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Выучены ли уроки Первой мировой?

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Тема 100-летия окончания Первой мировой войны даёт пищу для размышления нынешним и бывшим политикам в разных странах мира. В Париже собираются лидеры десятков стран, чтобы обсудить уроки той войны, которая унесла миллионы человеческих жизней и разрушила в итоге сразу несколько существовавших на тот момент империй.

В издании «Коммерсантъ» опубликован материал «Не допустить новой разрушительной войны», в котором представлено видение ситуации политиками, уже отошедшими от государственных дел.


В материале представлен возможный сценарий того, как «случайность» при современном накале противостояния между Россией и НАТО может привести к новой глобальной войне. И театром боевых действий может вновь оказаться Европа.

Из статьи:
Европа оказывается на грани вооружённого конфликта с применением обычных видов вооружений, и риск его перерастания в ядерный более чем реален.


На Западе постоянно проводятся траурные церемонии на могилах погибших солдат Первой мировой. Но, как говорит в своей авторской программе Константин Сёмин, чем толще слой мха на могилах, тем труднее поверить в искренность этого траура и пафоса. Пока западные политики рассуждают о том, что новая большая война недопустима, военный контингент НАТО продолжат двигаться в сторону границ России, совершенствуя свою военную инфраструктуру.

Программа «Агитпроп» на ТК «Россия 1» по этой теме:
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