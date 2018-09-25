Как доллар победил исторические обиды
Слишком много государств в последнее время говорит о наличии «исторических обид» на нашу страну – и на Российскую империю, и на Советский Союз. В списке обиженных и страны Прибалтики, и Украина, и Молдавия, и Грузия, и бывшие социалистические страны Восточной Европы, и даже в Белоруссии в последнее время все чаще говорят об отличиях от России и припоминают какие-то стародавние битвы русских с Великим княжеством Литовским. Но кто-нибудь слышал, к примеру, о наличии «исторических обид» на США у тех же японцев? А ведь США не просто оккупировали послевоенную Японию – они сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, погубив около 200 тысяч мирных жителей. Американцы десятилетиями топчут национальную гордость японцев, отбросив некогда могущественную тихоокеанскую империю на унизительное положение американского сателлита в Восточной Азии, находящегося в полной зависимости от военной поддержки Вашингтона.
Конечно, есть и среди японцев патриоты, и их не так уж и мало, которые выступают против американского присутствия на островах, но власть усердно затыкает им рты. Официальная позиция Токио – мир, дружба, жвачка. Да, та самая жвачка – американская. Но и многие рядовые японцы давно не считают американцев врагами. Они с удовольствием бывают в США в качестве туристов, отправляются на учебу или работу. Что происходит? Ведь еще живы люди, которые сами пострадали от сброшенных американцами атомных бомб, молоды и полны сил их внуки и правнуки.
Ответ лежит в плоскости экономических отношений – практически сразу после окончания Второй мировой войны американцы начали «покупку» Японии. В японскую экономику были вложены немалые средства – глядя на опыт Китая, Северной Кореи, Северного Вьетнама, в Вашингтоне прекрасно понимали, что если деньги в Японию не вкладывать, на островах вполне могут победить коммунисты, тем более, что и японцы всегда были неравнодушны к коммунистическим идеям – еще в 1920-е годы коммунистическое движение в Японии было одним из самых мощных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В общем, американцы стали инвестировать средства в восстановление японской экономики, очень многое сделали и сами трудолюбивые и способные обитатели Страны Восходящего солнца, но главное – США, поддерживая и углубляя торговые связи с Японией, дали толчок для быстрого улучшения экономики и вообще условий жизни в стране. Сейчас экономические связи с американцами для японцев куда важнее всех прошлых обид. Это к России японцы предъявляют претензии относительно принадлежности Южных Курил, а вот к американцам вполне лояльны и смиряются с их политическим диктатом.
Но Японию и США сближало хотя бы общее противостояние рискам коммунистической экспансии в годы Холодной войны. Поэтому вдвойне удивителен пример Вьетнама – страны, которая очень много лет вела с американцами настоящую кровопролитную войну не на жизнь, а на смерть, а потом, сумев победить превосходящего по силам противника и восстановить внутреннее единство страны, осталась социалистической вплоть до современности. Вплоть до конца Холодной войны у Вьетнама и США не было дипломатических отношений — в Ханое не могли забыть все то зло, которое американские войска причинили вьетнамскому народу. Погибшие под бомбежками и искалеченные от взрывов мин дети, жертвы химического оружия, разоренная инфраструктура страны – вот прямые результаты американского вмешательства в политическую ситуацию в Индокитае в 1960-х – 1970-х гг.
Лишь в 1995 году Вашингтон и Ханой установили друг с другом дипломатические отношения, а окончательный поворот произошел шесть лет спустя – в 2001 году. В результате, в 2015 году во Вьетнаме уже отмечали двадцатилетие дипломатических отношений между двумя государствами. Это удивительно, поскольку живо огромное количество вьетнамцев, которые помнят страшную войну. Многие из этих людей еще не являются слишком старыми и продолжают работать, занимать партийные и государственные, военные посты. Что же произошло, что заставило вьетнамцев забыть или сделать вид о том, что они забыли американские военные преступления?
