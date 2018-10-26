Штурмовики Двуединой империи. Часть 1
Штурмовые части Дунайской империи, одного из главных воюющих государств в Первую мировую и важнейшего противника Русской армии, появились также в период становления позиционных форм и методов боевых действий, стали естественной реакцией на новые условия войны. К 1918 году австрийские штурмовые части становятся элитой вооруженных сил - как по собранному в них личному составу, так и по вооружению и оснащению.
Австро-венгерский плакат с изображением штурмовика
Происхождение, структура, вооружение, комплектование и подготовка.
По примеру германской армии и на основе собственного позиционного опыта с конца лета 1916 г. в австро-венгерских войсках также формируются штурмовые части. Спецификой являлось то, что командирам была предоставлена широкая самостоятельность - как в вопросах организации, так и подготовки этих войск.
В 1917 г. штурмовые войска империи включали в себя армейские и корпусные штурмовые батальоны, дивизионные охотничьи и штурмовые роты, и полковые штурмовые команды. В 1918 г. штурмовой батальон имелся уже в каждой пехотной дивизии (штурмовой полубатальон в отдельной бригаде) - носившие номера своих соединений. В итоге, количество штурмовых батальонов как правило совпадало с количеством дивизий (так, в летнем наступлении австро-венгерских войск 1918 г. участвовали подразделения 12-ти штурмовых батальонов). Штурмовая рота спускается на уровень полка (нумерация как в «родном» полку) – и входит в состав дивизионного штурмового батальона. В пехотных ротах создаются штурмовые взводы (основные задачи - разведка и спецоперации на аванпостах).
Штурмовой взвод пехотного полка изготовился к атаке. Штурмовые подразделения в 1917 году первыми получали стальные шлемы
Отличительной чертой австрийских штурмовых частей был их сводный характер. В зависимости от боевой ситуации формировались и импровизированные штурмовые отряды. Например, роты горных проводников (соответственно оснащенные) выполняли функции разведчиков и проводников для линейных войск, но зачастую такая рота или взвод, выделенный из ее состава, использовались в качестве штурмового подразделения. Вклинившись во вражескую оборону (используя специальное снаряжение и альпинистские навыки) они атаковали противника во фланг и тыл, облегчая действия главных сил.
Младший унтер-офицер тирольских стрелков - горный проводник. Стальной шлем и брезентовые сумки для гранат подмышками говорят о принадлежности к штурмовому подразделению.
Штурмовой батальон был обильно снабжен техническими средствами и включал [О штурмовых частях германской и австро-венгерской армий. По сведениям к сентябрю 1917 года. Сост. Танеев, б.г., б. м., Действующая армия, типогр. штаба 9-й армии. С. 15.]:
4 - 5 рот, пулеметную (6 пулеметов), минометную (6 минометов), бомбометную (6 бомбометов) роты, прожекторное отделение (2 больших прожектора), колонну грузовых автомобилей, огнеметную команду (малые огнеметы германского, большие огнеметы австрийского производства), подразделение связи. В конце 1917 г. появляется батальонное подразделение траншейных орудий.
Штурмовая рота включала в состав:
4 (по 10 человек) штурмовых патруля (рядовые при унтер-офицере), 4 пехотных (120 человек), рабочее (20 человек) и санитарное (4 рядовых при унтер-офицере) отделения, 2 малых миномета, сигнальное и телефонное отделения (по 4 рядовых при унтер-офицере). Если штурмовая рота, придававшаяся, как правило, пехотному полку, выполняла штурмовые задачи, то охотничьи роты, помимо штурмовых обязанностей, вели разведку в интересах полка – дивизии (последняя задача была главной). В бою охотничья рота усиливала либо заменяла штурмовую. В нее, как правило, входило 2 ударных патруля (по 75 человек) и 2 охотничьих взвода (по 50 человек). Считается, что их создание было реакцией на эффективную деятельность охотничьих команд русской армии (главная задача которых – также полковая разведка). Такие подразделения появились еще в 1915 году - т. о., если признать их предшественниками штурмовых частей, то процесс формирования последних у германцев и австрийцев шел параллельно (но у германцев предшественниками штурмовиков были подразделения «чистильщиков окопов», а у австрийцев – охотничьи команды). Вместе с тем главная функция охотничьих команд - все-таки не штурмовая, а поиск и разведка, и соответственно появление собственно штурмовых частей связывают с немецким опытом. В боях штурмовые и охотничьи роты зачастую в виде штурмовых групп распределялись между пехотными батальонами. С 1918 г. охотничьи подразделения, переименовываясь, включались в состав штурмовых.
Кавалерия имела дивизионные и полковые штурмовые команды, а позднее штурмовые полуполки.
