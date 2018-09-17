Отец «сингапурского чуда»

Историю невероятного экономического рывка Сингапура во второй половине ХХ века часто называют «сингапурским чудом». 16 сентября исполнилось бы 95 лет человеку, которого с полным правом можно назвать автором «сингапурского чуда». Ли Куан Ю руководил «Львиным городом» (а именно так переводится слово «Сингапур») более тридцати лет, но и после ухода с поста премьер-министра города-государства сохранял самое масштабное влияние на политические и экономические процессы в стране.Двадцатый век знает немало примеров невероятного успеха государств, которые буквально за несколько десятилетий из отсталых и нищих стран превращались в богатейшие, с очень высоким уровнем жизни населения. Но пример Сингапура уникален тем, что, в отличие от Катара или Кувейта, ОАЭ или Саудовской Аравии, в Сингапуре нет запасов полезных ископаемых. Успех Сингапура – в значительной части творение персонально Ли Куан Ю, и именно это обстоятельство ставит политика, скончавшегося всего три года назад, в число самых незаурядных и значительных государственных деятелей ХХ века.На самом деле, корни «сингапурского чуда» уходят в колониальную эпоху. 28 января 1819 года на небольшом острове Сингапур, который принадлежал тогда малайскому султанату Джохор, высадилась британская экспедиция, которую возглавлял известный дипломат и знаток стран Малайского архипелага сэр Стэмфорд Бингли Раффлз. Будучи человеком опытным и знающим, Раффлз быстро оценил преимущества географического расположения Сингапура и сумел за относительно небольшие деньги добиться у султана Джохора разрешения на строительство на острове британской фактории. К этому времени на острове проживало всего около тысячи местных малайцев, однако после того, как британцы построили здесь опорную базу, в Сингапур стали постепенно прибывать китайцы, которые сконцентрировались в торговле и зарождающейся промышленности.С 1826 г. Сингапур стал административным центром британской колонии Стрейтс-Сетлментс на полуострове Малакка. К началу ХХ века китайские переселенцы составляли уже большую часть населения «Львиного города». Вслед за китайцами в Сингапур из Британской Индии потянулись и индусы, прежде всего тамилы.Будущий отец «сингапурского чуда» Ли Куан Ю родился в китайской семье в Сингапуре. Отец политика был китайцем – хакка, а мать происходила из перанаканов – так на островах Малайского архипелага называют малаизированных китайцев, очень давно живущих в регионе и в значительной степени воспринявших малайский язык, культуру и обычаи (за исключением религии). К элите колониального сингапурского общества родители Ли Куан Ю не принадлежали, хотя и были людьми не бедными. И отец, и мать будущего политика были англофилами и даже дома говорили на английском языке, не владея своими родными языками. Впоследствии это обстоятельство оказало очень существенное влияние не только на карьеру, но и на мировоззрение Ли Куан Ю – до конца своих дней он оставался убежденным сторонником английского языка и считал, что для сингапурца самое важное – владеть английским, а уже затем родным языком.Получив начальное образование в школе «Telok Kurau», Ли Куан Ю поступил в «Раффлз-колледж» в Сингапуре, который окончил в 1945 году, и уехал в Великобританию. В метрополии он получил два образования – экономическое в Лондонской школе экономики и юридическое в Кембриджском университете. Способный молодой человек получил два отличных диплома, гарантировавших ему быстрое продвижение в колонии. Вернувшись в 1949 году в Сингапур, он занялся адвокатской практикой, консультировал сингапурские профсоюзы.К тому времени, когда Ли Куан Ю был молодым адвокатом, в Сингапуре очень сильные позиции имели коммунисты. Успех Компартии Китая и ее победа в гражданской войне, а затем и победа коммунистов во Вьетнаме способствовали росту популярности коммунистического движения в странах Юго-Восточной Азии. Главной опорой коммунистических партий в странах Индокитая и Малайского архипелага стали этнические китайцы, а поскольку в Сингапуре они составляли большинство населения, здесь также распространились коммунистические идеи. Но Ли Куан Ю, в отличие от многих своих соплеменников, никогда коммунистам не симпатизировал, хотя в 1954 году основал социал-демократическую «Партию народного действия (ПНД)». Среди сингапурских социал-демократов Ли Куан Ю занимал правые позиции и склонялся к концепции свободного рынка.