В 1970-е – 1980-е годы ненависть вьетнамцев к США была очень велика. Она выплескивалась вообще на все американское. Если человек пытался хвалить американские товары, не говоря уже о том, чтобы их приобретать, его мгновенно ставили на место. Человека в майке с американским флагом вообще бы просто забили бы до смерти прямо на улице города и вряд ли стражи порядка вмешались бы в происходящее. То было эхо войны – слишком свежи были в памяти зверства, которые творили американские военнослужащие на вьетнамской земле. Прошли десятилетия и Вьетнам стал постепенно забывать ужасы войны. Нет, конечно, живы те, кто воевал с американцами, кто подвергался издевательствам со стороны оккупантов, у кого убили родных и близких. Но они стали старше, мудрее и уже не так подвержены эмоциям. Молодое поколение о войне знает по урокам истории и по рассказам старших, посему и относится к американцам и США куда лояльнее.
Но главную роль в изменении отношения к США сыграла позиция руководства страны, а она, в свою очередь, мотивирована экономическими соображениями и изменениями текущей политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начнем с того, что в 1970-е – 1980-е годы Вьетнам находился в очень непростых отношениях с соседним Китаем, страны даже воевали. Противоречия между Ханоем и Пекином есть и сегодня – Китай стремится утвердить гегемонию во всей Юго-Восточной Азии, чего очень не хочет Вьетнам. У страны есть нерешенные территориальные споры с огромным соседом.
Но до 1991 года у социалистического Вьетнама был могущественный покровитель – Советский Союз. Вьетнам ориентировался на советскую модель коммунизма, а не на маоизм, и поддерживал тесные связи с Москвой. Когда СССР распался, а Россия отказалась от социалистического пути развития, отношения между РФ и Вьетнамом стали весьма прохладными. Но потребность в покровителе осталась – ведь противостоять Китаю с его растущей военно-политической мощью и экономической активностью становится все сложнее. После того, как в 1995 году были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами, страны начали очень медленный и аккуратный процесс сближения.
В конце концов, в 2001 году было заключено двустороннее соглашение, открывшее дорогу увеличению товарооборота. Из США во Вьетнам хлынули самые разнообразные товары – техническое оборудование, автомобили, продукция сельского хозяйства. В свою очередь и Вьетнам стал сбывать в США свою продукцию – морепродукты, одежду, обувь, мебель. Если в 1995 году, на момент заключения дипломатических отношений, товарооборот между странами оценивался в 451 млн долларов, то в 2014 году – уже в 35 млрд долларов. При этом объем поставок вьетнамской продукции в США сейчас намного (в 6 раз примерно) превосходит объем американского экспорта во Вьетнам. То есть, фактически Вьетнам оказался в зависимости от покупок своих товаров в Соединенных Штатах. Теперь «обижать» вашингтонских партнеров нельзя – вдруг они введут санкции или повысят пошлины и тогда вьетнамский импорт сократится в разы. Поэтому торговые отношения с Соединенными Штатами для Вьетнама очень значимы и дороги. Изменило, в связи с этим, свою позицию и вьетнамское руководство – теперь про страшную войну с американцами говорят все меньше, а народу советуют простить американцев – что было, то прошло.
Еще относительно недавно отважиться на поездку во Вьетнам могли лишь самые «отмороженные» американцы. Сейчас в страну устремились большие потоки туристов из Соединенных Штатов. Среди путешественников – и бывшие военнослужащие американской армии, а ныне простые пенсионеры. Они приезжают посмотреть, как изменилась страна, в которой они воевали 45-50 лет тому назад. Ветераны Вьетнама уже не встречают былой ненависти. Простые вьетнамцы на них, конечно, косо посматривают, но никаких враждебных действий не предпринимают – власть строго держит все под контролем. Сейчас туризм американских гостей для Вьетнама тоже имеет большое значение.