Фельдфебель австро-венгерских штурмовых частей, 1917 г. Интересны цветные петлицы на полевой блузе
Стандартное вооружение штурмовика включало в свой состав винтовку либо карабин (носимый боекомплект – 40 - 60 патронов) со штыком и гранаты. Главное оружие пехотинца - магазинная винтовка с клинковым штыком системы Манлихера.
винтовка Манлихера
Имея 5-зарядный магазин, винтовка существовала в 3-х модификациях: 1886, 1888 и 1895 гг. Чаще всего на вооружении бойцов штурмовых частей имелись варианты последней: пехотная винтовка М 1895; кавалерийский карабин М 1895 (имел крепление ремня, обеспечивавшее удобное ношение в положении «за спину» и укороченный ствол, тогда как штык отсутствовал); штуцер М 1895 (вариант карабина с креплением штыка). Последний из-за легкости и удобства для ближнего боя предпочитался штурмовиками более всего.
карабин Манлихера
Боеприпас - 8-мм патрон, пуля в мельхиоровой оболочке, свинцовый сердечник (позднее мельхиор заменила сталь). Гильза центрального воспламенения была удачнее французской: шляпка и корпус гильзы Манлихера были меньшего диаметра, соответственно патроны в магазине занимали меньше места, и магазин был более компактным. Заряжание Манлихера пачечное: наполнять магазин из обоймы было не нужно - патроны вкладывались в магазин все сразу и с металлической пачкой, а после израсходования последнего патрона пачка через специальное окошко падала вниз. Это при заряжании давало выигрыш времени – по сравнению как с винтовкой Мосина, так и с винтовкой Маузера. С другой стороны, при том же количестве патронов пачки несколько увеличивали вес носимого боезапаса. Пачечная обойма и затвор прямого движения значительно увеличили скорострельность оружия. Так, испытания на скорострельность показали до 30 и более прицельных выстрелов в минуту из Манлихера (при 20 выстрелах в минуту из мосинки). К достоинствам карабина относят его незначительную отдачу и большую прочность. Вес карабина - немногим больше 3 кг при длине 1000 мм.
При мягкой отдаче, большой скорострельности и сравнительно небольшом весе недостатками манлихеровской винтовки были несколько большее усилие при работе затвора и большая, чем у других винтовок, чувствительность к загрязнению. Иногда применялось союзное оружие (германские и турецкие Маузеры) и, естественно, штурмовики активнее прочих бойцов применяли трофейное оружие - итальянские 6,5-мм винтовки Манлихер-Каркано и русские винтовки Мосина (как переделанные под 8-мм австрийский патрон, так и не переделанные и используемые с трофейными боеприпасами) - обе образца 1891 г.
Использовались различные варианты штыков и кинжалов. Применялись как разные типы штыков к винтовкам Манлихер (на илл. ниже – стандартный штык с тесачным клинком - длина 300 мм),
штыки к винтовкам Манлихер
так и траншейные ножи и кинжалы на их базе,
окопный нож на базе штыка
а также переделанные штыки трофейных винтовок Веттерли.
кинжал, переделка штыка винтовки Веттерли: длина 275 мм, ширина клинка 26 мм
Уже к 20 августа 1917 г. было предложено несколько конструкций боевого ножа, из которых выбрали переделанную из штыка кавалерийского карабина Манлихера М 1895 модель кинжала с укороченным клинком и стандартными ножнами. Его длина 345 мм, ширина клинка 22 мм. Дополнительным оружием рукопашного боя являлись тесаки образца 1915 г. (илл. ниже, прозванные «мясницкими ножами»),
Австро-венгерский тесак с ножнами образца 1915 г., общая длина 538 мм, ширина клинка 40 мм
траншейные дубинки различных образцов, кинжалы и кастеты (так, после окончания войны к итальянцам попало много австрийских траншейных кинжалов - и последними в 1930-х гг. вооружались подразделения фашистской милиции. См. Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 1 // Сержант. 2000. № 4. С. 11). Траншейный кинжал – отличительное оружие штурмовика, существовали самые разные модели, модифицированные и украшенные владельцами на свой вкус.
украшенный кинжал штурмовика
Офицерское снаряжение, помимо противогазной сумки, штурмового кинжала, ремня, кобуры, отличалось наличием полевой сумки коричневой кожи и отсутствием сумок для гранат (последние подвешивались с помощью крюка на поясе).
офицеры штурмовых частей. Видны бинокли, противогазы (первая илл.), кинжалы
Бойцы как штурмовых частей, так и вспомогательных подразделений (расчеты траншейной артиллерии, прожектористы, огнеметчики, телефонисты и т. д.) в их составе вооружались и короткоствольным оружием. Основные системы пистолетов и револьверов следующие:
11-мм 5-зарядный револьвер системы Гассера;
револьверы Гассера
8-мм 8-зарядный автоматический пистолет конструкции Крнка Рот-Штайр;
пистолеты Рот-Штайр образца 1907 г.
