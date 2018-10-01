Ветры Куликова поля. Часть 1

Русская земля, ты теперь как за царем Соломоном побывала! Богу нашему слава.

Задонщина

О ВЕЛИКОМ ПОБОИЩЕ НА ДОНУ

В том же году безбожный нечестивый ордынский князь, Мамай поганый, собрав многочисленные войска и всю землю половецкую и татарскую, нанял войска фрязов, черкасов и ясов — и со всеми этими войсками пошел на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую. В августе из Орды пришли вести к великому князю Дмитрию Ивановичу о том, что поднимается рать татарская на христиан, поганый род измаилтян. И Мамай нечестивый, люто гневаясь на великого князя Дмитрия о своих друзьях и любимцах и князьях, что были побиты на реке Воже, выступил с огромным войском, желая пленить землю Русскую.

Узнал об этом великий князь Дмитрий Иванович, собрал множество воинов и пошел против татар, чтобы защитить свои вотчины, за святые церкви и за правую веру христианскую, и за всю землю Русскую. Когда князь переправился через Оку, пришли к нему другие вести, что Мамай собрал свои войска за Доном, стоит в поле и ждет к себе на помощь Ягайла, литовские рати.

Великий князь переправился через Дон, туда, где чистое и просторное поле. Там и собрались поганые половцы, татарские полки, на чистом поле возле устья Непрядвы. И тут выстроились оба войска и бросились в бой, противники сошлись — и была долгая битва и злая сеча. Целый день бились, и пало бесчисленное множество мертвых с обеих сторон. И бог помог великому князю Дмитрию Ивановичу, а Мамаевы поганые полки побежали, а наши — за ними, и били и секли поганых без пощады. Это бог чудесною силою устрашил сынов агарянских, и они побежали, подставив спины свои под удары, и многие были биты, а иные утонули в реке. И русские отряды гнали татар до речки Мечи и там множество их убили, а иные татары бросились в воду и утонули, гонимые божьим гневом и охваченные страхом. И убежал Мамай с малой дружиной в свою землю татарскую.

Это побоище было 8 сентября, на Рождество святой богородицы, в субботу, до обеда.

И в схватке были убиты: князь Федор Романович Белозерский, сын его князь Иван Федорович, Семен Михайлович, Микула Васильевич, Михаила Иванович Окинфович, Андрей Серкизов, Тимофей Валуй, Михаила Бренков, Лев Морозов, Семен Мелик, Александр Пересвет и многие другие.

А князь великий Дмитрий Иванович с другими князьями русскими и с воеводами, и с боярами, и с вельможами, и с уцелевшими русскими полками занял поле боя и возблагодарил бога и поклонился воинам своим, что крепко бились с иноплеменниками и твердо за него сражались, и в мужественном бою отстояли веру христианскую.

И возвратился князь в Москву, в свои владения с великой победой, выиграв сражение и победив своих врагов. И многие воины его обрадовались, захватив богатую добычу: пригнали за собою многочисленные стада коней, верблюдов, волов, которым нет числа, и доспехи, и одежды, и товары.

