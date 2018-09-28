Крепкий орешек Русского фронта. Часть 1. «Дранг нах Прасныш»

Прасныш – это город-герой Первой мировой войны, город, ставший объектом 3-х операций германских войск в 1914 – 1915 гг. Основные события операций происходили в районе г. Прасныш (северо-восточная Польша) – важного опорного пункта Северо-Западного фронта.В ходе Первой Праснышской операции 20 – 26 ноября 1914 г., действуя к северу от Варшавского района, Принаревская группа генерала от кавалерии Н. П. Бобыря (1-й Туркестанский армейский корпус и гарнизон крепости Новогеоргиевск) нанесла поражение ландверному корпусу Э. Цастрова, захватив 1 тыс. пленных и 4 орудия (взяты частями 1-го Туркестанского армейского корпуса). Германцы заявили о потерях группы Э. Цастрова с 13 по 24 ноября в 2 тыс. человек [].Но особая слава пришла к Праснышу в ходе Второй и Третьей Праснышских операций – когда город стал стержнем обороны войск Северо-Западного фронта в кампании 1915 г., и его нахождение в руках русских войск стало важным залогом стабильности на северо-западном стратегическом направление в первое полугодие кампании.Вторая Праснышская или Зимняя Праснышская операция 1915 г. стала одной из крупнейших операций Первой мировой войны. Эта оборонительно-наступательная операция 1-й и 12-й армий русского Северо-Западного фронта против 12-й и 8-й армий германского Восточного фронта состоялась 07. 02. – 17. 03. 1915 г.К началу зимней кампании 1914/15 гг. для Германии был абсолютно ясен провал стратегического плана А. фон Шлиффена. Начавшаяся позиционная борьба на западе не позволяла достичь быстрого решения на Французском фронте. Бесперспективность участия в затяжной войне требовала от немецкого руководства поиска новых путей, ведущих к скорейшему ее окончанию. Пока еще маневренный Русский театр военных действий, растянутость русских войск, значительная протяженность фронта позволяли в этом смысле многое из того, что уже было маловероятно на западе. Немцы стремились, во-первых, разбить Россию, выведя ее из войны или как минимум максимально ослабив русскую армию и отбросив ее к востоку, высвободить часть активных сил для борьбы на западе; во-вторых, спасти Австро-Венгрию (после Галицийской битвы боеспособность армии Двуединой монархии была значительно подорвана, приходилось в качестве «подпорок» использовать германские войска; русские стояли перед Венгерской равниной); в-третьих, успехи на востоке позволяли выиграть борьбу за возможных союзников.Сама логика борьбы на два фронта неумолимо толкала Германию на маятниковые движения, а именно: на перенос центра тяжести то на один театр войны, то на другой. Главный удар германский блок в 1915 г. наносил по России.Проведение операции было обусловлено двумя главными оперативно-стратегическими факторами.Во-первых, на повестке дня для русского командования стоял вопрос о стабилизации положения на северо-западе Русского фронта после неудачного для русской 10-й армии Второй Августовской операции (Зимнего сражения в Мазурии). Для реализации этой задачи на Ломжинском направлении формировалась 12-я армия (в ее состав первоначально предполагалось направить Гвардейский, 4-й армейский, 2-й и 1-й Сибирские армейские корпуса). Армия разворачивалась на линии рек Нижний Бобр - Нарев – Оржиц. Действуя с фронта Пултуск - Остроленка на Сольдау – Ортельсбург, она должна была нанести удар во фланг германской 10-й армии. Ближайшей целью формирования армии являлось вызвать перегруппировку сил противника в Восточной Пруссии, выявив слабые участки германской обороны - куда и направить усилия для прорыва фронта германцев и развития успеха в данном направлении. Наступление в Восточную Пруссию (на Ортельсбург – Вилленберг - Нейденбург, Сольдау и далее на север) могло привести к оттяжке германских сил с левобережья Вислы и, возможно, с фронта русской 10-й армии.