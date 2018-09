"Северный поток 2". Последняя остановка – Вашингтон?

На днях Россия объявила о готовности самостоятельно полностью профинансировать строительство газопровода «Северный поток-2».Похоже, и строить его придётся в основном собственными силами. Напомним, по этому германо-российскому проекту, вызвавшему массу противоречий даже среди лояльных к России политиков, в Европу планируется поставлять ещё 55 млрд. куб. м «голубого» топлива. Проект оценивается в 9,5 млрд. долларов, которые изначально делились поровну между Россией и её европейскими партнёрами.Нет никаких сомнений, что заявление, озвученное президентом России Владимиром Путиным во время визита к канцлеру Ангеле Меркель, это не только мощный пиар-ход, призванный сгладить все шероховатости и противоречия, связанные с реализацией амбициозного проекта. Несмотря на все сложности как политического, так и экономического плана, это ещё и свидетельство определённой уверенности российского руководства в том, что проекту реально ничего серьёзно помешать не может.Однако очень важно, чтобы эта уверенность не переросла в самоуверенность. Да, в пользу чисто российского варианта сейчас говорит подвешенная ситуация с американскими санкциями, которые могут быть введены уже не только против России и конкретно, компании «Газпром», но и против европейских участников проекта. Пока, заметьте, в большинстве своём, только потенциальных.Но нельзя забывать, что европейским нефтегазовым компаниям в случае реализации «русского варианта» грозит что-то вроде долгосрочной безработицы. Характерно, что американские санкции среди прочего вызваны опасениями того, что Россия может стать монополистом на европейском рынке энергоресурсов и будет использовать это в качестве рычага давления. При этом даже не принимается во внимание тот факт, что как раз реализация российского сценария может поспособствовать той же монополизации рынка в куда большей степени, чем широкое сотрудничество «Газпрома» с европейцами.Впрочем, в реальность того, что «русские заплатят», в Европе сегодня мало кто верит – на старом континенте действует предельно эффективное антимонопольное законодательство. К тому же надо отметить, что если «Северный поток 2» — это всё же проект, причём достаточно отдалённого будущего, то наращивание альтернативных поставок нефти и газа в Западную Европу – это факт сегодняшний. В Германии уже полным ходом идёт подготовка к строительству терминала по приёму сжиженного газа, куда среди прочего может доставляться американское топливо.Тем временем Соединённые Штаты оперативно готовят дополнение к своей стратегии сдерживания российской газовой экспансии. Речь о так называемом законе ESCAPE (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act of 2018), предложенном сенаторами Джоном Барассо и Кори Гарднером. В нём «Северный поток 2» однозначно представлен в качестве ключевого объекта противодействия. Закон в случае принятия станет основой американской Трансатлантической энергетической стратегии продвижения американских СПГ (сжиженного газа) и нефти на европейский рынок.В Вашингтоне не раз заявляли, что пока мало что могут противопоставить «Северному потоку 2». Об этом говорит и статистика, свидетельствующая, что в 2017 году по каналам «Газпромэкспорта» в Европу проступило 192,2 млрд куб. м газа, в то время как поставки СПГ из США составили всего 2,62 млрд куб. м.Основными покупателями американского газа остаются Великобритания, Португалия и Испания, куда большие объёмы газпромовского топлива просто ещё не дошли. Понятно, что «Северный поток 2» в большой мере способен помочь решить проблему газоснабжения и этих стран. Тем более что американский газ, несмотря на все усилия добытчиков, остаётся намного более дорогим по сравнению с российским. Российские поставки в 2017 году шли по средней цене 200,2 тыс. долл/тыс. куб м, в то время как американские цены были на 32% выше.Реально освоить европейский рынок американские газовики могут либо за счёт откровенного демпинга, на что у них просто не хватит средств, либо благодаря каким-либо ограничениям в поставках российского газа. Похоже, в Вашингтоне решено пойти именно по второму пути. Однако при этом не учитывается уже принятая при финансировании «Северного потока 2» непрямая модель финансирования, которая до сих пор позволяла европейским партнёрам «Газпрома» достаточно легко обходить американские ограничения.После того как Турция пошла на соглашение с «Газпромом» по второй ветке «Турецкого пакета», а затем лицом к России снова развернулась Болгария, заявившая о необходимости прямых поставок через Чёрное море, стало понятно, что санкционные меры в их нынешнем варианте себя исчерпали. Однако новая порция санкций может оказаться для европейцев куда более опасной, и новая российская инициатива вызвана прежде всего этим.Законопроект ESCAPE в самой Америке готовы связать не только с неэффективностью предыдущих санкций, но и с непредсказуемостью нынешнего хозяина Белого дома. Особенно в отношении механизмов и сроков введения санкций. Так, ещё августовские санкции 2017 года позволяли Трампу ударить по европейским компаниям, предоставившим финансирование «Газпрому», но он этого не сделал. Похоже, ESCAPE способен сделать сам механизм применения такого рода санкций автоматическим, когда не потребуется даже решения главы государства.Сам же новый пакет санкций, заложенный в ESCAPE, большинство экспертов оценивают как менее жёсткий по сравнению с санкциями в отношении финансового сектора России и её государственного долга. ESCAPE – документ американский, но в нём едва ли не больше всего говорится о пресловутой энергетической безопасности Европы. Есть в нём и привычные лозунги в пользу либерализации энергетических рынков, которые сопровождаются набором абсолютно нерыночных протекционистских мер, стимулирующих поставки энергоресурсов из США в Европу. Помимо этого, сторонники законопроекта не скрывают и готовности расширять американское присутствие на газовом рынке старого континента, опираясь на военно-политическую структуру НАТО.Скорее всего, именно в рамках НАТО американцы рассчитывают воспользоваться поддержкой Великобритании, Польши и стран Балтии, которые и без этого стремятся ставить палки в колёса «Северного потока-2». Напрашивается вывод, что противостояние этому проекту должно хоть как-то помочь США укрепить дисциплину в рядах альянса, единство которого в последнее время проходит нелёгкое испытание на прочность.Как минимум четыре члена НАТО (Германия, Турция, Болгария и Греция) не собираются отказываться от ставки на российский газ для обеспечения собственной энергетической безопасности. Для Германии, практически свернувшей свою атомную энергетику, проблема стоит особенно остро.Однажды, более 30 лет назад, эта страна, тогда ещё не успевшая присовокупить восточную часть, сумела выстоять под напором самого президента Рональда Рейгана, ныне всеми признанного в Америке «великим». Рейган пытался вынудить Европу, и в первую очередь Германию, отказаться от газа из СССР, предлагая сделать ставку на освоение норвежского месторождения с характерным названием «Тролль». Однако практичные европейцы, оценив проект как чрезмерно затратный, не пошли ему навстречу.Остаётся отметить, что в законопроекте ESCAPE не сказано ничего конкретного ни в отношении критериев энергобезопасности, ни по поводу механизмов продвижения американских нефти и газа в ту же Европу. Скорее всего, это планируется заложить в более глобальный документ – упомянутую выше Трансатлантическую энергостратегию. Самим же проектом ESCAPE американские законодатели в очередной раз стремятся развязать руки в нерыночной конкуренции, и не столько американскому бизнесу, сколько самим себе и президенту.