В конце 1950-х годов Сингапур был хоть и важным в стратегическом отношении британским портом и перевалочной базой, но отличался очень слабым уровнем развития экономики. Большая часть населения жила в бедности, сельское хозяйство находилось в плохом состоянии, были очень большие проблемы с инфраструктурой и даже пресную воду на остров приходилось завозить из соседних регионов. Кроме того, на острове вольготно чувствовали себя китайские мафиозные структуры, а местные органы колониальной администрации были пронизаны коррупцией. В таком городе Ли Куан Ю в 1959 году и стал премьер-министром.Молодой и амбициозный адвокат поставил перед собой, как казалось тогда, практически недостижимую цель. Он решил превратить Сингапур в настоящий экономический центр Юго-Восточной Азии, но для этого требовалось привлечь многочисленные инвестиции, что сделать было очень непросто. Западные бизнесмены не хотели работать с коррумпированным и слаборазвитым Сингапуром и Ли Куан Ю пришлось приложить немало усилий, прежде чем в сингапурскую экономику стали поступать внушительные инвестиции.Для обеспечения притока инвестиций Ли Куан Ю выработал довольно простую в теории, но сложную на практике стратегию развития Сингапура. Ее первый пункт заключался в максимально жесткой борьбе с коррупцией. Ли Куан Ю назначил новый судебный корпус из числа таких же как он сам молодых и честных адвокатов, повысил им зарплату, а затем произвел тотальную реформу правоохранительных органов. Вся полиция Сингапура была распущена и набрана заново из молодых людей. Надо сказать, что старые полицейские очень противились «потере кормушки» - некоторые участки полиции приходилось в буквальном смысле штурмовать, привлекая подразделения британских войск, расквартированные в Сингапуре. Но в конце концов эту задачу Ли Куан Ю выполнил – создал новую полицию, которая уже не была так коррумпирована. При этом личный состав полиции был заменен с малайцев, которые служили в правоохранительных органах с колониальных времен, на китайцев, считавшихся более лояльными и законопослушными.Премьер-министр всегда считал, что для обеспечения эффективного функционирования государства и его экономики нужна жесткая система, препятствующая любым проявлениям коррупции, преступности, безнравственности. Ли Куан Ю руководствовался принципом неотвратимости наказания и считал, что преступление и даже правонарушение должны наказываться максимально жестко, чтобы исключать у других людей желание встать на путь нарушения закона.Сингапур превратился в один из самых безопасных городов мира, несмотря на то, что он находится в очень проблемном регионе – в Юго-Восточной Азии, а ведь в 1950-е – 1980- гг. в Малайзии, Таиланде, Бирме, Индонезии, на Филиппинах и в других странах региона шли затяжные партизанские войны, совершались террористические акты, бурным цветом цвела организованная преступность всех мастей – от рэкета до наркоторговли. Именно жесткие методы позволили Ли Куан Ю навести в Сингапуре такой порядок, о котором другие азиатские государства могли только мечтать. Борясь с коррупцией, премьер-министр не обращал внимания на давние дружеские и даже родственные отношения – под следствием оказались многие хорошие приятели и родственники Ли Куан Ю.Второй пункт стратегии «сингапурского чуда» заключался в обеспечении максимально выгодных условий для иностранных инвесторов и развития бизнеса в целом. Ли Куан Ю понял, что привлечь инвесторов можно лишь намного более свободными и простыми по сравнению с другими странами условиями ведения бизнеса. Для этого были максимально упрощены условия регистрации бизнеса в Сингапуре, которую можно было даже тогда провести буквально за полчаса. Таким образом, по инициативе Ли Куан Ю в Сингапуре был создан режим максимального благоприятствования для иностранного и сингапурского бизнеса и вскоре в городе стали открываться самые разные предприятия. Инвесторов привлекала простота регистрации, низкие налоги и дешевая на тот период рабочая сила. Новое дыхание получил сингапурский порт, а вскоре в Сингапуре начали бурно развиваться и финансовые учреждения.