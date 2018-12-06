Как продаётся русский атом

К настоящему же времени, когда на посту главы «Росатома» Кириенко уже сменил Алексей Лихачёв, кстати, тоже профессионал — выходец из атомной отрасли, выяснилось, что похоже, только российские специалисты оказались готовы и после Фукусимы строить и АЭС, и исследовательские атомные центры «под ключ». С гарантиями безопасности, с готовностью разделять ответственность с партнёрами. «Под ключ» в своё время строили атомные центры в Ливии и на Кубе, «под ключ» в итоге стали достраивать и брошенную немцами иранскую АЭС в Бушере.Её, с подачи российских специалистов, тоже подкрепили исследовательским центром, а заодно и суперсовременными установками по опреснению воды. Характерно, что именно готовность русских взять под полный контроль оборот ядерных материалов на объекте в Бушере вплоть до захоронения отходов стала в своё время одним из сильнейших аргументов в пользу подписания небезызвестного всеобъемлющего плана, названного потом «иранской ядерной сделкой».