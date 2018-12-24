Рыцарское наследие на груди у немецкого солдата
На фотографиях немецких военнослужащих времен Великой Отечественной, да и в некоторых добросовестных фильмах встречается этот странный предмет.
Металлическая бляха в виде треугольника со скругленными краями и слабо вогнутой верхней стороной. На вид довольно массивная такая штуковина. Носилась такая бляха на шейной цепи, а дабы она не болталась, с обратной стороны у нее имелся держатель для пуговицы.
Подобные "украшения", кстати говоря, характерны не только для немецкой армии. Вот, для сравнения, парадные мундиры российской лейб-гвардии начала XX века, к которым прилагаются очень похожие бляхи:
Так что же оно такое? И правильно ли суют в фильмы эту штуковину режиссеры?
Посовещавшись с нашим новым историческим экспертом Анджеем Ларнавским, мы пришли к следующему выводу.
Появление на экранах немецких пехотинцев с такими бляхами, в общем-то вещь, говорящая об определенной добросовестности сценариста. Правда, есть один нюанс. Маленький такой, но тем не менее.
Но начнем с исторического экскурса. Что есть эта бляха и откуда она вообще взялась.
С исторической точки зрения это недовымершая часть латного доспеха под названием "горжет" или "ожерелье".
И тут надо сразу в две науки: историю и анатомию.
Речь пойдет о тех давних временах, когда один человек лишал другого жизни путем тыкания в него различными металлическими предметами.
У человека между грудиной и горлом располагается небольшая треугольная впадина – так называемая яремная вырезка грудины. Чрезвычайно уязвимое место: толстая кость его не закрывает, и любое колотое ранение в эту область, штыком или шпагой, стопроцентно не совместимо с жизнью.
А жить даже в те времена ой как хотелось, потому это слабое место организма в латных доспехах закрывал особый элемент — стальной горжет. Его же иногда называют ожерельем. Если совсем уж четко, то горжет — он со стальным воротником, а без него — ожерелье.
Первые латные горжеты прикрывали еще и ключицы. Ну так, сразу, ладно, половиной килограмма металла больше, половиной меньше…
Но с течением лет (а особенно с развитием стрелкового оружия), необходимость в доспехах падала, и стальные ожерелья начали уменьшаться в размерах. Сначала они прикрывали только верхнюю часть грудины, а потом и вовсе превратились всего лишь в знаки отличия, либо элемент парадной формы. Точно так же, как латные наплечники редуцировались в эполеты, а те — в привычные нам погоны.
Но у нас речь идет о полевой жандармерии.
Все началось в далеком 1740-м году, когда по приказу Фридриха Великого был создан конный, а в 1741-м году пеший корпус фельдъегерей. Собственно, это и было рождением немецкой военной полиции. В ее функции входило сопровождение и охрана королевской семьи, доставка важных сообщений и приказов, охрана путей сообщения и контроль за дорогами.
После франко-прусской войны 1870 года в составе гражданской жандармерии было сформировано первое подразделение военных жандармов, или фельджандармерии, к которой постепенно и перешел контроль за поддержанием дисциплины и порядка в немецкой армии.
В Первую мировую войну немецкая военная полиция насчитывала свыше 2 тысяч солдат и офицеров. К 1918 г. она насчитывала уже свыше 6,5 тыс. солдат и унтер-офицеров в более чем 120 формированиях. Поражение в Первой мировой войне привело к расформированию немецкой военной полиции и передаче ее функций армейской патрульной службе в гарнизонах вплоть до 1939 г.
После прихода к власти нацистов в 1933 г. произошло слияние патрульной службы СС, фельдъегерей СА и немецкой полиции в единый полицейский аппарат под руководством рейхсфюрера СС Гиммлера. Одна из его новых структур, а именно моторизированная жандармерия, укомплектованная опытными офицерами гражданской полиции, стала платформой для формирования полевой военной жандармерии после мобилизации в 1939 г. Общий состав фельджандармского корпуса к этому времени был 8 тысяч военнослужащих.
Это что касалось военной полиции, сиречь, фельджандармерии. А горжет… А горжет остался, пусть и не во всех армиях. С исчезновением лат горжет сохранился как символ повышенного статуса его обладателя, то есть, если доспехи в ранние времена носили благородные рыцари, то и горжет стал офицерским знаком отличия.
Погоны появились не сразу и не у всех.
Но по мере того, как погоны и знаки различия на петлицах завоевывали мир, горжет/ожерелье фактически сошел со сцены, то есть исчез с мундиров офицеров.
А "ожерелья" носили в армии Третьего Рейха отнюдь не простые солдаты...