Отношения с США очень важны для Вьетнама и из-за конфликта с Китаем вокруг островов в Южно-Китайском море. Сами вьетнамцы официально именуют море Восточным, подчеркивая, тем самым, что оно не имеет никакого отношения к Китаю. Летом 2018 г. Ханой потребовал от Пекина немедленно убрать все военные объекты с Парасельских островов и прекратить несогласованные действия в отношении этих территорий. Наличие нерешенного территориального спора с Китаем открывает путь для военно-технического сотрудничества с США. Еще три десятилетия тому назад это было невозможно себе представить, но сегодня Вашингтон поставляет во Вьетнам военную технику, а между военными ведомствами двух государств установлены неплохие отношения. Эксперты даже говорят о том, что Вьетнам оттеснил на второй план традиционного военного союзника США в Юго-Восточной Азии – Таиланд.
В 2016 г. Вашингтон окончательно отменил эмбарго на поставку вооружения во Вьетнам. Это было сделано не случайно – в Пентагоне и Белом доме давно сделали свои выводы. Поэтому уже 22 мая 2017 г. Вьетнам получил от США 6 малых скоростных сторожевых катеров, причем средства на приобретение катеров военному ведомству Вьетнама выделило … Министерство обороны США. Прошло пять дней после передачи катеров и 27 мая 2017 года США передали Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau. Корабль был передан стране на безвозмездной основе. Для Вашингтона Ханой сейчас – важный союзник в противостоянии с Китаем и поэтому американцы будут старательно вооружать и укреплять вьетнамскую армию – ту самую, с которой несколько десятилетий тому назад они воевали не на жизнь, а на смерть.
Победа над американцами, между тем, стала возможной благодаря огромной помощи, которую вьетнамскому народу оказывал Советский Союз. Именно Москва вооружила вьетнамскую армию и партизан Южного Вьетнама, в СССР учились будущие и действующие командиры и политработники вьетнамской армии, в составе вьетнамских подразделений находились советские военные специалисты. Но прошли годы и сейчас Россия не получает от этих вложений во Вьетнам никаких дивидендов. Влияние Москвы на современный Ханой не может сравниться с влиянием Вашингтона, пусть вьетнамское руководство и подчеркивает значимость дружбы с Россией.
Таким образом, главную роль в восстановлении отношений с США и провозглашении официального курса на забвение исторических обид сыграло развитое экономическое сотрудничество между странами. Зависимость от продажи вьетнамских товаров на американском рынке сделала свое дело – Вьетнам не собирается больше ссориться с США. У России, как было отмечено в начале статьи, не столь мало исторических противников.
Но, в отличие от американцев, российское руководство не реализует стратегию экономического доминирования. Польша или Прибалтика, Украина или Молдавия и даже Белоруссия не боятся разрыва экономических отношений с Россией. Хотя тот же Киев очень зависит от нашей страны – и это не только газ и нефть, но и, к примеру, труд миллионов украинских наемных работников, находящихся в России и отсылающих заработанные в Москве, Санкт-Петербурге или Сибири деньги своим семьям. Но на политическую риторику Киева это обстоятельство не влияет – видимо, не очень верят украинские власти в возможность и способность Москвы всерьез прервать экономические отношения.
Отличия США от России в том, что страны, сидящие на американской «финансовой игле» — от Прибалтики до Японии – являются и политическими сателлитами Соединенных Штатов. Сложно себе представить, чтобы японские власти, не говоря уже о латвийских или литовских, стали бы выступать с резкими заявлениями в адрес Вашингтона, вспоминать об исторических обидах прошлого в том контексте, что преступлениям американцев нет прощения.
Но вот в отношении России страны, теснейшим образом с нами связанные, почему-то считают допустимым такое поведение. Даже белорусский президент не раз крепко выражался в адрес Москвы, а про украинских, грузинских, прибалтийских руководителей и говорить не нужно. Что-то, отдаленно подобное современным отношениям США и Вьетнама, сегодня можно найти лишь в российско-турецких отношениях – несколько веков Россия и Османская империя были лютыми противниками, множество раз воевали друг с другом, однако сейчас у России и Турции очень тесные экономические связи – это и туризм, и работа турецких строительных компаний в нашей стране, и поставки сельскохозяйственной продукции. Когда Анкара совершила преступление с российским самолетом, Москва четко дала понять, что отношения могут ухудшиться, и в Турции быстро увидели, чем для экономики страны чреват даже частичный разрыв связей с Москвой. Реджеп Эрдоган сделал определенные выводы и, по крайней мере, не идет более на открытый конфликт, хотя и союзником России его назвать сложно.