9-мм 8-зарядный автоматический пистолет Штайр (в то время самым мощный пистолет в истории, работавший по принципу запирания затвора путём проворачивания ствола, патрон калибра 9 мм в то время один из самых мощных в мире, пуля обладала высокими пробиваемостью и останавливающим действием);
пистолет Штайр образца 1912 г.
9-мм 6-зарядный револьвер Гассера и его 8-мм 8-зарядная модификация Раст-Гассер в разных вариантах (отличался простотой конструкции, удобством в эксплуатации, высокими баллистическими характеристиками мощного патрона);
7,63-мм автоматические пистолеты Манлихера (удобны в обращении, «прикладисты», обладали неплохой надежностью работы механизмов и меткостью);
пистолеты системы Манлихера
7,65-мм, 8-мм и 9-мм автоматические пистолеты Фроммера.
Сказалось и то обстоятельство, что в вопросах разработки и внедрения в войска автоматических пистолетов, Австро-Венгрия оказалась впереди большинства европейских государств. Но почти все поименованные модели (кроме некоторых образцов Фроммера) обладали архаичной системой заряжания - несъемный магазин наполнялся патронами из обоймы, и это снижало практическую скорострельность.
Пулеметы представлены в основном станковыми моделями Шварцлозе M.07 или 07/12, 07/16 под 8-мм патрон (питание - от холщовой ленты на 100 либо 250 патронов, станок пулемета, при довольно большой массе, выгодно отличался от ряда «ровесников» сравнительно небольшими размерами, щит мог крепиться на станок).
пулемет Шварцлозе
Достоинством системы (помимо сравнительной простоты) являлись небольшое (166) количество деталей и прочность. Это первая система пулемета с полусвободным затвором, успешно работавшая в боевой обстановке. Явный недостаток - низкая баллистика.
Прицельная дальность огня 2000 м., скорострельность 500 выстрелов в минуту.
В небольшом количестве применялся менее удачный пулемет системы Шкода М09/13.
пулемет Шкода
Использовались трофейные пулеметы, прежде всего итальянские ручные системы Ревели. Реальности были таковы, что из-за нехватки ресурсов тяжелое вооружение зачастую приходилось одалживать в других частях, а после завершения курса обучения или выполнения боевой задачи возвращать обратно. Во многом способствовало разрешению этой проблемы двенадцатое сражение при Изонцо (битва при Капоретто октябрь – ноябрь 1917 г.), в котором австро-германские войска прорвали итальянскую оборону, захватив множество трофеев, значительная часть которых была передана штурмовикам. Среди трофеев оказалось много пулеметов и первых пистолетов-пулеметов, которые сразу же были пущены в дело. В 1918 г. в этом смысле пригодилась оккупация ряда районов бывшей Российской империи.
личный состав 2-й штурмовой роты в Бани-Лука, центральная Босния-Герцеговина, май 1918 г. Видны полевые блузы, шлемы образца 1916 г., наплечные патронташи. Из вооружения – карабины, штурмовые кинжалы и автоматические пистолеты.
Артиллерийское вооружение включало использовавшуюся в качестве траншейного орудия 37-мм пехотную (траншейную) пушку М 15 - достаточно мощное оружие непосредственной поддержки пехоты на поле боя.
траншейная 37-мм пушка
Не зря 37-мм пехотная французская пушка образца 1916 г. стала копией австрийской – обе пушки стали ответом на вызовы окопной войны: когда необходимо уничтожать цели, защищенные от обычного артогня пушек и гаубиц (последние к тому же, находились на удалении от траншей). Требовалось орудие, стреляющее прямой наводкой и способное пробить земляные укрепления, подавить пулеметные гнезда, защищенные бронированными щитками. Зачастую для решения этой задачи использовались горные орудия - но последние было трудно перемещать в условиях позиционного боя, а также оборудовать огневые точки. В ходе атаки горные пушки не могли эффективно поддерживать наступающих.
37-мм пушки являлись небольшими орудиями, стрелявшими аналогично пулеметам со станка-треноги, и для защиты от осколков и пуль снабженные щитом, также оптическим прицелом - перископом (позволял наводчику наводить орудие и наблюдать за полем боя без опасности поражения). Для транспортировки пушка разбиралась на 3 части: тренога (24,4 кг), станина (25,3 кг) и ствол (34,6 кг) - которые могли перемещаться как лошадьми, так и расчетом и даже собаками, впряженными в тележки. Орудие использовало 3 типа снарядов: гранату, гранатно-шрапнельный и трассирующий. Дальность огня 37-мм пехотной пушки – 3 км (эффективная дальность - до 2,2 км; сказывался очень короткий (37,2 см) ствол). Несмотря на малый калибр, пушка показала себя достаточную эффективным орудием.