Итого, горжет/ожерелье в середине 20 века остался только в Третьем Рейхе, в фельджандармских подразделениях Вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине, СС и обычной военной полиции.
Кроме того, такие же бляхи, но с другими надписями, носили фельдъегеря, солдаты и офицеры железнодорожной охраны и патрульные гарнизонной службы.
1. Стандартная бляха фельджандармерии.
2. Бляха жандармов люфтваффе, конкретно дивизии «Герман Геринг».
3. Бляха Feldjagerkorps, корпус был создан в 1943 году для контрпартизанской борьбы.
4. Бляха службы охраны железнодорожных поездов.
5. Бляха гарнизонного патруля.
6. Бляха охраны железнодорожных станций.
И еще о нашем нюансе. У нас, то есть, на Восточном фронте, запросто встретить фельджандарма (или патруль) было очень даже просто до определенного момента. Где-то начиная с весны 1942 года бляхи начали исчезать, медленно, но неотвратимо.
Что же случилось с бравыми фельджандармами, наводившими страх на всех, и на своих, и тем более на чужих (особенно из числа мирного населения)?
А сдулись «рыцари». Причем весьма позорно и массово сдулись. Убирание блях приняло повальный характер, и, если на дорогах видели патруль военной полиции в бляхах, значит, тут совершенно тихо и спокойно.
Разгадка проста.
Очень быстро наша разведка вместе с партизанами сообразила, что откормленные индюки с бляхами не только ценный мех, но и источник просто превосходных сведений.
Жандарм, который перемещается запросто и повсюду, принимает участие в контрпартизанских облавах, равно как и охранник крупного железнодорожного узла, могут рассказать много интересного.
И начался планомерный отлов жандармов… Точнее, отстрел и отбор тех, кто выиграл в этой лотерее. Обычно это был начальник тройки, остальным везло меньше.
На плакате написано: «Партизанская угроза впереди. Единичный транспорт СТОП!». Собственно, для июля-августа 1941 года — весьма неплохая иллюстрация.
Поэтому в полевых условиях такие бляхи жандармы обычно снимали, демонстративно нося их лишь тогда, когда чувствовали себя в безопасности.
Так что рыцарский элемент рыцарским элементом, а жить хотелось. Даже жандарму. Тем более в условиях Восточного фронта и не менее горячего тыла на русской земле.
А так, с точки зрения правильности — все в полном порядке.
Металлическая бляха в виде треугольника со скругленными краями и слабо вогнутой верхней стороной. На вид довольно массивная такая штуковина. Носилась такая бляха на шейной цепи, а дабы она не болталась, с обратной стороны у нее имелся держатель для пуговицы.
Подобные "украшения", кстати говоря, характерны не только для немецкой армии. Вот, для сравнения, парадные мундиры российской лейб-гвардии начала XX века, к которым прилагаются очень похожие бляхи:
Так что же оно такое? И правильно ли суют в фильмы эту штуковину режиссеры?
Посовещавшись с нашим новым историческим экспертом Анджеем Ларнавским, мы пришли к следующему выводу.
Появление на экранах немецких пехотинцев с такими бляхами, в общем-то вещь, говорящая об определенной добросовестности сценариста. Правда, есть один нюанс. Маленький такой, но тем не менее.
Но начнем с исторического экскурса. Что есть эта бляха и откуда она вообще взялась.
С исторической точки зрения это недовымершая часть латного доспеха под названием "горжет" или "ожерелье".
И тут надо сразу в две науки: историю и анатомию.
Речь пойдет о тех давних временах, когда один человек лишал другого жизни путем тыкания в него различными металлическими предметами.
У человека между грудиной и горлом располагается небольшая треугольная впадина – так называемая яремная вырезка грудины. Чрезвычайно уязвимое место: толстая кость его не закрывает, и любое колотое ранение в эту область, штыком или шпагой, стопроцентно не совместимо с жизнью.
А жить даже в те времена ой как хотелось, потому это слабое место организма в латных доспехах закрывал особый элемент — стальной горжет. Его же иногда называют ожерельем. Если совсем уж четко, то горжет — он со стальным воротником, а без него — ожерелье.
Первые латные горжеты прикрывали еще и ключицы. Ну так, сразу, ладно, половиной килограмма металла больше, половиной меньше…
Но с течением лет (а особенно с развитием стрелкового оружия), необходимость в доспехах падала, и стальные ожерелья начали уменьшаться в размерах. Сначала они прикрывали только верхнюю часть грудины, а потом и вовсе превратились всего лишь в знаки отличия, либо элемент парадной формы. Точно так же, как латные наплечники редуцировались в эполеты, а те — в привычные нам погоны.
