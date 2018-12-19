Либеральный тезис о планах Сталина напасть на гитлеровскую Германию

Одна из тем о Великой Отечественной войне, которая активно продвигается либеральными историками, связана с тезисом о том, что если бы Гитлер в июне 1941 года не напал на Сталина, то уже совсем скоро случилось бы обратное – Сталин бы двинул свою армию на Германию. Такой тезис сводит крупнейшую в истории человечества войну с проявленным героизмом советского народа и беспримерным его подвигом к утилитарному поединку между двумя диктаторами. Не более.Одним из идеологов концепции о том, что Сталин «напал бы на Гитлера, не напади Гитлер на СССР», является известный либеральный деятель от исторической науки Виктор Резун (Суворов). Его книги в своё время произвели нечто подобное революции в историографии, запудрив мозги тысячам наших соотечественников, решивших с этими трудами по истории ВОВ познакомиться. В книгах продвигалась идея об СССР как государстве, которое фактически ничем не отличалось от нацистской Германии, в том плане, что его руководство «тоже желало владеть миром» - исключительно на крови.В ролике «По следам Суворова-Резуна» приводится авторское мнение по поводу опубликованных Резуном материалов, в том числе и о якобы планах Сталина по нападению на Германию. Автор отмечает, что он сам в своё время попал под влияние этой специфической литературы, но годы изучения военно-исторической тематики дали ему возможность понять, что на самом деле представляют собой произведения псевдоисторика.