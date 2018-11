Космонавтика-2018. Часть первая

Успешный пуск ракеты Electron

Falcon Heavy

SS-520

Первое знакомство с Рюгу

TESS

Insight

Китай. Луна

SpaceShipTwo Unity

Он ушел, но обещал вернуться

И снова Хаябуса

Любопытство и желание познания окружающего мира всегда двигало человечество к новым горизонтам. Временами стоит оборачиваться назад, чтобы понимать, какой это сложный и тернистый путь. В данной статье приводятся самые значимые события в космической индустрии за прошедший год.Новозеландско-американская компания RocketLab осуществила успешный пуск сверхлегкой ракеты «Электрон» (Electron). Данное событие примечательно тем, что с этим пуском в мире появились новый ракета-носитель и новый космодром. Территориально расположенный в Новой Зеландии, он является единственным действующим в Южном полушарии Земли. Сама ракета представляет собой носитель сверхлегкого класса грузоподъемностью 150 кг полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км или до 225 кг на низкую опорную орбиту. Диаметр ракеты составляет 1,2 м, высота – 17 м. Ракета использует кислородно-керосиновые двигатели «Резерфорд» (Rutherford) собственной разработки. Заявленная стоимость пуска – $4,9 млн.6 февраля состоялся запуск самой грузоподъемной ракеты на сегодняшний день. По мощности детище Илона Маска уступает лишь «лунному» «Saturn V» и советской «Энергии». Использовавшиеся во время запуска боковые модули ранее уже побывали в космосе, выводя коммерческую нагрузку. В одноразовом варианте Falcon Heavy способна выводить 63,8 т на низкую орбиту Земли или 26,7 т на геопереходную орбиту, а в многоразовом варианте – до 8 т на ГПО. Стоимость многоразовой версии — $90 млн. Для сравнения: бывший лидер по грузоподъемности, «Delta IV Heavy», обходится в $400 млн. В качестве полезной нагрузки выступил личный автомобиль главы «SpaceX» Илона Маска — красный «Tesla Roadster».Также в феврале состоялся первый успешный пуск новой ракеты-носителя SS-520-5, разработанного японской корпорацией IHI по заказу Японского космического агентства. Ракета сверхлегкого класса стартовала с космодрома Утиноура с микроспутником TRICOM-1R («Цуки») массой 3 кг. Полностью твердотопливная SS-520-5 стала самой маленькой ракетой в мире. Ее длина составляет 9,54 м, диаметр – 52 см, масса в заправленном состоянии – 2,6 т.Еще в декабре 2017 АМС (автоматическая межпланетная станция) «Новые горизонты» (New Horizons), находящаяся на расстоянии 6,12 млрд. км (40,9 а.е.) от Земли, при помощи спектрометра высокого разрешения «Lorri» сделала два снимка, которые были опубликованы с некоторой задержкой. На первом из них запечатлено звездное скопление «Колодец желаний» (NGC 3532), на втором – объекты 2012 HZ84 и 2012 HE85 в поясе Койпера, который находится за орбитой Нептуна.Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» (Hayabusa 2) передала на Землю первый снимок астероида (162173) Рюгу (1999 JU3). «Хаябуса-2» была запущена 30 ноября 2014 года. Ее задача – извлечение образца грунта с поверхности астероида и возвращение его на Землю для исследования. На момент съемки расстояние до Рюгу составляло около 3 млн км.В этом месяце состоялся запуск идейного продолжателя дела телескопа Кеплер. Ожидается что TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) поможет найти тысячи экзопланет, близких к Солнечной системе, и при этом получить данные о составе их атмосфер.5 мая с космодрома Вандерберг состоялся запуск АМС — InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – «Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла»).К Марсу InSight должен прибыть в конце 2018 года. На 26 ноября запланирована его посадка на нагорье Элизий, втором по величине после провинции Фарсида вулканическом районе на Красной планете. В течение примерно 26 земных месяцев или одного марсианского года InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты, регистрируя температуру почвы и подземные толчки.В этом же месяце состоялся успешный запуск спутника «Цюэцяо» лунной исследовательской миссии «Чанъэ-4». Цюэцяо» займет свое место в точке Лагранжа L2 за Луной, откуда будет обеспечивать связь с Землей, будущей лунной посадочной станции, запуск которой запланирован на конец 2018 года.Суборбитальный самолет SpaceShipTwo Unity компании Virgin Galactic выполнил второй полет с включением двигателя. Испытания состоялись 29 мая. По предварительным данным, они считаются успешными. Самолет Unity поднялся на рекордную высоту, а Virgin Galactic максимально приблизилась к долгожданному началу эксплуатации корабля и туристических полетов.Самолет-носитель WhiteKnightTwo оторвался от земли с космодрома в пустыне Мохаве в 11:40 EDT (18:40 мск). Спустя час самолет Unity отделился от него и включил свой гибридный ракетный двигатель на 31 секунду. Аппарат достиг скорости 1,9 Маха и высоты 34,9 км. И скорость, и высота являются рекордными для проекта SpaceShipTwo.Стоимость билета на SpaceShipTwo составляет $250 тысяч.Изначально рассчитанные на 3-месячные сроки эксплуатации два близнеца марсохода Spirit и Opportunity удивили создателей из JPL своими сроками жизни. Прилетев на Марс 25 января 2004 г., самоходные лаборатории долго бороздили поверхность красной планеты. Первым пал Spirit, который застрял в песках в 2009 г. В 2010 г. с ним окончательно пропала связь. Его коллеге повезло намного больше, и до этого времени он исправно присылал данные о ходе своих исследований. Но в начале июня в долине Настойчивость вблизи экватора Марса началась мощная пылевая буря. Получавшему питание от солнечных батарей Opportunity становилось все труднее вырабатывать необходимое количество энергии. Выработка упала с 645 Вт*ч до 22 Вт*ч. 11 и 12 июня аппарат не выходил на связь, уйдя в энергосберегающий режим. Джон Каллас, директора программы Opportunity в Лаборатории реактивного движения НАСА, высказал опасения, что марсоход успеет замерзнуть раньше, чем атмосфера прояснится. К сожалению, он оказался прав.Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» приблизилась к астероиду 162173 Рюгу (1999 JU3) на расстояние в 1500 км. 3 июня космический аппарат выключил ионную двигательную установку и начал финальный этап сближения с астероидом.