В РФ успешно испытана система охлаждения ядерного двигателя
Один из наиболее важных элементов космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) – система охлаждения – успешно прошла наземные испытания, сообщает РИА Новости.
Мероприятия выполнены в полном объеме, результаты соответствуют требованиям задания, отмечается в акте приемки работ.
Испытания ЯЭДУ мегаваттного класса проводились в условиях, максимально приближенных к космическим. При этом выявлены закономерности функционирования узлов перспективной системы отвода тепла.
Исполнитель работ – Исследовательский центр им. Келдыша. Заказчик – «Роскосмос».
Специалисты пояснили, что ядерные двигатели могут обеспечить полеты на дальние расстояния, но при этом сильно нагреваются. Традиционные способ – выносимые во внешнюю часть корабля панельные радиаторы, по трубам которых циркулирует специальная жидкость-теплоноситель, «отдающая» лишнее тепло в космос, – имеет существенный недостаток: большой вес и размеры. Кроме того, радиаторы никак не защищены от попадания космических тел (метеоритов).
Новое решение основано на принципе так называемого капельного холодильника-излучателя. Установка похожа на душ, который распыляет нагревшуюся жидкость прямо в открытое космическое пространство. Там она отдает тепло, потом улавливается заборным устройством и вновь повторяет весь цикл. Благодаря этому конструкция значительно сбросила вес и стала более живучей – метеорит, пролетевший сквозь жидкость, не принесет ущерба системе охлаждения.
Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса реализуется в РФ с 2010 года. Он позволит решать многие космические задачи, в том числе исследование Луны, а также полеты к другим планетам.
Параллельно идут работы по созданию сверхтяжелой ракеты, запуск которой намечен на 2028 год. Ее предполагаемая грузоподъемность – 100 тонн. К концу следующего года должно быть завершено эскизное проектирование ракеты.
Как сообщил в своем «Твиттере» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в настоящее время обсуждается технический облик «сверхтяжа».
Мероприятия выполнены в полном объеме, результаты соответствуют требованиям задания, отмечается в акте приемки работ.
Испытания ЯЭДУ мегаваттного класса проводились в условиях, максимально приближенных к космическим. При этом выявлены закономерности функционирования узлов перспективной системы отвода тепла.
Исполнитель работ – Исследовательский центр им. Келдыша. Заказчик – «Роскосмос».
Специалисты пояснили, что ядерные двигатели могут обеспечить полеты на дальние расстояния, но при этом сильно нагреваются. Традиционные способ – выносимые во внешнюю часть корабля панельные радиаторы, по трубам которых циркулирует специальная жидкость-теплоноситель, «отдающая» лишнее тепло в космос, – имеет существенный недостаток: большой вес и размеры. Кроме того, радиаторы никак не защищены от попадания космических тел (метеоритов).
Новое решение основано на принципе так называемого капельного холодильника-излучателя. Установка похожа на душ, который распыляет нагревшуюся жидкость прямо в открытое космическое пространство. Там она отдает тепло, потом улавливается заборным устройством и вновь повторяет весь цикл. Благодаря этому конструкция значительно сбросила вес и стала более живучей – метеорит, пролетевший сквозь жидкость, не принесет ущерба системе охлаждения.
Проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса реализуется в РФ с 2010 года. Он позволит решать многие космические задачи, в том числе исследование Луны, а также полеты к другим планетам.
Параллельно идут работы по созданию сверхтяжелой ракеты, запуск которой намечен на 2028 год. Ее предполагаемая грузоподъемность – 100 тонн. К концу следующего года должно быть завершено эскизное проектирование ракеты.
Как сообщил в своем «Твиттере» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в настоящее время обсуждается технический облик «сверхтяжа».
- Использованы фотографии:
- НПО Энергомаш