Конечно, есть и среди японцев патриоты, и их не так уж и мало, которые выступают против американского присутствия на островах, но власть усердно затыкает им рты. Официальная позиция Токио – мир, дружба, жвачка. Да, та самая жвачка – американская. Но и многие рядовые японцы давно не считают американцев врагами. Они с удовольствием бывают в США в качестве туристов, отправляются на учебу или работу. Что происходит? Ведь еще живы люди, которые сами пострадали от сброшенных американцами атомных бомб, молоды и полны сил их внуки и правнуки.
Ответ лежит в плоскости экономических отношений – практически сразу после окончания Второй мировой войны американцы начали «покупку» Японии. В японскую экономику были вложены немалые средства – глядя на опыт Китая, Северной Кореи, Северного Вьетнама, в Вашингтоне прекрасно понимали, что если деньги в Японию не вкладывать, на островах вполне могут победить коммунисты, тем более, что и японцы всегда были неравнодушны к коммунистическим идеям – еще в 1920-е годы коммунистическое движение в Японии было одним из самых мощных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В общем, американцы стали инвестировать средства в восстановление японской экономики, очень многое сделали и сами трудолюбивые и способные обитатели Страны Восходящего солнца, но главное – США, поддерживая и углубляя торговые связи с Японией, дали толчок для быстрого улучшения экономики и вообще условий жизни в стране. Сейчас экономические связи с американцами для японцев куда важнее всех прошлых обид. Это к России японцы предъявляют претензии относительно принадлежности Южных Курил, а вот к американцам вполне лояльны и смиряются с их политическим диктатом.
Но Японию и США сближало хотя бы общее противостояние рискам коммунистической экспансии в годы Холодной войны. Поэтому вдвойне удивителен пример Вьетнама – страны, которая очень много лет вела с американцами настоящую кровопролитную войну не на жизнь, а на смерть, а потом, сумев победить превосходящего по силам противника и восстановить внутреннее единство страны, осталась социалистической вплоть до современности. Вплоть до конца Холодной войны у Вьетнама и США не было дипломатических отношений — в Ханое не могли забыть все то зло, которое американские войска причинили вьетнамскому народу. Погибшие под бомбежками и искалеченные от взрывов мин дети, жертвы химического оружия, разоренная инфраструктура страны – вот прямые результаты американского вмешательства в политическую ситуацию в Индокитае в 1960-х – 1970-х гг.
Лишь в 1995 году Вашингтон и Ханой установили друг с другом дипломатические отношения, а окончательный поворот произошел шесть лет спустя – в 2001 году. В результате, в 2015 году во Вьетнаме уже отмечали двадцатилетие дипломатических отношений между двумя государствами. Это удивительно, поскольку живо огромное количество вьетнамцев, которые помнят страшную войну. Многие из этих людей еще не являются слишком старыми и продолжают работать, занимать партийные и государственные, военные посты. Что же произошло, что заставило вьетнамцев забыть или сделать вид о том, что они забыли американские военные преступления?
В 1970-е – 1980-е годы ненависть вьетнамцев к США была очень велика. Она выплескивалась вообще на все американское. Если человек пытался хвалить американские товары, не говоря уже о том, чтобы их приобретать, его мгновенно ставили на место. Человека в майке с американским флагом вообще бы просто забили бы до смерти прямо на улице города и вряд ли стражи порядка вмешались бы в происходящее. То было эхо войны – слишком свежи были в памяти зверства, которые творили американские военнослужащие на вьетнамской земле. Прошли десятилетия и Вьетнам стал постепенно забывать ужасы войны. Нет, конечно, живы те, кто воевал с американцами, кто подвергался издевательствам со стороны оккупантов, у кого убили родных и близких. Но они стали старше, мудрее и уже не так подвержены эмоциям. Молодое поколение о войне знает по урокам истории и по рассказам старших, посему и относится к американцам и США куда лояльнее.