В России есть много интересных, а порой и забавных традиций, впрочем, как и везде. Но одна из них особенно интересна. У нас принято писать статьи к разным историческим датам. Так что у нас все время на слуху и дни рождения, и дни смерти, и день взрыва АЭС, и день Ледового побоища, словом, мы живем в сплошном окружении памятных дат. И нет в этом ничего удивительного. Живем-то мы в великой стране с тысячелетней историей, вот события-то и накопились. В советское время я, например, старался заранее написать в местную газету материал про празднование 8 Марта, 1 Мая, Всемирный день защиты детей, ну и т.д. и т.п. Хорошо шли эти материалы, а главное, при их написании особо и думать не надо было. Открываешь какое-нибудь подходящее издание типа «Детской энциклопедии», переписываешь материал своими словами и… вперед.Применительно к материалам сайта «ВО» приятно видеть, что традиция эта не умерла и сегодня. Вот недавно была очередная памятная дата – День воинской славы России, приуроченная к дню Куликовской битвы, и на него тут же появился очередной «меморабельный» материал, вызвавший оживленный обмен мнений. Но мнения – мнениями, а современное информационное пространство тем и хорошо, что серьезно облегчает поиск информации и позволяет писать по-настоящему интересные материалы, не выходя из дому.Отмечу, что самый важный момент для обсуждения этой темы – знаменитый «южный ветер», задувший на поле Куликовом в самый нужный момент, по какой-то причине выпал из поля зрения комментаторов. А зря! Именно здесь «зарыта собака» действительно интересных фактов и вымыслов, окруживших это событие за прошедшие столетия. Потому, что есть, конечно, история по школьному учебнику, история военного искусства Е.А. Разина, а есть история летописей и документов. Причем, именно сегодня, чтобы с ними познакомиться, не нужно ехать в Москву, в Архив древних актов. Все есть в Сети, нужно только набрать и прочитать.Вот и давайте сегодня познакомимся с этим событием на основе исторических документов. Впрочем, без выводов мы здесь тоже не обойдемся. Но выводы эти будут основаны на текстах этих самых документов, поскольку других источников в распоряжении историков… просто нет!Но начать рассказ об этом событии, которое в итоге вылилось в грандиозную мистификацию средневековий истории России, мне было хотелось с… небольшого «лирического отступления», впрочем, весьма показательного и наглядного.Мамай переправляется через Волгу со всеми своими силами. Миниатюра из «Повести о Куликовской битве», XVI в.Представьте себе, что вы с друзьями отправились в лес на пикник. А после пикника, как положено, начали копать в земле ямку, чтобы зарыть его отходы. И тут вам попалась рукоять средневекового меча. По ее форме вам хватило знаний определить, что это XIV век. На следующий день вы приехали туда уже с магнитометром, начали копать и… нашли обрывки кольчуг, перекрестия сабель, наконечники стрел. Какой вывод вы сможете сделать на основании этих находок? Что в этом месте когда-то давным-давно произошла битва, причем скорее всего в XIV веке. Никаких других выводов вы сделать не сможете при всем желании. Тогда вы сообщаете о своем открытии археологам, те копают на этом месте 10 лет и в итоге приходят к выводу, что битва носила массовый характер, что сражалось множество людей и с одной стороны были русские, а с другой воины Золотой орды. И все! Чтобы узнать, что это была за битва и кто в ней победил, нужно будет обратиться к летописям, привязать их текст к обнаруженному вами месту действия и только тогда станет всем ясно, что именно вы нашли!Вот и о Куликовской битве мы знаем из… текстов, написанных во времена «оные». Основных произведений древнерусской письменности, в которых содержится информация о битве, четыре. Это Краткая и Пространная летописные повести, «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Кое-что можно найти также в «Слове о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» и еще в «Житии Сергия Радонежского».Кроме отечественных источников есть еще и немецкие хроники монаха-францисканца Торнского монастыря Дитмара Любекского (которая доведена до 1395 г., а его продолжателем до 1400 г.), чиновника из Ризенбурга Иоганна Пошильге (с 60-70-х гг. XIV в. до 1406 г., а затем до 1419 г.), а еще есть и анонимные «Торуньские анналы». Интересно, что сообщения в них о Куликовской битве очень похожи. Вдобавок они еще и очень короткие. Поэтому есть смысл привести их целиком.В «Торуньских анналах» текст совсем короткий: «В тот же год Рутены и Тартары столкнулись вблизи Синей Воды. С обеих сторон убито четыре тысячи; Рутены превзошли». ВСЕ!