37-мм пехотная (траншейная) пушка М 15. Наблюдатель носит германский шлем М16
Небольшая и легкая, она могла вместе с пехотинцами действовать из воронок и траншей, поражая огневые точки противника. Но снаряд малого калибра вмещал немного взрывчатого вещества, не позволяя эффективно поражать групповые цели. Хоть в боекомплект входили и шрапнельные снаряды, малая масса и незначительное количество пуль показали сравнительно невысокую эффективность этой шрапнели против вражеской пехоты. Но для специфики штурмовых подразделений эти орудия подходили почти идеально.
Использовались и горные гаубицы 70-75-мм калибра. Например, удачным обстоятельством в реалиях траншейной войны для 75-мм гаубицы образца 1915 г. было то, что для уменьшения габаритов системы легкое щитовое прикрытие могло сниматься. Для защиты расчета от осколков и пуль имелся и дополнительный щит.
75-мм горная гаубица
Орудие имело очень незначительную массу. «Изюминка» конструкции 75-миллиметровки заключалась в том, что орудие могло применяться и как пушка, и как легкая гаубица – причем угол вертикальной наводки достигал 56 градусов (что имела не каждая гаубица того периода). Дальность стрельбы 7000 м, использовались шрапнельный и фугасный снаряды. Также, разумеется, применялись и полевые 80-мм пушки.
Оснащались штурмовики различными типами отечественных и иностранных минометов. Это, например, малый 60-мм миномет Колбен, 90-мм миномет Шкода и другие.
80-мм пневматический миномет М 15
90-мм легкий миномет М 14 готов к выстрелу
90-мм миномет М 14-16 на позиции у реки Пиаве, январь 1918 года
Заряжание 90-мм миномета М 14, установленного на горной позиции на Юго-Западном фронте
В 1917-начале 1918 гг. обсуждался вопрос о введении в штат штурмовых частей бронеавтомобилей.
Использовались гранаты различных систем:
Schwerhandgranate (корпус отлит из чугуна, ребрение призвано более рационально дробить его на осколки),
граната Schwerhandgranate
Zeitzünderhandgranate, Kugelrohrhandgranate (конструктивно граната состояла из трубчатой рукояти из прессованного картона, надетой на рукоять чугунной полой сферы (для надевания на рукоять имеющей большое отверстие). Сферический корпус имел боковое отверстие, которое закрывалось пробкой (служило для наполнения корпуса (по типу шрапнельных пуль) свинцовыми шариками). При взрыве последние, являясь поражающими элементами, увеличивали количество осколков. К чугунному корпусу крепилась скоба для переноски гранаты на поясе),
граната Kugelrohrhandgranate
Rohrhandgranate (боец имел, как правило, 5 таких гранат),
граната Rohrhandgranate
Handgranate M16, Stielhandgranate (из-за малой толщины корпуса и большого заряда граната давала малое количество осколков, поражая противника, в основном, фугасным действием – что позволяло применять ее на малых дистанциях, в строениях и окопах без опасности метателя быть пораженным осколками своей гранаты),
Zeitzünderhandgranate (проволочная рукоять имела крюк для зацепления за пояс солдата. Длинная рукоятка увеличивала дальность метания),
Zeitzünderleichthandgranate
Zeitzünderleichthandgranate (бойцам нравились сравнительно небольшой вес и удобство удержания в руке),
Ручная граната Zeitzünderhandgranate
тяжелая ручная граната Schhwerhandgranate
Тяжелая ручная граната Schhwerhandgranate
и другие, а также германские модели.
Кроме того, применялись и винтовочные гранаты (австрийская т. н. «кукуруза» становилась винтовочной после снятия проволочной рукояти и присоединения трубки, вставлявшейся в ствол винтовки). Применялись модели: Zeitzundergewehrgranate M. 16, Zeitzundergewehrhandgranate, типа Lakos, германские образцы. Средняя дальность метания при угле 45 градусов 50-150 м, радиус разлета осколков 30-40 м.
винтовочная граната Zeitzundergewehrhandgranate
Для выстрела такой гранатой следовало зарядить в «Манлихер» холостой патрон, уперев оружие прикладом в землю, и придать винтовке наклон около 50 градусов. Затем шомпол вставлялся в ствол, наводка уточнялась и производился выстрел.
Вооружение и снаряжение: 1 - штык и ножны с лопастью, 2 - эрзац-штык, 3 -унтер- офицерский штык с темляком, 4 - ручная наступательная граната, 5 - ручная оборонительная граната, 6 - кастет, 7 - кусачки для резки проволоки, 8 - траншейный кинжал
Вооружение и снаряжение: 1 - винтовка системы Манлихера М. 1895, 2 - поясной ремень, 3 - металлическая пачка с 8-мм патронами, 4 - картонная пачка с патронами, 5 - патронный подсумок М. 1895, 6 - автоматический пистолет системы Штайра М. 1912.
