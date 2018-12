В тихой лондонской гавани начался золотой отлив

С пятницы Британия приостановила выдачу так называемых золотых виз — тех, по по которым иностранные инвесторы получали вид на жительство в стране и статус резидента. Эту новость растиражировали все ведущие СМИ Соединённого Королевства, ссылаясь на заявление замминистра внутренних дел по делам иммиграции Кэролайн Ноукс. Решение британских властей Ноукс объяснила «борьбой с финансовыми преступлениями».Днём раньше издание The Telegraph сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британской разведкой «чёрный список» из шести российских олигархов, «имеющих очень тесные профессиональные и финансовые связи» с президентом России Владимиром Путиным.В список попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин и Алишер Усманов. Мэй хочет запретить указанным персонам свободное перемещение и управление их бизнес-империями в Великобритании и в союзных с ней странах Европы и Северной Америки, которым британцы представят свой документ рестрикций.Как подчёркивает Telegraph, «меры против фигурантов списка станут важной частью ответа Лондона на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери». Из сего вытекает, что запрет на выдачу «золотых виз» тоже направлен против россиян, которые со своими «нажитыми непосильным трудом миллионами» решили перебраться на Британские Острова.Таких здесь уже много. История «золотой визы» берёт начало в кризисном 2008 году. Тогда британский кабинет, спасая зашатавшуюся экономику страны, фонтанировал креативными идеями. В расчёт национального продукта включили, например, доходы от наркоторговли и проституции («коммерческого предоставления сексуальных услуг»). Заодно вспомнили об одной американской новации.В Соединённых Штатах ещё в 1990 году запустили программу выдачи инвестиционных виз – EB-5. В соответствии с ней соискатели временного вида на жительство в США вкладывали средства в американскую экономику (не менее $500 тысяч), взамен получали вожделенный документ ВНЖ. В последствие у инвесторов появлялась возможность поменять его на полноценный паспорт гражданина США. Для этого надо было не просто вложиться в местный бизнес, но и результативно вести его.В Лондоне такими сложностями инвесторов обременять не стали. Здешняя программа Tier-1 строилась по принципу – главное, чтобы гости деньги в дом принесли. Цену инвестиционной визы подняли до миллиона фунтов, сразу сделав ставку на очень состоятельных иностранцев. Деньги можно было вложить в недвижимость или британские акции.Народ, что называется, попёр. В основном – из Китая, России, стран Ближнего Востока. Британскую «золотую визу» выдавали на три года и четыре месяца. Потом её продлевали ещё на два года. Только после этого можно было претендовать на получение постоянного вида на жительство и британского паспорта. Собственно, это был главный бонус инвесторам, ради которого иностранцы подались в Британию за «золотыми визами».В Лондоне не особенно интересовались историей инвестиционных средств. Как писал Forbes, не все деньги, оказывавшиеся в Британии, имели легальное происхождение. «Золотые визы», в частности, получали те, кто «сделал состояние во время хаоса в постсоветской России и хотел вложить свои средства в британскую экономику».Суммы были немалые. Очень скоро чек на покупку объекта недвижимости поднялся в Лондоне до 10-15 миллионов фунтов. Это заставило британское правительство подкорректировать программу Tier-1. Стоимость визы сделали 2 миллиона фунтов. Причём, теперь их нужно было вкладывать не в недвижимость, а в государственные акции и облигации или капитал компаний Великобритании.Тем не менее, тысячи инвесторов приняли эти условия. В прошлом году, например, число получателей британских «золотых виз» выросло на 46% до 405 человек. По данным британской юридической фирмы Collyer Bristow, состоятельные китайцы получили 123 визы (против 98 годом ранее), россияне – 52 (против 34). Число участников программы Tier-1 поднялось почти до 4000 инвесторов.Объясняется это двумя причинами. Во-первых, за годы действия британской программы число долларовых миллионеров выросло в мире с 10 до 17 миллионов человек. Треть из них уже стали обладателями вторых паспортов. Ещё треть заявили о намерении получить второе гражданство.Во-вторых, с приходом в Белый Дом Дональда Трампа резко упала привлекательность американских инвестиционных виз. Его политический лозунг «America first» («Америка прежде всего») внёс в бизнес-среду неуверенность и неопределённость, иностранцы насторожились и не спешат теперь рисковать своими капиталами.Благо выбор есть. Вид на жительство в обмен на инвестиции сегодня представляют порядка 50 стран (порой весьма экзотических). Распространено это явление и в Европе. Скажем, в Испании и Португалии ВНЖ можно получить за очень умеренную для состоятельных людей плату – покупку недвижимости стоимостью от 500 тыс. евро.Лондон с его завышенной ценой визы манил толстосумов своей респектабельностью («тихая гавань бизнеса»), авторитетом одного из главных юридических и финансовых центров мира. Тем не менее, британские власти принесли всё это в жертву, объяснив своё неожиданное решение «борьбой с отмыванием многих миллиардов фунтов, полученных преступным путем».Это пояснение мало кого убедило. Лондон всегда притягивал капиталы сомнительного происхождения и не печалился по этому поводу. Что же заставило его теперь демонстрировать свою «деловую чистоплотность»? Эксперты подсказывают ответ во внутриполитическом напряжении, которое вызвал предстоящий выход Великобритании из Евросоюза, – Brexit.От нездоровых мыслей британское правительство отвлекает население резонансными провокациями вроде отравления уже известных всем Скрипалей. История эта быстро утратила свою пропагандистскую силу. Тогда её вернули к жизни страшилками о России и россиянах.Первым под раздачу попал российский миллиардер Роман Абрамович, прославившийся тем, что спас своими капиталами топовый футбольный клуб Англии – «Челси». Дело было громким. Британия забыла про Brexit и дружно обсуждала, как одного из самых известных в Лондоне россиян лишили британской визы и запретили ему въезд в Соединённое Королевство. Всё потому, что деньги у Абрамовича «нечистые».Когда интерес к теме поутих, российских инвесторов тряхнули массово. В сентябре The Guardian обрадовала соотечественников тем, что власти перепроверят британские визы более 700 состоятельных россиян, получивших ВНЖ до 5 апреля 2015 года. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день стоимость визы подняли до 2 миллионов фунтов. Значит, те, кто заплатил меньше, либо лишатся вида на жительство, если не докажут законность получения визы, либо доплатят.Странным образом новую инициативу опять связали с отравлением Скрипалей, хоть и не настаивали, что указанные персоны бегали с отравой в Солсбери вокруг несчастной пары. Время публикации в The Guardian совпало с бурными переговорами Мэй в Брюсселе. Лондон не мог отстоять свои интересы и тихо сдавал одну позицию за другой, а местные СМИ широко обсуждали перспективы вороватых россиян.Последняя по времени инициатива с приостановкой выдачи «золотых виз» предшествовала голосованию в британском парламенте договора о Brexit. Эксперты ожидали провального для Мэй результата. Отвлечь от него решили очередной антироссийской страшилкой. Погоды она пока не сделала, и голосование перенесли на январь следующего года.Значит, через месяц в Лондоне снова вспомнят про отравление Скрипалей, сопроводив его очередной пропагандистской инициативой. Что же до «золотых виз», их скоро вернут в обиход. Brexit потребует больших расходов. Потому от даровых, пусть и сомнительного происхождения, денег британские власти никак не откажутся.