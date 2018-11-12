Выучены ли уроки Первой мировой?

Европа оказывается на грани вооружённого конфликта с применением обычных видов вооружений, и риск его перерастания в ядерный более чем реален.

Тема 100-летия окончания Первой мировой войны даёт пищу для размышления нынешним и бывшим политикам в разных странах мира. В Париже собираются лидеры десятков стран, чтобы обсудить уроки той войны, которая унесла миллионы человеческих жизней и разрушила в итоге сразу несколько существовавших на тот момент империй.В издании «Коммерсантъ» опубликован материал «Не допустить новой разрушительной войны», в котором представлено видение ситуации политиками, уже отошедшими от государственных дел.В материале представлен возможный сценарий того, как «случайность» при современном накале противостояния между Россией и НАТО может привести к новой глобальной войне. И театром боевых действий может вновь оказаться Европа.Из статьи:На Западе постоянно проводятся траурные церемонии на могилах погибших солдат Первой мировой. Но, как говорит в своей авторской программе Константин Сёмин, чем толще слой мха на могилах, тем труднее поверить в искренность этого траура и пафоса. Пока западные политики рассуждают о том, что новая большая война недопустима, военный контингент НАТО продолжат двигаться в сторону границ России, совершенствуя свою военную инфраструктуру.Программа «Агитпроп» на ТК «Россия 1» по этой теме: