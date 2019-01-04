«Забытая война». Как испанцев выгоняли из Марокко

Сегодня Марокко – одна из наиболее преуспевающих стран Северной Африки. В отличии от остальных стран региона ей удалось сохранить не только политическую стабильность, но и традиционную форму правления – монархию. Как мы знаем, в результате колонизации Марокко в свое время было разделено на французскую и испанскую части.После Второй мировой войны и во Французском, и в Испанском Марокко активизировались антиколониальные выступления. В конечном итоге, в 1956 году Франция была вынуждена признать политическую независимость Марокко. В апреле 1956 года получило суверенитет и Испанское Марокко. Обе части страны объединились под властью короля. Но стране пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть контроль над несколькими колониальными анклавами на территории страны, находившимися к моменту провозглашения независимости королевства под управлением Испании.Режим Франсиско Франко, вынужденный признать независимость Испанского Марокко, тем не менее, упорно сопротивлялся попыткам деколонизации нескольких анклавов. Мадрид рассматривал находившиеся под его контролем марокканские территории в качестве опорных пунктов своего политического и экономического влияния в Западной Африке. После деколонизации Марокко под контролем Испании остались сектор Тарфая в Южном Марокко, Западная Сахара и город Сиди-Ифни с окрестностями, расположенный на атлантическом побережье страны.Первое испанское поселение под названием Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья появилось на месте Сиди-Ифни в далеком 1476 году. Оно стало перевалочным пунктом работорговли. Рабов, захваченных в Западной Африке, переправляли через Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенью на Канарские острова, где испанцы создали плантации сахарного тростника. Однако просуществовало испанское поселение не так уж и долго – в 1524 году берберские племена, обитавшие в этих районах Марокко, заставили немногочисленный испанский гарнизон эвакуироваться. Поселение было разрушено.В середине XIX века, когда Франция и Испания начали колонизацию Северной Африки, Мадрид использовал факт существования поселения как аргумент для обоснования своих прав на эту часть Марокко.Формальным поводом для захвата Ифни стали многочисленные нападения марокканских племен на находившиеся под властью Испании города Сеуту и Мелилью.В августе 1859 года марокканцы опять напали на испанских военных, после чего тогдашний премьер-министр Испании генерал Леопольдо О’Доннелл и Хорис выдвинул марокканскому султану ультиматум с требованием наказания виновных в нападении. Но султан не воспринял угрозы испанского премьера реально и виновных не наказал. Поэтому осенью 1859 года Испания начала подготовку к вторжению в Марокко.Для проведения операции была сформирована экспедиционная армия численностью в 36 тысяч военнослужащих. Ее разделили на три корпуса под командованием генералов Рамона де Эчаго, Хуана Савала де ла Пуэнте и Антонио де Рос Алано. К берегам Марокко был направлен испанский флот из 41 корабля под командованием адмирала Секундо Диаса Эрреро.Война началась 17 декабря 1859 года, а уже 23 марта 1860 года, после битвы при Вад-Расе Марокко попросило о перемирии. В соответствии с Вад-Расским мирным договором, Марокко признавало вечные права Испании на Сеуту и Мелилью и передавало Испании территорию Сиди-Ифни с правом ведения рыбного промысла. В 1912 году, после очередного договора с Марокко и с Францией, испанский суверенитет над Сиди-Ифни был подтвержден. Однако особого внимания к далекой заморской территории Испания не проявляла. Об этом свидетельствует и то, что испанский генерал-губернатор появился в Сиди-Ифни лишь в 1934 году. Сам город в то время был населен берберами, марокканскими евреями и испанскими военными и гражданскими служащими. Численность последних постепенно росла и к середине 1950-х годов составляла до 60% от общей численности населения Сиди-Ифни.Интересно, что в конце XIX века испанские власти препятствовали заселению занятых марокканских территорий испанскими переселенцами. Поэтому многие испанцы, которые надеялись начать «новую жизнь» в колониях, переселялись в соседний Французский Алжир, где рано или поздно вливались в франко-алжирские общины. Если говорить о смешанных браках, то учитывая недоступность большинства арабских и берберских женщин, испанские поселенцы женились на местных марокканских и алжирских еврейках.Когда в 1956 году Марокко получило независимость, сразу же встал вопрос и о принадлежности Сиди-Ифни. Но Франсиско Франко упорно не желал передавать эту территорию под контроль Марокко. Более того, чтобы избежать критики со стороны ООН, Мадрид дал Сиди-Ифни статус заморской провинции. Тем не менее, марокканские власти настаивали на передаче города и его окрестностей в состав Марокко. С целью давления на Испанию, Марокко организовало антииспанские выступления в самом Ифни, где значительную часть населения составляли марокканские берберы из племени шильх. В августе 1957 года договор между Испанией и Марокко, заключенный в 1912 году, был объявлен недействительным.В ответ Франсиско Франко принял решение направить в Ифни подразделения Испанского легиона, предназначенные для ведения боевых действий в африканских колониях. Марокко, в свою очередь, 23 октября 1957 года направило 1,5-тысячный контингент в окрестности Сиди-Ифни. Марокканские солдаты заняли селения Гюльмен и Бу-Изарген. Так начался вооруженный конфликт между Испанией и Марокко, вошедший в историю как «Забытая война».21 ноября 1957 года испанские подразделения в Сиди-Ифни получили информацию о подготовке марокканской армией нападения на анклав со стороны Тафраута. И действительно, через два дня испанские коммуникации в окрестностях Ифни были перерезаны, после чего 2-тысячный марокканский отряд начал штурм города и расположенных в его окрестностях оружейных складов испанской армии. Гарнизону Ифни удалось отбить атаку марокканцев, но последним все же удалось выбить испанских солдат из двух оборонительных постов.Началась осада Сиди-Ифни, к участию в которой, помимо марокканской армии, подключились местные берберские племена. Одновременно началась осада и Тилуина. Здесь находился лишь маленький отряд из 60 испанских колонистов и нескольких офицеров. Но им удавалось сдерживать наступление марокканского отряда в несколько сотен солдат. Для того, чтобы спасти колонистов из Тилуина, испанское командование высадило на помощь им 75 парашютистов. 3 декабря 1957 года подразделения Испанского легиона прорвали осаду Тилуина и захватили аэродром. Все военные и гражданские сотрудники были по суше перевезены в Сиди-Ифни.Марокканская армия штурмовала Сиди-Ифни силами пехотных подразделений, поскольку техники у Марокко в то время было еще очень мало. Естественно, что штурм города провалился, после чего марокканское командование приняло решение о начале его осады. За две недели марокканцам удалось установить контроль над окрестными селениями, а племенные ополчения местных берберов приступили к нападениям на испанские форпосты и патрули. Но взять город не удавалось. Главный просчет марокканцев заключался в том, что Сиди-Ифни, имевший выход к морю, снабжался кораблями ВМС Испании. С суши город ограждали километровые траншеи, которые также препятствовали действиям штурмующих. Кроме того, гарнизон Сиди-Ифни насчитывал 7500 солдат и офицеров.В январе 1958 года, понимая, что столь скромными силами Сиди-Ифни не взять, марокканское командование приняло решение о переброске к городу дополнительных подразделений. Численность сосредоточенных для осады Сиди-Ифни марокканских войск удвоилась. Одновременно все марокканские и племенные формирования на территориях, контролировавшихся испанскими колониальными властями, были сведены в Марокканскую освободительную армию, которая действовала также и в Западной Сахаре, остававшейся под контролем Мадрида.12 января 1958 года марокканские войска атаковали испанские силы в Эль-Аюне, но атака была отбита. Тем не менее, уже 13 января марокканские отряды решили взять реванш в районе Эчеры, где они столкнулись с двумя ротами 13-го батальона Испанского легиона, которые патрулировали территорию. Испанские легионеры, которых было намного меньше, чем марокканцев, смогли достойно встретить противника и заставить его отступить. Марокканцы понесли серьезные потери и были вынуждены бежать, оставив свои позиции. Бой при Эчерах еще раз показал превосходство Испанского легиона над марокканскими формированиями, пусть и большими по численности.