Но у нас речь идет о полевой жандармерии.
Все началось в далеком 1740-м году, когда по приказу Фридриха Великого был создан конный, а в 1741-м году пеший корпус фельдъегерей. Собственно, это и было рождением немецкой военной полиции. В ее функции входило сопровождение и охрана королевской семьи, доставка важных сообщений и приказов, охрана путей сообщения и контроль за дорогами.
После франко-прусской войны 1870 года в составе гражданской жандармерии было сформировано первое подразделение военных жандармов, или фельджандармерии, к которой постепенно и перешел контроль за поддержанием дисциплины и порядка в немецкой армии.
В Первую мировую войну немецкая военная полиция насчитывала свыше 2 тысяч солдат и офицеров. К 1918 г. она насчитывала уже свыше 6,5 тыс. солдат и унтер-офицеров в более чем 120 формированиях. Поражение в Первой мировой войне привело к расформированию немецкой военной полиции и передаче ее функций армейской патрульной службе в гарнизонах вплоть до 1939 г.
После прихода к власти нацистов в 1933 г. произошло слияние патрульной службы СС, фельдъегерей СА и немецкой полиции в единый полицейский аппарат под руководством рейхсфюрера СС Гиммлера. Одна из его новых структур, а именно моторизированная жандармерия, укомплектованная опытными офицерами гражданской полиции, стала платформой для формирования полевой военной жандармерии после мобилизации в 1939 г. Общий состав фельджандармского корпуса к этому времени был 8 тысяч военнослужащих.
Это что касалось военной полиции, сиречь, фельджандармерии. А горжет… А горжет остался, пусть и не во всех армиях. С исчезновением лат горжет сохранился как символ повышенного статуса его обладателя, то есть, если доспехи в ранние времена носили благородные рыцари, то и горжет стал офицерским знаком отличия.
Погоны появились не сразу и не у всех.
Но по мере того, как погоны и знаки различия на петлицах завоевывали мир, горжет/ожерелье фактически сошел со сцены, то есть исчез с мундиров офицеров.
А "ожерелья" носили в армии Третьего Рейха отнюдь не простые солдаты...
Итого, горжет/ожерелье в середине 20 века остался только в Третьем Рейхе, в фельджандармских подразделениях Вермахта, Люфтваффе, Кригсмарине, СС и обычной военной полиции.
Кроме того, такие же бляхи, но с другими надписями, носили фельдъегеря, солдаты и офицеры железнодорожной охраны и патрульные гарнизонной службы.
1. Стандартная бляха фельджандармерии.
2. Бляха жандармов люфтваффе, конкретно дивизии «Герман Геринг».
3. Бляха Feldjagerkorps, корпус был создан в 1943 году для контрпартизанской борьбы.
4. Бляха службы охраны железнодорожных поездов.
5. Бляха гарнизонного патруля.
6. Бляха охраны железнодорожных станций.
И еще о нашем нюансе. У нас, то есть, на Восточном фронте, запросто встретить фельджандарма (или патруль) было очень даже просто до определенного момента. Где-то начиная с весны 1942 года бляхи начали исчезать, медленно, но неотвратимо.
Что же случилось с бравыми фельджандармами, наводившими страх на всех, и на своих, и тем более на чужих (особенно из числа мирного населения)?
А сдулись «рыцари». Причем весьма позорно и массово сдулись. Убирание блях приняло повальный характер, и, если на дорогах видели патруль военной полиции в бляхах, значит, тут совершенно тихо и спокойно.
Разгадка проста.
Очень быстро наша разведка вместе с партизанами сообразила, что откормленные индюки с бляхами не только ценный мех, но и источник просто превосходных сведений.
Жандарм, который перемещается запросто и повсюду, принимает участие в контрпартизанских облавах, равно как и охранник крупного железнодорожного узла, могут рассказать много интересного.
И начался планомерный отлов жандармов… Точнее, отстрел и отбор тех, кто выиграл в этой лотерее. Обычно это был начальник тройки, остальным везло меньше.
На плакате написано: «Партизанская угроза впереди. Единичный транспорт СТОП!». Собственно, для июля-августа 1941 года — весьма неплохая иллюстрация.
Поэтому в полевых условиях такие бляхи жандармы обычно снимали, демонстративно нося их лишь тогда, когда чувствовали себя в безопасности.
Так что рыцарский элемент рыцарским элементом, а жить хотелось. Даже жандарму. Тем более в условиях Восточного фронта и не менее горячего тыла на русской земле.
А так, с точки зрения правильности — все в полном порядке.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Анджей Ларнавский
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