Окончание следует...
Австро-венгерский плакат с изображением штурмовика
Происхождение, структура, вооружение, комплектование и подготовка.
По примеру германской армии и на основе собственного позиционного опыта с конца лета 1916 г. в австро-венгерских войсках также формируются штурмовые части. Спецификой являлось то, что командирам была предоставлена широкая самостоятельность - как в вопросах организации, так и подготовки этих войск.
В 1917 г. штурмовые войска империи включали в себя армейские и корпусные штурмовые батальоны, дивизионные охотничьи и штурмовые роты, и полковые штурмовые команды. В 1918 г. штурмовой батальон имелся уже в каждой пехотной дивизии (штурмовой полубатальон в отдельной бригаде) - носившие номера своих соединений. В итоге, количество штурмовых батальонов как правило совпадало с количеством дивизий (так, в летнем наступлении австро-венгерских войск 1918 г. участвовали подразделения 12-ти штурмовых батальонов). Штурмовая рота спускается на уровень полка (нумерация как в «родном» полку) – и входит в состав дивизионного штурмового батальона. В пехотных ротах создаются штурмовые взводы (основные задачи - разведка и спецоперации на аванпостах).
Штурмовой взвод пехотного полка изготовился к атаке. Штурмовые подразделения в 1917 году первыми получали стальные шлемы
Отличительной чертой австрийских штурмовых частей был их сводный характер. В зависимости от боевой ситуации формировались и импровизированные штурмовые отряды. Например, роты горных проводников (соответственно оснащенные) выполняли функции разведчиков и проводников для линейных войск, но зачастую такая рота или взвод, выделенный из ее состава, использовались в качестве штурмового подразделения. Вклинившись во вражескую оборону (используя специальное снаряжение и альпинистские навыки) они атаковали противника во фланг и тыл, облегчая действия главных сил.
Младший унтер-офицер тирольских стрелков - горный проводник. Стальной шлем и брезентовые сумки для гранат подмышками говорят о принадлежности к штурмовому подразделению.
Штурмовой батальон был обильно снабжен техническими средствами и включал [О штурмовых частях германской и австро-венгерской армий. По сведениям к сентябрю 1917 года. Сост. Танеев, б.г., б. м., Действующая армия, типогр. штаба 9-й армии. С. 15.]:
4 - 5 рот, пулеметную (6 пулеметов), минометную (6 минометов), бомбометную (6 бомбометов) роты, прожекторное отделение (2 больших прожектора), колонну грузовых автомобилей, огнеметную команду (малые огнеметы германского, большие огнеметы австрийского производства), подразделение связи. В конце 1917 г. появляется батальонное подразделение траншейных орудий.
Штурмовая рота включала в состав:
4 (по 10 человек) штурмовых патруля (рядовые при унтер-офицере), 4 пехотных (120 человек), рабочее (20 человек) и санитарное (4 рядовых при унтер-офицере) отделения, 2 малых миномета, сигнальное и телефонное отделения (по 4 рядовых при унтер-офицере). Если штурмовая рота, придававшаяся, как правило, пехотному полку, выполняла штурмовые задачи, то охотничьи роты, помимо штурмовых обязанностей, вели разведку в интересах полка – дивизии (последняя задача была главной). В бою охотничья рота усиливала либо заменяла штурмовую. В нее, как правило, входило 2 ударных патруля (по 75 человек) и 2 охотничьих взвода (по 50 человек). Считается, что их создание было реакцией на эффективную деятельность охотничьих команд русской армии (главная задача которых – также полковая разведка). Такие подразделения появились еще в 1915 году - т. о., если признать их предшественниками штурмовых частей, то процесс формирования последних у германцев и австрийцев шел параллельно (но у германцев предшественниками штурмовиков были подразделения «чистильщиков окопов», а у австрийцев – охотничьи команды). Вместе с тем главная функция охотничьих команд - все-таки не штурмовая, а поиск и разведка, и соответственно появление собственно штурмовых частей связывают с немецким опытом. В боях штурмовые и охотничьи роты зачастую в виде штурмовых групп распределялись между пехотными батальонами. С 1918 г. охотничьи подразделения, переименовываясь, включались в состав штурмовых.
Кавалерия имела дивизионные и полковые штурмовые команды, а позднее штурмовые полуполки.
Фельдфебель австро-венгерских штурмовых частей, 1917 г. Интересны цветные петлицы на полевой блузе
Стандартное вооружение штурмовика включало в свой состав винтовку либо карабин (носимый боекомплект – 40 - 60 патронов) со штыком и гранаты. Главное оружие пехотинца - магазинная винтовка с клинковым штыком системы Манлихера.