Вслед за бурным ростом экономики стал стремительно расти и уровень жизни населения. Сингапурцы, жившие к началу 1950-х гг. в тотальной бедности, превратились в одну из богатейших наций мира. Достаточно сказать, что ВНП Сингапура с 1959 по 1990 гг. вырос с 400 долларов до 12,2 тысяч долларов на душу населения. Рост уровня жизни и доходов привел к тому, что все больше сингапурцев стало получать высшее профессиональное образование, превращаясь в дорогую и квалифицированную рабочую силу. Сингапурские компании стали переносить свое производство в страны с более дешевой рабочей силой, тогда как в самом Сингапуре стали концентрироваться финансовые учреждения и высокотехнологичные производства, требовавшие участия очень квалифицированных работников.Прекрасно понимая, что в таком государстве как Сингапур, где отсутствуют значительные природные ресурсы, главным национальным богатством являются люди, Ли Куан Ю положил начало развитию сингапурской системы высшего и среднего образования, которая достаточно быстро превратилась в одну из сильнейших в Азии. В первую очередь, этому способствовало то, что все сингапурцы со школьной скамьи изучают английский язык и владеют им практически свободно. Во-вторых, сингапурское правительство вкладывало большие средства в оплату обучения студентов из Сингапура в лучших вузах США и Европы, что также способствовало появлению большого количества собственных высококвалифицированных специалистов. С другой стороны, и сами сингапурцы, прекрасно понимая, что лишь качественное образование может помочь в жизни, вкладывают очень большие средства в обучение своих детей. По данным австралийского исследования, 60 % старшеклассников и 80 % учащихся младших классов сингапурских школ пользуются помощью репетиторов.Отдельного внимания заслуживает внешняя политика Сингапура. На всем протяжении своей независимой истории Сингапур остается в орбите западного влияния и более всего сотрудничает с Великобританией и США, хотя в экономическом отношении очень важны для страны связи с соседями – Индонезией и Малайзией. Понимая, что Сингапур расположен в очень неспокойном регионе, Ли Куан Ю, а затем и его преемники, вкладывали большие средства в укрепление национальной безопасности государства. Если к моменту провозглашения независимости вооруженные силы страны состояли из двух пехотных полков под командованием британских офицеров, то сейчас сингапурские вооруженные силы весьма боеспособны по региональным меркам. Так, в сухопутных войсках страны служит около 72 тыс. человек. Интересно, что Сингапур – одна из немногих стран, в которых продолжают нести службу знаменитые непальские гуркхи. Сейчас в Сингапуре дислоцировано подразделение гуркхов численностью в 2 тыс. военнослужащих. На территории Сингапура размещен и ряд американских военных баз.Лавируя между крупными странами – соседями, западным миром, Китаем, Сингапур подчеркивает свой нейтралитет. Например, Китай сейчас является третьим по значимости экономическим партнером Сингапура, однако город-государство поддерживает тесные связи и с Тайванем. Понимая, что в случае конфликта крохотное государство не выстоит в столкновении с соседями, сингапурские руководители всегда рассчитывали на поддержку и заступничество западных держав – США и Великобритании, что и обеспечило потребность в сохранении особых взаимоотношений с англосаксонским миром.Интересно, что Ли Куан Ю достаточно хорошо относился к России. Конечно, в советское время отношения между СССР и Сингапуром не были дружественными, но Ли Куан Ю всегда подчеркивал значимость русских как великой нации, способной вносить огромный вклад в развитие человечества. В 1990-е годы, когда Россия перешла на капиталистический путь развития, внимание к «сингапурскому чуду» в нашей стране очень выросло – многие экономисты всерьез говорили о том, что сингапурская модель может стать образцом для российской модернизации. Сам Ли Куан Ю стал почетным доктором МГИМО и Дипломатической Академии России, был награжден орденом Почета, входил в состав Международного попечительского совета Московской школы управления «Сколково».Ли Куан Ю скончался 23 марта 2015 г. на 92-м году жизни. Приняв Сингапур отсталой британской колонией, он оставил его одним из десяти богатейших государств мира. Можно не соглашаться с идеями и методами политика, но сложно не признать их эффективность применительно к сингапурским реалиям.