На помощь Испании в конфликте с Марокко пришла Франция, которая в тот период вела боевые действия в Алжире против местных повстанцев. В феврале 1958 года началось совместное франко-испанское наступление на позиции марокканской армии. В район боевых действий Франция и Испания направили объединенные военно-воздушные силы из 150 самолетов, а также объединенные сухопутные войска численностью в 9 тысяч испанских и 5 тысяч французских военнослужащих.Военно-воздушными силами Франции и Испании были разбомблены находившиеся в горах в районе Тан-Тан марокканские военные лагеря. При бомбежках погибли 150 марокканских солдат. 10 февраля в районе Эчеры три испанских моторизованных батальона разгромили марокканцев и смогли прорваться в район Тафурдата. В Эль-Аюне испанские войска также перешли в наступление на марокканские позиции. 21 февраля 1958 года ударами испанских войск были уничтожены марокканские позиции между Бир-Назараном и Аузертом, а защищавшие их марокканские подразделения были вынуждены отступить.Понимая невозможность противостояния совместным действиям Испании и Франции, власти Марокко решили заключить перемирие. В апреле 1958 года в Ангра-де-Синтра было подписано испано-марокканское соглашение. В соответствии с этим документом под власть Марокко переходила территория сектора Тарфая (Мыс Хуби), однако Испания сохраняла контроль над Сиди-Ифни и Западной Сахарой.Таким образом, одна из главных целей Марокко – освобождение Сиди-Ифни от испанских колонизаторов – в результате «Забытой войны» достигнута не была. Боевые действия показали невозможность противостояния армии страны «третьего мира» вооруженным силам европейских государств. Хотя, конечно, существенным подспорьем для Испании стало вмешательство в конфликт Франции, обладавшей лучше вооруженными и более подготовленными силами. Стоит также отметить, что марокканские войска не отступили с занятых ими позиций в окрестностях Сиди-Ифни, поэтому под контролем испанской армии после войны оставался лишь сам город и некоторые окрестные объекты.Сторонниками Франсиско Франко победа в войне за Ифни была воспринята весьма позитивно, так как свидетельствовала о том, что Испания еще не утратила былые возможности. Но мировая политическая ситуация складывалась явно не в пользу колониалистов. Старейшие колониальные державы мира, Испания и Португалия, оказались под мощным давлением со стороны Организации Объединенных Наций. В поддержку деколонизации выступали к этому времени не только Советский Союз, Китай, страны социалистического лагеря, но и многие западные государства. В 1960 и 1965 гг. ООН приняла резолюции, призывавшие Испанию решить вопрос с деколонизацией Ифни и Западной Сахары. Хотя в целом Франко не особо прислушивался к мнению т.н. «мирового сообщества», усилившееся давление со стороны Запада вынудило его все же приступить к новым переговорам с властями Марокко.Тем не менее, обсуждение вопроса о дальнейшей судьбе Сиди-Ифни затянулось на целое десятилетие. Лишь 4 января 1969 года, ровно полвека назад, Испания официально передала город Сиди-Ифни Марокко. Еще один плацдарм Испании на африканской земле перестал существовать.Естественно, что передача Сиди-Ифни Марокко привела к массовому исходу из города двух групп населения. Во-первых, Сиди-Ифни покинули испанские военные и гражданские служащие, предприниматели, колонисты. Их было не так много, не сравнить с французами в Алжире, но все же в 1950-е годы они составляли более половины населения города. Во-вторых, из Сиди-Ифни эвакуировались практически все члены многочисленной иудейской общины города. Как и другие марокканские евреи и евреи из других арабских стран Магриба и Ближнего Востока, они преимущественно репатриировались в Израиль. В-третьих, уехали и марокканцы, служившие в испанской администрации или владевшие бизнесом.Надо сказать, что на экономическом и социальном положении Сиди-Ифни деколонизация отразилась далеко не самым лучшим образом. Город, потеряв наиболее образованную и активную часть населения, значительно обеднел и пришел в запустение.