Во-вторых, германцы наконец-то решили нанести удар на Седлец (через Прасныш) для совместного с австро-венграми (действовавшими со стороны Карпат) отсечения «польского выступа» с окружением сосредоточенных на нем русских войск. Чуть ли не впервые они попытались реализовать общекоалиционную стратегическую операцию совместно с младшим партнером – Австро-Венгрией. Германское командование предполагало глубокий охват Русского фронта с флангов в рамках "Зимних стратегических Канн" - с севера (Прасныш) и юга (Карпаты).Праснышская операция стала северным участком австро-германских «клещей». Минимальной задачей для немцев являлось занятие выгодного оперативного положения для последующего наступления на Варшаву, активными действиями прочно удерживая линию Влоцлавск - Иогансбург.Решать главную задачу (удар на Прасныш-Седлец и окружение русских в Польше) должна была специально созданная армейская группа генерала артиллерии М.-К.-В. фон Гальвица (включала 2 армии - 8-ю и 12-ю).Всего противник располагал более чем 4-мя корпусами: 20-й армейский (37-я и 41-я пехотные дивизии), 1-й резервный (1-я и 36-я резервные дивизии), Э. Цастрова (2,5 дивизии), Г. Дихгута.С учетом 1-й гвардейской резервной дивизия и мощной ландверной группировки германцы сосредоточили всего 12 пехотных дивизий. Костяк группы – 20-й армейский и 1-й резервный корпуса и 1-я гвардейская резервная дивизия. Армейская группа располагала и 2-мя кавалерийскими дивизиями.По армиям войска группировались следующим образом:12-я армия – 37-я и 41-я пехотные, 1-я и 36-я резервные, 1-я гвардейская резервная, 2-я кавалерийская дивизии, а также корпуса Э. Цастрова, Г. Дихгута, Торн, части ландштурма;8-я армия - 3-я резервная, 1-я, 10-я, 11-я ландверные и 4-я кавалерийская дивизии.Армейская группа располагала мощной тяжелой артиллерией.Ближайшая задача виделась противнику в ударе в направлении Прасныша. Удар должен был отбросить русские войска, действовавшие против 17-го резервного корпуса, что позволяло группе Гальвица продвинуться до Нарева.Русская Ставка, убедившись в ходе кампании 1914 г. в уязвимости «польского выступа» при удерживаемой противником Восточной Пруссии, также ставила своим войскам активную задачу: вторжение в последнюю силами 12-й и 1-й армий.В ходе начального этапа в операции участвовали лишь войска 1-й армии в составе: 1-го Туркестанского армейского (11-я сибирская стрелковая дивизия, 1-я, 2-я туркестанские стрелковые бригады), 27-го (76-я, 77-я, 63-я пехотные дивизии) и 19-го армейских (17-я и 38-я пехотные дивизии) корпусов, бригады 79-й пехотной дивизии, 1-го Конного корпуса генерала от кавалерии В. А. Орановского (6-я, 8-я, 15-я кавдивизии), конной группы генерал-майора И. Г. Эрдели (14-я кавалерийская и 4-я донская казачья дивизии) и другие кавчасти – в общей сложности 3 корпуса и 9,5 кавалерийских дивизий. 1-я армия была развернута на фронте Прасныш - Цеханов - Плоцк.Т. о., в начале операции противник имел общее превосходство в пехоте. Непосредственно же на Млавском (Праснышском) направлении оперировали 2,5 германских корпуса (Э. Цастрова и 1-й резервный, а также части 20-го корпуса и ландштурменные части), в то время как у русских – 1-й Туркестанский армейский корпус и 63-я пехотная дивизия, т. е. противник имел двойное превосходство в силах.К концу операции, когда на русской стороне приняли участие 1-й и 2-й Сибирские армейские корпуса, соотношение сил на Праснышском направлении изменилось (5 русских против 4-х германских корпусов) в сторону русской армии. Но с учетом того, что русские войска имели крупный некомплект личного состава, располагали малочисленной артиллерией и испытывали «снарядный голод», очевидно, что преимущество было на стороне германцев.