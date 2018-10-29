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В РФ успешно испытана система охлаждения ядерного двигателя

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Один из наиболее важных элементов космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) – система охлаждения – успешно прошла наземные испытания, сообщает РИА Новости.

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Мероприятия выполнены в полном объеме, результаты соответствуют требованиям задания, отмечается в акте приемки работ.

Испытания ЯЭДУ мегаваттного класса проводились в условиях, максимально приближенных к космическим. При этом выявлены закономерности функционирования узлов перспективной системы отвода тепла.

Исполнитель работ – Исследовательский центр им. Келдыша. Заказчик – «Роскосмос».

Специалисты пояснили, что ядерные двигатели могут обеспечить полеты на дальние расстояния, но при этом сильно нагреваются. Традиционные способ – выносимые во внешнюю часть корабля панельные радиаторы, по трубам которых циркулирует специальная жидкость-теплоноситель, «отдающая» лишнее тепло в космос, – имеет существенный недостаток: большой вес и размеры. Кроме того, радиаторы никак не защищены от попадания космических тел (метеоритов).

Новое решение основано на принципе так называемого капельного холодильника-излучателя. Установка похожа на душ, который распыляет нагревшуюся жидкость прямо в открытое космическое пространство. Там она отдает тепло, потом улавливается заборным устройством и вновь повторяет весь цикл. Благодаря этому конструкция значительно сбросила вес и стала более живучей – метеорит, пролетевший сквозь жидкость, не принесет ущерба системе охлаждения.

Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса реализуется в РФ с 2010 года. Он позволит решать многие космические задачи, в том числе исследование Луны, а также полеты к другим планетам.

Параллельно идут работы по созданию сверхтяжелой ракеты, запуск которой намечен на 2028 год. Ее предполагаемая грузоподъемность – 100 тонн. К концу следующего года должно быть завершено эскизное проектирование ракеты.

Как сообщил в своем «Твиттере» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в настоящее время обсуждается технический облик «сверхтяжа».
Использованы фотографии:
НПО Энергомаш
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