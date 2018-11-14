Ростех заявил о создании новой системы посадки для аэродромов

Ростех разработал новейший аэродромный комплекс для посадки самолетов в сложных метеоусловиях. Соответствующий сертификат Росавиации получил холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех), сообщается на сайте госкорпорации.Как сообщается в пресс-релизе "Ростеха", новейший комплекс СП-2010 предназначен для обеспечения посадки самолетов на аэродромы гражданской авиации и совместного базирования в сложных метеоусловиях в любое время суток. За счет использования специальных материалов и передовых разработок, работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. На него не влияют влага, осадки, обледенение, а также не требуется уборка снега перед антеннами радиомаяка в зимний период. Для формирования и обработки сигналов в аппаратуре применяются цифровые технологии.По словам разработчиков, применение нового комплекса значительно сократит эксплуатационные издержки и повысит безопасность полетов.Комплекс разработан специалистами АО "Челябинский радиозавод "Полёт" (входит в Росэлектронику) и научного коллектива Южно-Уральского Государственного университета (ЮУрГУ). Потенциальными заказчиками названы гражданские аэропорты России, Минобороны, Росавиации, Роскосмоса, а также зарубежные компании.