винтовка Манлихера
Имея 5-зарядный магазин, винтовка существовала в 3-х модификациях: 1886, 1888 и 1895 гг. Чаще всего на вооружении бойцов штурмовых частей имелись варианты последней: пехотная винтовка М 1895; кавалерийский карабин М 1895 (имел крепление ремня, обеспечивавшее удобное ношение в положении «за спину» и укороченный ствол, тогда как штык отсутствовал); штуцер М 1895 (вариант карабина с креплением штыка). Последний из-за легкости и удобства для ближнего боя предпочитался штурмовиками более всего.
карабин Манлихера
Боеприпас - 8-мм патрон, пуля в мельхиоровой оболочке, свинцовый сердечник (позднее мельхиор заменила сталь). Гильза центрального воспламенения была удачнее французской: шляпка и корпус гильзы Манлихера были меньшего диаметра, соответственно патроны в магазине занимали меньше места, и магазин был более компактным. Заряжание Манлихера пачечное: наполнять магазин из обоймы было не нужно - патроны вкладывались в магазин все сразу и с металлической пачкой, а после израсходования последнего патрона пачка через специальное окошко падала вниз. Это при заряжании давало выигрыш времени – по сравнению как с винтовкой Мосина, так и с винтовкой Маузера. С другой стороны, при том же количестве патронов пачки несколько увеличивали вес носимого боезапаса. Пачечная обойма и затвор прямого движения значительно увеличили скорострельность оружия. Так, испытания на скорострельность показали до 30 и более прицельных выстрелов в минуту из Манлихера (при 20 выстрелах в минуту из мосинки). К достоинствам карабина относят его незначительную отдачу и большую прочность. Вес карабина - немногим больше 3 кг при длине 1000 мм.
При мягкой отдаче, большой скорострельности и сравнительно небольшом весе недостатками манлихеровской винтовки были несколько большее усилие при работе затвора и большая, чем у других винтовок, чувствительность к загрязнению. Иногда применялось союзное оружие (германские и турецкие Маузеры) и, естественно, штурмовики активнее прочих бойцов применяли трофейное оружие - итальянские 6,5-мм винтовки Манлихер-Каркано и русские винтовки Мосина (как переделанные под 8-мм австрийский патрон, так и не переделанные и используемые с трофейными боеприпасами) - обе образца 1891 г.
Использовались различные варианты штыков и кинжалов. Применялись как разные типы штыков к винтовкам Манлихер (на илл. ниже – стандартный штык с тесачным клинком - длина 300 мм),
штыки к винтовкам Манлихер
так и траншейные ножи и кинжалы на их базе,
окопный нож на базе штыка
а также переделанные штыки трофейных винтовок Веттерли.
кинжал, переделка штыка винтовки Веттерли: длина 275 мм, ширина клинка 26 мм
Уже к 20 августа 1917 г. было предложено несколько конструкций боевого ножа, из которых выбрали переделанную из штыка кавалерийского карабина Манлихера М 1895 модель кинжала с укороченным клинком и стандартными ножнами. Его длина 345 мм, ширина клинка 22 мм. Дополнительным оружием рукопашного боя являлись тесаки образца 1915 г. (илл. ниже, прозванные «мясницкими ножами»),
Австро-венгерский тесак с ножнами образца 1915 г., общая длина 538 мм, ширина клинка 40 мм
траншейные дубинки различных образцов, кинжалы и кастеты (так, после окончания войны к итальянцам попало много австрийских траншейных кинжалов - и последними в 1930-х гг. вооружались подразделения фашистской милиции. См. Прищепа С. В. Вооруженные силы Австро-Венгерской империи. Ч. 1 // Сержант. 2000. № 4. С. 11). Траншейный кинжал – отличительное оружие штурмовика, существовали самые разные модели, модифицированные и украшенные владельцами на свой вкус.
украшенный кинжал штурмовика
Офицерское снаряжение, помимо противогазной сумки, штурмового кинжала, ремня, кобуры, отличалось наличием полевой сумки коричневой кожи и отсутствием сумок для гранат (последние подвешивались с помощью крюка на поясе).
офицеры штурмовых частей. Видны бинокли, противогазы (первая илл.), кинжалы
Бойцы как штурмовых частей, так и вспомогательных подразделений (расчеты траншейной артиллерии, прожектористы, огнеметчики, телефонисты и т. д.) в их составе вооружались и короткоствольным оружием. Основные системы пистолетов и револьверов следующие:
11-мм 5-зарядный револьвер системы Гассера;
револьверы Гассера
8-мм 8-зарядный автоматический пистолет конструкции Крнка Рот-Штайр;
пистолеты Рот-Штайр образца 1907 г.
