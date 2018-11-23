Что будет с британской армией после брексита?

По мнению представителя британского министерства обороны Тобиаса Элвуда, Британия обязана сосредоточиться на увеличении своего оборонного потенциала. «Если мы хотим продолжать играть важную роль на международной сцене, мы должны укреплять свои позиции, а это требует финансовых вливаний, особенно в том, что касается кибербезопасности».Соглашение по брекситу регулирует (по крайней мере, должно) политическую и экономическую жизнь Великобритании после марта 2019 года. Говоря простыми словами, по плану Терезы Мэй, на протяжении всего переходного периода страна продолжит жить так, как будто она не вышла из Евросоюза, в то время как правительство будет напряженно думать, что делать дальше. Переходный период закончится в декабре 2021 года, однако госпожа Мэй и здесь успела подстелить соломку: в случае необходимости он может быть продлен.Однако вопрос оборонного сотрудничества никак не обсуждается. С одной стороны, брексит никак не влияет на членство Великобритании в НАТО, поэтому может показаться, что и обсуждать здесь нечего. С другой стороны, Европа под предводительством Франции и Германии обсуждает концепцию Европейской армии, и отрицать факт возможности ее создания – не очень разумный шаг.Как ни странно, британцы именно так и поступили. 20 ноября министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил: «Я уверяю, что Британия не станет частью Европейской армии, пока я занимаю должность министра обороны. Это совершенно безумная идея. НАТО обеспечивает безопасность Европы на протяжении вот уже почти 70 лет, и нам нужно этим гордиться. Стоит ли рисковать всем достигнутым, создавая отдельную военную силу? Конечно, нет. Обсуждение Европейской армии подрывает безопасность Европы».Было бы интересно послушать размышления господина Уильямсона о том, как он представляет развитие вооруженных сил Британии. Евросоюз мечтает о работе в формате «страны ЕС + США» вместо «НАТО как единое целое» или «НАТО как совокупность отдельных стран-членов». Нетрудно догадаться, что Великобритания в эту картину плохо вписывается. Особенно, если учесть нерадостное состояние ее вооруженных сил (нехватка военнослужащих, жалобы на проблемы с жильем и условиями службы).