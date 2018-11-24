Начаты тесты радиофотонных РЛС для модификации Су-57

Некоторое время назад официальные лица в России сделали заявление, в котором представили новейший многоцелевой российский боевой самолёт Су-57 как «платформу для шестого поколения». При этом отмечено, что по некоторым параметрам Су-57 уже сегодня можно относить как минимум к поколению 5+.Для истребителей более нового поколения, нежели 5-е, согласно требованиям, будет характерно использование радиофотонных РЛС. Эти локаторы имеют высокий уровень эффективности. КПД радиофотонной РЛС оценивается на уровне 70%. Это притом, что обычные радиолокационные станции имеют коэффициент полезного действия не более 40%. Преобразующаяся в тепло энергия в конечном итоге вносит свой негативный вклад в том смысле, что повышает общую заметность боевой машины. Принципиально новые, радиофотонные, радары сигнал получают при преобразовании энергии когерентного пучка (от лазера) кристаллом в СВЧ-излучение. Такой радар одновременно имеет и бОльшую мощность, и меньший процент перехода энергии в бесполезное в данном случае тепло.Из публикаций СМИ стало известно, что экспериментальная РЛС с элементами радиофотонных технологий прошла первые тесты в нашей стране. Радиофотонный радар позволил обнаружить и сопроводить воздушную цель. Разработчики не скрывают, что на данном этапе локатор «сырой». Он имеет ряд недоработок, которые, тем не менее, устранимы. В частности, идёт работа по доведению КПД до плановых показателей при использовании тех или иных кристаллов-преобразователей. Также ведётся активная работа по созданию так называемых фотонных плат, где главную роль при передаче сигналов будут играть не электроны, а кванты света (фотоны).Радиофотонные системы способны «увидеть» больше и дальше используемых сегодня авиационных РЛС. Термин «больше» используется в том смысле, что система способна осуществлять мониторинг более широкого частотного диапазона, нежели тот, который доступен современным РЛС сегодня.При этом задача состоит в том, чтобы осуществить оптимальное распределение элементов радиофотонного радара по корпусу боевого самолёта.Ранее сообщалось, что радиофотонное оборудование может появиться на российских самолётах в 2020 году. Если испытания действительно начались, то фантастикой этот срок уже не выглядит.