9-мм 8-зарядный автоматический пистолет Штайр (в то время самым мощный пистолет в истории, работавший по принципу запирания затвора путём проворачивания ствола, патрон калибра 9 мм в то время один из самых мощных в мире, пуля обладала высокими пробиваемостью и останавливающим действием);
пистолет Штайр образца 1912 г.
9-мм 6-зарядный револьвер Гассера и его 8-мм 8-зарядная модификация Раст-Гассер в разных вариантах (отличался простотой конструкции, удобством в эксплуатации, высокими баллистическими характеристиками мощного патрона);
7,63-мм автоматические пистолеты Манлихера (удобны в обращении, «прикладисты», обладали неплохой надежностью работы механизмов и меткостью);
пистолеты системы Манлихера
7,65-мм, 8-мм и 9-мм автоматические пистолеты Фроммера.
Сказалось и то обстоятельство, что в вопросах разработки и внедрения в войска автоматических пистолетов, Австро-Венгрия оказалась впереди большинства европейских государств. Но почти все поименованные модели (кроме некоторых образцов Фроммера) обладали архаичной системой заряжания - несъемный магазин наполнялся патронами из обоймы, и это снижало практическую скорострельность.
Пулеметы представлены в основном станковыми моделями Шварцлозе M.07 или 07/12, 07/16 под 8-мм патрон (питание - от холщовой ленты на 100 либо 250 патронов, станок пулемета, при довольно большой массе, выгодно отличался от ряда «ровесников» сравнительно небольшими размерами, щит мог крепиться на станок).
пулемет Шварцлозе
Достоинством системы (помимо сравнительной простоты) являлись небольшое (166) количество деталей и прочность. Это первая система пулемета с полусвободным затвором, успешно работавшая в боевой обстановке. Явный недостаток - низкая баллистика.
Прицельная дальность огня 2000 м., скорострельность 500 выстрелов в минуту.
В небольшом количестве применялся менее удачный пулемет системы Шкода М09/13.
пулемет Шкода
Использовались трофейные пулеметы, прежде всего итальянские ручные системы Ревели. Реальности были таковы, что из-за нехватки ресурсов тяжелое вооружение зачастую приходилось одалживать в других частях, а после завершения курса обучения или выполнения боевой задачи возвращать обратно. Во многом способствовало разрешению этой проблемы двенадцатое сражение при Изонцо (битва при Капоретто октябрь – ноябрь 1917 г.), в котором австро-германские войска прорвали итальянскую оборону, захватив множество трофеев, значительная часть которых была передана штурмовикам. Среди трофеев оказалось много пулеметов и первых пистолетов-пулеметов, которые сразу же были пущены в дело. В 1918 г. в этом смысле пригодилась оккупация ряда районов бывшей Российской империи.
личный состав 2-й штурмовой роты в Бани-Лука, центральная Босния-Герцеговина, май 1918 г. Видны полевые блузы, шлемы образца 1916 г., наплечные патронташи. Из вооружения – карабины, штурмовые кинжалы и автоматические пистолеты.
Артиллерийское вооружение включало использовавшуюся в качестве траншейного орудия 37-мм пехотную (траншейную) пушку М 15 - достаточно мощное оружие непосредственной поддержки пехоты на поле боя.
траншейная 37-мм пушка
Не зря 37-мм пехотная французская пушка образца 1916 г. стала копией австрийской – обе пушки стали ответом на вызовы окопной войны: когда необходимо уничтожать цели, защищенные от обычного артогня пушек и гаубиц (последние к тому же, находились на удалении от траншей). Требовалось орудие, стреляющее прямой наводкой и способное пробить земляные укрепления, подавить пулеметные гнезда, защищенные бронированными щитками. Зачастую для решения этой задачи использовались горные орудия - но последние было трудно перемещать в условиях позиционного боя, а также оборудовать огневые точки. В ходе атаки горные пушки не могли эффективно поддерживать наступающих.
37-мм пушки являлись небольшими орудиями, стрелявшими аналогично пулеметам со станка-треноги, и для защиты от осколков и пуль снабженные щитом, также оптическим прицелом - перископом (позволял наводчику наводить орудие и наблюдать за полем боя без опасности поражения). Для транспортировки пушка разбиралась на 3 части: тренога (24,4 кг), станина (25,3 кг) и ствол (34,6 кг) - которые могли перемещаться как лошадьми, так и расчетом и даже собаками, впряженными в тележки. Орудие использовало 3 типа снарядов: гранату, гранатно-шрапнельный и трассирующий. Дальность огня 37-мм пехотной пушки – 3 км (эффективная дальность - до 2,2 км; сказывался очень короткий (37,2 см) ствол). Несмотря на малый калибр, пушка показала себя достаточную эффективным орудием.