Но главную роль в изменении отношения к США сыграла позиция руководства страны, а она, в свою очередь, мотивирована экономическими соображениями и изменениями текущей политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начнем с того, что в 1970-е – 1980-е годы Вьетнам находился в очень непростых отношениях с соседним Китаем, страны даже воевали. Противоречия между Ханоем и Пекином есть и сегодня – Китай стремится утвердить гегемонию во всей Юго-Восточной Азии, чего очень не хочет Вьетнам. У страны есть нерешенные территориальные споры с огромным соседом.
Но до 1991 года у социалистического Вьетнама был могущественный покровитель – Советский Союз. Вьетнам ориентировался на советскую модель коммунизма, а не на маоизм, и поддерживал тесные связи с Москвой. Когда СССР распался, а Россия отказалась от социалистического пути развития, отношения между РФ и Вьетнамом стали весьма прохладными. Но потребность в покровителе осталась – ведь противостоять Китаю с его растущей военно-политической мощью и экономической активностью становится все сложнее. После того, как в 1995 году были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами, страны начали очень медленный и аккуратный процесс сближения.
В конце концов, в 2001 году было заключено двустороннее соглашение, открывшее дорогу увеличению товарооборота. Из США во Вьетнам хлынули самые разнообразные товары – техническое оборудование, автомобили, продукция сельского хозяйства. В свою очередь и Вьетнам стал сбывать в США свою продукцию – морепродукты, одежду, обувь, мебель. Если в 1995 году, на момент заключения дипломатических отношений, товарооборот между странами оценивался в 451 млн долларов, то в 2014 году – уже в 35 млрд долларов. При этом объем поставок вьетнамской продукции в США сейчас намного (в 6 раз примерно) превосходит объем американского экспорта во Вьетнам. То есть, фактически Вьетнам оказался в зависимости от покупок своих товаров в Соединенных Штатах. Теперь «обижать» вашингтонских партнеров нельзя – вдруг они введут санкции или повысят пошлины и тогда вьетнамский импорт сократится в разы. Поэтому торговые отношения с Соединенными Штатами для Вьетнама очень значимы и дороги. Изменило, в связи с этим, свою позицию и вьетнамское руководство – теперь про страшную войну с американцами говорят все меньше, а народу советуют простить американцев – что было, то прошло.
Еще относительно недавно отважиться на поездку во Вьетнам могли лишь самые «отмороженные» американцы. Сейчас в страну устремились большие потоки туристов из Соединенных Штатов. Среди путешественников – и бывшие военнослужащие американской армии, а ныне простые пенсионеры. Они приезжают посмотреть, как изменилась страна, в которой они воевали 45-50 лет тому назад. Ветераны Вьетнама уже не встречают былой ненависти. Простые вьетнамцы на них, конечно, косо посматривают, но никаких враждебных действий не предпринимают – власть строго держит все под контролем. Сейчас туризм американских гостей для Вьетнама тоже имеет большое значение.
Отношения с США очень важны для Вьетнама и из-за конфликта с Китаем вокруг островов в Южно-Китайском море. Сами вьетнамцы официально именуют море Восточным, подчеркивая, тем самым, что оно не имеет никакого отношения к Китаю. Летом 2018 г. Ханой потребовал от Пекина немедленно убрать все военные объекты с Парасельских островов и прекратить несогласованные действия в отношении этих территорий. Наличие нерешенного территориального спора с Китаем открывает путь для военно-технического сотрудничества с США. Еще три десятилетия тому назад это было невозможно себе представить, но сегодня Вашингтон поставляет во Вьетнам военную технику, а между военными ведомствами двух государств установлены неплохие отношения. Эксперты даже говорят о том, что Вьетнам оттеснил на второй план традиционного военного союзника США в Юго-Восточной Азии – Таиланд.