Иоганн Пошильге пишет: «В том же году была большая война во многих странах: особенно так сражались русские с татарами у Синей Воды, и с обеих сторон было убито около 40 тысяч человек. Однако русские удержали поле. И, когда они возвращались с боя, они столкнулись с литовцами, которые были позваны татарами туда на помощь, и убили русских очень много и взяли у них большую добычу, которую те взяли у татар».Дитмар Любекский сообщает: «В то же время была там великая битва у Синей Воды между русскими и татарами, и тогда было побито народу с обеих сторон четыре сотни тысяч; тогда русские выиграли битву. Когда они хотели отправиться домой с большой добычей, то столкнулись с литовцами, которые были позваны на помощь татарами, и взяли у русских их добычу, и убили их много на поле».Как видите, информации очень мало. И понятно почему. Где-то там, далеко, русские бились с татарами/тартарами (это общеупотребительное название на Западе в то время, какие-то теории измышлять на этой основе смысла нет!). Автор анналов дает цифру потерь у обеих сторон в четыре тысячи, у Пошильге потерь уже 40 тысяч, а у Дитмара так и вовсе 400 тыс. То есть каждый новый автор прибавлял по нулю! Зато немцы сообщают такое, чего в русских летописях нет. Во-первых, что на русские войска, возвращавшиеся с поля битвы, напали литовцы и нанесли им поражение (у Пошильге и у Дитмара). А во-вторых, место, где произошла битва, названо Синей Водой.Благословение воинов. Миниатюра из «Повести о Куликовской битве». XVI в.На пятый документ XV века немецкого историка А. Кранца под названием «Вандалия» ссылался еще Карамзин. И вот что там написано:«В это время между русскими и татарами произошло величайшее в памяти людей сражение на месте, которое называется Синяя Вода. Как обычно сражаются, оба народа не стоя [в позиции], а набегая большими вереницами, бросают копья и ударяют [мечами] и вскоре отступают назад. Как передают, в этом сражении пало двести тысяч смертных [людей]. Однако победители русские захватили немалую добычу — скот, так как [татары] почти никакой другой [добычей] не обладают. Но не долго русские радовались этой победе, потому что татары, соединившись с литовцами, устремились за русскими, уже возвращавшимися назад, и добычу, которую потеряли, отняли и многих из русских, повергнув, убили. Было это в 1381 г. после Рождения Христа. В это время в Любеке собрался съезд и сходка всех городов общества, которое называется Ганзой“. (Интересно, почему это желавшие опошлить и исказить нашу историю «немцы» эпохи Ломоносова, Екатерины, и т.д., не вставили этот отрывок ни в один наш летописный текст? Сразу бы победа превратилась в поражение и чем же было тут гордиться? Но нет… именно Кулковскую битву они трогать не стали!)Здесь, кстати, количество убитых 200 тысяч. Сражение названо «величайшем в памяти людей». И на русских воинов здесь нападают не только литовцы, но также и татары. Неправильно назван год, но тому причин может быть много.Теперь давайте отвлечемся на какое-то время от древних летописей и посмотрим, что написано о самом решительном моменте Куликовский битвы в книге «Ветры Куликова поля» — известном таком произведении столь же известного автора Митяева А.В., на которой не одно поколение нашей детворы постигало нашу историю. И не только детворы…Вот его текст: «Князь Владимир Андреевич серпуховской не мог вытерпеть татарской победы и сказал Дмитрию Волынцу: „Беда великая, брат, какая польза от нашего стояния? Разве не в насмешку будет нам оно? Кому придется нам помогать?“ И сказал Дмитрий: „Беда, князь, великая, но не пришел наш час: всякий, кто не вовремя начинает, беду себе приносит. Потерпим еще немного до удобного времени и подождем, пока не дадим врагам нашим воздаяния“. Тяжко было детям боярским видеть людей из своего полка убиваемыми. Они плакали и непрестанно рвались в бой, точно соколы, точно приглашенные на свадьбу пить сладкое вино. Волынец же запрещал им, говоря: „Подождите немного, есть еще с кем вам утешиться“. И пришел час, внезапно потянул им южный ветер в спину. Закричал Волынец громким голосом Владимиру: „Час пришел, время приблизилось!“ И еще сказал: „Братья мои и друзья, дерзайте!“ И выехали русские из дубравы, точно выдержанные соколы ударили на многие стада гусиные; знамена их направлены грозным воеводою».Текст дан так, что можно подумать, что он представляет близкий пересказ летописи, не так ли? Но какой? Вот это интересно!!!Самое раннее из известных сообщений о Куликовской битве, это краткий летописный рассказ «О побоище иже на Дону», который содержался в летописном своде 1408 г. (который находился в сгоревшей в пожаре 1812 г. Троицкой летописи, в Симеоновской летописи и Рогожском летописце). Считается, что это не только самое раннее, но и наиболее достоверное описание тех событий.Читаем:Великий князь Дмитрий Иванович выступает со своими людьми против хана Мамая. Миниатюра из «Повести о Куликовской битве», XVI в.Продолжение следует…