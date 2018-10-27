НАТО значит смерть

23 октября по всей Греции прошли митинги против существующих баз НАТО и планов по увеличению их количества в стране. Организатором демонстраций стала Коммунистическая партия Греции (КПГ). Самый массовый митинг прошел в Афинах. Там более пяти тысяч человек собрались у американского посольства, чтобы показать свое недовольство деятельностью Североатлантического альянса.На демонстрации выступил генсек КПГ Димитрис Куцумбас. В своем выступлении он подверг жесткой критике политику властей Греции, которые превратили страну «во флагман империалистических интересов». Он называл военные базы НАТО и США «базами смерти», создающими большие угрозы для его страны и народа, и потребовал прекращения их деятельности на греческой территории.Еще одним требованием стало прекращение планирования строительства новых баз. Напомним, в ближайшие годы планируется открытие еще трех баз. Кроме того, совсем недавно глава оборонного ведомства Греции Панос Камменос обратился к США с просьбой увеличить американское военное присутствие в Греции.Такие митинги проходят в стране не в первый раз, но самым важным прорывом именно на этом стало требование отозвать греческих военных из зарубежных операций альянса. Народ теперь видит и осознает, что пострадать в первую очередь могут военнослужащие. И демонстрация с таким требованием прошла в этот день неслучайно. Греки вышли на улицы в преддверии начала учений НАТО в Норвегии.Учения и операции Североатлантического альянса действительно создают угрозу как для местного населения, так и для самих военных из альянса. Например, в Норвегии еще за два дня до начала маневров в ДТП пострадали четверо военных НАТО. А чтобы посчитать, сколько инцидентов с участием военнослужащих альянса было только на учениях в Прибалтике, не хватит пальцев на руках и ногах. Кроме того, за последний год в Афганистане были убиты несколько военных из миссии НАТО.