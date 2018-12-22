Иранские корабли произвели ракетные пуски близ американской АУГ
Американские СМИ со ссылкой на командование ВМС США сообщают о «вмешательстве Ирана в маневры американской авианосной группы в Персидском заливе». Речь идёт о ракетных пусках с бортов кораблей ВМС Ирана. Как пишет Associated Press, ракеты с иранских кораблей были выпущены «в непосредственной близости от расположения АУГ во главе с авианосцем USS John C. Stennis.
Из материала:
Нужно отметить, что американская группа боевых кораблей помимо головного корабля USS John C. Stennis представлена ракетным крейсером USS Mobile Bay, эсминцами Decatur и Mitcher. Также группа сопровождается подводной лодкой ВМС США.
Напомним, что в американском военном командовании за несколько дней до захода АУГ в Персидский залив было заявлено, что USS John C. Stennis и другие боевые корабли «обеспечат превосходство над силами Ирана в регионе». Но как только иранские боевые корабли провели учения с ракетными стрельбами в районе появления американской авианосной группы, в том же командовании ВМС США стали заявлять об «опасных и провокационных действиях Тегерана».
Логика типично американская: подводить ударную группу к берегам иностранного государства не провокация, а проведение учений с ракетными стрельбами вблизи от введённой АУГ – провокация. Так чтобы не было «провокаций» со стороны того же Тегерана – патрулируйте воды, например, в районе Флориды…
Из материала:
После захода авианосной группы ВМС США в акваторию Персидского залива около трёх десятков кораблей КСИР (Корпус стражей исламской революции) начали следовать вблизи от АУГ.
Нужно отметить, что американская группа боевых кораблей помимо головного корабля USS John C. Stennis представлена ракетным крейсером USS Mobile Bay, эсминцами Decatur и Mitcher. Также группа сопровождается подводной лодкой ВМС США.
Напомним, что в американском военном командовании за несколько дней до захода АУГ в Персидский залив было заявлено, что USS John C. Stennis и другие боевые корабли «обеспечат превосходство над силами Ирана в регионе». Но как только иранские боевые корабли провели учения с ракетными стрельбами в районе появления американской авианосной группы, в том же командовании ВМС США стали заявлять об «опасных и провокационных действиях Тегерана».
Логика типично американская: подводить ударную группу к берегам иностранного государства не провокация, а проведение учений с ракетными стрельбами вблизи от введённой АУГ – провокация. Так чтобы не было «провокаций» со стороны того же Тегерана – патрулируйте воды, например, в районе Флориды…
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pages/USS-JOHN-C-STENNIS-CVN-74
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