37-мм пехотная (траншейная) пушка М 15. Наблюдатель носит германский шлем М16
Небольшая и легкая, она могла вместе с пехотинцами действовать из воронок и траншей, поражая огневые точки противника. Но снаряд малого калибра вмещал немного взрывчатого вещества, не позволяя эффективно поражать групповые цели. Хоть в боекомплект входили и шрапнельные снаряды, малая масса и незначительное количество пуль показали сравнительно невысокую эффективность этой шрапнели против вражеской пехоты. Но для специфики штурмовых подразделений эти орудия подходили почти идеально.
Использовались и горные гаубицы 70-75-мм калибра. Например, удачным обстоятельством в реалиях траншейной войны для 75-мм гаубицы образца 1915 г. было то, что для уменьшения габаритов системы легкое щитовое прикрытие могло сниматься. Для защиты расчета от осколков и пуль имелся и дополнительный щит.
75-мм горная гаубица
Орудие имело очень незначительную массу. «Изюминка» конструкции 75-миллиметровки заключалась в том, что орудие могло применяться и как пушка, и как легкая гаубица – причем угол вертикальной наводки достигал 56 градусов (что имела не каждая гаубица того периода). Дальность стрельбы 7000 м, использовались шрапнельный и фугасный снаряды. Также, разумеется, применялись и полевые 80-мм пушки.
Оснащались штурмовики различными типами отечественных и иностранных минометов. Это, например, малый 60-мм миномет Колбен, 90-мм миномет Шкода и другие.
80-мм пневматический миномет М 15
90-мм легкий миномет М 14 готов к выстрелу
90-мм миномет М 14-16 на позиции у реки Пиаве, январь 1918 года
Заряжание 90-мм миномета М 14, установленного на горной позиции на Юго-Западном фронте
В 1917-начале 1918 гг. обсуждался вопрос о введении в штат штурмовых частей бронеавтомобилей.
Использовались гранаты различных систем:
Schwerhandgranate (корпус отлит из чугуна, ребрение призвано более рационально дробить его на осколки),
граната Schwerhandgranate
Zeitzünderhandgranate, Kugelrohrhandgranate (конструктивно граната состояла из трубчатой рукояти из прессованного картона, надетой на рукоять чугунной полой сферы (для надевания на рукоять имеющей большое отверстие). Сферический корпус имел боковое отверстие, которое закрывалось пробкой (служило для наполнения корпуса (по типу шрапнельных пуль) свинцовыми шариками). При взрыве последние, являясь поражающими элементами, увеличивали количество осколков. К чугунному корпусу крепилась скоба для переноски гранаты на поясе),
граната Kugelrohrhandgranate
Rohrhandgranate (боец имел, как правило, 5 таких гранат),
граната Rohrhandgranate
Handgranate M16, Stielhandgranate (из-за малой толщины корпуса и большого заряда граната давала малое количество осколков, поражая противника, в основном, фугасным действием – что позволяло применять ее на малых дистанциях, в строениях и окопах без опасности метателя быть пораженным осколками своей гранаты),
Zeitzünderhandgranate (проволочная рукоять имела крюк для зацепления за пояс солдата. Длинная рукоятка увеличивала дальность метания),
Zeitzünderleichthandgranate
Zeitzünderleichthandgranate (бойцам нравились сравнительно небольшой вес и удобство удержания в руке),
Ручная граната Zeitzünderhandgranate
тяжелая ручная граната Schhwerhandgranate
Тяжелая ручная граната Schhwerhandgranate
и другие, а также германские модели.
Кроме того, применялись и винтовочные гранаты (австрийская т. н. «кукуруза» становилась винтовочной после снятия проволочной рукояти и присоединения трубки, вставлявшейся в ствол винтовки). Применялись модели: Zeitzundergewehrgranate M. 16, Zeitzundergewehrhandgranate, типа Lakos, германские образцы. Средняя дальность метания при угле 45 градусов 50-150 м, радиус разлета осколков 30-40 м.
винтовочная граната Zeitzundergewehrhandgranate
Для выстрела такой гранатой следовало зарядить в «Манлихер» холостой патрон, уперев оружие прикладом в землю, и придать винтовке наклон около 50 градусов. Затем шомпол вставлялся в ствол, наводка уточнялась и производился выстрел.
Вооружение и снаряжение: 1 - штык и ножны с лопастью, 2 - эрзац-штык, 3 -унтер- офицерский штык с темляком, 4 - ручная наступательная граната, 5 - ручная оборонительная граната, 6 - кастет, 7 - кусачки для резки проволоки, 8 - траншейный кинжал
Вооружение и снаряжение: 1 - винтовка системы Манлихера М. 1895, 2 - поясной ремень, 3 - металлическая пачка с 8-мм патронами, 4 - картонная пачка с патронами, 5 - патронный подсумок М. 1895, 6 - автоматический пистолет системы Штайра М. 1912.
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей