Иранские корабли произвели ракетные пуски близ американской АУГ

После захода авианосной группы ВМС США в акваторию Персидского залива около трёх десятков кораблей КСИР (Корпус стражей исламской революции) начали следовать вблизи от АУГ.

Американские СМИ со ссылкой на командование ВМС США сообщают о «вмешательстве Ирана в маневры американской авианосной группы в Персидском заливе». Речь идёт о ракетных пусках с бортов кораблей ВМС Ирана. Как пишет Associated Press , ракеты с иранских кораблей были выпущены «в непосредственной близости от расположения АУГ во главе с авианосцем USS John C. Stennis.Из материала:Нужно отметить, что американская группа боевых кораблей помимо головного корабля USS John C. Stennis представлена ракетным крейсером USS Mobile Bay, эсминцами Decatur и Mitcher. Также группа сопровождается подводной лодкой ВМС США.Напомним, что в американском военном командовании за несколько дней до захода АУГ в Персидский залив было заявлено, что USS John C. Stennis и другие боевые корабли «обеспечат превосходство над силами Ирана в регионе». Но как только иранские боевые корабли провели учения с ракетными стрельбами в районе появления американской авианосной группы, в том же командовании ВМС США стали заявлять об «опасных и провокационных действиях Тегерана».Логика типично американская: подводить ударную группу к берегам иностранного государства не провокация, а проведение учений с ракетными стрельбами вблизи от введённой АУГ – провокация. Так чтобы не было «провокаций» со стороны того же Тегерана – патрулируйте воды, например, в районе Флориды…