 год, то понятно, на какой огромной территории они распространились и какое множество людей помимо них самих пользовалось этим оружием! Но так уж получилось, что выражение «меч викингов» укоренилось. И укоренилось еще и потому, что мечи именно такого типа являлись массовым оружием именно у викингов. Хотя топор возможно был значим не менее, меч викингами ценился значительно выше. Доказательством этому являются не только погребения с мечами, но и саги викингов, которые просто насыщены рассказами о неких необыкновенных мечах. Часто встречаются сообщения и о знаменитых фамильных мечах, имеющих свои собственные имена.
Продолжение следует…
- Автор:
- В. Шпаковский
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