К середине марта русская группировка была значительно усилена, включая в себя:1-я армия – 23-й армейский корпус (3-я гвардейская пехотная и 62-я пехотная дивизии), 1-й Сибирский армейский корпус (1-я и 2-я сибирские стрелковые дивизии), 2-й Сибирский армейский корпус (4-я и 5-я сибирские стрелковые дивизии), 1-й Туркестанский армейский корпус (указанного выше состава), 27-й армейский корпус (указанного выше состава), 2-й Кавказский армейский корпус (51-я пехотная дивизия, Кавказская гренадерская дивизия), 19-й армейский корпус (указанного выше состава), 1-й Конный корпус (также указанного выше состава), 14-я кавалерийская и 4-я донская казачья дивизии, бригады 79-й и 2-й пехотной дивизий, туркестанская отдельная казачья и 4-я отдельная кавалерийская бригады;12-я армия - Гвардейский корпус (1-я, 2-я гвардейские пехотные дивизии, гвардейская стрелковая бригада), 1-й армейский корпус (22-я, 24-я пехотные дивизии, 1-я кавказская стрелковая бригада), 5-й армейский корпус (7-я, 10-я пехотные дивизии, 3-я туркестанская стрелковая бригада), 3-й Кавказский армейский корпус (21-я, 51-я пехотные дивизии), 4-й Сибирский армейский корпус (9-я и 10-я сибирские стрелковые дивизии, 5-я стрелковая бригада), 15-й армейский корпус (6-я, 8-я пехотные дивизии), 57-я пехотная, 2-я и 4-я кавалерийские дивизии, гвардейская кавалерийская и сводная кавалерийская бригады.Структура операции определяется следующим образом.I этап (7 - 11 февраля) – германское наступление на г. Прасныш.II этап (12 - 14 февраля) – контрудар 1-го и 2-го Сибирских армейских корпусов.III этап (17 февраля - 17 марта) – общее наступление войск Северо-Западного фронта.На первом этапе германские войска, раньше русских перейдя к активности, в ходе ожесточенных боев потеснили 1-ю армию.1-й резервный корпус обходил Прасныш с северо-востока, тогда как корпус Э. Цастрова наступал на Цеханов (отвлекая внимание русских от главного направления). Захват г. Прасныш (стык между 1-й и 12-й армиями) был поручен 1-й резервной дивизии (восточнее наступала 36-я резервная дивизия). Операция 1-го резервного корпуса обеспечивалась бригадой 37-й пехотной дивизии и 10-й ландверной дивизией.На пути наступления германской ударной группировки (корпуса Э. Цастрова и 1-й резервный) находились 1-й Туркестанский корпус и часть 19-го корпуса. Гарнизон г. Прасныш составляли 4 батальона 63-й пехотной дивизии, батальон 44-го сибирского стрелкового полка, 3 роты 45-го сибирского стрелкового полка и артиллеристы 63-й артиллерийской бригады.Но к району г. Прасныш уже выдвигались русские резервы: от г. Пултуск 1-й Сибирский, от г. Остроленка 2-й Сибирский армейские корпуса, а из-под Плонска - 15-я кавалерийская дивизия.10-го февраля дивизия генерала фон Верница (из состава корпуса Э. Цастрова) левым флангом вошла в соприкосновение с 36-й резервной дивизией 1-го резервного корпуса у Воли Beржбовски - замкнув кольцо вокруг Прасныша.Германцы силами двух корпусов начали решительный штурм Прасныша, овладев южной окраиной и казармами в восточной части города. Гарнизон упорно бился, но подавляющее превосходство противника оказалось решающим – и утром 11-го февраля город был взят.Более половины гарнизона выбыло из строя, но упорные пятидневные оборонительные бои на подступах к городу и на улицах Прасныша дали возможность сосредоточиться русской 12-й армии.С 11-го февраля полки 1-го резервного корпуса завязали бои с подходившими сибирскими частями и войсками 1-го Туркестанского корпуса и 38-й пехотной дивизии. 36-я резервная дивизия уже к вечеру 11-го февраля в районе переправ через Оржице потерпела серьезное поражение. Русские войска овладели переправами, в 18 часов 11-го февраля взяв штурмом господский двор в д. Красносельцы – главный опорный пункт дивизии (остаток гарнизона в 150 человек попал в плен). Генерал-квартирмейстер германского Восточного фронта М. Гофман отмечал: «Дивизии Ферстера удалось даже взять Прасныш, но затем последовала неудача: одна ландверная бригада была разбита. Большие русские силы стали напирать на Прасныш с юга и в обход через Оржиц». Русское контрнаступление, начавшись 11-го февраля, стало неожиданностью для противника, развернувшись на фронте Красносельцы – Венгржиново – Воля Вержбовская. У последнего пункта 12-го февраля разыгралось упорное встречное сражение, после которого германцы отошли к Праснышу.Бои развернулись на фронте Дзялин – Прасныш – Бартники – Хойново. Немцы организовали оборону Прасныша следующим образом: с юга занимала позиции 36-я резервная дивизия, сосед дивизии генерала фон Верница; с востока - 9-я ландверная бригада и половина 3-й пехотной дивизии (6-я бригада); в резерве находилась 1-я резервная дивизия.