В 2016 г. Вашингтон окончательно отменил эмбарго на поставку вооружения во Вьетнам. Это было сделано не случайно – в Пентагоне и Белом доме давно сделали свои выводы. Поэтому уже 22 мая 2017 г. Вьетнам получил от США 6 малых скоростных сторожевых катеров, причем средства на приобретение катеров военному ведомству Вьетнама выделило … Министерство обороны США. Прошло пять дней после передачи катеров и 27 мая 2017 года США передали Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau. Корабль был передан стране на безвозмездной основе. Для Вашингтона Ханой сейчас – важный союзник в противостоянии с Китаем и поэтому американцы будут старательно вооружать и укреплять вьетнамскую армию – ту самую, с которой несколько десятилетий тому назад они воевали не на жизнь, а на смерть.
Победа над американцами, между тем, стала возможной благодаря огромной помощи, которую вьетнамскому народу оказывал Советский Союз. Именно Москва вооружила вьетнамскую армию и партизан Южного Вьетнама, в СССР учились будущие и действующие командиры и политработники вьетнамской армии, в составе вьетнамских подразделений находились советские военные специалисты. Но прошли годы и сейчас Россия не получает от этих вложений во Вьетнам никаких дивидендов. Влияние Москвы на современный Ханой не может сравниться с влиянием Вашингтона, пусть вьетнамское руководство и подчеркивает значимость дружбы с Россией.
Таким образом, главную роль в восстановлении отношений с США и провозглашении официального курса на забвение исторических обид сыграло развитое экономическое сотрудничество между странами. Зависимость от продажи вьетнамских товаров на американском рынке сделала свое дело – Вьетнам не собирается больше ссориться с США. У России, как было отмечено в начале статьи, не столь мало исторических противников.
Но, в отличие от американцев, российское руководство не реализует стратегию экономического доминирования. Польша или Прибалтика, Украина или Молдавия и даже Белоруссия не боятся разрыва экономических отношений с Россией. Хотя тот же Киев очень зависит от нашей страны – и это не только газ и нефть, но и, к примеру, труд миллионов украинских наемных работников, находящихся в России и отсылающих заработанные в Москве, Санкт-Петербурге или Сибири деньги своим семьям. Но на политическую риторику Киева это обстоятельство не влияет – видимо, не очень верят украинские власти в возможность и способность Москвы всерьез прервать экономические отношения.
Отличия США от России в том, что страны, сидящие на американской «финансовой игле» — от Прибалтики до Японии – являются и политическими сателлитами Соединенных Штатов. Сложно себе представить, чтобы японские власти, не говоря уже о латвийских или литовских, стали бы выступать с резкими заявлениями в адрес Вашингтона, вспоминать об исторических обидах прошлого в том контексте, что преступлениям американцев нет прощения.
Но вот в отношении России страны, теснейшим образом с нами связанные, почему-то считают допустимым такое поведение. Даже белорусский президент не раз крепко выражался в адрес Москвы, а про украинских, грузинских, прибалтийских руководителей и говорить не нужно. Что-то, отдаленно подобное современным отношениям США и Вьетнама, сегодня можно найти лишь в российско-турецких отношениях – несколько веков Россия и Османская империя были лютыми противниками, множество раз воевали друг с другом, однако сейчас у России и Турции очень тесные экономические связи – это и туризм, и работа турецких строительных компаний в нашей стране, и поставки сельскохозяйственной продукции. Когда Анкара совершила преступление с российским самолетом, Москва четко дала понять, что отношения могут ухудшиться, и в Турции быстро увидели, чем для экономики страны чреват даже частичный разрыв связей с Москвой. Реджеп Эрдоган сделал определенные выводы и, по крайней мере, не идет более на открытый конфликт, хотя и союзником России его назвать сложно.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- www.metronews.ru/
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